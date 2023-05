Exklusiv: Vorschläge der WHO bedrohen Arzt-Patienten-Beziehung und persönliche Autonomie und sie bauen das System jetzt schon auf

childrenshealthdefense.org: Der Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation und die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften bedrohen die persönliche medizinische Souveränität, einschließlich der Arzt-Patienten-Beziehung, der medizinischen Freiheit und der persönlichen Autonomie, so Experten gegenüber The Defender.

Während sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf ihre jährliche Weltgesundheitsversammlung vom 21. bis 30. Mai vorbereitet, werden zwei vorgeschlagene Instrumente auf der Tagesordnung weiterhin kontrovers diskutiert: der Pandemievertrag und Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV).

Ein Großteil der Kritik an beiden Instrumenten bezieht sich darauf, dass sie die nationale Souveränität bedrohen könnten.

Experten erklärten jedoch gegenüber The Defender, dass die Vorschläge auch die persönliche medizinische Souveränität bedrohen, einschließlich der Arzt-Patienten-Beziehung, der medizinischen Freiheit und der persönlichen Autonomie.

„Diese Instrumente würden sich selbst injizieren und die Beziehung zwischen Arzt und Patient unterbrechen“, sagte Rechtsanwalt Reggie Littlejohn. „Die WHO wird sagen, welche Behandlungen die ‚richtigen‘ und welche die ‚falschen‘ sind, und das … ist eine Aufhebung der Souveränität.“

Littlejohn, die Mitbegründerin der Sovereignty Coalition, Gründerin und Präsidentin von Women’s Rights Without Frontiers und Ko-Vorsitzende der Stop Vaccine Passports Task Force ist, sagte gegenüber The Defender: „Ein nicht gewählter Haufen ausländischer Bürokraten sollte den USA oder einem anderen Land nicht vorschreiben, wie es mit unseren Gesundheitsfragen umzugehen hat.“

Laut Dr. David Bell, einem Arzt für öffentliches Gesundheitswesen und Biotech-Berater und ehemaligem Direktor für globale Gesundheitstechnologien bei Intellectual Ventures Global Good Fund:

Das ist genau das, was wir bei COVID gesehen haben, wo zum ersten Mal, soweit mir bekannt ist, Regierungen vollkommen sichere Medikamente verboten haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir ein Impfstoffmandat haben, aber es ist das erste Mal, dass wir ein im Wesentlichen bevölkerungsweites Mandat haben, und es ist das erste Mal, dass wir sehen, dass sichere Medikamente verboten werden, dass Ärzten verboten wird, das zu tun, was sie für den Patienten für das Beste halten.

Dr. Meryl Nass, Internistin und Epidemiologin für biologische Kriegsführung, die Mitglied des wissenschaftlichen Beratungsausschusses von Children’s Health Defense ist, sagte, dass die vorgeschlagenen IHR-Änderungen eine Bestimmung enthalten, die es dem Generaldirektor der WHO erlaubt, „einen Notfallausschuss einzuberufen“, der Länder anweisen könnte, bestimmte Behandlungen zurückzuhalten.

Und laut Francis Boyle, J.D., Ph.D., Professor für internationales Recht an der Universität von Illinois und Biowaffenexperte, der den Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989 verfasst hat, wären staatliche und lokale Beamte in den USA verpflichtet, dem Diktat der WHO zu folgen.

Unter Umgehung des 10. Zusatzartikels der US-Verfassung wären „staatliche und lokale Beamte verpflichtet, den Entscheidungen dieses neuen Gremiums, das durch den Pandemievertrag geschaffen wurde, Folge zu leisten. Und das könnte so weit gehen, dass sie ihrem Hausarzt Anweisungen erteilen, denen er Folge leisten müsste“, sagte Boyle.

Bell sagte, dies würde die Ärzte in die Lage versetzen, die Anweisungen der Regierung und höherer Stellen“ zu befolgen und Instrumente von ihnen zu sein, anstatt mit dem Patienten so umzugehen, wie es in einer Arzt-Patienten-Beziehung üblich ist, in der man den Patienten ansieht und Entscheidungen auf der Grundlage von Gesprächen mit dem Patienten trifft“.

„Es macht Ärzte zu Organen des Staates und der WHO, anstatt sie zu unabhängigen Personen zu machen, die sich um die Gesundheitsversorgung eines Patienten kümmern“, fügte Bell hinzu.

