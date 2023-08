Das Apple Valley Village Health Care Center verzeichnete nach der Einführung der Covid-Injektion eine >10-fach höhere Todesrate. Sollte es die Raten nicht senken?

Von Steve Kirsch

Das steht in den offiziellen Medicare-Berichten! Und ein Mitarbeiter hat aufgedeckt, dass 30 % der Bewohner direkt nach den Impfungen gestorben sind. Fazit: Die CDC hat gelogen und Menschen sind gestorben.

Kurzfassung

Vor kurzem hörte ich eine außergewöhnliche Geschichte von einem Mitarbeiter des Apple Valley Village Health Care Center in Apple Valley, MN.

Vor der Einführung der Impfstoffe gab es 27 COVID-Fälle und keine Todesfälle durch COVID. Nicht ein einziger Todesfall.

Die Dinge waren also unter Kontrolle. Ein Impfstoff war nicht nötig, niemand starb.

Aber sie mussten den Impfstoff einführen, weil sie dazu aufgefordert wurden.

Und so ging es weiter:

30 % der Patienten starben innerhalb von 3 Wochen durch den Impfstoff: Über 40 Menschen starben innerhalb von 3 Wochen nach der Impfung. Zu diesem Zeitpunkt gab es etwa 140 Bewohner, so dass der Impfstoff fast 30 % der Bewohner tötete. 10-fach höhere Todesrate durch COVID: Kurz nach der Einführung des Impfstoffs traten innerhalb von nur drei Wochen 90 Fälle von COVID auf, die zu 28 Todesfällen durch COVID führten. COVID, das vor der Impfung nicht tödlich war, scheint die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu erkranken und an COVID zu sterben, deutlich erhöht zu haben. Sie brauchen mir das nicht zu glauben; es steht in den offiziellen CMS-Daten der US-Regierung: eine 10-fach höhere Todesrate durch COVID nach der Impfung.

Kurz gesagt, die COVID-Impfstoffe waren in dieser Einrichtung eine absolute Katastrophe. Alle haben darüber geschwiegen. Nicht einmal wichtige Mitglieder des Managements (wie der PR-Verantwortliche) wurden darüber informiert.

Niemand, der heute dort arbeitet, wollte aus irgendeinem Grund meine Anrufe zur Bestätigung dieser Berichte beantworten. Ich kann nicht herausfinden, warum. Ich möchte einfach nur die Wahrheit wissen.

Es ist fast so, als ob sie etwas verheimlichen würden.

Ich habe eine zufällig ausgewählte Einrichtung zum Vergleich herangezogen, und die Zahlen waren dort sogar noch schlimmer; der Impfstoff tötete jeden in dieser Einrichtung und erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen auch an COVID starben, erheblich. Es war sogar so schlimm, dass mehr Menschen an COVID starben als mit COVID infiziert wurden!

Die wichtigste Erkenntnis ist einmal mehr, dass wir volle Transparenz bei den Daten des öffentlichen Gesundheitswesens brauchen. Wenn wir diese Transparenz haben, können wir sofort sehen, wie fehlerhaft die Daten sind. Ohne diese Transparenz vertrauen wir fälschlicherweise Daten, denen wir niemals hätten trauen dürfen.

Es ist schade, dass niemand im öffentlichen Dienst mit mir einer Meinung ist und einen Gesetzesentwurf einbringen wird, um die Daten des öffentlichen Gesundheitswesens öffentlich zu machen.

Einführung

Es muss einen Grund dafür geben, dass keine Krankenpflegeeinrichtung in Amerika ihre Daten mit mir teilen will, aber ich kann ihn einfach nicht herausfinden 😉

Jetzt ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen: Ich habe Daten von einem Mitarbeiter des Apple Valley Village Health Care Center erhalten.

Am Sonntag, den 3. Januar 2021, wurde dieser Angestellte über die Feiertage zur Arbeit zurückgerufen, da es unmittelbar nach der COVID-Impfung am 28. und 29. Dezember 2020 (Montag und Dienstag) zu einer großen Zahl von Todesfällen gekommen war.

Mit anderen Worten: In nur 5 Tagen nach den Impfungen war das Zentrum zu einem Kriegsgebiet geworden. Es war so schlimm, dass die Mitarbeiter vorzeitig aus dem Urlaub zurück ins Büro gerufen werden mussten, um die vielen Leichen zu beseitigen.

Innerhalb von drei Wochen im Januar starben über 40 Menschen in einer Einrichtung, die Anfang 2021 140 Patienten beherbergte (Gesamtkapazität 178 Betten). Das entspricht einem Verlust von fast 30 % der durch den Impfstoff getöteten Bewohner.

Das ist eine Katastrophe.

Vielleicht ist das der Grund, warum die Pflegeheime nicht auf meine Anrufe reagieren?

Auswahl des Standorts

Diese Pflegeeinrichtung wurde für diesen Artikel ausgewählt, weil ich von einem Informanten kontaktiert wurde, der quantitative Informationen und Daten zur Verfügung stellte.

Ich wähle nicht die Rosinen aus. Ich dokumentiere nur die Informationen, die mir zur Verfügung gestellt werden.

Wenn der Impfstoff sicher ist, kann es auch nicht eine einzige Einrichtung geben, in der der Impfstoff unsicher ist und ein großer Teil der Patienten stirbt. Eine einzige Einrichtung kann also beweisen, dass die Nullhypothese (Impfstoffe sind sicher) falsch ist.

Die wichtigsten Statistiken, die gemeldet wurden

COVID-Todesrate vor der Impfung: 0 Todesfälle bei 27 COVID-Fällen. Eine Todesrate von Null. COVID-Todesrate nach der Impfung: 28 COVID-Todesfälle in 90 Fällen, ein mehr als 10-facher Anstieg der Rate (technisch gesehen ist es ein unendlicher Anstieg, da die Rate vorher 0 war). Durch den Impfstoff verursachte Todesfälle aller Ursachen: pro Dosis 40 Todesfälle bei 140 Dosen, d. h. mehr als 1 Todesfall pro 4 Dosen. Das ist kein Tippfehler.

Unterricht in Apple Valley Village

Das ist der Grund, warum die Pflegeheime nie über den großen Erfolg der Impfungen sprechen. Das liegt nicht daran, dass sie schüchtern sind. Es liegt daran, dass die Impfstoffe eine große Anzahl älterer Menschen getötet haben. Niemand hat darüber gesprochen. Es gab keine Öffentlichkeitsarbeit, nichts, um die Gemeinde zu informieren. Das Unternehmen informierte nicht einmal seinen Kommunikationschef über die Vorgänge. Auch heute will niemand darüber sprechen. Das Unternehmen hat keinen einzigen meiner Anrufe beantwortet, und glauben Sie mir, ich habe viele Leute angerufen. Die Medicare-Aufzeichnungen sind öffentlich zugänglich. Jeder kann nachprüfen, dass es vor den COVID-Spritzen in 27 Fällen NULL Todesfälle gab. Sie können auch nachweisen, dass nur wenige Wochen später, nach den COVID-Impfungen, die Sterblichkeitsrate durch COVID von Null auf 28 Todesfälle in 90 Fällen in die Höhe geschnellt ist, also fast jeder dritte Todesfall durch COVID. Die Einrichtung verlor in nur drei Wochen fast 30 % ihrer Bewohner allein durch die Impfung (nicht durch COVID). Natürlich ist die Sterblichkeitsrate nicht in allen Einrichtungen so hoch, aber die Tatsache, dass es auch nur eine einzige Einrichtung mit einer so hohen Sterblichkeitsrate gibt, zeigt, dass mit dem Impfstoff etwas nicht stimmt, z. B. die Qualitätskontrolle der Chargen. Der Impfstoff hat genau das Gegenteil von dem bewirkt, was den Menschen gesagt wurde. Wenn ein Kind stirbt, weil es unsichere Babynahrung getrunken hat, schließen wir die Fabrik. Wenn alte Menschen in einem Pflegeheim sterben, kümmert das niemanden.

Dies ist nicht das einzige Beispiel

Ich greife nur Apple Valley heraus, weil ich von einem Insider Daten erhalten habe, um sie mit den offiziellen Daten von Medicare zu vergleichen. Sie stimmten nicht überein.

Aber diese Seite ist bei weitem nicht das einzige Beispiel in Medicare. Mit 15.000 aufgelisteten Pflegeheimen ist dies eine „zielgruppenreiche Umgebung“.

Es hat mich überhaupt keine Mühe gekostet, weitaus schlimmere Beispiele zu finden.

Nehmen wir die Datenbank für 2020 und 2021 und schauen wir uns zum Beispiel den Anbieter Nr. 315506 an, PROMEDICA SKILLED NURSING & REHAB (WASHINGTON Township), den ich einfach zufällig ausgewählt habe.

Ich habe dort angerufen und konnte direkt mit jemandem sprechen, der mir helfen konnte. Er ist neu dort (das Pflegeheim wurde im Februar 2023 von einem neuen Unternehmen übernommen) und sagte, er würde sich mit mir wegen der Daten in Verbindung setzen. Ganz anders als das Ghosting, das ich bei Apple Valley Village erlebte.

Beachten Sie, dass Promedica riesig ist; sie haben Niederlassungen in den ganzen USA, wie Sie aus dieser Tabelle ersehen können:

Vor der Einführung der COVID-Impfstoffe meldete dieser Ort im Jahr 2020:

COVID-Fälle: 50

COVID-Todesfälle: 34

Todesfälle insgesamt: 60

Das ist also etwas ganz anderes als in Apple Valley. Vor der Impfung war mehr als die Hälfte aller Todesfälle auf COVID zurückzuführen, und 68 % der COVID-Fälle verliefen tödlich.

Dies lässt COVID als äußerst tödlich erscheinen, während in Apple Valley COVID (vor den Impfungen) als harmlos erschien.

Ich weiß, was Sie jetzt denken:

Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass ein Virus in einer Einrichtung (Promedica) 68 % der älteren Patienten tötet und in einer anderen (Apple Valley Village) im selben Zeitraum im Jahr 2020 null? Nun, niemand geht dem nach, weil wir keine Transparenz der öffentlichen Gesundheitsdaten haben. Sie sind alle dort vergraben, wo die Leute sie nicht finden können. Was ich davon halte? Ich weiß es nicht, denn Apple Valley Village will nicht reden. Und es ist auch nicht so, dass Medicare die Sache untersuchen und die Diskrepanz erklären würde. Und es ist nicht so, dass sich die New York Times oder irgendjemand in den Mainstream-Medien überhaupt für diese Sache interessiert. Deren Aufgabe ist es, das Narrativ zu fördern, nicht die Wahrheit zu finden. Und es besteht auch keine Chance, dass sich jemand im Kongress dafür interessiert. Nur ich.

Der COVID-Impfstoff ist also die Rettung, oder? Schlimmer als eine 68%ige Todesrate durch COVID kann es doch nicht werden!!!

Das habe ich auch gedacht…

Nun, Sie werden nie erraten, wie die an Medicare im Jahr 2021 gemeldeten Zahlen für diese Einrichtung vom Beginn des Jahres 2021 bis zum 3/8/21 (im Wesentlichen für die ersten zwei Monate des Jahres 2021) lauteten:

20 COVID-Fälle, aber 58 COVID-Todesfälle !!!

Wow, Baby… gerade als du dachtest, dass die Dinge vorher schon schlecht waren, wurden sie jetzt richtig schlecht.

Es gab fast dreimal so viele Menschen, die an COVID starben, als es Menschen gab, die COVID bekamen!

Mit anderen Worten, die Todesrate durch COVID stieg von 68 % auf …. Trommelwirbel bitte… und vervierfachte sich nach der Einführung des Impfstoffs auf 290% Todesrate!!!

Das ist für mich unglaublich. Ich habe noch nie davon gehört, dass mehr Menschen an einer Krankheit sterben, als an dieser Krankheit erkrankt sind. Aber es steht in den MEDICARE-DATEN. Und es hat auch die Medicare-Qualitätskontrollen bestanden.

Alle diese Todesfälle ereigneten sich innerhalb von etwa 2 Monaten nach der Einführung des Impfstoffs. Ich frage mich, ob einer dieser Todesfälle auf den sicheren und wirksamen „Impfstoff“ zurückzuführen sein könnte. Was meinen Sie dazu?

Hier sind die Zahlen der COVID-Infektionen, der COVID-Todesfälle und der Todesfälle insgesamt in dieser Einrichtung im Jahr 2021, damit Sie sehen können, dass ich keine Rosinenpickerei betreibe:

Promedica-Daten aus den offiziellen CMS-Daten. Die Spalten in diesem Bildschirmfoto sind: Übermittelte Daten, Qualitätssicherungsprüfung bestanden, Wöchentlich bestätigte COVID-19-Bewohner, Bestätigte COVID-19-Bewohner insgesamt, Wöchentlich alle Todesfälle, Alle Todesfälle insgesamt, Wöchentliche COVID-19-Todesfälle, COVID-19-Todesfälle insgesamt, Anzahl aller Betten, Gesamtanzahl der belegten Betten.

Die Gesamtzahl der Todesfälle sank wieder auf nahezu Null. Achten Sie nun auf die wöchentliche Gesamtzahl der Todesfälle. Lassen Sie mich das für Sie vergrößern, damit Sie deutlich sehen können, dass gleich nach der Einführung des sicheren und wirksamen Impfstoffs die Zahl der Todesfälle pro Woche auf ein noch nie dagewesenes Niveau anstieg und dann rapide zurückging.

Das Erstaunliche, das nicht zu leugnen ist, ist, dass in einem Zeitraum von zwei Monaten (vom Jahresbeginn bis zur Woche, die am 3.7.21 endete) 153 Bewohner in einer Einrichtung starben, die in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Belegung von weniger als 100 Betten hatte. Das ist eine atemberaubende Sterberate. Das einzige, was „ungewöhnlich“ war, war die Einführung des Impfstoffs.

Wenn der Impfstoff wie versprochen gewirkt hätte, wäre keiner der 20 COVID-Fälle an COVID gestorben, weil der Impfstoff dies verhinderte. Alle 153 Todesfälle in 2 Monaten (im Grunde eine erstaunliche Todesrate von 153 %) müssten also in erster Linie auf den Impfstoff zurückzuführen sein.

Wenn der Impfstoff überhaupt nicht wirken würde, könnte es maximal 20 COVID-Todesfälle geben (von den 20 COVID-Fällen), und man rechnet 10 Todesfälle für die zugrunde liegende wöchentliche Sterblichkeitsrate, und es bleiben nur 123 überzählige Todesfälle über 2 Monate auf einer Basis von 100 Einwohnern, was eine erstaunliche Sterblichkeitsrate von 123 % durch den Impfstoff selbst bedeutet.

Eine vergrößerte Ansicht der Schlüsselspalten im obigen Arbeitsblatt.

Könnte einer dieser Todesfälle auf COVID zurückzuführen sein?

Sehen Sie sich den Anbieter #396122, FOX SUBACUTE AT MECHANICSBURG in MECHANICSBURG, PA, an.

In diesem Fall gab es überhaupt kein COVID. Dennoch kam es in den zwei Monaten nach der Einführung des Impfstoffs zu einer großen Zahl von Todesfällen. Dann sank die Zahl der Todesfälle wieder auf Null.

Es starben mehr Menschen (138 für das Jahr) als es Bewohner der Einrichtung gab (53).

Die Sterblichkeitsrate lag also direkt nach der Einführung der Impfstoffe bei über 100 %, ohne dass es zu COVID-Todesfällen oder -Diagnosen kam.

Hier ist ein dritter Fall, in dem die COVID-Todesfälle nach der Einführung der COVID-Impfstoffe in die Höhe schossen

Diese Fälle sind leicht zu finden.

Hier ist ein weiterer Fall, der einfach nicht passieren kann, wenn die Impfstoffe die COVID-Todesfälle reduziert haben: Medicare-Anbieter 455815, ASBURY CARE CENTER OF HOUSTON.

Im Jahr 2020 gab es dort 36 COVID-Fälle und 6 Todesfälle durch COVID.

Bis zum Wochenende, das am 16. Mai 2021 endete, gab es einen zusätzlichen COVID-Fall, aber 35 COVID-Todesfälle. Also sind so ziemlich alle COVID-Infizierten gestorben. Die Todesrate nach der Impfung war viel höher als vor der Impfung.

Alle diese Fälle sind in der Datenbank nachweisbar.

Die Medicare-Datenbank für Pflegeheime

Diese Medicare-Datenbank ist ein ergiebiges Ziel für Wahrheitssucher, da es sich um wochenweise Datensätze handelt, bei denen es schwer ist, Ungereimtheiten zu verbergen, wie Sie aus unserer Analyse ersehen können.

Aus diesem Grund gehe ich davon aus, dass Medicare die Datenbank bald vom Netz nehmen wird, damit sie nicht von anderen analysiert wird und sie in ein schlechtes Licht rückt.

Laden Sie sie herunter, solange Sie noch können, und Sie können alles, was ich in diesem Artikel geschrieben habe, überprüfen (mit Ausnahme der Todesraten bei Impfungen, die ich von einem Mitarbeiter von Apple Valley erhalten habe):

Download-Link für Medicare-Pflegeheimdaten (offizielle Mortalitätsdaten für alle Pflegeheime in den USA)

Keine Transparenz von Gesundheitsdaten auf Aktenebene

Jetzt können Sie sehen, warum alle meine Forderungen nach Datentransparenz der öffentlichen Gesundheitsdaten auf Rekordebene auf taube Ohren gestoßen sind.

Ich habe noch keinen einzigen Gesetzgeber in irgendeinem Bundesstaat oder im US-Kongress gefunden, der einen Gesetzesentwurf unterstützen würde, der es der Öffentlichkeit ermöglicht, die Wahrheit über die Impfstoffe zu erfahren.

Für weitere Informationen über Apple Valley Village

Keine Antwort vom Apple Valley Village

Ich habe mehrere leitende Angestellte des Unternehmens, dem die Anlage gehört (Cassia), kontaktiert, aber keiner von ihnen wollte sich zu meinen Behauptungen äußern. Ich kann Ihnen Folgendes sagen: Es lag nicht daran, dass ich es nicht versucht hätte. Ich habe sogar ehemalige Mitarbeiter angerufen, und alle haben mich umgehend zurückgerufen! Hmmmm…..

Antwort von Promedica; Washington Township

Ich konnte direkt mit jemandem dort sprechen. Er versprach, sich bei mir zu melden. Ich werde diesen Artikel aktualisieren, wenn ich von ihm zurückhöre. Er erwähnte, dass die Anlage im Februar 2023 von neuen Eigentümern erworben wurde.

Das ist eigentlich ein Glücksfall, denn die neuen Eigentümer sollten sich nicht scheuen zu reden; sie haben eine plausible Leugnungsmöglichkeit für das, was passiert ist!

Wichtige Vorbehalte

Nicht alle Pflegeheime melden Statistiken wie diese.

Aber diese schwarzen Schwäne sind absolut real (der Mitarbeiter in Apple Valley Village wurde nicht grundlos an einem Feiertag zur Arbeit zurückgerufen), sie sind nicht von der Hand zu weisen, und es gibt wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht Tausende weiterer Pflegeheime mit beunruhigenden Statistiken nach der Einführung des Impfstoffs

Wenn andere Pflegeheime keine ähnlichen Statistiken aufweisen, bedeutet dies höchstwahrscheinlich, dass es ein Qualitätssicherungsproblem mit den Impfstoffen gibt; einige Chargen sind deutlich schlechter als andere.

Wie dies den Adleraugen unserer stets wachsamen CDC und ihrem nicht vorhandenen Qualitätssicherungsprozess für die Impfstoffe entgehen konnte, ist mir ein Rätsel.

Zusammenfassung

Diese neuen Daten ergänzen den Stapel von Beweisen, die wir bereits haben und die zeigen, dass die COVID-Impfstoffe ein massiver Fehler waren. Je eher unsere Regierung dies zugibt, desto besser. Ausgehend von der bisherigen Geschichte könnte dies Jahrzehnte dauern.

In diesem speziellen Fall haben wir klare Beweise, dass:

Die COVID-Impfstoffe sind nicht sicher; sie können 30 % oder mehr der älteren Menschen, die sie eigentlich schützen sollen, töten. Die COVID-Impfstoffe können Ihr Risiko, an COVID zu sterben, um das 10-fache oder mehr erhöhen. Das steht in den offiziellen Medicare-Aufzeichnungen der Regierung, falls sich jemand die Mühe macht, einen Blick darauf zu werfen. Es ist öffentlich zugänglich. Eine große Zahl alter Menschen stirbt an den Folgen der Impfung. Selbst wenn sich alle Todesfälle auf diese beiden Einrichtungen beschränken würden, sollten sie den Impfstoff absetzen. Aber dies sind nicht die einzigen Einrichtungen, in denen es zu Todesfällen durch den Impfstoff kommt. Aber das kümmert niemanden, denn wenn es so wäre, hätte schon eine kleine Zahl von Todesfällen das Programm stoppen müssen.

Drei weitere Dinge sind zu beachten:

Die unmittelbaren Todesfälle sind nur die Spitze des Eisbergs. Die COVID-Impfstoffe können noch 2,5 Jahre nach der Impfung zum Tod führen. Ich kenne jemanden, der gerade an dem Impfstoff gestorben ist, obwohl er vor über 2 Jahren geimpft wurde. Es kann auch länger dauern… wir haben einfach keine Daten, aber die VAERS-Daten zeigen, dass die Todesfälle auch noch Jahre nach der Einführung des Impfstoffs zu verzeichnen sind. A Diese Medicare-Daten beziehen sich nicht auf Behinderungen. Außerdem haben die COVID-Impfstoffe bei mindestens 1 % der Geimpften zu schweren Verletzungen geführt und Millionen von Menschen in den USA und im Vereinigten Königreich in die Liste der Erwerbsunfähigen aufgenommen. Solche Veränderungen von 1 % fallen uns nicht so leicht auf, aber sie sind real, wie in dem Artikel dargelegt wird. Die wichtigsten Regierungsdaten, auf die sich die Menschen beim Nachweis von Sicherheit und Wirksamkeit verlassen, sind unzuverlässig. Ich mag Anekdoten, weil ich überprüfen kann, ob sie wirklich passiert sind. Der Grund, warum ich offizielle Regierungsdaten nicht mag, liegt darin, dass man sie nicht überprüfen kann, es sei denn, sie enthalten die Daten auf Aufzeichnungsebene, was sie selten tun. Und wenn sie sie doch einbeziehen, ist es offensichtlich, wie fehlerhaft die Gesamtdaten sind. Aus diesem Grund sollte sich keine Regierung ausschließlich auf große Studien verlassen. Und das ist der Grund, warum die medizinische Gemeinschaft Anekdoten hasst: weil sie zeigen, dass ihre Studien falsch sind.

Als absolutes Minimum müssen diese Impfstoffe vom Markt genommen werden, bis die Regierung zugibt, dass es ein Problem gab, und die Ursachen eindeutig ermittelt und behoben hat.

Wenn ein paar Kinder an unsicherer Babynahrung sterben, stoppen wir die Anlage.

Wenn eine große Zahl alter Menschen an einem unsicheren Impfstoff stirbt, ermutigen wir sie, sich weiter impfen zu lassen.