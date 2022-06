Bill Gates und das Framing-Spiel

Vor ein paar Wochen sagte Bill Gates auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos einige überraschende Dinge. Im Laufe einer 56-minütigen Podiumsdiskussion gab der herausragende Impfstoffpusher zu (ab 18:22), dass die Covid-Impfstoffe die Infektion nicht abwehren und dass die Dauer des Schutzes, den sie bieten, extrem kurz ist.

Später sprach er (ab 51:00) von der Absurdität der Durchführung eines Covid-Pass-Programms – und man kann logischerweise jede andere Maßnahme zur Trennung der Geimpften von den Ungeimpften ableiten -, wenn die Injektionen nachweislich nicht in der Lage sind, das Mindeste zu tun, was man von einem Impfstoff erwarten sollte: die Infektion und Übertragung zu verhindern.

Diese Eingeständnisse machen die Argumente für die angriffslustigen und schädlichen Covid-„Eindämmungsmaßnahmen“ der letzten zwei Jahre zunichte, von denen viele immer noch mit unbarmherziger Härte von öffentlichen Amtsträgern, CEOs und Bildungs „führern“ in aller Welt verfolgt werden.

Sollen wir glauben, dass Bill Gates einen plötzlichen Impuls hatte, all das zu untergraben, was er in den letzten zwei Jahren mit seinen Milliarden gnadenlos gefördert hat? Und dass er all jenen, die diese Pläne derzeit umsetzen, die Erlaubnis erteilt, sich zurückzuziehen?

Das ist ein netter Gedanke. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist.

Nein. Bill hat einfach eine der bewährten Techniken des elitären Informationsmanagements angewandt, das begrenzte Hangout, oder wie ich es lieber nenne, eine Aktion, um den Rahmen eines Arguments zu retten, das schnell ins Wanken gerät.

Da Bill und viele der Leute, mit denen er sich zusammengetan hat, um der Welt die experimentellen und oft schädlichen Impfstoffe aufzuzwingen, tatsächlich viele der wichtigsten Medien der Welt besitzen oder ihnen ungeheure Geldsummen gespendet haben, wusste er von vornherein, dass er sich keine großen Sorgen darüber machen musste, dass seine Worte weit verbreitet würden.

Und so war es auch. Nur relativ kleine, unabhängige Nachrichtensammler nahmen Notiz von seinen Worten.

An wen richtete er also seine Worte und warum?

Er sprach zu seinen Glaubensbrüdern und lieferte ihnen ein rhetorisches Modell für den Umgang mit dem Glaubensverlust, den einige in ihren Reihen angesichts des kläglichen Versagens der Impfstoffe haben.

Der Schlüssel zum Verständnis des Spiels ist der Satz, den Gates direkt vor dem „aber“ sagte, mit dem er seine wahrheitsgemäßen Worte über die erbärmlichen Fähigkeiten der „Impfstoffe“ zur Abwehr von Infektionen und die kurze Dauer ihrer Wirksamkeit einleitete: „Die Impfstoffe haben Millionen von Leben gerettet.“

Diejenigen, die mit der Arbeit des kognitiven Linguisten George Lakoff oder mit den Aktivitäten des Meinungsforschers und so genannten politischen Wortschmieds Frank Luntz vertraut sind, werden wissen, wovon ich spreche.

Was diese beiden Männer – trotz ihrer unterschiedlichen politischen Zugehörigkeit – gemeinsam haben, ist ihr Glaube an die außerordentliche Macht des rhetorischen Framings, d. h. an die Tendenz des menschlichen Gehirns, die sorgfältige Analyse empirisch belegter Details einer übergreifenden kognitiven Metapher unterzuordnen, die an ihre tieferen, wenn auch oft unausgesprochenen, kulturellen und emotionalen Werte appelliert.

Es ist der Unterschied zwischen, zum Beispiel: „Die USA sind unter falschem Vorwand in den Irak einmarschiert und haben das Land zerstört, wobei Hunderttausende unschuldiger Menschen getötet wurden“ und „Bei ihren Bemühungen, dem Irak die Demokratie zu bringen, haben die USA eine Reihe tragischer Fehler gemacht.“

Der erste Satz ist eine nackte empirische Wahrheit. Die zweite verdunkelt diese nackte Realität und ordnet sie der hehren Vision eines Landes unter, das den Amerikanern bei der Betrachtung ihrer Rolle in der Welt so sehr am Herzen liegt und das den Menschen auf der ganzen Welt ständig hilft, ihr Leben zu verbessern.

Und mit der weit verbreiteten Auferlegung solcher mentalen Rahmen durch die Medien verschwinden alle blutigen Details vor Ort, und mit ihnen, was noch wichtiger ist, die Notwendigkeit, tatsächlich zu hinterfragen, was wir getan haben und wie wir versuchen könnten, das Leben, das wir zerstört haben, zu reparieren.

Zurück in Davos sagte Bill zu seinen Untergebenen: „Ihr seid auf einem großen moralischen Kreuzzug. Wir hatten auf dem Weg dorthin ein paar kleine Probleme, aber gebt nicht auf, denn die Welt braucht uns, um weiterhin heldenhaft zu sein und mehr Leben zu retten.“

Und mit diesem kognitiven Rahmen verschwinden alle Zweifel, die die Zuschauer an ihren Taten und an ihrer künftigen Mission haben könnten, einfach so.

Der gleiche Trick wird angewandt, wenn die US-Regierung das offensichtliche Abklingen der Pandemie mit dem Einsatz von Impfstoffen in Verbindung bringt. Hier ist zum Beispiel, was die CDC kurz nach der Aufhebung der Vorschrift, dass US-Bürger vor der Rückkehr von Auslandsreisen getestet werden müssen, gegenüber CNN sagte:

„Die Covid-19-Pandemie ist jetzt in eine neue Phase eingetreten, und zwar aufgrund der weit verbreiteten Verwendung hochwirksamer Covid-19-Impfstoffe, der Verfügbarkeit wirksamer Therapeutika und der hohen Impfstoff- und infektionsbedingten Immunitätsraten auf Bevölkerungsebene in den Vereinigten Staaten. Jede dieser Maßnahmen hat dazu beigetragen, dass das Risiko schwerer Erkrankungen und Todesfälle in den Vereinigten Staaten gesunken ist.“

Es ist kein Zufall, dass der erste Faktor, der angeführt wird, um den Beginn glücklicherer Tage zu erklären, derjenige, der den Rahmen für alles Folgende absteckt, die „weit verbreitete Einführung von hochwirksamen Covid-19-Impfstoffen“ ist.

Das Ziel ist hier – wie auch im Fall von Gates in Davos – trotz zahlreicher gegenteiliger empirischer Beweise das Bild aufrechtzuerhalten, das die erzwungene Verabreichung von Impfstoffen als den großen Schlächter der Pandemie und Schenker unserer besiegten Freiheiten darstellt, und diese Behauptung durch ständige Wiederholung in eine etablierte Tatsache zu verwandeln.

Aber natürlich sind weder Gates‘ Behauptung, dass die Impfstoffe „Millionen von Leben“ gerettet haben, noch die Behauptung der CDC, dass die „weit verbreitete Verabreichung von Impfstoffen“ der Hauptgrund für die Beendigung der Pandemie war, feststehende Fakten. Weit gefehlt. In der Tat gibt es keine mir bekannten wissenschaftlichen Studien, die eine der beiden Behauptungen bestätigen könnten. Aber das ist genau der Punkt.

Die Eliten, die sich herablassen, uns unserer körperlichen Souveränität und so viel mehr zu berauben, im Namen von Covid oder welcher anderen „tödlichen Gesundheitsbedrohung“ auch immer, die sie als nächstes durch ihre Teppichbomber-Kontrolle über die meisten Medien publik machen wollen, haben alle ihre Hausaufgaben über das Ränkespiel gemacht und stimmen ihre Kommunikation sorgfältig auf dessen Imperative ab.

Leider sind die meisten Bürger immer noch nicht darüber informiert, wie dieses Spiel in ihrem Leben funktioniert. Verbale Details wie die oben genannten sind wichtig, weil sie eine enorme Rolle bei der Schaffung und Aufrechterhaltung dessen spielen, was der heute leider angeschlagene Chomsky einst brillant das Feld des „denkbaren Denkens“ in unseren öffentlichen Diskussionen nannte.

Um dieses Feld zu öffnen, müssen wir ihre Rahmen zerschlagen. Aber um diese Rahmen zu zerschlagen, müssen wir zuerst zugeben, dass sie existieren und wo wir sie finden können.