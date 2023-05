Grippeimpfstoff stoppt Krankenhausaufenthalte und Todesfälle nicht

Große japanische Studie zeigt keinen Nutzen für harte Ergebnisse

Von Peter A. McCullough, MD, MPH

Die Grippeschutzimpfung ist in der amerikanischen Medizin zu einer festen Größe geworden, vor allem als Maßnahme zum Schutz älterer Menschen. In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Grippeschutzimpfung jedoch auch für Beschäftigte im Gesundheitswesen und die allgemeine erwachsene Öffentlichkeit propagiert, und ab 2017 erklärte das ACIP-Gremium der CDC: „Eine routinemäßige jährliche Grippeimpfung wird für alle Personen ab 6 Monaten empfohlen, die keine Kontraindikation haben.“ Ich fragte mich, ob die Grippeimpfung überhaupt das tat, was sie ursprünglich bei älteren Menschen tun sollte – vor Krankenhausaufenthalten und Tod schützen. Die Daten aus der Praxis enttäuschten mich.

Uemura und seine Mitarbeiter vom Department of Biostatistics & Bioinformatics, Interfaculty Initiative in Information Studies, University of Tokyo, Japan, berichteten über 83.146 Personen, die bei Studienbeginn 65 Jahre oder älter waren und zwischen dem 1. April 2014 und dem 31. März 2020 weiter beobachtet wurden.

Uemura K, Ono S, Michihata N, Yamana H, Yasunaga H. Duration of influenza vaccine effectiveness in the elderly in Japan: A retrospective cohort study using large-scale population-based registry data. Vaccine. 2023 May 5;41(19):3092-3098. doi: 10.1016/j.vaccine.2023.03.066. Epub 2023 Apr 10. PMID: 37045684. Quelle Hier ins Deutsche übersetzt.

Die multivariable Analyse ergab eine geringere Inzidenz der Influenza bei geimpften Personen (Hazard Ratio [HR], 0,47; 95% Konfidenzintervall [CI], 0,43-0,51; P < 0,001), die Inzidenz von Krankenhausaufenthalten wegen Influenza unterschied sich jedoch nicht signifikant nach Impfstatus (HR, 0,79; 95% CI, 0,53-1,18; P = 0,249). Die schützende Wirkung gegen die Inzidenz nahm nach 4 oder 5 Monaten schnell ab.

Diese Daten deuten darauf hin, dass die massiven Impfanstrengungen in der Allgemeinbevölkerung eine Verschwendung von Zeit und Mühe sind. Wenn gebrechliche und ältere Menschen keine direkte Verringerung der Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle erfahren, sollte die Grippeimpfung auf der Grundlage des pulmonalen und systemischen Risikos individualisiert werden.