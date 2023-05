Die kurzzeitige Verhaftung des ehemaligen Premierministers hat erneut politische Unruhen in Pakistan ausgelöst, und es wird spekuliert, dass mächtige Gegner des Militärs die Unruhen für ihre eigenen Interessen inszeniert haben könnten.

Nach der spektakulären Verhaftung des ehemaligen Premierministers Imran Khan wegen eines angeblichen Korruptionsfalls am 9. Mai herrschte in Pakistan einige Tage lang Anarchie und Chaos, als wütende Anhänger randalierten und zahlreiche Regierungseinrichtungen, darunter Militärposten, einen Luftwaffenstützpunkt und das Haus des Kommandeurs des Korps von Lahore, in Brand setzten.

Am Freitag, nachdem er auf Anordnung des Obersten Gerichtshofs von Islamabad gegen Kaution freigelassen worden war, sprach Khan mit ausländischen Medien und machte nicht die internen Sicherheitsbehörden für seine Verhaftung verantwortlich, sondern eine einzige Person – den Armeechef. Die hochverehrte pakistanische Armee, so behauptete er, habe seinen Ruf wegen der Ereignisse im Land zu Unrecht beschädigt.

Seit das pakistanische Parlament den ehemaligen Premierminister im vergangenen Jahr durch ein Misstrauensvotum abgesetzt hat, erhebt Khan schwere Vorwürfe gegen die obersten Generäle der Armee, und seine jüngste Erklärung ist nur eine von vielen. Khans Entmachtung durch das Parlament ebnete den Weg für die Bildung einer Regierung unter seinem Nachfolger Shehbaz Sharif – angeführt von dem als Pakistan Democratic Movement (PDM) bekannten Elf-Parteien-Bündnis -, der Anfang April 2022 inmitten einer weit verbreiteten nationalen Polarisierung über den „sanften Staatsstreich“ sein Amt antrat.

Imran Khans „illegale“ Verhaftung

Zwei Tage nach Khans umstrittener Verhaftung erklärte der Oberste Gerichtshof Pakistans die Verhaftung des Vorsitzenden der Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Imran Khan, unerwartet für „illegal“ und ordnete seine sofortige Freilassung an. Infolge des Gerichtsbeschlusses gingen Khans Anhänger erneut jubelnd auf die Straße und steckten in verschiedenen Teilen des Landes ein halbes Dutzend Polizeifahrzeuge in Brand.

Das oberste pakistanische Gericht ordnete daraufhin an, dass der PTI-Chef unter gerichtlichem Schutz im Gästehaus der Polizei in Islamabad untergebracht wird, bis er zur erneuten Anhörung seines Kautionsantrags vor dem IHC erscheint. Letztendlich gewährte der IHC Khan eine zweiwöchige Kaution und einen umfassenden Schutz gegen alle von der Regierung gegen ihn eingeleiteten Verfahren.

Zahid Khan, Sprecher der Awami National Party (ANP), die Mitglied der von Premierminister Shehbaz Sharif geführten Einheitsregierung ist, behauptet, die Justiz kümmere sich ausschließlich um die Rechte von Imran Khan, da die Familienmitglieder der meisten Richter Anhänger von Khans Partei seien.

Die Richter, die auf den Bänken des Obersten Gerichtshofs sitzen, gehören zu einer Provinz, nämlich Punjab, und sie sind paranoid, wenn es darum geht, die PTI-Regierung in Punjab wieder einzusetzen, um Imran Khan zu besänftigen. Sie kümmern sich am wenigsten um die prinzipielle Haltung anderer kleinerer Provinzen oder das nationale Interesse.

Zahid beklagt, dass der Oberste Richter des Obersten Gerichtshofs Khan während des Verfahrens am 11. Mai im Gerichtssaal begrüßte und sagte: „Ich freue mich, Sie kennenzulernen“, obwohl Imran massiver Korruption und des illegalen Verkaufs von Staatsgeschenken beschuldigt wird, darunter eine teure Graff-Armbanduhr, die Imran vom saudischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman geschenkt wurde. Der Oberste Richter habe keine einzige Frage zu den gewalttätigen Protesten gestellt, die Khans Partei am Vortag inszeniert hatte.

Gegen Khan laufen zwar über hundert Gerichtsverfahren, doch die meisten davon beruhen auf unseriösen Anschuldigungen, die einer juristischen Prüfung nicht standhalten werden. Stattdessen hat sich das National Accountability Bureau (NAB), die pakistanische Bundesaufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Korruption, auf zwei wichtige Fälle von Bestechung konzentriert, in denen sie behauptet, unwiderlegbare Beweise zu haben, um den ehemaligen Premierminister zu verfolgen.