Dr. Katarina Lindley, Präsidentin der texanischen Vereinigung amerikanischer Ärzte und Chirurgen und Leiterin des Globalen COVID-Gipfels, erklärte gegenüber The Defender: „Einer der Gründe, warum ich gegen die Agenda ‚Eine Gesundheit, eine Welt‘ bin, ist, dass ich nicht an ‚eine Einheitsgröße‘ glaube … selbst bei COVID oder dem normalen Krankheitsprozess … man muss den Behandlungsansatz auf den Patienten zuschneiden.“

Dr. Karladine Graves, eine Hausärztin, sagte, die Autorität der WHO, medizinische Ratschläge zu diktieren, sei durch ihre Verbindungen zu Big Pharma gefährdet. Sie sagte:

Die WHO wird in hohem Maße von der pharmazeutischen Industrie sowie von privaten Gruppen wie der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert. Sollten der WHO-Vertrag und die IHR-Änderungen verabschiedet werden, wird die WHO nicht länger ein beratendes Gremium für alle 194 Länder sein, die der UNO angehören, sondern vielmehr ein Leitungsgremium ohne Rechenschaftspflicht, das alle Gesundheitsprotokolle sowie Medikamente vorschreibt, die nur unter ihrer Leitung erhältlich sind.

Das bedeutet, dass private Ärzte keine Alternative haben werden, um andere Behandlungen als die direkt von der WHO ‚genehmigten‘ anzuwenden … Die Patienten werden kein Mitspracherecht bei ihrer medizinischen Versorgung und möglicherweise bei der Verfügbarkeit von Behandlungen haben.

Lindley warnte, dass die vorgeschlagenen WHO-Instrumente zu einem breiten Spektrum von Mandaten führen könnten, darunter „Grenzschließungen, die Zulassung nur bestimmter Behandlungen, mögliche neue Impfungen, digitale Pässe und all das“.

Ähnlich warnte Bell, dass die Instrumente zu Zwangsimpfungen führen könnten. Er sagte gegenüber The Defender, dass die „rein erzwungene Befolgung eines medizinischen Verfahrens“, wie sie während der COVID-19-Pandemie zu beobachten war, „das ist, was wir mit dem Pandemievertrag erwarten, dass es weiter passiert“.

WHO-Vorschläge im Zusammenhang mit der Forderung nach einer globalen digitalen ID

Laut Boyle behauptet die WHO zwar, dass die Weltgesundheitsversammlung erst im Mai 2024 über den Pandemievertrag abstimmen wird, aber „wir wissen nicht, ob das stimmt oder nicht. Die letzte Version des Vertrages, die ich mir angesehen habe, könnte Ende des Monats fertig sein. Wir wissen es einfach nicht.“

Boyle sagte, dass die IHR-Änderungen „auf jeden Fall bis Ende des Monats fertig sein werden“.

Der Autor und Podcast-Moderator Frank Gaffney, Gründer und Präsident des Center for Security Policy und Mitbegründer der Sovereignty Coalition, sagte: „Es gibt eine Reihe von Dingen, die sehr besorgniserregend waren, vor allem die Tatsache, dass wir kein angemessenes Maß an Transparenz hatten.“

„Im Großen und Ganzen waren sie sehr entschlossen, dies zu verbergen, was Fragen über ihre Beweggründe aufwirft“, fügte Gaffney hinzu. „Womit wir es zu tun haben, ist … eine konzertierte Aktion aller genannten Parteien … um die USA als souveräne Nation durch eine neue globale Ordnung zu ersetzen, die sie unter dem Euphemismus ‚Global Governance‘ vermarkten.“

In dieser neuen globalen Ordnung, so Gaffney, „wären wir nur eine weitere Komponente … und unsere Souveränität, unsere Verfassung und unsere Freiheiten würden alle den Genehmigungen anderer unterliegen. Und diese Erlaubnisse würden sicherlich auf der Grundlage von Dingen wie einer Welt-ID eingeschränkt, wenn nicht sogar ganz verweigert.“

Laut Gaffney würde ein digitales globales Identifizierungssystem „als Mittel zur weltweiten Überwachung der öffentlichen Gesundheit angepriesen“, in Wirklichkeit aber „eine Überwachungsmaßnahme unter anderem für unser Volk auf der ganzen Welt darstellen.“

Der unabhängige Journalist und Forscher James Roguski erklärte gegenüber The Defender, dass der „hinterhältige Teil“ der vorgeschlagenen IHR-Änderungen eine Bestimmung für ein globales digitales Sicherheitszertifizierungsnetzwerk für die Gesundheit sei, das nicht nur digitale Impfpässe schaffen, sondern auch „auf Testzertifikate oder Genesungszertifikate oder Prophylaxezertifikate erweitern würde.“

Dies könnte als De-facto-Sperre für diejenigen dienen, die nicht über solche Dokumente verfügen. „Wenn sie alle Länder dazu bringen können, sich auf Reisebeschränkungen für Ausländer zu einigen, dann ist praktisch jeder eingesperrt“, so Roguski.

