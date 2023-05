MIT-Wissenschaftler entwickeln Gerät, das Träume hacken kann

Das ist gruselig.

Wissenschaftler des MIT und Harvard haben ein Gerät entwickelt, das sich angeblich in Ihre Träume „einhacken“ kann.

Die IB Times berichtet, dass ein neues Gerät namens Dormio, das von Wissenschaftlern in Harvard und am MIT entwickelt wurde, in der Lage ist, „gezielte Träume zu erwecken“.

Das Gerät besteht aus einem Handschuh, der mit einer App verbunden ist, die die physiologischen Reaktionen einer Person im Schlaf misst.

Während das Gerät physiologische Reaktionen misst, gibt eine mit dem Gerät verbundene App dem Schlafenden Traumthemen vor.

Das Gerät hat also im Wesentlichen die Fähigkeit, die Richtung der Träume einer Person zu steuern.

Die IB Times schlüsselt es auf:

In ihrer Studie versuchten Harvard- und MIT-Forscher herauszufinden, ob der gleiche vorübergehende Schlafzustand auch bei kreativeren Aufgaben wie dem Geschichtenerzählen funktionieren könnte. Die Forscher entwickelten ein Gerät namens Dormio, das für die gezielte Trauminkubation eingesetzt werden könnte. Es besteht aus einem Handschuh, der mit einer Smartphone- oder Laptop-App verbunden ist, die drei physiologische Marker für den Schlaf misst – Veränderungen des Muskeltonus, der Herzfrequenz und des Hautleitwerts. Wenn der Teilnehmer in den hypnagogischen Schlaf eintritt, fordert die App ihn auf, ein bestimmtes Traumthema zu nennen.

In den vergangenen Jahren haben große Unternehmen auf der ganzen Welt Forschungen finanziert, um Ihre Träume mit Werbung zu infiltrieren.

Futurism berichtet, dass sowohl Coors als auch Burger King „aktiv versuchen, die Träume potenzieller Kunden zu manipulieren“.