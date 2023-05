Transgene Kinder? Alptraum WHO! Teil 1.

Pressekonferenz vom MWGFD „WHO cares?” in München.

MWGFD macht „Power“ gegen die angebliche Weltorganisation.

Ausrichtung und Ziele der WHO müssen bekämpft und gestoppt werden.

Bhakdi, Weikl, Wodarg, Bergholz und Kranz mit deutlichen Worten.

„WHO cares? Weltdiktatur droht!“ Mit diesem Alarm-Stufe-Rot-Modus machte die Gesellschaft der „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.“ (MWGFD) auf die drohende Gefahr eines weltweiten Diktats durch die WHO (Weltgesundheitsorganisation) auf ihrem in München live ausgestrahlten Pressesymposium am 8. Mai 2023 aufmerksam.

Unter den anwesenden Neuen Medien in der Location „Weitblick“ mit Ausblick auf das Olympia-Stadion war auch AUF1.tv und die stattzeitung.org, die die Gelegenheit für ein vertiefendes Gespräch mit den Referenten in anschließenden Video-Interviews wahrnahm. Irritierenderweise kam, wie auch zu den bisherigen Pressekonferenzen des MWGFD, kein einziger Vertreter der Leitmedien beziehungsweise der Systempresse. Nach wie vor will der regierungsfreundliche Service-Journalismus anscheinend die Augen vor diesem Thema verschließen und die Bürger nur einseitig und Tatsachen verschweigend informieren. Die Veranstaltung war hinsichtlich der Referenten und Themen hochkarätig besetzt. Unter der gekonnten Moderation des stellvertretenden MWGFD-Vorsitzenden Dr. Ronald „Ronny“ Weikl kamen die nachfolgend aufgeführten Referenten zu Wort: