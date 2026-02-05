EXKLUSIV: mRNA bleibt und verstrahlt für JAHRE + Epsteins geheime Rolle in der Pandemie | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Neue Daten belegen, dass mRNA, Plasmid-DNA und Spike-Proteine aus Impfstoffen nach einer COVID-19-Impfung mehr als 3,5 Jahre lang im menschlichen Körper verbleiben und weiter ausgeschieden werden können.

Warum plante Epstein Pandemiesimulationen mit Bill Gates?

Neu aufgedeckte E-Mails zeigen, dass er nicht nur Kinderhandel betrieb, sondern auch Jahre vor COVID an Pandemie-Kriegsspielen, Diskussionen über Genbearbeitung und Biotech-Agenden beteiligt war.

Er hatte keinen medizinischen Hintergrund. Nur tiefe Verbindungen zur globalen Macht und Pläne zur „Verbesserung” der Menschheit.

Und viele dieser Eliten ziehen auch heute noch die Fäden.

Nun wirft eine bahnbrechende Studie noch beunruhigendere Fragen darüber auf, was diese Pläne möglicherweise in Gang gesetzt haben.

Forscher haben bestätigt, dass Impfstoff-mRNA, Plasmid-DNA und Spike-Protein nach einer COVID-19-Impfung mehr als 3,5 Jahre lang im menschlichen Körper verbleiben können.

Aber es kommt noch schlimmer.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die geimpfte Bevölkerung auch Jahre nach der Impfung noch auf die nicht geimpfte Bevölkerung übertragen werden könnte – und das ohne absehbares Ende.

Dieser Fall dokumentiert die längste bekannte Persistenz von mRNA-Impfstoffkomponenten, die unabhängig voneinander in mehreren Labors, Proben und Zeitpunkten überprüft wurde.

Der Epidemiologe Nicholas Hulscher, MPH – einer der Autoren der Studie – ist bei uns zu Gast, um alles zu erklären, einschließlich explosiver Enthüllungen über Bill Gates, Epstein und wie alles zusammenhängt.

Hulscher begann mit einer Sensation.

Er enthüllte, dass mRNA, Plasmid-DNA und Spike-Protein mehr als 3,5 Jahre nach Erhalt der Pfizer-Impfungen noch immer im Körper eines geimpften Patienten vorhanden waren.

Und das war keine Vermutung – es wurde durch über 200 medizinische Tests, 40 Notaufnahmenbesuche und Bewertungen von 18 verschiedenen Spezialisten bestätigt.

Während der Öffentlichkeit gesagt wurde, dass die Impfstoffkomponenten innerhalb weniger Tage verschwinden würden, kam diese Studie zu genau dem gegenteiligen Ergebnis. Diese Stoffe blieben in der Haut des Patienten eingebettet und zirkulierten weiterhin in seinem Blutkreislauf.

Noch schlimmer war, dass dies nicht durch COVID verursacht wurde. Wie Hulscher klarstellte, wurde „nur das Spike-Protein” gefunden – „nicht das Nukleokapsid”.

„Wir wurden belogen”, sagte er. „Ich gehe davon aus, dass es zu einer Flut von Klagen kommen wird.”

Es wurde noch alarmierender.

Hulscher enthüllte, dass das Spike-Protein immer noch in den Exosomen des Patienten nachweisbar war – winzigen Trägern, die ausgeatmet oder durch engen Kontakt übertragen werden können. Das warf eine erschreckende Möglichkeit auf: Geimpfte Personen könnten diese Stoffe auch Jahre später noch auf andere übertragen.

„Das ist durchaus möglich“, warnte er.

Maria war sichtlich erschüttert. Sie bezeichnete die Situation als „unheimlich“, nicht nur für die Menschen, die sich impfen ließen, sondern auch für diejenigen, die sich weigerten und dafür den Preis zahlten – sie verloren ihren Arbeitsplatz, ihre Ersparnisse, sogar ihre Familien –, nur um dann trotzdem derselben Gefahr ausgesetzt zu sein.