Khan hat versucht, sich unter dem Vorwand gesundheitlicher Probleme und Sicherheitsbedenken vor einem Verfahren in diesen Fällen zu drücken. Dazu gehören auch die viel beachteten Fälle Toshakhana (staatliches Geschenkdepot) und Al-Qadir Trust.

Das NAB behauptet, Khan und seine Frau Bushra Bibi hätten sich beharrlich geweigert, bei den Ermittlungen im Fall Al-Qadir Trust mitzuwirken. Das Paar wird beschuldigt, sich mit dem Immobilienmogul Malik Riaz verschworen zu haben, um die pakistanische Regierung um 50 Milliarden Rupien (17,6 Millionen Dollar) zu betrügen. Es handelt sich um denselben Fall, in dem das FBI die Festnahme von Khan beantragte und mit Unterstützung der paramilitärischen Rangers am 9. Mai in dramatischer Weise das Gerichtsgebäude in Islamabad stürmte, um ihn zu verhaften.

Ein „dunkles Kapitel“ in der Geschichte Pakistans

Am 11. Mai wurde die Armee gerufen, um die Polizei bei der Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung in mehreren Großstädten zu unterstützen, was zur Wiederherstellung eines gewissen Anscheins von Normalität beitrug. Obwohl es an diesem Tag zu keinen Zwischenfällen kam, wurden die Spitzenpolitiker von Khans PTI-Partei gemäß der Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung für 30 Tage inhaftiert.

Während inoffizielle Schätzungen von einer höheren Zahl ausgehen, behaupten Regierungsquellen, dass während der zweitägigen Unruhen mehr als ein halbes Dutzend Demonstranten getötet und Hunderte von Menschen, darunter auch Sicherheitskräfte, verletzt wurden. Als Reaktion auf den Vandalismus und die Plünderungen von Khans Parteigängern wurden in den letzten zwei Tagen über 1 400 „Missetäter“ festgenommen.

Mindestens 27 öffentliche und private Fahrzeuge sowie 17 Regierungsgebäude, darunter das Gebäude von Radio Pakistan, ein auf dem Luftwaffenstützpunkt Mianwali stationiertes Flugzeug, das Büro der pakistanischen Wahlkommission, das militärische Hauptquartier in Rawalpindi und andere Gebäude der Sicherheitsbehörden wurden von kleinen Gruppen von Demonstranten mit Knüppeln und Benzinbomben in Brand gesetzt.

„Der 9. Mai wird als ein dunkles Kapitel in die Geschichte eingehen“, hieß es in einer Presseerklärung des pakistanischen Militärs, die am nächsten Tag veröffentlicht wurde. Die Bande, die von der Armee als „politisch getarnt“ bezeichnet wurde, hat angeblich geschafft, was die Gegner in 75 Jahren nicht geschafft haben, und das alles „in der Gier nach Macht“.

Nach Informationen von The Cradle sind die Behörden aktiv damit beschäftigt, die Personen zu identifizieren, die für die Inbrandsetzung der Militäreinrichtung während der Protestaktion verantwortlich sind. Durch den Einsatz von Geofencing-Technologie und verfügbaren Videoclips haben sie bereits einige Schuldige festgenommen. Die Nationale Datenbank- und Registrierungsbehörde (NADRA) arbeitet ebenfalls mit den Sicherheitsbehörden zusammen, um diejenigen festzunehmen, die der pakistanischen Staatskasse einen finanziellen Schaden (nach inoffiziellen Schätzungen) von etwa 2 Milliarden Rupien (7 Millionen Dollar) zugefügt haben.

Wer trägt die Schuld an den Unruhen?

Einige Analysten haben die von den Streitkräften behauptete „Zurückhaltung“ infrage gestellt, als die Sicherheitsbehörden offenbar nicht in der Lage waren, einen kleinen Mob von ein paar Hundert Demonstranten zu kontrollieren, die ungehindert sensible militärische Einrichtungen plünderten, ohne auf Widerstand zu stoßen. Die Anhänger der PTI verurteilten zwar das gewalttätige Vorgehen der Demonstranten, bestanden aber darauf, dass es sich bei den Unruhestiftern um Außenseiter handelte, die nicht zu ihrer Partei gehörten.

Asad Umer, der Generalsekretär der PTI, erklärte gegenüber The Cradle vor seiner Verhaftung, dass die an dem Vorfall Beteiligten keine PTI-Anhänger seien. Er spekulierte, dass die Regierung möglicherweise absichtlich ihre eigenen Loyalisten in die Proteste eingeschleust hat, um die PTI zu diskreditieren:

Die PTI hat sich nie an illegalen Aktivitäten beteiligt oder bei Protestdemonstrationen Gewalt angewendet. Wir behalten uns das Recht auf friedlichen Protest vor, wie es die pakistanische Verfassung garantiert. Während der Protestkampagne hat die PTI-Führung ihre Mitarbeiter ausdrücklich angewiesen, den Frieden zu wahren und keine Schäden an privatem oder öffentlichem Eigentum zu verursachen.

Asad erklärte, dass die PTI-Aktivisten zwar verständlicherweise über die „illegale“ Inhaftierung des Parteichefs verärgert seien, dass sie aber nicht dafür verantwortlich seien, öffentliches oder privates Eigentum in Brand zu setzen.

Laut Ayesha Siddiqa, Senior Fellow am Department of War Studies des King’s College London und Autorin mehrerer Bücher, entschied sich die Armee, nicht direkt einzugreifen, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Stattdessen überließ sie es der Polizei und den Rangern, die Situation zu regeln.

Die Villa des Korpskommandeurs in Lahore wurde vor einer Woche verlassen, was einige meiner Kontakte zu der Vermutung veranlasste, dass die Behörden den Vandalismus absichtlich ignoriert haben könnten“, so Siddiqa und fügt hinzu, dass der Vorfall möglicherweise von der Militärgruppe inszeniert wurde, die den derzeitigen Armeechef, General Syed Asim Munir, unterstützt.

Siddiqa zog eine Parallele zu der Strategie des ägyptischen Militärs, das Präsident Hosni Mubarak als Sündenbock anbot, um die protestierenden Massen zu täuschen.

Das ägyptische Militär habe die Kontrolle wieder übernommen, den demokratisch gewählten Premierminister Mohammed Morsi vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. „Die PTI-Anhänger sind begeistert, nachdem sie die Armee zurückgedrängt haben, aber ihre Freude wird nicht lange anhalten“, warnt sie.

Warum Khan nicht liefern konnte

Khan, ein Kricketspieler, der zum Politiker wurde, übernahm die Macht in einer umstrittenen Wahl im Jahr 2018, von der die wichtigsten politischen Parteien Pakistans behaupteten, sie sei von der Armee – in Absprache mit der Justiz – manipuliert worden, vor allem, weil die Führungsspitze der Armee ernsthafte Differenzen mit dem in Ungnade gefallenen dreimaligen Premierminister Nawaz Sharif entwickelt hatte.

Wenige Tage vor den bedeutsamen Parlamentswahlen wurde Sharif in einem von drei Korruptionsfällen, die die Bundesbehörde für Korruptionsbekämpfung gegen ihn und seine Familie angestrengt hatte, zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Zuvor war Sharif vom Obersten Gerichtshof Pakistans nach einer Korruptionsuntersuchung wegen des Besitzes von vier Luxuswohnungen im exklusiven Londoner Stadtteil Mayfair seines Amtes als Premierminister enthoben worden.

Der ehemalige Armeechef General Qamar Javed Bajwa und der frühere Chef der militärischen Spionagebehörde, Generalleutnant Faiz Hameed, spielten eine wichtige Rolle bei der Einleitung der Korruptionsverfahren gegen die Familie Sharif und bei der Gewinnung parlamentarischer Unterstützung für die Regierungsbildung durch Khan – obwohl dieser bei den heiß umstrittenen Wahlen 2018 eine einfache Mehrheit erlangte.

Nach den Wahlen stand Khans Regierung vor der Herausforderung, das Land effektiv zu regieren, was zu einer angeschlagenen Wirtschaft, steigenden Schulden, zunehmender Arbeitslosigkeit und steigender Inflation während seiner vierjährigen Amtszeit führte.

Diese Herausforderungen haben die komplizierte Dynamik zwischen dem Militär, den politischen Parteien und externen Einflüssen beleuchtet, die die pakistanische Regierungsführung auf Schritt und Tritt beeinflussen. Mit Blick auf die Zukunft liegt der Schlüssel zum Erfolg des Landes darin, Führungspersönlichkeiten zu gewinnen, die sowohl die Vision als auch die Fähigkeit haben, diese einflussreichen Kräfte zu konfrontieren und einzudämmen und Pakistan zu Stabilität und Wohlstand zu führen.

Ein entscheidender Weg zum Erfolg wird darin bestehen, sich die eurasische Interkonnektivität zu eigen zu machen – so wie andere asiatische Staaten dies rasch tun -, die Khan als eine strategische Priorität für Islamabad erkannt hat. Andere pakistanische Kräfte – möglicherweise mit Unterstützung der USA – könnten diese Vision jedoch als Bedrohung empfunden haben, weshalb Khan gehen musste und weiterhin angegriffen wird.