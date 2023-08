Das Leben im Jahr 2033: Monetäre Apartheid

Von Tyler Durden

In Zukunft wird es sehr viel teurer sein, frei zu sein.

Roger und Reggie sind eineiige Zwillingsbrüder, die um 1980 in Merrickville, Ontario, geboren wurden.

Beide hatten einen normalen schulischen Werdegang und teilten sich während des Studiums sogar eine Wohnung – Roger studierte Computerprogrammierung und Reggie Elektrotechnik. Die Brüder schienen gut aufgestellt zu sein, um ein einigermaßen wohlhabendes Leben zu führen, da sie in einer zunehmend digitalisierten Welt High-Tech-Berufe ergriffen.

Jetzt sind sie Anfang 50, und es ist schwer zu sagen, wo genau sich ihre Lebenswege trennten – dies ist keine „bei der Geburt getrennte“ Geschichte. Sie wurden durch etwas anderes getrennt.

Hier im Jahr 2033 sind sie beide verheiratet – oder haben zumindest geheiratet. Reggies Frau verließ ihn in den späten 20er-Jahren. Sie gab zahlreiche Gründe an, warum sie es „nicht mehr aushielt“, aber statistisch gesehen überholte finanzieller Stress die Untreue als Hauptgrund für Scheidungen um die Zeit der ersten Klimaverschlechterungen.

Reggie fristet ein Leben in stiller Verzweiflung: Er arbeitet als ferngesteuerter Drohnenreparatur- und -bergungstechniker, wofür er einen Führerschein benötigt und sein Arbeitgeber ihn sieben Monate im Jahr einsetzen darf.

Damit ist er fünf Monate lang auf Yubey („UBI“) angewiesen, in der Regel in Abschnitten von drei und zwei Monaten am Stück, in denen er auf seine fünfzehnminütige Stadt (auch bekannt als „Fifdom“) beschränkt ist. Am Ende dieser Zeit ist er in der Regel ziemlich abgemagert – die seinem Körpertyp zugewiesene Kalorienquote hielt er schon immer für ein wenig dürftig. „Und wahrscheinlich rassistisch“, schimpfte er oft im Stillen (das würde er nie in einem sozialen Netzwerk posten, jedenfalls nicht mehr – er hat es auf die harte Tour erfahren, als er das erste und einzige Mal seine Einwände gegen seine Kohlenstoffzuteilung äußerte, und er hat das Gefühl, dass er diese Fehler nie ganz wieder gutgemacht hat und wahrscheinlich auch nie wieder machen wird – klagt er).

Er hat Besuchsrecht für seine Kinder, aber sie leben in einem anderen Viertel, bei ihrer Mutter und einem vom Gericht bestellten Elternteil 2. Obwohl er in der Nähe seiner Wohnung wohnt, muss er mit seinem Reisegeld vorsichtig sein. Die Regierung hat endlich die OHIP-Versicherung für das MRNA-Syndrom genehmigt, aber der einzige Arzt, den er sich leisten konnte, lag ebenfalls in der Nachbarzone, sodass er entweder die Arzttermine mit den Besuchen abstimmen oder „sparen“ musste, indem er einen seiner erlaubten Ausflüge ausließ.

Reggie kann es sich nicht leisten, in Restaurants zu gehen, und die Live-Unterhaltung in seiner sozioökonomischen Schicht war auch nicht gerade berauschend. Musikinstrumente sind in seinem Reich nicht für den Stromverbrauch zugelassen, und mit akustischer Volksmusik hatte er nie viel am Hut. Also verbringt er die meiste Zeit zu Hause, in einem voll subventionierten Junggesellenabteil im Keller, und die meiste Zeit dort in seiner Gondel, verkabelt in einem halb schlafwandlerischen Zustand, eingetaucht in eine Kombination aus pornografischen Fantasien und elektrisch induzierten opioidähnlichen Rauschzuständen.

Er spricht nie mit seinem Bruder, er könnte den Stream nicht bezahlen, selbst wenn er wollte. Von wegen „Off Quadrant“, dachte er. Könnte genauso gut vom Planeten sein.

Roger (und seine Familie) leben in El Salvador. Jedenfalls im Winter. Die meisten Winter. Manchmal auch in Costa Rica. Während des nördlichen Frühlings und Sommers hat er einen Wohnsitz in Texas, und sein Hauptgeschäft wird von den Bermudas aus betrieben, soweit es an einen physischen Ort gebunden ist. Es ist eigentlich nur eine Holdinggesellschaft für seine vielfältigen Einkommensströme, Tantiemen und Investitionen, und es könnte wirklich überall sein.

