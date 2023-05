Politico veröffentlichte am Sonntag einen sehr ausführlichen Artikel über „To counter Russia in Africa, Biden deploys a favored strategy„, in dem vier ungenannte US-Beamte zitiert werden, die über den Plan ihres Landes zur Führung eines hybriden Krieges gegen Wagner in Afrika informiert sind.

Genau wie die französische Strategie, über die Axios im Oktober letzten Jahres berichtete und die hier analysiert wurde, setzt auch die US-Strategie stark auf Informationskrieg.

Zusammengenommen beweisen sie, dass der Westen beabsichtigt, Afrika zu einem wichtigen Schlachtfeld im Neuen Kalten Krieg zu machen.

Den Quellen von Politico zufolge „besteht das Ziel (der jüngsten Bemühungen) darin, afrikanischen Beamten zu verdeutlichen, wie die Zusammenarbeit mit Wagner trotz seiner Versprechen, Frieden und Sicherheit in Länder zu bringen, die mit politischen Unruhen und Gewalt konfrontiert sind, auf lange Sicht wahrscheinlich Chaos säen wird… es unterstreicht das Ausmaß, in dem die Biden-Administration glaubt, dass Wagner – und der Kreml – eine langfristige Bedrohung für die Interessen der USA auf dem Kontinent darstellen.“

Mit anderen Worten, sie baut auf der französischen Panikmache über Wagners „Demokratische Sicherheit“-Dienste auf (Taktiken und Strategien gegen den Hybriden Krieg, die hier bereits erläutert wurden), gibt aber offen zu, dass diese Narrative in Verfolgung der eigenen Interessen der USA verbreitet werden. Dieses freimütige Eingeständnis diskreditiert unbeabsichtigt die Behauptung eines Beamten, dass „sie mehr Terroristen schaffen, als sie tatsächlich beseitigen“, was, wie die Zentralafrikanische Republik (ZAR) und Mali wissen, nicht der Wahrheit entspricht.

Die einzigen Terroristen, die in diesen Ländern nach der Zusammenarbeit mit Wagner „geschaffen“ wurden, sind diejenigen, die von Amerika und Frankreich unter dem Vorwand, sie seien angeblich „Freiheitskämpfer“, heimlich bewaffnet wurden, in Wirklichkeit aber als antirussische Stellvertreter des Westens fungieren. Auch das wissen die Behörden der Zentralafrikanischen Republik mit Sicherheit, sodass man sich fragen muss, warum die USA ihre Zeit damit verschwenden, ihnen dieses Narrativ der Informationskriegsführung aufzutischen, wie Politico berichtet, dass sie dies bereits versucht haben.

Diese seltsame Frage wird beantwortet, wenn später in dem Artikel enthüllt wird, dass „die Idee ist, dass, wenn Wagner als Störung des Handels- und Investitionsflusses angesehen wird, es einen Keil zwischen Peking, einem langjährigen Investor in Afrika, und Moskau treiben könnte – eine Allianz, die in den letzten Monaten nur gestärkt wurde und Washington weiterhin Sorgen bereitet.“ Von Bedeutung ist, dass der Westen Ende März die lächerliche Behauptung aufstellte, Wagner habe angeblich chinesische Bergarbeiter in der Zentralafrikanischen Republik abgeschlachtet, die hier gleich nach ihrer Verbreitung analysiert wurde.

Dies fügt dem hybriden Krieg der USA gegen Wagner in Afrika einen entscheidenden Kontext hinzu, da es zeigt, dass man sich in dem verzweifelten Versuch, die chinesisch-russische Entente zu spalten, auf Desinformationen stützt. Das ist ein Wunschdenken, wenn es denn eines gibt, denn die Bemühungen der beiden Länder auf dem Kontinent ergänzen einander: Chinas bahnbrechende Investitionen im Rahmen der Belt & Road Initiative können durch die von Wagner bereitgestellten russischen Dienste für „demokratische Sicherheit“ vor den Bedrohungen eines hybriden Krieges geschützt werden, die vom Westen ausgehen.

Die anderen Länder, die von dieser Propagandakampagne betroffen sind, sind Burkina Faso, der Tschad, die Demokratische Republik Kongo (DRK) und Ruanda, von denen es unwahrscheinlich ist, dass sie auf den Köder des Westens anbeißen werden. In Tschad erklärte der Interimschef letzte Woche, dass sein Land in einer „strategischen Allianz“ mit Russland stehe, während in Ruanda Anfang letzten Monats der deutsche Botschafter wegen Einmischung anstelle des russischen Botschafters ausgewiesen wurde, nachdem die USA fälschlicherweise behauptet hatten, Wagner plane dort einen Staatsstreich.

Was die Demokratische Republik Kongo und Ruanda betrifft, so führen diese beiden Länder derzeit einen eigenen hybriden Krieg gegeneinander, in dem es um die rohstoffreiche östliche Region der Demokratischen Republik Kongo geht, deren Rebellen angeblich von der Demokratischen Republik Kongo unterstützt werden, und es wird überzeugend dargelegt, dass Frankreich den Konflikt zu Zwecken der Teilung und Herrschaft ausnutzt. Ferner haben sich die russisch-kongolesischen Beziehungen in den vergangenen Monaten nur verstärkt, obwohl die USA Berichten zufolge Anti-Wagner-Desinformationen weitergegeben haben, während Russland und Ruanda Ende 2020 die Hauptstadt der ZAR verteidigten.

