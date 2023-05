China startet landesweites Programm, um die Menschen zum Heiraten und Kinderkriegen zu ermutigen

Wie sich das Blatt gewendet hat.

Aus Angst vor einem demografischen Zusammenbruch startet China ein neues landesweites Programm zum „Aufbau einer neuen Heirats- und Gebärkultur“ in seiner Bevölkerung.

Das geburtenfördernde Programm wurde über die staatlichen Medien, die Global Times, bekannt gegeben und soll mit dem Internationalen Tag der Familie der Vereinten Nationen zusammenfallen, nachdem die UN sich besorgt über den Rückgang der Fruchtbarkeit und den „demografischen Wandel“ geäußert hatte.

Offiziell hieß es, das Vorhaben werde sich „auf Aufgaben wie die Förderung von Heirat und Kindererziehung in einem angemessenen Alter, die Ermutigung der Eltern, die Verantwortung für die Kindererziehung zu teilen, und die Eindämmung hoher ‚Brautpreise‘ und anderer veralteter Bräuche konzentrieren“.

Der Hinweis auf „hohe Brautpreise“ ist ein chinesischer Brauch, bei dem die Familie des Bräutigams der Familie der Braut einen hohen finanziellen Beitrag, den sogenannten caili, schenkt.

Junge Frauen in China werden nun aufgefordert, eine Erklärung zu unterschreiben, in der sie versprechen, vom Bräutigam keinen caili zu verlangen.

Die Vizepräsidentin der Chinesischen Vereinigung für Familienplanung, Yao Ying, sagte, man erwarte, dass die Politik „innovative und proaktive Maßnahmen ergreift, um eine geburtenfreundliche Atmosphäre zu fördern und die Modernisierung Chinas mit Unterstützung einer qualitativ hochwertigen Bevölkerungsentwicklung voranzutreiben.“

Aktuellen Prognosen zufolge wird die Bevölkerung Chinas bis 2080 auf unter 1 Milliarde und bis 2100 auf unter 800 Millionen Menschen sinken.

Der Demograf He Yafu erklärte gegenüber der Global Times: „Die Gesellschaft muss die jungen Menschen stärker über das Konzept von Heirat und Geburt aufklären und sie ermutigen, zu heiraten und Kinder zu bekommen.“

Die chinesischen Stadtverwaltungen bemühen sich im ganzen Land um Veranstaltungen im Stil von Jobmessen, bei denen sie schnell und einfach Heiratslizenzen verteilen, um Paare zu ermutigen, den Bund der Ehe zu schließen, um die „geringe Bereitschaft zu heiraten und Kinder zu bekommen“ angesichts der finanziellen Belastung, die dies für Paare bedeutet, zu bekämpfen.

Chinas neue Politik ist weit entfernt von der berüchtigten Ein-Kind-Politik, die 1980 zur Eindämmung des Bevölkerungswachstums eingeführt und 2016 beendet wurde.

Dieser Ansatz steht in krassem Gegensatz zu den westlichen Ländern, die sich auf enorme Einwanderungsströme verlassen, um ihre Bevölkerungszahlen aufrechtzuerhalten, was auf Kosten ihrer Identität und ihres sozialen Zusammenhalts geht, während die Populärkultur die sogenannte „Freiheit“ kinderloser Beziehungen fördert.

Im Vereinigten Königreich warnt Dr. Paul Morland, dass weiße britische Kinder in den Grundschulen bis zum Jahr 2060 wahrscheinlich eine Minderheit sein werden.

„Was die Geschwindigkeit des Rückgangs angeht, so gibt es Arbeiten von Demografen aus Oxford und andere Arbeiten aus jüngerer Zeit, die sich mit dem Jahr 2060 befassen, in dem sich vielleicht nur noch 50 bis 60 Prozent der Menschen als weiße Briten definieren“, so Morland.

„Aber wenn man sich die Menschen im Grundschul- oder Schulalter oder die Menschen in den Großstädten anschaut, wäre das natürlich eine Minderheit und eine abnehmende Minderheit“, fügte er hinzu.

Trotz der Versprechen der konservativen Partei, die Einwanderung zu verringern, wird erwartet, dass bis zu den nächsten Parlamentswahlen mehr als eine Million neuer Migranten nach Großbritannien kommen werden.

Die Nettozuwanderung in das Vereinigte Königreich hat bereits im vergangenen Sommer mit 504.000 einen neuen Jahresrekord erreicht.