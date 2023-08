Chris Hedges: Robert F. Kennedy Jr. – Der nützliche Idiot der Israel-Lobby

Von Chris Hedges

Washington DC – (Scheerpost) – Der lange Albtraum der Unterdrückung der Palästinenser ist kein Randthema. Es ist ein Schwarz-Weiß-Problem eines kolonialen Siedlerstaates, der der einheimischen Bevölkerung Palästinas eine militärische Besatzung, schreckliche Gewalt und Apartheid aufzwingt, die mit Milliarden von US-Dollars unterstützt wird. Es ist der Kampf der Mächtigen gegen die Ohnmächtigen.

Israel setzt seine modernen Waffen gegen eine gefangene Bevölkerung ein, die keine Armee, keine Marine, keine Luftwaffe, keine mechanisierten Militäreinheiten, kein Kommando und keine schwere Artillerie hat, während es vorgibt, dass es sich bei den sporadischen Massentötungen um Kriege handelt. Die groben Raketen, die von der Hamas und anderen palästinensischen Widerstandsorganisationen auf Israel abgefeuert werden – ein Kriegsverbrechen, weil sie auf Zivilisten abzielen -, sind nicht im Entferntesten vergleichbar mit den 2.000 Pfund schweren Mark-84-Bomben mit einem „Tötungsradius“ von über 32 Metern, die „bei ihrer Explosion eine Überschalldruckwelle erzeugen“, die von Israel auf belebte palästinensische Wohnviertel abgeworfen wurden, den Tausenden von getöteten und verwundeten Palästinensern und der gezielten Zerstörung grundlegender Infrastrukturen, einschließlich Stromnetzen und Wasseraufbereitungsanlagen.

Die Palästinenser im Gazastreifen leben in einem Freiluftgefängnis, das zu den am dichtesten besiedelten Orten der Welt gehört. Pässe und Reisedokumente werden ihnen verweigert.

Unterernährung ist in den besetzten Gebieten endemisch. „Ein großer Teil der palästinensischen Bevölkerung hat einen Mangel an den Vitaminen A, D und E, die für das Sehvermögen, die Knochengesundheit und die Immunfunktion eine wichtige Rolle spielen“, heißt es in einem Bericht der Weltbank aus dem Jahr 2022. Der Bericht stellt außerdem fest, dass mehr als 50 Prozent der Sechs- bis 23-Jährigen im Gazastreifen und mehr als die Hälfte der schwangeren Frauen anämisch sind und „mehr als ein Viertel der schwangeren Frauen und mehr als ein Viertel der Kinder im Alter von 6 bis 23 Monaten [im Westjordanland] anämisch sind“.

Laut einem Bericht von Save the Children aus dem Jahr 2022 leiden achtundachtzig Prozent der Kinder im Gazastreifen nach 15 Jahren der israelischen Blockade an Depressionen, und bei über 51 Prozent der Kinder wurde nach dem dritten großen Krieg im Jahr 2014 im Gazastreifen eine PTBS diagnostiziert. Nur 4,3 Prozent des Wassers im Gazastreifen sind für den menschlichen Verzehr geeignet. Die Palästinenser in Gaza sind in unhygienischen und überfüllten Hütten eingepfercht. Oft fehlt ihnen die medizinische Grundversorgung. Die Arbeitslosenquote ist mit 46,6 Prozent eine der höchsten der Welt.

Wie der israelische Historiker Professor Ilan Pappe feststellt, bestand das Ziel des Zionismus schon vor der Gründung Israels darin, die Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben und die Zurückgebliebenen auf einen Kampf um das Existenzminimum zu reduzieren:

„ „Am 10. März 1948 legte eine Gruppe von elf Männern, altgediente zionistische Führer zusammen mit jungen jüdischen Militäroffizieren, den letzten Schliff für einen Plan zur ethnischen Säuberung Palästinas fest. Noch am selben Abend wurden militärische Befehle an die Einheiten vor Ort verschickt, um die systematische Vertreibung der Palästinenser aus weiten Teilen des Landes vorzubereiten. Die Befehle enthielten eine detaillierte Beschreibung der Methoden, mit denen die Menschen gewaltsam vertrieben werden sollten: Einschüchterung im großen Stil, Belagerung und Bombardierung von Dörfern und Bevölkerungszentren, Inbrandsetzen von Häusern, Eigentum und Gütern, Vertreibung der Bewohner, Abriss von Häusern und schließlich das Verlegen von Minen in den Trümmern, um die Rückkehr der vertriebenen Bewohner zu verhindern. Jede Einheit erhielt eine eigene Liste von Dörfern und Stadtvierteln, die gemäß dem Masterplan angegriffen werden sollten. Der Code-Name lautete Plan D (Dalet auf Hebräisch)… Nach Fertigstellung des Plans dauerte es sechs Monate, bis die Mission abgeschlossen war. Danach war mehr als die Hälfte der einheimischen Bevölkerung Palästinas, über 750.000 Menschen, entwurzelt, 531 Dörfer waren zerstört und 11 Stadtviertel waren ihrer Bewohner beraubt worden.“

Diese politischen und historischen Fakten, über die ich als Arabischsprachiger sieben Jahre lang berichtet habe, davon vier Jahre lang als Leiter des Nahostbüros der New York Times, sind schwer zu ignorieren. Selbst aus der Ferne.

Ich beobachtete, wie israelische Soldaten über die Lautsprecher ihres gepanzerten Jeeps im Flüchtlingslager Khan Younis in Gaza Jungen auf Arabisch verhöhnten. Die Jungen, etwa 10 Jahre alt, warfen dann Steine auf ein israelisches Fahrzeug. Die Soldaten eröffneten das Feuer, töteten einige und verwundeten andere. Im israelischen Wortschatz heißt das: Kinder im Kreuzfeuer. Ich war in Gaza, als F-16-Angriffsjets 1.000 Pfund schwere Eisensplitterbomben auf dicht besiedelte Stadtteile abwarfen. Ich sah die Leichen der Opfer, darunter auch Kinder, in sauberen Reihen aufgereiht. Dies wurde zu einem chirurgischen Schlag gegen eine Bombenfabrik. Ich sah, wie Israel Häuser und Wohnblocks zerstörte, um Pufferzonen zwischen den Palästinensern und den israelischen Truppen zu schaffen. Ich interviewte mittellose Familien, die in den Trümmern ihrer Häuser kampierten. Die Zerstörung wird zum Abriss der Häuser von Terroristen. Ich stand in den zerbombten Überresten von Schulen, medizinischen Kliniken und Moscheen. Ich hörte, wie Israel behauptete, dass irrtümlicher Raketen- oder Mörserbeschuss durch die Palästinenser diese und andere Todesfälle verursachte oder dass die angegriffenen Orte als Waffendepots oder Abschussrampen genutzt wurden. Ich und jeder andere Reporter, den ich kenne, der in Gaza gearbeitet hat, haben nie Beweise dafür gesehen, dass die Hamas Zivilisten als „menschliche Schutzschilde“ einsetzt. Ironischerweise gibt es Beweise dafür, dass das israelische Militär Palästinenser als menschliche Schutzschilde einsetzt, was der Oberste Gerichtshof Israels im Jahr 2005 für illegal erklärte.

Israels Verwendung der „Großen Lüge“ hat eine perverse Logik. Die Große Lüge nährt die beiden Reaktionen, die Israel hervorrufen will – Rassismus bei seinen Anhängern und Terror bei seinen Opfern.

Es ist ein hoher politischer Preis zu zahlen, wenn man sich Israel widersetzt, dessen offenkundige Einmischung in unseren politischen Prozess die lauwarmen Proteste gegen die israelische Politik zu einem politischen Todeswunsch macht. Die Palästinenser sind arm, vergessen und allein. Und deshalb ist der Widerstand gegen Israels Behandlung der Palästinenser das zentrale Thema für jeden Politiker, der behauptet, im Namen der Schwachen und Ausgegrenzten zu sprechen. Israel die Stirn zu bieten, hat einen politischen Preis, den nur wenige, einschließlich Robert F. Kennedy Jr. zu zahlen bereit sind. Aber wenn man sich erhebt, zeichnet man sich als jemand aus, der Prinzipien über die Zweckmäßigkeit stellt, der bereit ist, für die Elenden der Welt zu kämpfen und, wenn nötig, seine politische Zukunft zu opfern, um seine Integrität zu bewahren. Kennedy hat diesen entscheidenden Test für politischen und moralischen Mut nicht bestanden.

Stattdessen wiederholt Kennedy jede Lüge, jede rassistische Phrase, jede Geschichtsverdrehung und jede herabsetzende Bemerkung über die Rückständigkeit des palästinensischen Volkes, die von den rückschrittlichsten und rechtsextremen Elementen der israelischen Gesellschaft verbreitet werden. Er geht mit dem Mythos eines, wie Pappe es nennt, „Fantasie-Israel“ hausieren. Dies allein diskreditiert ihn als progressiven Kandidaten. Es stellt sein Urteilsvermögen und seine Aufrichtigkeit in Frage. Es macht ihn zu einem weiteren Schreiberling der Demokratischen Partei, der nach der makabren Melodie tanzt, die die israelische Regierung spielt.

Kennedy hat geschworen, sich „moralisch für Israel einzusetzen“, was dem entspricht, sich moralisch für das südafrikanische Apartheidsystem einzusetzen. Er wiederholt fast wortwörtlich die Argumente aus dem israelischen Propagandabuch, das von dem republikanischen Meinungsforscher und politischen Strategen Frank Luntz zusammengestellt wurde. Die 112-seitige Studie, die mit dem Vermerk „nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung“ gekennzeichnet ist und Newsweek zugespielt wurde, wurde von The Israel Project in Auftrag gegeben. Sie wurde nach der Operation Gegossenes Blei im Dezember 2008 und Januar 2009 verfasst, bei der 1.387 Palästinenser und neun Israelis getötet wurden.

Das Strategiepapier ist die Blaupause dafür, wie israelische Politiker und Lobbyisten Israel verkaufen. Es offenbart die große Kluft zwischen dem, was israelische Politiker sagen, und dem, was sie als Wahrheit kennen. Er ist darauf zugeschnitten, der Außenwelt, insbesondere den Amerikanern, das zu sagen, was sie hören wollen. Der Bericht ist Pflichtlektüre für jeden, der sich mit der israelischen Propagandamaschine auseinandersetzen will.

Das Dokument schlägt zum Beispiel vor, der Außenwelt mitzuteilen, dass Israel „ein Recht auf vertretbare Grenzen hat“, rät den Israelis aber, sich zu weigern, diese Grenzen zu definieren. Es rät israelischen Politikern, die Weigerung Israels, 750.000 Palästinensern und ihren Nachkommen, die während des Krieges von 1948 aus ihrem Land vertrieben wurden, die Rückkehr in ihre Heimat zu gestatten, zu rechtfertigen, obwohl das Recht auf Rückkehr völkerrechtlich garantiert ist, indem sie dieses Recht als „Forderung“ bezeichnen. Sie empfiehlt auch zu behaupten, dass die Palästinenser eine Massenmigration anstreben, um Land innerhalb Israels zu erobern. Es schlägt vor, die Hunderttausende jüdischer Flüchtlinge aus dem Irak, Syrien und Ägypten zu erwähnen, die nach der Gründung des jüdischen Staates vor Antisemitismus und Gewalt in der arabischen Welt geflohen sind. Das Dokument empfiehlt zu sagen, dass diese Flüchtlinge auch „Eigentum zurückgelassen“ haben, was im Wesentlichen das israelische Pogrom durch das Pogrom rechtfertigt, das die arabischen Staaten nach 1948 durchgeführt haben. Es empfiehlt, die Armut unter den Palästinensern den „arabischen Nationen“ anzulasten, die den Palästinensern kein „besseres Leben“ ermöglicht haben.

Das Zynischste an dem Bericht ist die Taktik, eine falsche Sympathie für die Palästinenser zum Ausdruck zu bringen, die für ihre eigene Unterdrückung verantwortlich gemacht werden.

„Zeigen Sie Empathie für BEIDE Seiten!“, heißt es in dem Dokument. „Das Ziel der Pro-Israel-Kommunikation ist nicht einfach, Menschen, die Israel bereits lieben, ein gutes Gefühl für diese Entscheidung zu geben. Das Ziel ist es, neue Herzen und Köpfe für Israel zu gewinnen, ohne die Unterstützung zu verlieren, die Israel bereits hat.“ Es heißt, dass diese Taktik das Publikum „entwaffnen“ wird.

Ich bezweifle, dass Kennedy den Bericht von Luntz gelesen oder davon gehört hat. Aber er wurde mit den Argumenten des Berichts gefüttert und spuckt sie naiv zurück. Israel will nur Frieden. Israel praktiziert keine Folter. Israel ist kein Apartheidstaat. Israel gewährt den israelischen Arabern politische und staatsbürgerliche Rechte, die sie in anderen Teilen des Nahen Ostens nicht haben. Palästinenser werden von den israelischen Verteidigungskräften (IDF) nicht absichtlich ins Visier genommen. Israel respektiert die bürgerlichen Freiheiten sowie die Rechte von Frauen und Männern und die Ehe. Israel hat „die beste Justiz der Welt“.

Kennedy stellt weitere Behauptungen auf, wie seine bizarre Behauptung, die Palästinensische Autonomiebehörde bezahle Palästinenser dafür, Juden überall auf der Welt zu töten, zusammen mit Verfälschungen der grundlegenden Geschichte des Nahen Ostens, die so absurd sind, dass ich sie ignorieren werde. Aber ich liste im Folgenden Beispiele aus den Bänden von Beweisen auf, die die von Luntz inspirierten Argumente, die Kennedy im Namen der Israel-Lobby wiederholt, implodieren lassen, nicht dass irgendwelche Beweise seine selbstsüchtige Anhänglichkeit an „Fantasie-Israel“ wahrscheinlich durchlöchern könnten.“

Apartheid

Der U.N.-Bericht 2017: „Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid“ kommt zu dem Schluss, dass Israel ein Apartheidregime errichtet hat, das das palästinensische Volk als Ganzes beherrscht.“ Seit 1967 leben die Palästinenser als Volk in vier „Domänen“, in denen die Teile der palästinensischen Bevölkerung angeblich unterschiedlich behandelt werden, aber die rassistische Unterdrückung, die aus dem Apartheidregime resultiert, gemeinsam haben.

Diese Bereiche sind:

Zivilrecht mit besonderen Einschränkungen, das für Palästinenser gilt, die als Bürger Israels leben; Das Gesetz über den ständigen Wohnsitz für Palästinenser, die in der Stadt Jerusalem leben; Militärrecht für Palästinenser, einschließlich derjenigen in Flüchtlingslagern, die seit 1967 unter den Bedingungen der kriegerischen Besetzung im Westjordanland und im Gazastreifen leben; Politik, die die Rückkehr von Palästinensern, ob Flüchtlinge oder Exilanten, die außerhalb des von Israel kontrollierten Gebiets leben, ausschließt.

Am 19. Juli 2018 stimmte die israelische Knesset „für die Verabschiedung des jüdischen Nationalstaatsgrundgesetzes, das die jüdische Vorherrschaft und die Identität des Staates Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes verfassungsmäßig festschreibt“, erklärte die in Haifa ansässige Bürgerrechtsgruppe Adalah. Es ist das oberste Gericht in Israel, das „jede gewöhnliche Gesetzgebung außer Kraft setzen kann“.

Im Jahr 2021 veröffentlichte die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem ihren Bericht „Ein Regime jüdischer Vorherrschaft vom Jordan bis zum Mittelmeer: This is apartheid.“ In dem Bericht heißt es:

„Im gesamten Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan wendet das israelische Regime Gesetze, Praktiken und staatliche Gewalt an, um die Vorherrschaft einer Gruppe – der Juden – über eine andere – die Palästinenser – zu festigen. Eine wichtige Methode zur Verfolgung dieses Ziels ist die unterschiedliche Gestaltung des Raums für jede Gruppe. Jüdische Bürger leben so, als wäre das gesamte Gebiet ein einziger Raum (mit Ausnahme des Gazastreifens). Die Grüne Linie bedeutet für sie so gut wie nichts: Ob sie westlich davon, innerhalb des souveränen Territoriums Israels, oder östlich davon, in Siedlungen, die nicht formell an Israel angegliedert sind, leben, ist für ihre Rechte oder ihren Status irrelevant. Wo die Palästinenser leben, ist dagegen entscheidend. Das israelische Regime hat das Gebiet in mehrere Einheiten aufgeteilt, die es unterschiedlich definiert und verwaltet und in denen die Palästinenser jeweils unterschiedliche Rechte haben. Diese Aufteilung ist nur für Palästinenser relevant… Israel gewährt den Palästinensern in jeder dieser Einheiten ein anderes Paket von Rechten – die alle schlechter sind als die Rechte, die jüdischen Bürgern gewährt werden.“

„Seit 1948“, heißt es in dem Bericht weiter, „hat Israel mehr als 90 % des Landes innerhalb seines Hoheitsgebiets eingenommen und Hunderte von jüdischen Siedlungen gebaut, aber keine einzige für Palästinenser (mit Ausnahme einiger Siedlungen, die zur Konzentration der Beduinenbevölkerung gebaut wurden, nachdem diese größtenteils ihrer Eigentumsrechte beraubt worden waren)“, heißt es in dem Bericht.

„Seit 1967 hat Israel diese Politik auch in den besetzten Gebieten verfolgt und die Palästinenser unter verschiedenen Vorwänden von mehr als 2.000 km2 enteignet. Unter Verletzung des Völkerrechts hat Israel im Westjordanland (einschließlich Ostjerusalem) über 280 Siedlungen für mehr als 600.000 jüdische Bürger gebaut. Sie hat ein separates Planungssystem für Palästinenser entwickelt, das in erster Linie dazu dient, den Bau und die Entwicklung von Siedlungen zu verhindern, und hat nicht eine einzige neue palästinensische Gemeinde gegründet.

Angriffe auf Zivilisten

Im Gegensatz zu Kennedys Behauptung, dass „die Politik des israelischen Militärs darin besteht, immer nur militärische Ziele anzugreifen“, wurde das absichtliche Angreifen von Zivilisten und ziviler Infrastruktur durch das israelische Militär und andere Teile des israelischen Sicherheitsapparats von israelischen und internationalen Organisationen ausführlich dokumentiert.

Der Goldstone-Bericht von 2010, der über 500 Seiten umfasst, untersuchte Israels 22-tägigen Luft- und Bodenangriff auf Gaza, der vom 27. Dezember 2008 bis zum 18. Januar 2009 stattfand. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen und das Europäische Parlament haben den Bericht gebilligt.

Nach Angaben des Palästinensischen Zentrums für Menschenrechte wurden bei dem israelischen Angriff 1.434 Menschen getötet, darunter 960 Zivilisten. Mehr als 6.000 Häuser wurden zerstört oder beschädigt und hinterließen in einem der ärmsten Gebiete der Erde einen Schaden von rund 3 Milliarden Dollar. Drei israelische Zivilisten wurden durch Raketen getötet, die während des Angriffs auf Israel abgefeuert wurden.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts gehört Folgendes:

Zahlreiche tödliche Angriffe der israelischen Streitkräfte auf Zivilisten und zivile Objekte erfolgten vorsätzlich, unter anderem mit dem Ziel, Terror zu verbreiten, dass die israelischen Streitkräfte palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzten und dass solche Taktiken kein gerechtfertigtes militärisches Ziel hatten.

Die israelischen Streitkräfte töteten, folterten und behandelten Zivilisten absichtlich und verursachten vorsätzlich umfangreiche Zerstörungen von Eigentum, ohne dass dies militärisch notwendig gewesen wäre, und taten dies mutwillig und rechtswidrig.

Israel verletzte seine Pflicht, das Recht der Bevölkerung des Gazastreifens auf einen angemessenen Lebensstandard zu respektieren, einschließlich des Zugangs zu angemessener Nahrung, Wasser und Wohnraum.

Am 14. Juni dieses Jahres berichtete B’Tselem, dass „hochrangige israelische Beamte“ „strafrechtlich dafür verantwortlich sind, dass sie wissentlich“ Luftangriffe befohlen haben, „bei denen zu erwarten war, dass sie Zivilisten, einschließlich Kinder, im Gazastreifen verletzen würden“.

Im Gegensatz zu dem von Kennedy verbreiteten Mythos werden in Berichten und Untersuchungen sowohl der Vereinten Nationen als auch von nationalen und internationalen Menschenrechtsgruppen routinemäßig mutmaßliche oder bekannte Verletzungen durch militante Palästinenser berücksichtigt, wenn sie angebliche Kriegsverbrechen untersuchen. Wie B’Tselem in demselben Bericht für 2019 feststellte, wurden insgesamt vier Israelis getötet und 123 verwundet.

Im vergangenen Monat legte die UN-Expertin für die Menschenrechtslage in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten, die italienische Völkerrechtlerin und Wissenschaftlerin Francesca Albanese, dem UN-Menschenrechtsrat ihren Bericht vor. Der Bericht ist sehr düster.

„Der Freiheitsentzug ist ein zentrales Element der israelischen Besatzung seit deren Beginn. Zwischen 1967 und 2006 hat Israel über 800.000 Palästinenser in den besetzten Gebieten inhaftiert. Obwohl sie während der palästinensischen Aufstände in die Höhe schossen, ist die Inhaftierung zu einer alltäglichen Realität geworden. Während der Ersten Intifada (1987-1993) wurden über 100.000 Palästinenser inhaftiert, während der Zweiten Intifada (2000-2006) 70.000 und während der Intifada der Einheit“ (2021) über 6.000. Im Jahr 2022 wurden etwa 7.000 Palästinenser, darunter 882 Kinder, verhaftet. Derzeit werden fast 5.000 Palästinenser, darunter 155 Kinder, von Israel inhaftiert, 1.014 von ihnen ohne Anklage oder Prozess.“

Folter

Nach Angaben des Öffentlichen Komitees gegen Folter in Israel wurden zwischen 2001 und 2019 rund 1.200 Beschwerden eingereicht, in denen Gewalt bei Verhören des Shin Bet [Israelischer Sicherheitsdienst] vorgeworfen wurde.

„Es wurden null Anklagen erhoben“, berichtet das Komitee. „Dies ist ein weiteres Beispiel für die vollständige systemische Straffreiheit, die die Vernehmungsbeamten des Shin Bet genießen.“

Zu den Zwangsmethoden gehören sexuelle Belästigung und Demütigung, Schläge, stundenlange Stresspositionen und Verhöre, die bis zu 19 Stunden dauerten, sowie Gewaltandrohungen gegen Familienmitglieder.

„Sie sagten, sie würden meine Frau und meine Kinder umbringen. Sie sagten, sie würden die Genehmigungen meiner Mutter und meiner Schwester für medizinische Behandlungen annullieren“, sagte ein Überlebender im Jahr 2016. „Ich konnte nicht schlafen, weil sie mich alle 15 Minuten aufweckten, selbst wenn ich in meiner Zelle war… Ich konnte nicht zwischen Tag und Nacht unterscheiden… Ich schreie immer noch im Schlaf“, sagte ein anderer 2017.

Der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, äußerte „seine äußerste Besorgnis“ nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs Israels vom Dezember 2017, das Sicherheitsbeamte von strafrechtlichen Ermittlungen ausnahm, obwohl sie unbestritten „Drucktechniken“ gegen einen palästinensischen Häftling, Assad Abu Gosh, angewandt hatten. Er nannte das Urteil eine „Lizenz zur Folter“.

Abu Gosh „war Berichten zufolge Misshandlungen ausgesetzt, darunter Schläge, das Schlagen gegen Wände, das Verbiegen seines Körpers und seiner Finger in schmerzhaften Stresspositionen und Schlafentzug, sowie Drohungen, Beschimpfungen und Demütigungen. Medizinische Untersuchungen bestätigen, dass Herr Abu Gosh an verschiedenen neurologischen Schäden leidet, die auf die erlittene Folter zurückzuführen sind.“

Bürgerliche Freiheiten

Bei den Wahlen in Israel im November 2022 hat eine rechtsextreme theokratische, nationalistische und offen rassistische Koalition die Macht übernommen. Itamar Ben-Gvir von der ultranationalistischen Partei Otzma Yehudit, „Jüdische Macht“, ist Minister für nationale Sicherheit. Otzma Yehudit setzt sich aus ehemaligen Mitgliedern der Kach-Partei von Rabbi Meir Kahane zusammen, der 1988 die Kandidatur für die Knesset untersagt wurde, weil er eine „naziähnliche Ideologie“ vertrat, die unter anderem die ethnische Säuberung aller palästinensischen Bürger Israels sowie aller unter israelischer Militärbesatzung lebenden Palästinenser befürwortete. Mit seiner Ernennung und der anderer rechtsextremer Ideologen, darunter Finanzminister Bezalel Smotrich, werden die alten Tropen, mit denen liberale Zionisten Israel verteidigten, über Bord geworfen: Israel sei die einzige Demokratie im Nahen Osten, es strebe eine friedliche Einigung mit den Palästinensern im Rahmen einer Zweistaatenlösung an, Extremismus und Rassismus hätten keinen Platz in der israelischen Gesellschaft und Israel müsse den Palästinensern drakonische Formen der Kontrolle auferlegen, um Terrorismus zu verhindern.

Berichten zufolge bereitet die neue Koalitionsregierung ein Gesetz vor, mit dem fast alle palästinensischen/arabischen Knessetmitglieder von der Teilnahme am israelischen Parlament ausgeschlossen werden können und ihre Parteien von der Teilnahme an Wahlen ausgeschlossen werden. Die jüngsten Justiz-„Reformen“ beschneiden die Unabhängigkeit und die Aufsicht über die israelischen Gerichte. Die Regierung hat auch die Schließung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Kan vorgeschlagen, obwohl dies geändert wurde, um die „Mängel“ zu beheben. Smotrich, der sich gegen LGBTQ-Rechte ausspricht und sich selbst als „faschistischen Homophobiker“ bezeichnet, sagte am Dienstag, er werde alle Gelder für Israels palästinensische Gemeinden und Ostjerusalem einfrieren.

Israel hat eine Reihe von Gesetzen erlassen, um die öffentlichen Freiheiten zu beschneiden, alle Formen des palästinensischen Widerstands als Terrorismus zu brandmarken und Befürworter der palästinensischen Rechte, selbst wenn sie Juden sind, als Antisemiten abzustempeln. Die Änderung eines der wichtigsten Apartheidgesetze Israels, des „Dorfkomitee-Gesetzes“ von 2010, räumt Nachbarschaften mit bis zu 700 Haushalten das Recht ein, den Zuzug von Menschen abzulehnen, um „das Gefüge“ der Gemeinschaft zu erhalten. In Israel gibt es über 65 Gesetze, mit denen palästinensische Bürger in Israel und den besetzten Gebieten direkt oder indirekt diskriminiert werden.

Das israelische Gesetz über Staatsbürgerschaft und Einreise nach Israel hindert palästinensische Bürger Israels daran, Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen zu heiraten.

Auch interreligiöse Ehen sind in Israel verboten.

Wie Jacob N. Simon, Präsident der Jewish Legal Society am Michigan State University College of Law, erklärt:

„Die Kombination der Anforderungen an die Blutlinie, um vom orthodoxen Rabbinatsgericht als jüdisch angesehen zu werden, und die Einschränkung der Heirat, die religiöse Zeremonien erfordert, zeigt die Absicht, die Rassenreinheit zu erhalten. Im Kern unterscheidet sich dies nicht von dem Wunsch nach reinrassigen Ariern in Nazi-Deutschland oder reinrassigen Weißen in den Jim Crow-Südstaaten der USA.“

Diejenigen, die diese diskriminierenden Gesetze unterstützen und die israelische Apartheid gutheißen, sind von vorsätzlicher Ignoranz, Rassismus oder Zynismus geblendet. Ihr Ziel ist es, die Palästinenser zu entmenschlichen, einen intoleranten jüdischen Chauvinismus zu fördern und die Naiven und Leichtgläubigen dazu zu verleiten, das Unverzeihliche zu rechtfertigen. Kennedy, der keinen moralischen Kompass und kein auf überprüfbaren Fakten beruhendes Glaubenssystem hat, hat nicht nur die Palästinenser im Stich gelassen, sondern auch uns.

*

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.