EXKLUSIV: Lockdown 2.0 steht bevor – 10-Punkte-Plan enthüllt | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Der Plan ist bereits in Gang gesetzt … und entspricht genau den globalistischen Alpträumen, vor denen wir gewarnt haben.

Zahlreiche Länder führen derzeit als Reaktion auf den Krieg Maßnahmen im „COVID-Stil“ ein.

Und die Verantwortlichen machen daraus keinen Hehl, sie bezeichnen sie genau so.

Von der Rationierung von Kraftstoff über die Überwachung von Kfz-Kennzeichen bis hin zu Bußgeldern für das Fahren, wenn es „nicht erlaubt“ ist, und sogar bis hin zu den Erlaubnissen, womit man kochen darf…

Wenn Ihnen das langsam bekannt vorkommt, sollte es das auch.

Denn genau das ist es.

Das hat nicht erst mit dem Krieg begonnen. Es begann während COVID, und jetzt beschleunigt es sich in die nächste Phase.

Was als Notfallmaßnahme bezeichnet wird, sieht zunehmend wie ein seit langem geplanter Wandel aus – einer, der unter der grünen Agenda nur schwer Fuß fassen konnte, aber plötzlich Sinn ergibt, wenn es eine echte Krise und echte Engpässe gibt.

Und jetzt gibt es Beweise dafür.

Ein von der Internationalen Energieagentur veröffentlichter 10-Punkte-Plan legt dies klar dar, und die Länder befolgen ihn bereits aufs Wort.

Hier sind die Fakten…

Multiple countries are now rolling out “COVID-style” policies in response to the war.



And officials aren’t hiding it, they’re calling them exactly that.



From fuel rationing, to licence plate tracking, to fines for driving when you’re “not allowed,” even down to what you’re… pic.twitter.com/rlxH3h7ZYT — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 25, 2026

Maria begann damit, etwas zu enthüllen, das ihrer Meinung nach weit mehr ist als eine routinemäßige Aktualisierung der Politik: einen 10-Punkte-Plan der Internationalen Energieagentur, der mit steigenden Ölpreisen und Versorgungsengpässen in Verbindung steht.

Oberflächlich betrachtet sieht es wie eine Standardreaktion auf eine globale Krise aus.

Doch sie stellte die Sache schnell in einen anderen Zusammenhang. Ihrer Ansicht nach handelt es sich hierbei nicht um etwas Neues, das in Echtzeit entsteht. Es ist etwas, das schon lange bereitstand und nur darauf wartete, umgesetzt zu werden.

Hier kommt Melbourne ins Spiel.

Sie beschrieb die Stadt als eine der am strengsten abgeriegelten Städte der Welt außerhalb Chinas und verwies dann auf das, was sie als das „Melbourne-Experiment“ bezeichnete – einen Bericht, der diese Lockdown-Bedingungen aufgriff und sie in ein langfristiges Modell umwandelte, das auf Smart Cities, eingeschränkter Mobilität und nachhaltiger Verhaltensänderung basiert.

Keine vorübergehenden Maßnahmen, sondern etwas, das darauf ausgelegt ist, fortgeführt zu werden.

Dann kam das Detail, das den Ton veränderte.

Sie sagte, das Dokument sei einst öffentlich zugänglich gewesen, dann stillschweigend offline genommen worden, nachdem es aufgedeckt worden war – ohne Erklärung, ohne Ankündigung.

Denn Pläne wie diese verschwinden nicht, es sei denn, jemand möchte, dass sie in Vergessenheit geraten.

Und von da an lässt sich der Zusammenhang zur Gegenwart immer schwerer ignorieren.

Dieselben Ideen, so argumentierte sie, tauchen nun wieder auf, neu verpackt als Lösungen für „Ölpreisdruck … als Reaktion auf Versorgungsengpässe im Nahen Osten“.

Maria opened by exposing what she says is far more than a routine policy update, a 10-point plan from the International Energy Agency tied to rising oil prices and supply disruptions.