Obwohl Politico nicht berichtete, dass entsprechende Unwahrheiten mit dem Sudan geteilt wurden, widmeten sie dennoch einen Teil ihres Artikels der Erörterung von Wagners angeblichen Aktivitäten dort, die darauf abzielen, Amerikas jüngste Fake-News-Kampagne voranzutreiben, die versucht, die Schuld für den anhaltenden Konflikt Russland in die Schuhe zu schieben. Die Beweggründe dafür wurden kürzlich an dieser Stelle erläutert, wo es um die Absicht ging, den Sudan dazu zu bringen, Russland/Wagner von der ZAR abzuschneiden und eine regionale Koalition gegen sie zu bilden.

Die oben erwähnte Einschätzung der US-Motivationen wurde gerade in einem Beitrag von Politico bestätigt, nachdem dort eingeräumt wurde, dass „amerikanische Beamte nachrichtendienstliche Informationen, die sich speziell auf Wagners Geschäftstätigkeiten in der [ZAR] beziehen, nicht nur an lokale Beamte, sondern auch an Beamte aus Nachbarländern weitergegeben haben, die ein Interesse daran haben, Wagner aus der Region zu entfernen.“ In Anbetracht des militärischen Kontextes und der vorangegangenen Desinformationsprovokation ist es wahrscheinlich, dass der Tschad das Hauptziel dieser Einflussoperation ist.

Die vorgesehene Rolle des Tschads als Vorhut des hybriden Krieges des Westens gegen Wagner in Afrika wurde in dem Hyperlink analysiert, der ein paar Absätze weiter oben in Bezug auf die Ausweisung des deutschen statt des russischen Botschafters durch dieses Land geteilt wurde, nachdem die USA fälschlicherweise behauptet hatten, dass Wagner dort einen Staatsstreich plante. Unerschrockene Leser sollten sich den Artikel ansehen, wenn sie daran interessiert sind, da eine Wiederholung der relevanten Punkte in diesem Artikel überflüssig wäre, aber für Gelegenheitsleser reicht es, wenn sie wissen, dass dies das Ziel der USA ist.

Alles in allem verstärken die USA zwar ihre Operationen gegen die wachsende Popularität Wagners in Afrika, aber es fehlt ihnen an Glaubwürdigkeit, um ihr Ziel allein durch Informationskriegsführung zu erreichen, wie die erwähnten Misserfolge in Burkina Faso, der Zentralafrikanischen Republik, dem Tschad, der Demokratischen Republik Kongo, Ruanda und dem Sudan zeigen. Diese Beobachtung deutet stark darauf hin, dass sie daher zunehmend auf kinetische Maßnahmen wie die Bewaffnung terroristischer Gruppen unter dem Vorwand, sie seien angeblich „Freiheitskämpfer“, zurückgreifen wird, was sogar zu einem Angriff unter falscher Flagge gegen den Tschad führen könnte.

Diese Regionalmacht ist das primäre Ziel der US-Bemühungen, da die USA dringend jemanden auf dem Kontinent benötigen, der als Vorhut ihrer Kampagne dient. Die Ausweisung des deutschen statt des russischen Botschafters durch den Tschad, nachdem die USA behauptet hatten, Wagner plane dort einen Staatsstreich, zeigt jedoch, dass N’Djamena kein Wort von dem glaubt, was Washington über Russland sagt. In einem verzweifelten letzten Versuch, den Tschad dazu zu bringen, diese Stellvertreterrolle zu übernehmen, könnte N’Djamena daher einen Angriff unter falscher Flagge von der Zentralafrikanischen Republik aus gegen den Tschad starten.

Das wäre auch nicht allzu schwierig, da große Teile dieses Landes immer noch außerhalb der Kontrolle der von Russland unterstützten Behörden liegen und diese gesetzlosen Regionen das Reich der gemeinsam von den USA und Frankreich unterstützten Terroristen sind, die sich als Rebellen ausgeben. Da die Öffentlichkeit durch die Falschmeldung, die die USA zuvor verbreitet und an die sie in dem Beitrag von Politico erinnert haben, bereits darauf vorbereitet wurde, dass ein angeblich von Wagner gesteuerter Putsch gegen den Tschad von der ZAR aus zu erwarten ist, kann dieses Szenario nicht ausgeschlossen werden.

Um es klar zu sagen: Das bedeutet weder, dass es definitiv passieren wird, noch dass der Tschad auf diese Provokation hereinfallen würde. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass diese Abfolge von Ereignissen eintritt. In diesem Fall würde diese regionale Militärmacht so manipuliert, dass sie als Vorhut der USA in ihrem hybriden Krieg gegen Wagner in Afrika dient. Dies könnte in der Form geschehen, dass der Tschad in der Zentralafrikanischen Republik und/oder gegen die angeblich mit Wagner verbündeten Schnellen Sicherheitskräfte in Sudans „tiefem Staatskrieg“ interveniert, was beides sehr destabilisierend wäre.

Beobachter sollten daher diese jüngste Front des Neuen Kalten Krieges genauestens auf Anzeichen hin beobachten, die darauf hindeuten, dass sich die Ereignisse in diese Richtung bewegen, während russische und tschadische Militär- und Sicherheitsbeamte unverzüglich engen Kontakt aufnehmen sollten, um präventiv die von den USA gegen sie geschmiedete Verschwörung zum Teilen und Herrschen abzuwenden. Es wäre für beide Seiten von Nachteil, wenn Amerikas potenzielle Provokation Erfolg hätte, was diesen Teil Afrikas in einen langwierigen Konflikt stürzen könnte, der die Gefahr birgt, die multipolaren Fortschritte des letzten Jahres zunichte zu machen.