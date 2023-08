Exklusiv: Vater beschreibt die „COVID-Protokolle“ des Krankenhauses, die seiner Meinung nach zum Tod seiner 19-jährigen Tochter geführt haben

In einem Exklusivinterview mit The Defender erzählte Scott Schara, wie seine Tochter Grace starb, nachdem sie positiv auf COVID-19 getestet wurde und ein Krankenhaus in Wisconsin eine Reihe von Medikamenten und Behandlungen ohne die Erlaubnis der Eltern verabreichte, die seiner Meinung nach direkt zu ihrem Tod führten. Die Eltern verklagen das Krankenhaus und einige seiner Ärzte und Krankenschwestern.

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

„Ich vermisse sie ungemein.“

Dies sind die Worte von Scott Schara, dem Vater von Grace Naomi (Emily) Schara, die am 13. Oktober 2021 im Alter von 19 Jahren im Ascension St. Elizabeth Hospital in Appleton, Wisconsin, starb.

Grace starb nur wenige Tage, nachdem sie positiv auf COVID-19 getestet worden war und sich in eine Notaufnahme begeben hatte, wo sie wegen ihres niedrigen Sauerstoffgehalts behandelt wurde.

In einem Interview mit The Defender erinnerte sich Schara, ein Geschäftsmann, der zum Anwalt wurde, an die Liebe seiner Tochter zu Elvis, zum Schreiben, zum Reiten und an ihren Sinn für Humor.

Graces Familie verklagte im Juli das Krankenhaus und einige seiner Ärzte und Krankenschwestern mit der Behauptung, die COVID-19-Behandlungsprotokolle des Krankenhauses hätten direkt zu ihrem Tod geführt. Ein Schwurgerichtsverfahren – das erste in den USA, in dem diese Protokolle angefochten werden – wurde für den 4. November 2024 angesetzt.

Seit Graces Tod hat sich Schara für die Opfer der Protokolle und ihre Familienangehörigen eingesetzt, eine Website und einen Podcast ins Leben gerufen und einen Dokumentarfilm produziert, in dem die Geschichten von Grace und anderen Opfern ausführlich dargestellt werden.

In seinem Interview mit The Defender erzählte Schara von den Umständen, die zu Graces Krankenhausaufenthalt und ihrem anschließenden Tod führten, von der Dokumentation über die Behandlung, die sie erhielt, von der bevorstehenden Klage und von den Fortschritten bei seinen Bemühungen um die Interessenvertretung.

„Finanzielle Anreize“, Patienten an Beatmungsgeräte anzuschließen und Remdesivir zu verabreichen

Grace‘ Leidensweg begann am 1. Oktober 2021, als sie mit einem Heimtest-Kit positiv auf COVID-19 getestet wurde. Fünf Tage später war ihre Sauerstoffsättigung auf 88 % gesunken, wie das Pulsoximeter zeigte, das ihre Eltern gemäß dem COVID-19-Behandlungsprotokoll der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) gekauft hatten.

Nach diesem Protokoll wird eine Krankenhauseinweisung empfohlen, wenn die Sauerstoffsättigung unter 94 % fällt. Schara stellt diese Empfehlung nun jedoch in Frage.

„Ich will FLCCC keineswegs vor den Kopf stoßen, aber die Angstpropaganda hat mein kritisches Denken beeinflusst“, sagte er. „Wenn man anfängt, etwas zu messen, muss man wissen, woran man es messen will, und nicht an einer Zahl, die jemand ausgibt.

„Was ich später gelernt habe, ist, dass bei einer Erkältung oder Grippe die Sauerstoffsättigung natürlich sinkt“, sagte Schara. Er erzählte, dass er etwa zur gleichen Zeit wie seine Tochter mit COVID-19 und niedrigem Sauerstoffgehalt im Blut in ein anderes Krankenhaus eingeliefert wurde, wo er „fast gestorben wäre“.

Schara erfuhr durch seine Nachforschungen, dass bestimmte Personen eine genetische Veranlagung für eine niedrige Sauerstoffsättigung haben und schlussfolgerte, dass Grace diese Eigenschaft wahrscheinlich von ihm geerbt hat. „Es war wirklich töricht von uns, dieses Gerät [Pulsoximeter] überhaupt zu kaufen“, sagte er.