On the surface, it looks like a standard response to a global crisis.



But she quickly reframed… pic.twitter.com/JyhK4ToKWl — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 25, 2026

An diesem Punkt geht es nicht mehr um Politik, sondern um Kontrolle.

Maria stellte die Frage, über die die meisten Menschen nicht nachdenken: Wohin führt das alles eigentlich?

Wenn man diese Vorschläge konsequent umsetzt, geht es nicht mehr nur um Kraftstoffeinsparungen. Es beginnt, die Art und Weise neu zu gestalten, wie sich Menschen fortbewegen, wohin sie gehen und wie oft sie dies tun können.

Sie verwies auf Maßnahmen wie die Beschränkung des Autozugangs in bestimmten Zonen und die Kopplung von Fahrttagen an Kfz-Kennzeichen. Auf dem Papier liest sich das wie Verkehrsmanagement.

Doch dieser Rahmen bröckelt, wenn diese Systeme mit den bereits in mehreren Ländern flächendeckend eingeführten Kennzeichenlesegeräten kombiniert werden.

Hier beginnt sich die Verbindung zum umfassenderen Rahmenkonzept der Smart City zu verdichten.

Bewegung wird nicht nur beeinflusst, sie kann gesteuert werden. Und das beschränkt sich nicht auf den Verkehr.

Sie verwies auf intelligente Zähler, die die Klimaregelung aus der Ferne anpassen oder abschalten können – etwas, das bereits getestet wird und zeigt, wie dieselbe Logik auf verschiedene Systeme angewendet wird.

An diesem Punkt lässt sich das Muster kaum noch leugnen.

Das tägliche Leben beginnt sich von persönlicher Entscheidung hin zu einer Steuerung auf Systemebene zu verlagern.

This is where it stops being about policy and starts being about control.



Maria asked the question most people don’t stop to think about: where does all of this actually lead?



Once you follow these proposals through, it’s not just about saving fuel. It starts to reshape how… pic.twitter.com/mT3bGHIWFa — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 25, 2026

Da fiel Maria ein Detail auf, das die meisten Menschen wahrscheinlich übersehen würden.

„Moderne Kochlösungen.“

Auf den ersten Blick klingt das harmlos. Vielleicht sogar hilfreich.

Doch sie nahm sich Zeit, darüber nachzudenken, und analysierte, was diese Formulierung tatsächlich bedeutet.

„Modern“ bedeutet nicht nur effizient, sondern standardisiert, alles in einem einzigen System zusammengefasst. Das Kochen mit Holz oder Feuer, Methoden, die seit Generationen angewendet werden, wird verdrängt, während Elektrizität zur bevorzugten und schließlich zur erwarteten Option wird.

Sie brachte es auf den Punkt: Strom lässt sich leichter überwachen, leichter regulieren und bei Bedarf leichter abschalten.

Das ist es, was aus einem kleinen politischen Detail etwas viel Größeres macht.

Sobald alles über dieses System läuft, beginnt die Unabhängigkeit zu schwinden.

Dann wies sie auf einen Widerspruch hin, den sie sah.

Mitten in einer globalen Brennstoff- und Energiekrise gibt es Bestrebungen, den Ausbau der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge zu beschleunigen – etwas, dessen Aufbau mehr Produktion, mehr Transport und mehr Energie erfordert.

An diesem Punkt, so meinte sie, sieht es nicht mehr nach einer kurzfristigen Lösung aus.

Es sieht zunehmend nach einem langfristigen Wandel aus.

That’s when @zeeemedia zeroed in on a detail most people would probably overlook.



“Modern cooking solutions.”



At first, it sounds harmless. Maybe even helpful.



But she slowed it down and unpacked what that wording actually implies.



“Modern” doesn’t just mean efficient, it… pic.twitter.com/K36DdydLdg — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 25, 2026

An dieser Stelle wechselt der Bericht vom politischen Kurs zur Durchsetzung.

Denn Vorschläge sind nur dann von Bedeutung, wenn ein Mechanismus dahintersteht.

Maria verwies auf das australische Gesetz über den Notstand bei flüssigen Brennstoffen und merkte an, dass Änderungen erst wenige Monate vor der Eskalation der aktuellen Lage vorgenommen worden seien, was für sie darauf hindeute, dass bereits die Weichen gestellt worden seien.

Sie konzentrierte sich auf die Ausweitung der Regierungsbefugnisse, insbesondere in Bezug auf Koordination, Berichterstattung und das, was sie als verstärkte Überwachung im Zusammenhang mit der Kraftstoffverwaltung bezeichnete.

Dann hob sie ein entscheidendes Detail hervor.

Unter Notfallbedingungen würde Kraftstoff nicht nur rationiert, sondern zugeteilt werden.

Sie erklärte, dass nur bestimmte Gruppen als „unverzichtbare Nutzer“ eingestuft werden könnten, hauptsächlich solche, die mit der Verteidigung oder dem Waren- und Handelsverkehr in Verbindung stehen.

Alle anderen fallen aus dieser Kategorie heraus.

Und sobald der Zugang vom Status abhängt, sieht das System ganz anders aus.

Dort vollzieht sich der Wandel.

Von freiem Zugang zu kontrollierter Zuteilung.

Und sobald etwas zugeteilt wurde, ist es nicht mehr so einfach, es zurückzubekommen.

This is where the report shifted from policy to enforcement.



Because proposals only matter if there’s a mechanism behind them.



Maria pointed to Australia’s Liquid Fuel Emergency Act and noted that amendments were made just months before the current situation escalated,… pic.twitter.com/LFnLEyYJS5 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 25, 2026

An diesem Punkt lässt sich das Muster nicht mehr ignorieren.

Immer wieder taucht dieselbe Abfolge auf: Maßnahmen, die schrittweise eingeführt, als vorübergehend dargestellt und mit der Krise begründet werden.

Australien während der COVID-Pandemie wird zum Maßstab, wo einige der strengsten Maßnahmen durch eine Kombination aus staatlicher und bundesstaatlicher Koordination umgesetzt wurden.

Nun wird wieder eine ähnliche Sprache verwendet.

„Protokolle im Stil von COVID.“ Benzinrationierung. Beschränkungen für Kfz-Kennzeichen. Eingeschränkte Mobilität. Kürzere Arbeitswochen. Homeoffice. Fernunterricht.

Für sich genommen macht jede dieser Maßnahmen Sinn.

Zusammen weisen sie jedoch in dieselbe Richtung.

Ihrer Ansicht nach handelt es sich hierbei nicht um isolierte Reaktionen, sondern um Erweiterungen derselben Verhaltensänderungen, die während der COVID-Pandemie eingeführt wurden und nun unter einer anderen Krise verstärkt werden.

Und das führt zu dem Thema, auf das sie immer wieder zurückkam.

Abhängigkeit.

Je abhängiger das System ist, desto leichter lässt es sich steuern.

Wenn Länder stark von globalen Systemen abhängig sind, wirken sich externe Schocks – sei es durch Krieg, Lieferketten oder Energieengpässe – auf alles aus.

Ihre Antwort lautete: Selbstversorgung.

Abhängigkeit reduzieren. Interne Widerstandsfähigkeit aufbauen. Innerhalb der eigenen Grenzen kontrollieren, was man kann.

Andernfalls, so warnte sie, ändere sich die Richtung nicht.

Sie beschleunige sich.

By this point, the pattern becomes impossible to ignore.



The same sequence shows up again and again, policies introduced gradually, framed as temporary, justified by crisis.



Australia during COVID becomes the reference point, where some of the strictest measures were rolled out… pic.twitter.com/Qn3gNuszIr — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 25, 2026

Sehen Sie sich unten die gesamte Folge an: