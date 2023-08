Was geschieht in Syrien?

Washingtons Interventionismus und seine Missachtung der von ihm selbst hochgehaltenen „regelbasierten internationalen Ordnung“ sind empörend

Philip Giraldi

Welche Regierungen werden von der überwältigenden Mehrheit der Nationen der Welt als „schurkisch“ angesehen? Wenn Sie Russland oder China antworten würden, lägen Sie falsch, auch wenn viele Länder Russlands Angriff auf die Ukraine mit der Begründung verurteilt haben, dass keine Regierung das Recht hat, in eine andere einzumarschieren, es sei denn, es besteht eine unmittelbare ernsthafte Bedrohung, die eine solche Intervention rechtfertigen würde. Ich gehe jedoch davon aus, dass die meisten Leser dieses Beitrags die richtige Entscheidung getroffen haben, nämlich dass die Vereinigten Staaten aufgrund ihrer Fähigkeit, ganze Regionen mit einer weltumspannenden militärischen Reichweite zu destabilisieren, wahrscheinlich die Nummer eins sind. Und in der Tat ist es wichtig festzustellen, dass die gegen die Ukraine gerichtete russische „spezielle Militäroperation“ überhaupt nicht stattgefunden hätte, wenn die Regierung von Joe Biden der russischen Regierung einfach klar und unmissverständlich zu verstehen gegeben hätte, dass sie nicht die Absicht hat, der Ukraine den Beitritt zum Bündnis der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO) zu gestatten. Ironischerweise wusste das Weiße Haus sehr wohl, dass die Einladung an Kiew, dem Bündnis beizutreten, für den Kreml eine legitime, existenzielle Frage war, entschied sich aber stattdessen, das Thema mit Nachdruck zu verfolgen. Anstatt sich für eine friedliche Lösung auf dem Verhandlungsweg zu entscheiden, haben Biden und sein außen- und sicherheitspolitisches Clownsgespann den Tod von möglicherweise Hunderttausenden von Ukrainern und Russen in Kauf genommen, um Russland irgendwie zu „schwächen“ – eine Absicht, die auch nach mehr als anderthalb Jahren der Kämpfe keine Früchte getragen hat.

Ja, die Vereinigten Staaten von Amerika sind in den Augen der Welt sowohl „außergewöhnlich“ als auch „die Nummer eins“, was eine Reihe von Bewohnern des Weißen Hauses anstreben, wenn auch vielleicht nicht in der Art und Weise, wie Clowns wie die Senatoren Tom Cotton und Ted Cruz es bezeichnen. Die meisten Nicht-Amerikaner sehen die USA als die größte Bedrohung für den Weltfrieden an. Und an zweiter Stelle steht Amerikas „engster Verbündeter und bester Freund in der ganzen Welt“ Israel, eine Regierung, die fast täglich ungestraft Verbrechen gegen die Menschlichkeit und sogar Kriegsverbrechen begeht, weil sie von den Vereinigten Staaten geschützt und verteidigt wird, in denen der jüdische Staat die wichtigste und mächtigste außenpolitische Lobby hat. Es ist eine Lobby, die sich auf allen Regierungsebenen eingenistet hat und die große Mehrheiten von Politikern und beide großen politischen Parteien korrumpiert hat, während sie auch die von den Medien verbreitete „Botschaft“ über den Nahen Osten kontrolliert.

Während ich dies schreibe, verbringen 41 Politiker der Demokratischen Partei ihre Ferien auf einer von der Lobby gesponserten Reise nach Israel. Zu ihren Anführern gehören der unnachahmliche Verräter und 80-jährige Kongressabgeordnete Steny Hoyer aus Maryland, der sich auf seiner dreiundzwanzigsten Reise in das Land befindet, das er über alles liebt und bewundert, sowie der Führer der Demokraten im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries. Jeffries reist in diesem Jahr zum zweiten Mal nach Israel. Er sollte sich schämen, tut es aber natürlich nicht. Es handelt sich um die bisher größte Delegation demokratischer Abgeordneter auf einer Israel-Reise, die in diesem Fall von der American Israel Education Foundation, einer Tochtergesellschaft des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), gesponsert wurde. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, führt 31 republikanische Kongressabgeordnete auf dieselbe Reise, wobei sich die Gruppen nicht mischen werden und der Sprecher darauf achten wird, der israelischen Führung getrennt seine Ehrerbietung zu erweisen.

Die Demokraten und Republikaner werden wie immer nicht in der Lage sein, gute Gründe für die amerikanische Hörigkeit gegenüber Israel zu nennen, abgesehen von Floskeln wie „Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen“, die immer und immer wieder wiederholt werden, bevor die Solons nach Washington zurückkehren, um dem jüdischen Staat weitere Milliarden von US-Steuergeldern zukommen zu lassen. In Israel werden sie mit der Spezialdiät „Alle Araber sind Terroristen“ gefüttert, und der gute alte Steny wird mit dem Kopf im Takt des Liedes nicken. Das heißt, bevor er und seine Kollegen vor dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu auf dem Bauch kriechen, um ihre völlige Unterwerfung unter seinen Willen zu demonstrieren.

Wenn man ein einziges Beispiel für das Versagen der Vereinigten Staaten und ihres Verbündeten Israel sucht, sich an die offensichtlich mythische „auf Regeln basierende internationale Ordnung“ zu halten, könnte man sich die Vorgänge in Syrien ansehen, wo sowohl die USA als auch der jüdische Staat das Land seit vielen Jahren durch tödliche Sanktionen und direkte militärische Interventionen bestrafen, ohne dass es Anzeichen dafür gibt, dass dieses Zusammenspiel in nächster Zeit ein Ende finden wird. In den US-amerikanischen und europäischen Medien wird nur selten über diese Aktivitäten berichtet, die irgendwie beschlossen haben, dass der syrische Präsident Bashar al-Assad eine Art Tyrann ist, der alles verdient, was er bekommt, selbst wenn es von dem „Apartheid“-Staat Israel und den ahnungslosen USA ausgeteilt wird, die seit 2015 etwa ein Drittel Syriens illegal militärisch besetzt halten, einschließlich der Gebiete, in denen es Ölförderanlagen und gute landwirtschaftliche Flächen gibt, die beide ausgebeutet oder gestohlen werden. Israel hat inzwischen die syrischen Golanhöhen annektiert, die es 1967 besetzt hatte. Donald Trump segnete die illegale Annexion ab und gab auch seine Zustimmung zu allem, was der jüdische Staat mit den Syrern und Palästinensern zu tun beschließt, während er gleichzeitig die fast täglichen israelischen Luftangriffe auf Ziele in Palästina-Gaza und Syrien duldet, bei denen zahlreiche einheimische Soldaten und Zivilisten getötet werden.

Die militärische Besatzung durch die USA wurde durch eine Reihe immer härterer Sanktionen ergänzt, die das syrische Volk von Nahrungsmitteln, Medikamenten und anderen grundlegenden Gütern abschneiden und ihm den Zugang zu internationalen Bankdienstleistungen verwehren. Russland, das Syrien auf Einladung der Regierung des Landes unterstützt, hat einen Teil des Mangels ausgeglichen, aber das Leid der einfachen Menschen ist groß, nicht das der Regierung des Landes. Washington behauptet, Syrien müsse vor seiner eigenen „totalitären“ Regierung geschützt werden, und die USA seien dort, um Terroristen zu bekämpfen, vor allem ISIS. Ironischerweise unterstützen Tel Aviv und Washington tatsächlich einige der Gruppen, die viele selbst als Terroristen betrachten würden, einschließlich der direkten US-Hilfe für den Al-Qaida-Klon Hayat Tahrir al Sham und der israelischen Unterstützung für ISIS, die auch die Behandlung verwundeter Terroristen in israelischen Krankenhäusern umfasst. Der US-Luftwaffenstützpunkt Al-Tanf nahe der irakischen und jordanischen Grenze ist in der Tat zu einem Unterstützungszentrum für terroristische Gruppen geworden, die gegen die al-Assad-Regierung kämpfen.

Sanktionen gegen Energieimporte wurden von den USA und der EU nach den verheerenden Erdbeben, die die Region im Februar erschütterten, vorübergehend aufgehoben, doch im Juni brachten US-Gesetzgeber das Anti-Normalisierungsgesetz 2023 gegen die Regierung Assad ein, das mit Sekundärsanktionen jene Länder bestrafen würde, die versucht sein könnten, bei der Wiederherstellung der Versorgung in den vom Krieg und den Folgen der Beben betroffenen Gebieten Syriens zu helfen. Berichten zufolge hat Israel die Gelegenheit der Naturkatastrophe genutzt, um seine Luftangriffe auf die syrische Infrastruktur zu verstärken.

Die jüngste Geschichte lehrt uns, dass sowohl Israel als auch die Vereinigten Staaten von Amerika besonders gern fremdes Land besetzen und sich dafür im Handumdrehen Ausreden einfallen lassen können. Die Gründe klingen in der Regel so: „Hey! Wir sind die Guten, die die Demokratie unterstützen!“ Dies wird so lange wiederholt, bis das Publikum entweder einschläft oder abwandert. Die westlichen Medien, die über die Geschehnisse in Syrien berichten, können in die Kategorie „abschweifen“ eingeordnet werden.

Ich bin sicherlich nicht der Einzige, der festgestellt hat, dass die Vereinigten Staaten seit der Zeit der Clintons dazu neigen, in ihrer Außenpolitik alles verkehrt zu machen. Das war sicherlich der Fall im Umgang mit Nationen wie Syrien und Russland, wo die Botschafter Robert Ford und Michael McFaul den jeweiligen lokalen Regierungen offen feindlich gegenüberstanden und offen versuchten, erklärte Gegner der Führer der Länder zu stärken. Syrien wurde vermutlich dämonisiert, um Israel zu gefallen, beginnend mit dem Versuch, Syrien durch die Verabschiedung des Syria Accountability Act im Jahr 2003 zu destabilisieren, obwohl Damaskus keinerlei Bedrohung für amerikanische Interessen darstellte. Die aktuellen Sanktionen kommen zu einer Zeit, in der Syrien nach einem noch immer andauernden zwölfjährigen Bürgerkrieg, der einen Großteil der Infrastruktur des Landes zerstört hat, mit dem Wiederaufbau beschäftigt ist. Die US-Sanktionen erschweren die laufenden Wiederaufbaubemühungen und bestrafen de facto vor allem das syrische Volk, während sie nur geringe Auswirkungen auf die syrische Regierung haben.

Und die Sanktionen zur Bestrafung Syriens sind parteiübergreifend, was vielleicht den Wunsch widerspiegelt, israelische Forderungen zu erfüllen. Donald Trump, der als Präsidentschaftskandidat mit dem Versprechen angetreten ist, Amerikas sinnlose Kriege in Übersee zu beenden, hat am 17. Juni 2020 dennoch neue Sanktionen gegen Syrien und seine Regierung verhängt. Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Kelly Craft, teilte dem Sicherheitsrat mit, dass die Trump-Administration die Maßnahmen umsetzen werde, um „das Assad-Regime daran zu hindern, einen militärischen Sieg zu erringen. Unser Ziel ist es, dem Assad-Regime die Einnahmen und die Unterstützung zu entziehen, mit denen es die groß angelegten Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen begangen hat, die eine politische Lösung verhindern und die Aussichten auf Frieden stark beeinträchtigen.“

In der Folge wurde der jüngste Sanktionsblock durch den Caesar Syria Civilian Protection Act verhängt, der von Präsident Trump im Dezember 2020 nach seinem Ausscheiden aus dem Amt unterzeichnet wurde, mit dem Ziel, „schlechte Akteure zu stoppen, die weiterhin die Gräueltaten des Assad-Regimes gegen das syrische Volk unterstützen und finanzieren, während sie sich einfach selbst bereichern.“ Zu diesem Zeitpunkt hatten die bestehenden US-Sanktionen gegen Syrien bereits alle Vermögenswerte der Regierung eingefroren und waren auch gegen Unternehmen und sogar Einzelpersonen gerichtet. Mit den neuen Sanktionen erhielten das Weiße Haus und das Finanzministerium die Befugnis, so genannte „Sekundärsanktionen“ anzuwenden, um die Vermögenswerte aller Unternehmen und sogar Einzelpersonen, unabhängig von ihrer Nationalität, einzufrieren, die in Syrien Geschäfte machen. Die Androhung von Sekundärsanktionen hat sich in der Tat sehr negativ auf die verbleibenden Handelspartner von Damaskus ausgewirkt, zu denen auch der Libanon und der Iran gehören. Auch Russland könnte davon betroffen sein, da es am Wiederaufbau Syriens beteiligt ist.

Die Vereinigten Staaten und Israel hoffen offensichtlich, dass Strafmaßnahmen das hungernde syrische Volk schließlich dazu zwingen werden, sich gegen die Regierung zu erheben, wie es einige während des so genannten Arabischen Frühlings im Jahr 2011 versucht haben. Das bedeutet, dass eine Sanktionsroutine, die sowohl von der Trump- als auch von der Biden-Administration favorisiert wird, niemals erfolgreich ist, wenn es darum geht, Schurkenregierungen dazu zu bringen, sich besser zu verhalten, denn so wie sie funktioniert, geht es in Wirklichkeit immer um einen Regimewechsel, egal wie er verpackt wird. Im Fall von Syrien hat die Regierung von Bashar al-Assad entgegen den Behauptungen von Botschafter Craft bei den Vereinten Nationen den Krieg bereits gewonnen, trotz der Intervention der USA und der Türkei zugunsten der größtenteils von Terrorgruppen unterstützten Aufständischen. Und die Beweise dafür, dass Syrien „groß angelegte Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen“ begangen hat, wurden größtenteils von Feinden der Regierung fabriziert, darunter auch die von Hollywood und Washingtoner Denkfabriken favorisierten Weißhelme, eine zumindest teilweise von westlichen Geheimdiensten finanzierte terroristische Tarnorganisation, die in einem selbst gedrehten Dokumentarfilm zu sehen war, der 2017 mit einem Hollywood Motion Pictures Academy Award ausgezeichnet wurde. Der Film wurde von den üblichen prominenten Hirntoten, darunter Hillary Clinton und George Clooney, überschwänglich gelobt. Er ist in der Tat insgesamt ein sehr beeindruckendes Stück Propaganda. Das National Holocaust Museum verlieh der Gruppe sogar den begehrten Elie Wiesel Award 2019. Die Weißhelme sind immer noch in Syrien in Gebieten aktiv, die noch von den sogenannten Rebellen gehalten werden, und sie waren erst letzte Woche in einem Film zu sehen. Sie werden nach wie vor von westlichen Regierungen und Israel finanziert, um die Regierung von Bashar al-Assad zu destabilisieren.

Man könnte sich durchaus fragen, welches Ziel die USA mit der weiteren Förderung des Gemetzels und des Leids in einem Syrien verfolgen, das weder eine Bedrohung für die Amerikaner noch für irgendwelche lebenswichtigen Sicherheitsinteressen darstellt. Eine ähnliche Frage könnte man sich auch in Bezug auf die Ukraine stellen, die mit einer unnötigen Eskalation von 3.000 US-Reservisten konfrontiert ist, die die 20.000 amerikanischen Soldaten verstärken sollen, die seit Februar 2022 vor Ort eingetroffen sind. Und dann ist da noch der Iran, der auf die Entführung seiner Öltanker in internationalen Gewässern mit der einseitig verhängten Befugnis der US-Sanktionen reagierte. Der Iran hat versucht, in gleicher Weise zu reagieren, und nun werden die USA Marines in den Persischen Golf entsenden, um ausländische Tanker und andere Handelsschiffe, die die Straße von Hormuz durchqueren, zu begleiten. Wenn iranische Schiffe zu nahe kommen, werden sie schießen, um zu töten. Das ist eine weitere Eskalation, die nur Ärger verspricht. Warum können die Vereinigten Staaten von Amerika den Rest der Welt nicht in Ruhe lassen? Das ist vielleicht die grundlegende Frage unserer Zeit.