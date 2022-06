Exklusiv: Nach Impfung mit Pfizer ist der Impfschaden so groß, dass die Karriere einer 29-Jährigen zerstört ist

childrenshealthdefense.org: In einem Exklusivinterview mit The Defender erklärt Hayley Lopez, die im Alter von 29 Jahren nach ihrer ersten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer am posturalen orthostatischen Tachykardiesyndrom erkrankte, dass sie ihren geliebten Beruf nicht mehr ausüben kann, weil sie die erforderlichen medizinischen Tests nicht bestehen kann.

Mit 29 Jahren hatte Hayley Lopez eine vielversprechende Karriere, auf die sie 12 Jahre lang hingearbeitet hatte: Sie war Fluglotsin in einer der verkehrsreichsten Einrichtungen der US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration).

Am 8. Oktober 2021 kam diese Karriere zum Stillstand, 15 Minuten nachdem Lopez ihre erste und einzige Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech erhalten hatte.

In einem Exklusivinterview mit The Defender erzählte die heute 30-jährige Lopez ihre Geschichte, einschließlich der Verletzungen, die sie erlitten hat, und der Schwierigkeiten, die sie bei der Suche nach einer Diagnose und Behandlung hatte.

„Etwa 15 Minuten nach der Impfung bemerkte ich Schmerzen im Arm und in der Brust“, so Lopez. „Dann bemerkte ich innerhalb von drei Tagen Schwindel, Kurzatmigkeit, Gedächtnisprobleme und Stottern – und da wusste ich, dass etwas wirklich nicht stimmte.

Lopez suchte Hilfe in einer Notaufnahme, und während sie dort war, wurde sie immer wieder ohnmächtig.

„Zu meinen weiteren Symptomen gehören Zuckungen, Nervenschmerzen, Müdigkeit, hoher Blutdruck, hohe Herzfrequenz, Herzklopfen, Schwindelgefühl und Migräne“, so Lopez.

„Ich leide jetzt, acht Monate später, immer noch unter all diesen Symptomen.“

Lopez wollte den Impfstoff nicht, aber nach der Anordnung der Biden-Administration mussten sich Bundesbedienstete impfen lassen oder sonst wird sie entlassen.

„Ich möchte, dass die Leute wissen, dass ich ein ganz normaler, gesunder 29-Jähriger war, der versucht hat, sich im Leben zurechtzufinden“, sagte Lopez.

„Ich habe sehr hart gearbeitet, um in meiner Karriere dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin, und zu der Zeit hatte ich das Gefühl, dass meine Welt untergehen würde, wenn ich meinen Job verlieren würde. Ich habe die Spritze bekommen, um meinen Job zu behalten, und jetzt könnte das das Ende meiner Karriere bedeuten.

Für Lopez waren die Symptome, die sie fast unmittelbar nach der Pfizer-Spritze verspürte, nur ein Teil ihrer Probleme. Sie hatte auch Schwierigkeiten, einen Arzt zu finden, der ihren Zustand diagnostizieren konnte und der ihre Bedenken, dass die Symptome mit der Impfung zusammenhängen, nicht abtun würde.

„Ich könnte wirklich endlos über das Gesundheitssystem reden und darüber, wie schrecklich man behandelt wird, wenn man einen Impfschaden hat“, sagte Lopez. „Ich habe in sieben Monaten insgesamt 32 Termine bei 17 verschiedenen Ärzten wahrgenommen.

Die ersten beiden Ärzte, die sie in der Notaufnahme aufsuchte, erklärten ihr, dass es ein Zufall sei, dass die Symptome unmittelbar nach der Impfung auftraten.

„Sie schienen mehr damit beschäftigt zu sein, mir zu versichern, dass es nicht an der Impfung lag, als mich zu behandeln“, sagte sie.

Einige der „Diagnosen“, die sie erhielt, waren abwertend – nur „stressbedingt“, sagten ihr die Ärzte -, während andere an Sexismus grenzten.

„Meine Tests ergaben immer wieder normale Werte, sodass mein Arzt annahm, es handele sich nur um Angstzustände“, so Lopez. „Mir wurde sogar von Spezialisten gesagt, dass es an ‚meinem Zyklus‘ liege und dass ‚viele Frauen die gleichen Beschwerden haben‘.“

Laut Lopez erhielt sie eine Reihe von Fehldiagnosen, darunter Costochondritis, multisystemisches Entzündungssyndrom, langes COVID, Angstzustände und Depressionen.

„Ich verließ jeden Arzttermin mit Tränen in den Augen, weil ich wusste, dass sie falsch lagen“, sagte Lopez. „Ich wusste, dass etwas mit mir nicht stimmte, und ich wusste, dass es nicht nur in meinem Kopf war.“

Lopez erhielt eine Diagnose, nachdem sie zufällig über das posturale orthostatische Tachykardiesyndrom (POTS) gelesen hatte, eine Erkrankung, die den Blutfluss beeinträchtigt und zu Symptomen wie Schwindel, Ohnmacht und erhöhtem Herzschlag führen kann, die beim Aufstehen aus einer liegenden Position auftreten.

„Als ich das erste Mal über POTS las, musste ich weinen, denn es war, als würde ich über mich selbst lesen“, sagte Lopez. „Ich entdeckte POTS auf eigene Faust. Ich habe keinerlei Informationen oder Ratschläge von einem Arzt erhalten.“

Als sie schließlich zu einem Arzt ging, der auf POTS spezialisiert ist, „wusste er sofort, dass ich POTS habe, und er verstand meine Probleme mit früheren Ärzten, weil alle seine POTS-Patienten das Gleiche durchmachen“, so Lopez.

POTS hat Lopez daran gehindert zu arbeiten, sagte sie:

„Ich bin immer noch bei der FAA angestellt, aber ich kann nicht arbeiten. Ich muss ein ärztliches Attest vorweisen, genau wie die Piloten einer Fluggesellschaft, um meine Arbeit machen zu können.

„Meine ärztliche Zulassung wurde mir entzogen, und ich weiß nicht, ob ich sie jemals wieder erhalten werde“.

„Ich habe die Spritze bekommen, um den Job zu behalten, den ich liebe, und jetzt hindert mich dieselbe Spritze daran, meinen Job aus medizinischer Sicht zu machen.“

Lopez erhielt eine gewisse finanzielle Unterstützung von der staatlichen Entschädigungseinrichtung für Arbeitnehmer – 45 Tage Lohnfortzahlung -, da der Impfschaden, den sie erlitten hatte, als Arbeitsunfall eingestuft wurden. Sie wartet jedoch immer noch auf die Genehmigung für eine weitere Entschädigung nach den ersten 45 Tagen.

Lopez meldete ihre Verletzungen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Sie erhielt eine Rückmeldung von VAERS „etwa sechs Monate nach meiner Meldung, und sie baten um aktuelle Informationen über meine Impfstoffverletzung“.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist jedoch eine der Fehldiagnosen, die sie erhalten hat, weiterhin in ihrer VAERS-Akte aufgeführt.

„Mein Zustand wurde in VAERS nicht mehr aktualisiert, seit ich vor fast zwei Monaten auf deren Anfrage hin zusätzliche Informationen eingereicht habe. In dem Bericht wird ihre Fehldiagnose immer noch aufgeführt, sagte sie.

Die neuesten verfügbaren Daten von VAERS zeigen 429 Berichte über POTS, von denen 310 Fälle Pfizer, 99 Berichte Moderna und 20 Berichte Johnson & Johnson zugeschrieben werden. Die Berichte wurden zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 3. Juni 2022 eingereicht.

Lopez sagte, dass ihre Verletzungen weiterhin „jeden Aspekt“ ihres Lebens beeinträchtigen.

„An einem schlechten Tag habe ich Schwierigkeiten, von der Couch in die Küche zu gehen, um mir ein Glas Wasser zu holen“, sagte sie. „An einem guten Tag kann ich nicht länger als zwei Minuten gehen, also kann ich nicht einkaufen gehen oder mit meinem Hund spazieren gehen. Ich kann von Glück sagen, wenn ich in der Lage bin, das Abendessen zu kochen.

Sie hat sogar Schwierigkeiten beim Sprechen. „Ich breche oft mitten im Satz ab, weil ich vergessen habe, worüber ich gesprochen habe, oder weil ich ein einfaches Wort vergessen habe.

Weil sie Ohnmachtsanfälle hat, kann sie nur duschen, wenn ihr Mann zu Hause ist, sagt sie.

„Ich trage einen Herzfrequenzmesser am Handgelenk und habe eine Sturzerkennung, die meinen Mann alarmiert, wenn ich ohnmächtig werde“.

Neben ihrer Arbeit als Fluglotsin war Lopez auch Privatpilotin und flog gerne. Nach ihrer Impfung konnte sie auch diese Tätigkeit nicht mehr ausüben.

„Ich konnte nicht mehr fliegen – die ärztliche Bescheinigung für Fluglotsen und Piloten ist die gleiche“, sagte sie.

Ihre Impfschäden haben auch die Beziehungen zu Menschen beeinträchtigt, die ihr früher nahe standen.

„Ich habe Menschen verloren, die mir nahe stehen, weil sie entweder nicht hören oder glauben wollen, dass der Impfstoff Schaden anrichten kann, oder weil es ihnen einfach egal ist“, sagte sie.

Lopez sagte, sie kenne keine anderen Fluglotsen, die ähnliche Erfahrungen wie sie gemacht hätten, aber sie wisse von „einigen Piloten“, die durch die Impfstoffe geschädigt worden seien.

„Ich bin sicher, dass es in der Luftfahrtindustrie viele Menschen gibt, die sich nicht trauen, über Impfstoffverletzungen zu berichten, da sie sonst ihre medizinische Zulassung und damit ihren Arbeitsplatz verlieren“.

Für Lopez verdeutlicht ihre Erfahrung, wie wichtig es ist, das Bewusstsein für Impfschäden und für Erkrankungen wie POTS zu schärfen.

„Das Bewusstsein für POTS muss in der gesamten medizinischen Gemeinschaft verbreitet werden“, sagte sie. „Das Einzige, was an Impfschäden selten ist, ist, dass selten darüber gesprochen wird. POTS ist unheilbar und kann ein Leben lang andauern.“