Als Grace von der Notaufnahme ins St. Elizabeth’s Hospital verlegt wurde, sagte ihm der Arzt in der Notaufnahme, dass Grace „drei oder vier Tage lang Sauerstoff und Steroide bekommen würde und dann nach Hause gehen könnte“.

Dies war jedoch nicht der Verlauf der Behandlung, die Grace erhielt.

Schara sagte, er sei vom 6. bis 10. Oktober 2021 an der Seite von Grace im Krankenhaus gewesen, als er „von einem bewaffneten Wachmann hinausbegleitet“ wurde. Danach wurden COVID-19-Krankenhausprotokolle eingeführt, von denen er behauptet, dass sie von finanziellen Interessen geleitet wurden.

Laut Schara wurde Grace Precedex verabreicht, ein von Pfizer hergestelltes Beruhigungsmittel, „das niemals zusammen mit COVID verwendet werden sollte“. Sie verwenden es jedoch, weil ihr Ziel bei COVID das Geld ist, und das Geld ist hauptsächlich dafür da, jemanden an ein Beatmungsgerät anzuschließen – und um an ein Beatmungsgerät angeschlossen zu werden, müssen sie sediert werden“, sagte er.

„Sie haben meine Frau und mich fünfmal um eine Vorabgenehmigung gebeten, um Grace an ein Beatmungsgerät anzuschließen“, sagte Schara. „Wir haben es nie genehmigt, und niemand sollte ein Beatmungsgerät genehmigen, wenn jemand eine COVID-Diagnose hat. Ein Beatmungsgerät hat bei COVID eine Sterberate von 90 %, warum also? Und zwar ganz einfach wegen der finanziellen Anreize.

Schara bezieht sich auf finanzielle Anreize, die im Rahmen des CARES-Gesetzes (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) für die Anwendung des COVID-19-Krankenhausprotokolls der CDC (Centers for Disease Control and Prevention) gewährt werden, das die Verabreichung von Remdesivir und den Einsatz von Beatmungsgeräten vorsieht.

Graces Zimmer wurde „als Intensivstation eingestuft“ – eine Einstufung, die den Krankenhäusern nach den CDC-Protokollen mehr Geld einbringt, sagte er – „obwohl Grace nie das Zimmer gewechselt hat und sich auch die Pflege nicht geändert hat.“

Dies sei nicht der einzige Grund gewesen, warum diese Änderung vorgenommen wurde, sagte Schara. „Die andere Sache, die passiert, wenn jemand ein Beruhigungsmittel bekommt, ist, dass der Patient als ‚gegen ärztlichen Rat‘ eingestuft wird, wenn man versucht, ihn zu entfernen. Das habe ich natürlich erst im Nachhinein herausgefunden.“

„Anstatt sich um Grace zu kümmern, wurde sie sediert“

In der Zeit zwischen Scharas Entlassung aus dem Krankenhaus und dem Tod seiner Tochter sei Grace „ohne Fürsprache“ zurückgelassen worden und „anstatt sich um Grace zu kümmern, haben sie sie sediert. Sie erhöhten die Dosis von Precedex sechsmal während dieser 47 Stunden“, selbst nachdem Grace durch das Precedex übermüdet war“, heißt es in der Klage.

„Grace war nie unruhig“, sagte Schara. „Sie war keine ängstliche Person. Es gab absolut keinen Grund, dieses Medikament zu verwenden. In der Packungsbeilage von Precedex steht, dass man es nicht länger als 24 Stunden nehmen soll. Wenn man es doch tut, so steht es in der Packungsbeilage, verursacht es akutes Atemversagen.“

In der Klageschrift heißt es:

„Wenn Grace zu diesem Zeitpunkt so aufgeregt war, dass eine Sedierung gerechtfertigt war, dann deshalb, weil einer oder mehrere der beklagten Berufsangehörigen Graces Down-Syndrom nicht ordnungsgemäß berücksichtigt haben, das die Verwendung eines Atemgeräts, wie einer Nasenkanüle, eines Vapotherm und einiger Atemmasken, schwierig macht“.

Schara sagte: „In diesem Licht sagte [das Krankenhaus] die Wahrheit in Bezug auf die erste Todesursache auf Graces Sterbeurkunde, die sie als ‚akutes Atemversagen mit Hypoxämie‘ angaben, was ‚Sauerstoffmangel‘ bedeutet.“

Am Tag von Graces Tod beantragten die Ärzte zum fünften Mal die Vorabgenehmigung für ein Beatmungsgerät, was von ihrer Familie erneut abgelehnt wurde, so Schara. Daraufhin teilte der Arzt ihnen mit, dass Grace gestern einen so guten Tag hatte“, obwohl ihre Familie später herausfand, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits vier Tage sediert war“.

Der Arzt riet ihnen, an der Ernährung von Grace zu arbeiten. „Immer noch im Vertrauen auf den Weißkittel“, so Schara, genehmigten sie eine Ernährungssonde für Grace.

Ohne dass sie es wussten, ordnete der Arzt jedoch an, Grace „nicht wiederzubeleben“, was Schara als „illegal“ bezeichnete.

Der Arzt ordnete dann Lorazepam [ein Medikament gegen Angstzustände und Krampfanfälle] und Morphium in einem Zeitfenster von 29 Minuten an“, so Schara.

„Grace erhielt die maximal zulässige Dosis von Precedex, zwei Dosen Lorazepam und Morphium, was niemand hätte überleben können. Das ist es, was man Hospizpatienten in ihrer letzten halben Stunde des Lebens gibt“, sagte er.

Nachdem Grace ohne ihre Zustimmung als „nicht wiederbelebbar“ eingestuft wurde, wurde sie dem Tod überlassen

In der Klage heißt es: „Zu keinem Zeitpunkt haben Scott oder Cindy [Graces Mutter] in ihrer Eigenschaft als Graces medizinische Bevollmächtigte Dr. [Gavin] Shokar oder einem anderen Arzt zugestimmt oder mit ihm über eine Anordnung zur Nicht-Wiederbelebung oder über Palliativ- oder Komfortpflege gesprochen.

In der Beschwerde heißt es:

„Um 10:56 Uhr, zeitgleich mit dem Ende des Telefonats mit Scott und Cindy, trug Dr. Shokar eine pauschale Anordnung zur Nicht-Wiederbelebung („DNR“) in Grace‘ Krankenakte ein. „Der Kläger hat der Eintragung einer DNR-Anordnung nie zugestimmt, weder mündlich noch schriftlich; auch Grace oder ein anderes Mitglied von Graces Familie nicht. „Dr. Shokar verstieß gegen die Richtlinien und/oder Verfahren von Ascension Health, als er die DNR-Anordnung ohne ordnungsgemäße Zustimmung oder Dokumentation eintrug.“

Grace wurden auch mehrere Dosen Lorazepam verabreicht, obwohl es „keine gültige Anordnung für [die] dritte Verabreichung“ dieses Medikaments gab. Ebenso hat „niemand der Verabreichung von Morphin zugestimmt“.

„Precedex hat eine bekannte synergistische Wirkung mit anderen Beruhigungsmitteln – insbesondere mit Morphin“, heißt es in der Klage weiter.

Schara beschrieb den Beipackzettel von Morphin, in dem davor gewarnt wurde, es mit den beiden anderen Medikamenten, die Grace erhielt, zu kombinieren, denn „wenn man es doch tut, muss man den Patienten überwachen und das Umkehrmedikament zur Hand haben“, sagte er und fügte hinzu: „Das ist nicht geschehen.“

In der Klage heißt es außerdem, dass „Grace gefesselt und gezwungen wurde, im Bett zu defäkieren, ohne Erlaubnis und ohne den Versuch, ihr auf die Toilette zu helfen“. Dies geschah kurz bevor den Eltern von Grace mitgeteilt wurde, dass es Grace „gut geht“.

Weniger als eine Stunde vor ihrem Tod begann Grace‘ Temperatur zu sinken. Doch trotz der Bitten ihrer Schwester Jessica, die es geschafft hatte, sich Besuchsrecht zu sichern, weigerte sich das Pflegepersonal, ihr zu helfen“, heißt es in der Klage. Kurz darauf „stürzte Grace‘ Herzfrequenz ab und die Atmung verlangsamte sich aufgrund der sedierenden Medikamente“.

Damit waren die Weichen für die letzten Momente von Grace‘ Leben gestellt. In der Klage heißt es:

„Um ca. 19:20 Uhr startete Jessica einen FaceTime-Anruf in Graces Zimmer mit Scott und Cindy. Die gesamte Familie flehte das medizinische Personal an, Grace zu retten. Das Personal antwortete vom Flur aus, dass Grace nicht wiederbelebt werden dürfe. „Scott und Cindy schrien: ‚Sie ist nicht reanimationspflichtig, retten Sie unsere Tochter‘, und verlangten, dass man sie wiederbelebt. Die Familie wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Dr. Shokar eine Nicht-Wiederbelebung in Grace‘ Akte eingetragen hatte.“

„Wir hatten keine Ahnung von all dem“, sagte Schara und bezog sich dabei auf die Patientenverfügung und die Medikamentendosen, die Grace vor ihrem Tod erhielt. „Sie haben sich entschieden, dies zu tun.

Schara fügte hinzu, dass, während seine Tochter im Sterben lag, etwa 30 Krankenschwestern anwesend waren, die „nicht hereinkamen“, sondern vor dem Zimmer standen, „mit einer bewaffneten Wache an der Tür“.

Schara sagte gegenüber The Defender, er glaube, dass Grace aufgrund ihres ungeimpften Status, ihres Down-Syndroms und anderer Merkmale ins Visier genommen wurde. Er sagte:

„Der COVID-Experte auf dem Flur schrieb in seinem Bericht … ‚Ich denke, die Patientin wäre wahrscheinlich nicht hier, wenn sie vollständig geimpft worden wäre.‘ Er erwähnte zweimal, dass Grace nicht geimpft war, viermal, dass sie das Down-Syndrom hat, zweimal, dass wir Christen sind und dass wir der ‚Fehlinformationskampagne‘ der Frontline Doctors folgen. „In den 22 Arztberichten, die während der sieben Tage, die Grace im Krankenhaus lag, geschrieben wurden, erwähnten sie 36 Mal, dass Grace das Down-Syndrom habe.“

Bei seinen Nachforschungen nach Graces Tod stieß Schara auf zwei Dokumente, die er als „schlagende Beweise“ dafür bezeichnet, dass seine Tochter aufgrund ihres Down-Syndroms eine schlechtere Pflegequalität erhielt.

Das eine Dokument ist der Patient Protection and Affordable Care Act von 2010, allgemein bekannt als das Obamacare-Gesetz. Abschnitt 1553 des Gesetzes besagt, dass Ärzte und medizinische Einrichtungen, die Bundesmittel erhalten, nicht „diskriminiert“ werden dürfen, wenn sie Behandlungen durchführen, „die mit dem Ziel durchgeführt werden, den Tod einer Person herbeizuführen oder dabei zu helfen.“

Ein weiteres Dokument, das im Juli 2011 vom Palliative Care Network of Wisconsin veröffentlicht wurde, impliziert, dass Familienmitglieder nicht darauf zählen sollten, angemessene Entscheidungen im Bereich der Gesundheitsversorgung zu treffen, weil Menschen mit Down-Syndrom eine Belastung für ihre Familien sind:

„Der lebenslange Tribut für die Familien ist hoch. Zu einem soliden Pflegeplan gehört auch, dass die Gesundheitsdienstleister diese Belastung anerkennen. … „Wann immer es möglich ist, sollten die Entscheidungsträger von Menschen mit DS dazu ermutigt werden, wichtige Entscheidungen in der Palliativversorgung nach eigenem Ermessen zu treffen.“

Schara sagte, dass diese Dokumente den Standpunkt vertreten, dass Down-Syndrom-Patienten nichts weiter als eine Last für ihre Familien sind und dass „Ärzte auf einem weißen Pferd kommen und die Familien von dieser Last ‚retten‘ sollten“.

Er bezeichnete dies als „absolut widerwärtig“.

Es geht um einen Zahltag von 300.000 Dollar

Als Beispiel für die mangelhafte Pflege, die Grace seiner Meinung nach erhielt, erzählte Schara, wie Grace, bevor er aus dem Zimmer seiner Tochter verwiesen wurde, das Essen verweigert wurde, nachdem sie angegeben hatte, hungrig zu sein.

Eine Krankenschwester sagte, Grace könne nicht gefüttert werden, weil ihr Sauerstoffgehalt 85 % betrage und sie mit einer Maske vor dem Mund an das BiPAP-Gerät angeschlossen bleiben müsse.

„Ich habe das einfach hingenommen“, sagte Schara, „aber dann habe ich angefangen, es zu verarbeiten und dachte: Das ist unmöglich. Mit der BiPAP-Maske sollte sie in den hohen 90ern sein.“ Ein späterer Messwert seines Oximeters zeigte, dass Grace‘ Sauerstoffgehalt bei 95 % lag – nicht bei 85 %.

Als Schara die Krankenschwester zurückrief, um sie zu fragen, ob sein Messgerät genau sei, sagte sie, dass es das sei, und erklärte, dass der Messwert des Krankenhausgeräts falsch sei, weil „die Leitungen schwitzen“.

Auf die Frage, warum das Krankenhaus diese Diskrepanz nicht berücksichtigen würde, sagte Schara, dass die Krankenschwester „mit dem Finger auf mich zeigte und sagte: ‚Sie sollten einfach dankbar sein, dass Sie das entdeckt haben.'“

„Im Nachhinein erkenne ich, dass sie ein persönliches Interesse daran haben, die Sauerstoffsättigung zu niedrig anzugeben“, sagte Schara. „Wenn sie die Sauerstoffsättigung zu niedrig angeben, rechtfertigen sie ein Beatmungsgerät, was für das Krankenhaus wie ein dreifacher Gewinn an einem Spielautomaten ist. Es geht um einen Zahltag von 300.000 Dollar.“

Er erklärte:

„Ich habe mich mit den Finanzen von COVID beschäftigt und herausgefunden, dass das Krankenhaus einen Bonus von 13.000 Dollar erhält, wenn es COVID-19 auf dem Totenschein vermerkt. „Das ist nicht viel Geld, aber im Zusammenhang mit dem fünften Antrag auf ein Beatmungsgerät und der Tatsache, dass in der COVID-Abteilung des Krankenhauses keine Betten zur Verfügung standen und die Notaufnahme voll war, ergibt sich ein Zusammenhang. Denn wenn wir am Morgen des 13. Oktober ein Beatmungsgerät genehmigt hätten, wäre Grace nicht an diesem Tag gestorben. Sie wäre drei Wochen später gestorben, denn das ist der maximale Ertrag, den man erzielen kann, wenn man jemanden an ein Beatmungsgerät anschließt.“

Geschworenenprozess für November 2024 angesetzt

Schara sagt, dass sie alle Aufzeichnungen „mit einem feinzahnigen Kamm“ durchforstet haben, um herauszufinden, was tatsächlich passiert ist. „Wenn man sich die Telefonaufzeichnungen und die detaillierten medizinischen Aufzeichnungen ansieht, kann man nur zu dem Schluss kommen, dass das Geld dahintersteckt.“

Die Scharas forderten nach dem Tod von Grace die Unterlagen des Krankenhauses an und erhielten problemlos rund 300 Seiten. Eine Krankenschwester, die die Unterlagen überprüfte, sagte jedoch, dass etwa 1.000 Seiten fehlten, und erklärte, dies sei „Standardpraxis“.

Durch die Klage, die die Scharas anschließend einreichten, erhielten sie 948 zusätzliche Seiten an Dokumenten. Dennoch haben die Anwälte Scharas darauf hingewiesen, dass es „noch viel mehr Unterlagen“ gibt, die sie durch eine Vorladung erhalten werden.

Die Klage, Scott Schara gegen Ascension Health u.a., wurde am 11. April beim Circuit Court für Outagamie County in Wisconsin eingereicht und macht unrechtmäßigen Tod und ärztliche Kunstfehler geltend. Laut Schara ist für den 4. November 2024 ein dreiwöchiges Schwurgerichtsverfahren in diesem Fall angesetzt. Eine geänderte Vorladung und Klage wurde am 28. Juli eingereicht.

In der geänderten Klage werden 14 Beklagte genannt, darunter Ascension Health, fünf Ärzte und vier medizinische Dienstleister, zwei Krankenschwestern und der Wisconsin Injured Patients and Family Compensation Fund.

Die Beklagten stellten Anträge auf Abweisung der Anklage wegen widerrechtlicher Tötung und des Antrags des Klägers auf ein Feststellungsurteil und wurden am 14. Juli angehört. Das Gericht wies diese Anträge vor einem mit über 100 Unterstützern der Scharas voll besetzten Gerichtssaal ab.

„Bei diesem Prozess geht es um mehr als um ärztliche Kunstfehler“, sagte Schara. „Medizinische Kunstfehler gibt es wie Sand am Meer. Bei uns geht es um die Absicht, und das wird eindeutig eine Menge Anträge nach sich ziehen. … Sie wollen nicht, dass es weitergeht.“

Schara sagte, das Rechtssystem stelle weitere Hindernisse dar, insbesondere für Personen mit begrenzten finanziellen Mitteln. Unter Verweis auf die lange Wartezeit bis zur Verhandlung vor dem Schwurgericht sagte er: „Gerechtigkeit sollte nicht so lange dauern. Das ist eine weitere Sache, auf die [das Rechtssystem] ausgelegt ist: Sie wollen dich mit diesen Prozessen in den Bankrott treiben“.

„Warum sollte man bis November 2024 warten, um ein Schwurgerichtsverfahren durchzuführen?“ fuhr Schara fort. „Wir sind dankbar, dass wir es haben, aber es ist lächerlich, dass es so lange dauert.“

Schara sagte, dass die Obergrenzen für Entschädigungen bei ärztlichen Kunstfehlern in Staaten wie Wisconsin (750.000 Dollar) – plus die Kosten für die Verfolgung solcher Rechtsfälle angesichts der tiefen Taschen der Beklagten – dazu geführt haben, dass Anwälte für ärztliche Kunstfehler ihm sagten, dass selbst „knallharte Fälle“ wie der seine „nur eine Chance von 1 zu 10 haben, zu gewinnen“.

Laut Schara bedeuten die hohen Kosten oft, dass die Familien Spenden sammeln müssen, um die Anwaltskosten zu bezahlen. Glücklicherweise konnten sie ihren Rechtsstreit mit Geldern finanzieren, die ursprünglich für Grace vorgesehen waren.

Advocacy-Bemühungen begannen, „als ich erkannte, dass Grace ermordet wurde“.

Zusätzlich zu ihrer Klage wandte sich die Familie von Grace an die Öffentlichkeit. Schara sagte, dass diese Bemühungen begannen, als „ich erkannte, dass Grace ermordet worden war“.

Der Tod von Grace spornte die Scharas an, Our Amazing Grace’s Light Shines On zu gründen, eine gemeinnützige Organisation, die anderen Familien helfen soll, Dinge zu tun, die wir mit Grace getan haben“.

Laut Schara, der als Präsident der Organisation 70 bis 90 Stunden pro Woche aufwendet, finden sich auf der Website 115 Geschichten von Opfern von Krankenhausprotokollen, und immer mehr Familien kontaktieren ihn „wegen dem, was wir tun“.

Scott Schara Sizzle Reel from Theron Williams on Vimeo.

Schara hat auch einen Podcast gestartet, „Deprogramming with Grace’s Dad“. Der Name wurde dadurch inspiriert, dass Schara erkannte, „wie programmiert ich war. … Ich bin nur ein Vater, der in Echtzeit aufwacht und mitteilt, was vor sich geht.“

Schara arbeitete auch mit einem Produzenten zusammen, um einen Dokumentarfilm mit dem Titel „Breaking the Oath“ (Den Eid brechen) zu entwickeln, in Anlehnung an den hippokratischen Eid des Arztes, „keinen Schaden anzurichten“ und der medizinischen Ethik zu folgen. Ursprünglich als halbstündiger Dokumentarfilm über Graces Leben gedacht, wurde er auf über 100 Minuten Länge ausgeweitet, in denen weitere Geschichten über „US-Krankenhausmorde im Namen von COVID-19“ präsentiert wurden.

In Bezug auf Grace sagte Schara: „Sie haben keine Waffe benutzt. Die Waffe, die sie benutzten, war eine Spritze. Aber sie töten trotzdem Menschen“, und fügte hinzu, dass im Vergleich zu den Finanzierungsanreizen des COVID-19-Krankenhausprotokolls die „Banalität des Bösen“, in der solche Praktiken normalisiert werden, „noch größer ist. … Es ist viel größer, als die Leute denken.“

Schara teilte diese abschließenden Gedanken mit The Defender:

„Ich glaube, dass wir alle die Verantwortung haben, unseren Beitrag zu leisten. … Ich möchte, dass jeder, dem etwas in diesem Licht passiert ist, seinen Teil dazu beiträgt.

„Wenn die Kabale versucht, etwas zu tun, ist die Angst immer der rote Faden. Ganz gleich, was sie uns vorwerfen, wir wissen, dass das, was als Nächstes kommt, mit Angst verbunden sein wird.

„Wenn wir diese Angst spüren, müssen wir das Gegenteil tun. Wir müssen uns an Gott wenden und uns nicht von der Angst leiten lassen.“