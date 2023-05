Europäische „1+ Million Genomes“-Initiative: DNA-Daten von Rumänen zu Forschungszwecken an die Europäische Union weitergegeben! Welche Länder sind noch dabei?

Die Initiative ist Teil der EU-Agenda für die digitale Transformation von Gesundheit und Pflege und orientiert sich an den Zielen des European Health Data Space .

13 europäische Länder haben eine Erklärung unterzeichnet, um den grenzüberschreitenden Zugang zu ihren Genominformationen zu ermöglichen.

Stand per September 2021 sollen es 18 Länder.

Belgien Tschechien Dänemark Estland Finnland Frankreich Deutschland Griechenland Ungarn Italien Luxemburg Malta Niederlande Portugal Slowenien Spanien Schweden Vereinigtes Königreich (Hinweis: Das Vereinigte Königreich hat die EU offiziell verlassen, kann jedoch noch an bestimmten Kooperationen beteiligt sein.)

Bitte beachte, dass sich die Situation seitdem weiterentwickelt haben könnte. Es ist ratsam, aktuelle Informationen oder offizielle Ankündigungen zu konsultieren, um eine aktuellere Liste der teilnehmenden Länder an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei genomischen Datenbanken in der Europäischen Union zu erhalten.

Rumänien wird sich der europäischen Initiative „1+ Million Genomes“ anschließen, bei der den EU-Ländern genetische Daten der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden, mit dem erklärten Ziel, die Forschung im medizinischen Bereich zu fördern. Das Projekt, dem sich nur fünf europäische Länder angeschlossen haben, sieht den Zugang zu Genomdaten und deren Speicherung vor, doch nirgendwo ist von einer informierten Zustimmung der betroffenen Bürger die Rede.

Die Regierung hat ein Memorandum des Ministers für Forschung, Innovation und Digitalisierung, Sebastian Burduja, angenommen, das die Unterzeichnung der Erklärung über den Beitritt Rumäniens zur europäischen Initiative „1+ Million Genomes“ rechtfertigt. Dem Dokument zufolge zielt die Initiative „1+ Million Genomes“ (1+MG) darauf ab, einen sicheren Zugang zu geeigneten genomischen und klinischen Daten aus ganz Europa für die Forschung auf hohem Niveau, die personalisierte Medizin und die Gesundheitspolitik zu ermöglichen. „1+MG ist eines der weltweit größten Projekte seiner Art und trägt in erster Linie dazu bei, globale Standards für die Nutzung, den Zugang und die Speicherung genomischer Daten zu setzen. Der Anschluss an den Europäischen Gesundheitsdatenraum wird dem Informationspotenzial, das Forschern, Angehörigen der Gesundheitsberufe und letztlich allen Bürgern zugute kommt, einen zusätzlichen Schub verleihen. Was die Genomforschung betrifft, so hat die Selbstbewertung der OECD-Instrumente ergeben, dass Rumänien die Empfehlung des Rates zur Qualitätssicherung bei molekulargenetischen Tests vollständig und die Empfehlung des Rates zu Biobanken für menschliches Gewebe und Datenbanken für die Genforschung teilweise erfüllt“, heißt es im Memorandum. Der Minister für Forschung, Innovation und Digitalisierung erklärt, dass Rumänien durch die Unterzeichnung der Beitrittserklärung die Möglichkeit hat, ein Partner bei großen Projekten im Bereich

Im November 2022 wurde das im Rahmen des Programms „Digitales Europa“ kofinanzierte Projekt „Genomische Dateninfrastruktur“ (GDI) gestartet, das den Beginn der Expansions- und Nachhaltigkeitsphase der Initiative 1+MG markiert. Es zielt darauf ab, eine Dateninfrastruktur für genomische und klinische Daten in ganz Europa zu schaffen, einen nachhaltigen Mechanismus für die Verwaltung und Koordinierung des Datenzugangs bereitzustellen und zur Verbesserung der Interoperabilität der für den Zugang zur Verfügung gestellten genomischen und klinischen Daten beizutragen“, heißt es in dem Memorandum.

Ethische und rechtliche Implikationen

Das Forschungsministerium behauptet, dass einer der Vorteile der Unterzeichnung der Erklärung darin bestünde, sicherzustellen, dass die ethischen und rechtlichen Auswirkungen der Genomik klar sind und berücksichtigt werden (?). Zu den im Memorandum genannten Vorteilen gehört auch die digitale Transformation des Gesundheitswesens und der Pflege, insbesondere die Nutzung der Genomikmedizin, die den Gesundheitssystemen helfen wird, die Herausforderungen zu bewältigen und nachhaltiger zu werden, wodurch die Bereitstellung hochwertiger Gesundheitsdienste für die Bürger und die Wirksamkeit der Behandlungen für die Patienten verbessert und die personalisierte Medizin gefördert wird, sodass alle Bürger in Rumänien von den neuesten Innovationen in diesem Bereich profitieren. Ferner wird die Einführung digitaler Lösungen mangelnde Interoperabilität und Fragmentierung korrigieren, und der sichere und autorisierte grenzüberschreitende Zugang zu Genom- und anderen Gesundheitsdaten in der gesamten Union wird Innovationen fördern, die zu einer kosteneffizienteren Nutzung der Ressourcen im Gesundheitswesen in der Union und zu neuen Ansätzen in der Gesundheitsversorgung führen, die den Bedürfnissen der Patienten besser entsprechen.

Sicherer grenzüberschreitender Zugang

Zu den Vorteilen der Unterzeichnung der Beitrittserklärung Rumäniens zur europäischen Initiative „1+ Million Genomes“ gehört der sichere und autorisierte grenzüberschreitende Zugang zu genomischen und anderen Gesundheitsdaten in der Union, der gezielte Forschung und Innovation ermöglichen wird,

Dies ermöglicht gezielte Forschung und Innovation, die zu wirksameren Therapien für Patienten führen können, aber auch die Koordinierung des sicheren Zugangs zu 1 Million Genomdaten, die mit Gesundheitsdaten verknüpft sind, und die Bündelung von Analysekapazitäten, die für ein besseres Verständnis der genetischen Veränderungen, die bestimmte Krankheiten verursachen oder prädisponieren, von entscheidender Bedeutung sind. Gleichzeitig wird der Transfer genomischer und gesundheitsbezogener Daten zu verbesserten Gesundheitsergebnissen führen und auch zu Investitionen, Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätzen beitragen, heißt es in der Vereinbarung.