Die Schule für die Kinder ist kein Problem, weil die Lehrer einfach mit der Familie reisen. Die Kohlenstoffsteuern auf Privatjets sind, gelinde gesagt, überhöht, also begnügen sie sich mit einem Fractional Jet. Das macht so ziemlich jeder. Manchmal müssen sie ihre Reisezeiten um ein paar Tage oder sogar eine Woche verschieben – und wenn sie fliegen, wenn eine Sperre verhängt wird, ist es sogar noch teurer, für eine „ETE“ (Essential Travel Exemption) zu bezahlen, aber im Großen und Ganzen schaffen sie es.

Roger ist nicht übermäßig protzig bei der Wahl seiner Autos, da der Besitz eines privaten Fahrzeugs ein Luxus für sich ist; aber er und seine Frau kleiden sich gerne gut, reisen gerne und leben insgesamt gut. Dazu gehört (wie bei den meisten SovInds), dass sie Fleisch essen – echtes Fleisch, nicht den im Labor ausgebrüteten Schlamm (auch bekannt als „Karzinogen in der Dose“) – wann immer ihnen danach ist, also zu jeder Mahlzeit. Diese ganzen Kohlenstoffabgaben sind zwar teuer, aber nicht schlimmer als die Umsatz- und Einkommenssteuer von früher.

Er hat seit über einem Jahrzehnt nichts mehr von seinem Bruder gehört, obwohl er schon vor Jahren Abgesandte ausgesandt hat, um mit ihm Kontakt aufzunehmen, aber Reggie scheint keinen Zugang zu einer KI oder Verschlüsselung zu haben.

Was war die Große *Bifurkation?

*Eine Bifurkation oder Verzweigung ist eine qualitative Zustandsänderung in nicht linearen Systemen unter Einfluss eines Parameters \mu. Der Begriff der Bifurkation wurde von Henri Poincaré eingeführt

Wie kam es, dass das Leben der beiden Brüder in so unterschiedliche Richtungen verlief und so grundverschiedene Ergebnisse erzielte, obwohl sie am gleichen Ort begannen und eine fast identische Erziehung, Ausbildung und Chancen hatten?

Soweit Roger es sich vorstellen kann, muss es um die vierte Bitcoin-Halbierung herum geschehen sein. Roger hatte seit 2021 Dollar-Cost-Averaging betrieben – er begann genau auf dem Höhepunkt dieses Zyklus zu kaufen, wie es der Zufall wollte, aber er blieb in seiner Überzeugung unerschrocken. Nachdem er The Bitcoin Standard und dann The Fiat Standard gelesen hatte, nahm er schließlich ein Exemplar von The Sovereign Individual in die Hand und es explodierte in seinem Gehirn.

Als die Große Umstrukturierung nach einem einmonatigen Bankfeiertag in allen G-20-Staaten ausgerufen wurde, spaltete sich die ganze Welt in eine Art monetäre Apartheid. Jeder und jede, deren gesamtes Vermögen aus Bankverbindlichkeiten bestand, wurde zumindest nominal zehnmal reicher“ – ihre Einlagen wurden im Verhältnis 10:1 in IMFCoin umgewandelt.

Aber alle Wallets waren gleich: Man musste seine medizinischen Daten eingeben, seine Shopping-Apps einbinden und so ziemlich alles, was zu einer E-Commerce-Transaktion fähig war – sie alle meldeten nun jede Transaktion über die Basler API, und die Leute begannen, in ihren Wallets Tabs für „Allowance“ und „Quota“ auftauchen zu sehen.

Roger war nicht überrascht, er hatte damit gerechnet und nahm dies zum Anlass, die Zelte abzubrechen und mit seiner Familie – und der Mutter seiner Frau – nach El Salvador zu ziehen. Sie besaßen dort schon seit einiger Zeit ein Ferienhaus. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin hatte die von Anleihen vollständig ersetzt, und Gold legte noch einmal die Hälfte darauf. Der Kauf auf dem Höhepunkt des Zyklus von 2021 sah jetzt wie ein Rundungsfehler aus, Gott sei Dank.

Er versuchte, mit seinem Bruder über Dollar-Cost-Average in Bitcoin während desselben Zyklus zu sprechen. Reggie wollte nichts davon hören. Mit Verweis auf die Skandale bei FTX, Tether und Binance tat er alles als magisches Internetgeld ab und steckte seine gesamten Ersparnisse und RRSPs in „saubere Technologie“, ESG-ETFs und Staatsanleihen – eine schlimmere Kombination, die sich niemand hätte vorstellen können. Als die Umstrukturierung ihren Lauf nahm, wurde er von einer ausgewachsenen Depression ausgelöscht. Er nahm eine umgekehrte Hypothek auf seine Eigentumswohnung auf, und als die Immobilienpreise in den Keller gingen, stand er sogar unter Wasser – seine Frau nahm die Kinder und verließ ihn, und er wurde zwangsgeräumt.

Alles, was er von da an hatte, war das, was jeden Monat auf seinem Handy auftauchte, und das musste er ausgeben, bevor der nächste Impuls kam (natürlich für zulässige Ausgaben). Dabei spielte es keine Rolle, ob das monatliche Guthaben von der Arbeit oder von Yubey stammte – es war alles dasselbe. Es war mehr ein Spielstand als Geld. Es war nur eine Zahl auf seinem Telefon, die sich jedes Mal verringerte, wenn er etwas tat, sein ganzes Leben war auf eine seltsame, kafka-eske Art und Weise zu einem Spiel geworden.

Roger konnte nicht verstehen, wie irgendjemand von all dem überrascht sein konnte. Das war doch kein großes, streng gehütetes Geheimnis. Die Zentralbanken, der IWF, die Weltbank und die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hatten alle seit Jahren White Papers veröffentlicht, in denen alles genau beschrieben wurde (er hatte es über sein Abonnement von The Bitcoin Capitalist und dessen „Eye on EvilCoin„-Abschnitt in jeder Ausgabe verfolgt).

Sogar das Weltwirtschaftsforum mit seinem karikaturhaften Maskottchen Klaus Schwab hatte all dies wie etwas aus dem Profi-Wrestling angekündigt: Das globale Finanzsystem implodierte, der Schulden-Superzyklus ging zu Ende, und Generationen von Menschen, die über ihre Verhältnisse lebten und von staatlich gewährten Vergünstigungen und geliehenem Geld lebten, gingen ihrem Ende entgegen.

Alle mussten sich daran gewöhnen, ihren Lebensstandard zu senken, und mit „alle“ waren alle anderen gemeint: diejenigen, die über kein unabhängiges Vermögen verfügten und für ihren wirtschaftlichen Unterhalt auf den Staat angewiesen waren. Nach einem Jahrzehnt ständiger Schließungen und einer scheinbar kontrollierten Zerstörung der Mittelschicht erfasste dies große Teile der Bevölkerung.

Der Weg in die digitale Leibeigenschaft wurde mit einer jahrelangen öffentlichen Massenpropaganda rund um eine Klimakrise und eine rein erfundene neue Religion namens „Degrowth“ geebnet.

Zu dem Zeitpunkt, als die große Umstrukturierung einsetzte, spielte es keine Rolle mehr, ob die Öffentlichkeit wirklich daran glaubte. Sie mussten es nur lange genug glauben, um sich dem System vollständig zu unterwerfen, und danach waren sie für immer daran gebunden.

Die Ausnahmen waren diejenigen, die ihr Vermögen bewahrt (und vermehrt) hatten und es in gesicherten digitalen Inhaberpapieren innerhalb der dezentralisierten Wirtschaft und außerhalb des alten Bankensystems hielten.

Dies war eine aufsteigende Klasse von lehrbuchmäßig souveränen Individuen, die im übertragenen Sinne zwischen verschiedenen Netzwerkstaaten und Krypto-Klaven hin und her sprangen, die global in einem ansonsten kollektivistischen, proletarischen „Paradies“ verstreut waren.

Roger und seine Familie gehörten zu dieser letzteren Klasse. Er wusste, dass das CBDC-Regime nicht ewig halten würde, es würde wahrscheinlich in weniger als der Hälfte der Zeit zusammenbrechen, die die Fiat-Ära brauchte, um zu implodieren, aber er wusste auch, dass der bessere Weg, das Zeitalter des Kollektivismus zu navigieren, der eines souveränen Individuums und nicht der eines Leibeigenen war. Welches System auch immer auf der anderen Seite dieser Entwicklung entstehen würde, es wäre weitaus besser, es mit Reichtum, Eigentum, Vermögen und Mobilität zu betreten, als mit nichts davon.

***