„Deshalb ist es so wichtig, diese Arbeit fortzusetzen … Ich kann gar nicht beschreiben, wie unheimlich das ist.“

Dann kam eine der beunruhigendsten Enthüllungen überhaupt.

Hulscher hielt mit seiner Meinung nicht hinterm Berg: „Wir wissen nicht, ob es jemals aus seinem Körper verschwinden wird.“

Der Patient trug auch Jahre nach der Injektion noch alle drei Komponenten – mRNA, Plasmid-DNA und Spike-Protein – in sich. Und die Forscher hatten keine Ahnung, wie lange das anhalten könnte oder wie viele andere sich in derselben Situation befinden könnten.

Schlimmer noch, sie konnten die Möglichkeit einer unbegrenzten Ausscheidung nicht ausschließen.

„Wir wissen nicht, ob alle, die diese Injektionen erhalten haben, für immer Ausscheidungen haben werden.“

Die Warnung beschränkte sich nicht nur auf COVID-Impfstoffe.

Hulscher sagte, dass die in der Studie beobachtete langfristige Persistenz wahrscheinlich für alle mRNA-basierten Impfstoffe gilt, einschließlich Vogelgrippe, Krebs und was auch immer als Nächstes kommt. Einmal injiziert, kann der Körper sie möglicherweise nicht mehr loswerden.

Das ist ein ernüchternder Gedanke: Was als hochmoderne Medizin verkauft wurde, könnte sich als langfristiger Mechanismus für Schäden herausstellen.

„Sie werden alle dasselbe bewirken“, warnte er. „Sie werden jahrelang im Körper verbleiben. Ihr Körper wird nicht in der Lage sein, sie zu beseitigen.“

Von da an nahm das Gespräch eine noch düsterere Wendung.

Hulscher warnte, dass das, was wir heute erleben, nichts Neues sei. „Sie führen diese Kriegsspielszenarien durch“, sagte er und verwies auf die jüngste Übung der WHO, die unheimlich ähnlich wie Event 201 sei.

Aber was er als Nächstes sagte, sollte Ihnen einen Schauer über den Rücken jagen.

Laut Hulscher war Epstein nicht nur ein Kinderhändler. Dokumente zeigen, dass er „zusammen mit Bill Gates an Pandemiesimulationen beteiligt war“. Zwei Männer ohne Hintergrund im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die angeblich hinter verschlossenen Türen über zukünftige Ausbrüche und Genbearbeitung diskutierten.

Er scheute auch nicht vor den schlimmsten Behauptungen zurück und zitierte Akten, in denen von „Kindesquälerei“ und „Zerstückelungen“ die Rede war.

„Was hat [Gates] 2017 mit ihm gemacht?”, fragte er. „Warum ist ein Kinderhändler an Pandemiesimulationen beteiligt?”

Die Gesichter mögen sich ändern. Aber das Drehbuch bleibt dasselbe. Immer und immer wieder.

Als das Interview zu Ende ging, war eines unmissverständlich: Die Beweise häufen sich, aber eine Rechenschaftspflicht ist nach wie vor nicht in Sicht.

Trotz der von Hulscher als „unwiderlegbar“ bezeichneten Beweise, dass Impfstoffmaterialien jahrelang im Körper verbleiben, hat sich nichts geändert. Keine Untersuchungen. Keine Warnhinweise auf der Verpackung. Und schon gar keine Pause bei der Einführung von mRNA-Impfstoffen.

„FDA-Kommissar Marty Makary ist kompromittiert“, sagte er und prangerte ein System an, das sich weigert, sich der Wahrheit zu stellen.

Dennoch geben Hulscher und die McCullough Foundation nicht auf. Er versprach, weiterhin rechtlich wasserdichte Berichte zu veröffentlichen, die nicht ignoriert werden können. Maria fügte hinzu: „Die Menschen müssen wütend werden und Gerechtigkeit fordern.”

Beide waren sich einig – dieser Kampf ist noch lange nicht vorbei.

Und wie Hulscher es ausdrückte: „Je länger sie einfach nur dasitzen und nichts tun, desto mehr Ärger werden sie in Zukunft haben.”

Sehen Sie sich die gesamte Folge unten an: