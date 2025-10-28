Von The Vigilant Fox

„Das ist nicht der große Neustart – das ist der große Zusammenbruch.“

Der Westen wollte nie Frieden mit Russland – nur Krieg.

Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gab zu, dass das Minsker Abkommen nie eingehalten werden sollte. „Wir wollten Krieg“, sagte sie.

Der Ökonom Martin Armstrong bezeichnete dies als das Geständnis, das alles verändert – als Beweis dafür, dass der Ukraine-Konflikt lange vor dem ersten Schuss geplant war.

Und der Grund, warum die NATO immer noch keinen Frieden will, ist düsterer, als irgendjemand bereit ist, sich einzugestehen.

Die Welt scheint derzeit am Rande eines Abgrunds zu stehen. Der serbische Präsident warnte kürzlich, dass die diplomatischen Beziehungen gescheitert seien und jedes Land sich still und leise auf einen Krieg vorbereite. Unterdessen plant Großbritannien Berichten zufolge, diejenigen zu beschämen, die sich weigern, für den Dritten Weltkrieg zum Militärdienst einberufen zu werden.

Doch inmitten all dieses Chaos gibt es immer noch Stimmen, die zum Frieden aufrufen. Eine davon ist die des Ökonomen Martin Armstrong. Mächtige Persönlichkeiten suchen seinen Rat – und nun hat er einen Friedensplan für Russland und die Ukraine veröffentlicht.

Martin sagt, dass jede Nation sich auf ihr eigenes Volk konzentrieren möchte – aber in Wahrheit ist unsere Welt tief miteinander verbunden. Es gibt einen Ausweg aus dieser Situation, und er erklärt uns, wie dieser aussieht.

The world feels on edge right now. The President of Serbia recently warned that diplomatic relations were dead in the water and that every country was quietly preparing for war. Meanwhile, the UK is reportedly planning to shame those who refuse conscription for World War Three.… pic.twitter.com/9YsScdQIlS — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 28, 2025

Armstrong hielt sich nicht mit Einleitungen zurück – er kam direkt zur Sache. „Der wahre Feind hier ist die NATO und die EU“, sagte er.

Er erklärte, dass Frieden nie wirklich zur Debatte stand, weil der Westen diesen Konflikt braucht, um zu überleben. Die Ukraine, fügte er hinzu, sei von Anfang an nur ein „Stellvertreter“ gewesen.

Seiner Ansicht nach strebt Putin keine Eroberung an, sondern reagiert auf ein System, das die Diplomatie völlig aufgegeben hat.

Armstrong warnte, dass die globalen Eliten die Ukraine zu einer Schachfigur gemacht haben – ein gefährliches Spiel, das, wenn es ungehindert weitergeht, etwas weitaus Katastrophaleres auslösen könnte, als irgendjemand erwartet.

Armstrong didn’t ease into the conversation—he came out swinging. “The real enemy here is NATO and the EU,” he said.



He explained that peace was never truly on the table because the West needs this conflict to survive. Ukraine, he added, is just a “proxy from the beginning.”



In… pic.twitter.com/mXMwFmTBo4 — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 28, 2025

Als Nächstes prangerte Armstrong das an, was er als offenkundige Heuchelei des Westens ansah – mit einem Satz, der Maria innehalten ließ. „Wir wollten Krieg.“

Merkels öffentliches Eingeständnis, dass die Minsker Vereinbarungen nie eingehalten werden sollten, sei ein Beweis dafür, dass der Konflikt von Anfang an geplant war.

Für Armstrong ging es hier nicht um die Verteidigung der Demokratie, sondern darum, Russland so lange zu täuschen, bis die Ukraine bewaffnet war.

Seine Worte stellten den gesamten Krieg in ein neues Licht – nicht als tragischen Fehltritt, sondern als kalkulierten Verrat am Frieden.

Next, Armstrong called out what he saw as blatant hypocrisy in the West—with a line that made Maria pause. “We wanted war.”



Merkel’s public admission that the Minsk accords were never meant to be honored, he said, was proof the conflict was premeditated from the start.



To… pic.twitter.com/XiVJurIhLu — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 28, 2025

Armstrong warnte, dass Krieg nicht nur eine politische Angelegenheit sei – für Europa sei er zu einer Frage des Überlebens geworden.

„Europa braucht Krieg“, sagte er unverblümt und erklärte, dass der Zusammenbruch der Wirtschaft und die Flüchtlingskrise einen immensen Druck geschaffen hätten, die Öffentlichkeit abzulenken.

Wenn der Wohlstand verschwindet, so erklärte er, beginnen Regierungen nach externen Feinden zu suchen, denen sie die Schuld geben können.

Seine Warnung fand in der Geschichte Widerhall – dasselbe Muster aus wirtschaftlichem Zusammenbruch, zivilen Unruhen und dem Aufstieg des Extremismus, das einst die Voraussetzungen für die 1840er Jahre schuf.

Armstrong warned that war isn’t just political—for Europe, it’s become a matter of survival.



“Europe needs war,” he said flatly, explaining that collapsing economies and the migrant crisis have created immense pressure to distract the public.



When prosperity disappears, he… pic.twitter.com/NochEHTobP — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 28, 2025

Der Ökonom beschrieb anschließend, was er als erste Anzeichen einer finanziellen Blockade bezeichnete.

Kapitalkontrollen würden bereits Gestalt annehmen, warnte er, und CBDCs würden „das Geld der Bürger in zusammenbrechenden Volkswirtschaften gefangen halten“.

Er verglich die aktuelle Situation mit den Goldbeschlagnahmungen im Zweiten Weltkrieg – nur dass man diesmal „nicht einmal mehr Bitcoin kaufen kann“.

Seine Stimme blieb ruhig, aber seine Warnung war klar: Digitales Geld steht kurz davor, zu digitalen Fesseln zu werden.

The economist went on to describe what he called the early signs of a financial lockdown.



Capital controls are already taking shape, he warned, and CBDCs will “trap citizens’ money inside collapsing economies.”



He compared the moment to the gold seizures of World War II—except… pic.twitter.com/LawrvjarQO — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 28, 2025

Armstrong schloss mit seiner vielleicht bisher ernüchterndsten Warnung: „Das ist nicht der große Neustart – das ist der große Zusammenbruch.“

Er sagte, dass die Regierungen in Schulden versinken und Geld drucken, nur um die Zinsen für ihre bestehenden Schulden zu bezahlen. Wenn das System schließlich zusammenbricht, warnte er, „wird dies plötzlich und vollständig geschehen“.

Doch trotz dieser düsteren Aussichten ließ er einen Funken Hoffnung. Wissen, so sagte er, sei Überleben. „Wenn Sie wissen, was auf Sie zukommt, werden Sie es überleben.“

Es war ein passender Abschluss für ein Gespräch, das von einem wiederkehrenden Thema geprägt war – Wahrheit ohne Illusionen.

Armstrong ended with perhaps his most sobering warning yet: “This isn’t the Great Reset—it’s the Great Collapse.”



He said governments are drowning in debt, printing money just to pay interest on what they already owe. When the system finally breaks, he warned, “it will be sudden… pic.twitter.com/21YWuQJOQV — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 28, 2025

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: