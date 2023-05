Gibt es jemanden, der den Moloch CBDC herausfordern will?

In den vergangenen Wochen habe ich an einer Reihe von Konferenzen zu digitalen Zentralbankwährungen (CBDC) teilgenommen, aber keine war so eindrucksvoll wie „The CBDC Revolution“. Die wichtigsten anwesenden Unternehmen waren die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die Digital Pound Foundation, SWIFT, die Bank of England, Accenture, das Global Policy Institute und natürlich Ripple.

CBDCs sind zu einem weltweiten Diskussionsthema geworden, doch die Medien haben nicht über dieses Thema berichtet, und die breite Öffentlichkeit ist über diese bevorstehende Veränderung ihrer Währung weitgehend uninformiert.

Die fragliche Technologie wird die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen, verändern, doch scheint es an Berichterstattung zu mangeln. Abgesehen von einem Artikel der BBC im November 2021 und von CityAM gab es nur sehr wenige Diskussionen. GB News hat das Thema kurz erwähnt, aber insgesamt scheint es merklich still um das Thema geworden zu sein.

Die Macht liegt in der Kontrolle des Geldes, und die Bank of England (BoE) hat wiederholt erklärt, sie habe kein Interesse an unseren Daten, aber die Wahrheit ist in der technischen Dokumentation versteckt. Anbieter von Zahlungsschnittstellen (Payment Interface Providers, PIPs) werden unser Geld, unsere Daten und unsere Ausgabengewohnheiten verwalten und kontrollieren, und Anbieter von externen Dienstleistungsschnittstellen (External Service Interface Providers, ESIPs) werden „nur lesenden“ Zugriff auf das Hauptbuch haben. Ist der Nur-Lese-Zugriff eine Garantie für den Datenschutz für immer? Was ist, wenn eine korrupte Regierung die Macht übernimmt und versucht ist, den Code zu manipulieren?

Die PIPs werden unser Geld und unsere Daten kontrollieren und können sie zum Ausgleich von Gebühren verkaufen. Die Bank of England überlässt ihnen die Verantwortung und setzt damit unsere Privatsphäre aufs Spiel. PIPs können rechtliche Verpflichtungen als Entschuldigung für ihre Handlungen nutzen.

Auf der Konferenz ist mir aufgefallen, dass Bitcoin nur erwähnt wurde, um die Konferenz zu untergraben, und dass es viele Fehlinformationen über diese Technologie gab. Es ist unklar, ob dies auf mangelndes Verständnis oder auf den bewussten Versuch, sie zu diskreditieren, zurückzuführen ist. Es ist eine Schande, denn jedes Merkmal und jede Funktion, die besprochen wurde, könnte durch Bitcoin gelöst werden.

Bitcoin stellt eine Herausforderung für autoritäre Regierungen dar, da es die Währung des Internets und der Menschen ist. Versuche, Lösungen für Probleme zu finden, die Bitcoin bereits angesprochen hat, können zu einem verworrenen Prozess für Regierungen und Einzelpersonen gleichermaßen führen.

Für das energieintensive Finanzsystem wird eine Lösung benötigt, die mit den ESG-Zielen der Regierung übereinstimmt. Anstatt den Energieverbrauch zu senken, sollte man sich darauf konzentrieren, die reichlich vorhandenen Energieressourcen auf unserem Planeten zu nutzen.

Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung, die Institutionen und die Medien nimmt jedoch rapide ab. Es gibt Vorwürfe, dass Gaslighting-Taktiken eingesetzt werden, anstatt einen offenen gesellschaftlichen Dialog zu fördern. Die mangelnde Medienberichterstattung über die am 7. Juni endende Konsultation des Obersten Rates scheint diesen Trend zu bestätigen.

Das Projekt wird weitergehen, und wenn es erst einmal in Schwung gekommen ist und der Fahrplan feststeht, wird erst dann eine nationale Diskussion beginnen, aber es wird kein offener öffentlicher Diskurs sein. Ich glaube, es wird eher eine gut geplante Medienkampagne sein, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass es in ihrem Interesse ist.

Es ist ein Vollzeitjob, all diese Details auszuarbeiten, und selbst dann ist es unklar. Wie soll die Öffentlichkeit die Zeit haben, das alles zu verarbeiten? Was mich letztlich am meisten frustriert hat, ist, dass sie die Lösungen bereits zur Hand haben, aber nicht bereit sind, das Potenzial von Bitcoin zu erkunden. Wieder einmal hat Bitcoin keinen Platz am Tisch.

Meiner Meinung nach ist diese neue Währung eine tickende Zeitbombe! Unabhängig davon, wer für die Programmierung verantwortlich ist, wenn sie zentralisiert ist, steht einem Tyrannen oder einer böswilligen Entität die Tür weit offen, um sie zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen, so dass die Massen verwundbar und schutzlos sind. Die dringende Frage lautet: Wer wird sich der Herausforderung stellen und für die Menschen kämpfen, bevor es zu spät ist? Es könnte nicht mehr auf dem Spiel stehen!