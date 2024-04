Der russische Außenminister Sergei Lawrow hat am Dienstag den chinesischen Präsidenten Xi Jinping getroffen und eine klare Botschaft an den Westen gesandt, dass die beiden Länder ihre strategischen Beziehungen fortsetzen werden. Das Treffen fand einen Tag nach dem Besuch der US-Finanzministerin Janet Yellen in China statt, die das Land vor einer Partnerschaft mit Russland warnte.

Das Treffen zwischen Lawrow und Xi, insbesondere unmittelbar nach dem Besuch von Yellen, sei eine “Botschaft” an den Westen, dass China “Russland den Rücken stärken” werde, wenn der Konflikt in der Ukraine vom Westen eskaliert werde, sagte der Anwalt und Journalist Dimitri Lascarus am Mittwoch in der Sputnik-Sendung “Die kritische Stunde”.

“Der Zeitpunkt solcher Ankündigungen sagt viel aus”, sagte Lascarus und bezog sich damit nicht nur auf den Besuch Yellens, sondern auch auf die zunehmend provokativen Angriffe des ukrainischen Geheimdienstes auf Russland, wie die Massenschießerei außerhalb Moskaus, für die Russland neben anderen Provokationen die Ukraine und ihre Unterstützer in den USA und Großbritannien verantwortlich gemacht hat.

“Natürlich haben wir dieses anhaltende Drama mit dem kleinen Napoleon in Frankreich [dem französischen Präsidenten] Emmanuel Macron, der davon spricht, einige Tausend französische Soldaten in Odessa in den Tod zu schicken”, erinnerte Lascarus. “Es würde mich nicht überraschen, wenn die russische und die chinesische Regierung dies als Versuch interpretieren würden, Russland zu einem direkten Angriff auf ein NATO-Land zu provozieren.

“Ich denke, [China] sendet die Botschaft, dass China Russland den Rücken stärken wird, wenn die Situation eskaliert. Darüber sollte sich niemand Illusionen machen”, so Lascarus.

“Er fügte hinzu: “Ich glaube, es gibt hier eine Reihe von Eskalationen, und es sind keine Erwachsenen im Raum, und sie müssen ein klares Signal aussenden, dass China Russland zur Seite stehen wird, wenn die Situation außer Kontrolle gerät.”

Während keine der beiden Regierungen “Vorbehalte gegen die Notwendigkeit” ihres Bündnisses habe, argumentierte Lascarus, dass der Westen sie durch sein aggressives Vorgehen dazu zwinge, ihre Beziehungen zu stärken. “Jeden Tag handeln westliche Regierungen so, dass diese Partnerschaft für die Regierungen Russlands und Chinas noch zwingender wird.

Während sich die öffentliche Meinung sowohl in Europa als auch in den USA gegen das “ukrainische Desaster” wendet, stellte Lascarus fest, dass Umfragen zeigen, dass die große Mehrheit der französischen Bürger überzeugt ist, dass sich das Land in die falsche Richtung bewegt. “Frankreich war einer der Hauptverantwortlichen für die katastrophale neokonservative Politik in der Ukraine”, sagte er. “Wir sehen schon jetzt, dass die politischen Tage dieser Figuren gezählt sind”.