Wenn ein Land wie die USA sich diesem globalen Zertifizierungsnetzwerk nicht anschließen wolle, so Roguski, säßen seine Bürger möglicherweise in der Falle“, da andere Länder die Zertifikate als Einreisebedingung durchsetzen würden.

Gaffney sagte, dass ein globales digitales Zertifikat „das perfekte Vehikel ist, um im Wesentlichen alle Ihre Daten auf diese ID zu packen und sie so zu nutzen, wie es die Kommunistische Partei Chinas in ihrem Sozialkreditsystem tut“.

Dies würde es Regierungen und globalen Behörden ermöglichen, „diejenigen, die diese Ausweise besitzen, nicht nur zu überwachen oder zu kontrollieren, sondern sie zu benutzen, um nicht nur ihre Mandate in Gesundheitsfragen durchzusetzen, sondern auch alles andere, was sie tun wollen … einschließlich des Zugriffs auf Ihr Geld oder Reise- oder Beschäftigungsmöglichkeiten“, so Gaffney.

Gaffney warnte, dass die WHO bereits während der COVID-19-Pandemie ihre Zähne gezeigt habe, obwohl ihre Empfehlungen an die Länder nicht bindend waren.

„Ich glaube, die meisten von uns sind der Meinung, dass es nicht gut gelaufen ist“, sagte Gaffney. „Die Lügen, die uns die WHO über die Ursprünge des Virus, seine Natur, seine Übertragbarkeit und die angemessene Reaktion darauf erzählt hat, haben unserem Land unabsehbaren Schaden zugefügt“.

„Was sie uns auferlegt hat, war das chinesische Modell“, sagte Gaffney, „das heißt Masken, Quarantänen, Abriegelungen und Impfungen mit unzureichend getesteten Gentherapien sowie digitale Mittel zur Erzwingung dieser Maßnahmen durch Impfpässe.

Er fügte hinzu:

Wir haben gesehen, wie das funktioniert hat, obwohl die WHO nur beratende Befugnisse hatte. Das war eine Warnung … vor dem, was auf uns zukommen könnte, wenn diese Organisation tatsächlich die Befugnis hat, die sie jetzt anstrebt, uns zu diktieren, was ein PHEIC ist, ein öffentlicher Gesundheitsnotfall von internationaler Bedeutung, oder wie wir darauf zu reagieren haben.

Littlejohn wies darauf hin, dass in den vorgeschlagenen IHR-Änderungen ein „Umsetzungsausschuss“ und ein „Einhaltungsausschuss“ vorgesehen sind und dass die WHO und die nationalen Regierungen als mögliche Sanktion für die Nichteinhaltung den von ihnen geplanten Überwachungsmechanismus nutzen könnten.

„Sie werden Ihren Social-Media-Account überwachen, und wenn Sie Dinge sagen, die gegen den Erlass der WHO verstoßen, könnten sie Sie aus den sozialen Medien streichen [oder] Sie von Ihren Kreditkarten und Ihrem Bankkonto abschneiden“, sagte sie.

„Diese Globalisten, zusammen mit dem WEF [Weltwirtschaftsforum] und der Weltbank … könnten eine Art von schweren Wirtschaftssanktionen gegen Länder verhängen, die nicht mitziehen“, sagte Littlejohn. „Vor allem, wenn wir eine weltweite digitale Zentralbankwährung haben … wenn wir einen Präsidenten hätten, der sich dem tatsächlich widersetzen würde, dann könnten sie versuchen, uns finanziell abzuschneiden.“

Experten: Die USA und andere Länder müssen aus der WHO aussteigen

Die beste Möglichkeit, die Umsetzung eines potenziellen Pandemieabkommens und/oder der vorgeschlagenen IHR-Änderungen zu stoppen, ist nach Ansicht von Experten der Austritt der Nationalstaaten, einschließlich der USA, aus der WHO.

Gaffney bezeichnete die Verhandlungen über die beiden vorgeschlagenen Instrumente als ein „manipuliertes Spiel“, das „wahrscheinlich nicht gestoppt werden kann“, und sagte, dies habe die Souveränitätskoalition dazu veranlasst, „die Position zu vertreten, dass wir aus der WHO austreten müssen“.

Roguski, der die Website ExitTheWHO.com ins Leben gerufen hat, sagte, dass die WHO möglicherweise nicht einmal die formelle Genehmigung der beiden Instrumente abwartet. Er bezog sich auf ein WHO-Dokument mit dem Titel „Report O“, in dem es heißt: „Sie operationalisieren die Dinge, über die verhandelt wird … sie bauen gerade die Systeme auf, sie tun es.“

Zum Beispiel, sagte Roguski:

Sie bauen ein globales Zertifizierungsnetz für digitale Gesundheit auf, ohne Rücksicht auf Verträge oder Änderungen. Sie tun es einfach. Wer will sie aufhalten?

Sie sind damit beschäftigt, das Leistungssystem für den Zugang zu Krankheitserregern auszubauen. Sie wollen das Logistiknetz ausbauen. Alles, was Sie sich vorstellen können, wird von ihnen operationalisiert, sodass sie, wenn sie einen Vertrag unterzeichnen, sagen können: ‚Seht her, wir haben dieses Netzwerk bereits auf der ganzen Welt eingerichtet.

Roguski erklärte gegenüber The Defender auch, dass die laufenden Verhandlungen über die Änderungen der IHR einen Vorschlag beinhalten, der es der WHO erlauben könnte, zu behaupten, dass die Nationalstaaten selbst die Verpflichtungen der WHO umsetzen, anstatt dass die WHO dies direkt tut.

Nach den von Russland vorgelegten Änderungsvorschlägen für Artikel 4 der IHR:

Die Vertragsstaaten erlassen Gesetze oder passen sie an, um die Nationalen IHR-Kontaktstellen mit den Befugnissen und Mitteln auszustatten, die sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigen, und um die Aufgaben und die Funktion der Stelle, die als Nationale IHR-Kontaktstelle für die Umsetzung der Verpflichtungen aus diesen Regelungen zuständig ist, klar zu definieren.

Folglich muss die Weltgesundheitsorganisation die Verordnungen nicht direkt durchsetzen. Der ‚National IHR Focal Point‘ wäre befugt, die Verpflichtungen aus den Verordnungen umzusetzen“, sagte Roguski. Er fügte hinzu:

Damit ist die Frage, wie die Änderungen durchgesetzt werden sollen, direkt angesprochen: durch Gesetze, Verordnungen oder Anordnungen in den einzelnen Ländern.

Unsere eigenen Bürokratien würden wahrscheinlich versuchen, die künftigen Diktate der WHO auf die gleiche Weise durchzusetzen, wie sie es in den vergangenen mehr als drei Jahren mit den ‚Empfehlungen‘ der WHO versucht haben – nur dass sie sich auf internationale Verpflichtungen und neu erlassene ‚Befugnisse‘ berufen könnten.

In den USA zum Beispiel ist das „Secretary’s Operations Center“ des Gesundheitsministeriums die „nationale Anlaufstelle“, die für die Meldung von Ereignissen an die WHO zuständig ist“, und würde vermutlich diese Rolle bei der Umsetzung der geänderten IHR spielen, so Roguski.

Boyle: Das WHO-Austrittsgesetz würde uns schützen

Boyle sagte gegenüber The Defender, dass ein Austritt der USA aus der WHO durch einen Gesetzesvorschlag, das WHO-Austrittsgesetz, das derzeit im Kongress diskutiert wird, erreicht werden könnte. Der von Repräsentant Andy Biggs (R-Ariz.) unterstützte Gesetzesentwurf sieht vor, dass die USA aus der WHO austreten, alle US-Finanzierungen für die WHO einstellen und die gemeinsame Resolution des Kongresses widerrufen“.

„Ich denke, wenn wir diese Gesetzgebung bekommen, wäre das alles, und wir wären geschützt“, sagte Boyle und fügte hinzu, dass es auch auf staatlicher und lokaler Ebene wachsenden Widerstand gegen die vorgeschlagenen WHO-Instrumente gibt. Er nannte als Beispiel den Bezirk Collier in Florida, der eine entsprechende Verordnung und eine Resolution verabschiedet habe.

Littlejohn sagte, dass Senator Ron Johnson (R-Wis.) das Gesetz „No WHO Pandemic Preparedness Treaty Without Senate Approval Act“ (Kein WHO-Pandemievorsorgevertrag ohne Zustimmung des Senats) gesponsert habe, das vorschreibt, dass jeder von der WHO verabschiedete Vertrag nur „mit dem Rat und der Zustimmung des Senats“ umgesetzt werden darf.

Laut Littlejohn hat der Senat selbst jedoch mit den Stimmen der einzelnen Parteien dagegen gestimmt.

Aber diese vorgeschlagene Gesetzgebung würde aufgrund der bestehenden Dokumente und rechtlichen Bestimmungen ohnehin nicht greifen“, sagte Boyle. „Das einzige, was helfen wird“, so Boyle, „ist die kürzlich vom Kongressabgeordneten Biggs eingebrachte Gesetzgebung zur sofortigen Beendigung der Mitgliedschaft der USA in der WHO“.

Boyle sagte, dass die Republikaner im Repräsentantenhaus die Macht haben, dies zu tun, weil sie „das Repräsentantenhaus kontrollieren, was bedeutet, dass sie den Haushalt und die Bewilligungen kontrollieren.“ Folglich „können sie diese Kontrolle nutzen, um in dieser Angelegenheit Druck auf die WHO auszuüben“.

Gaffney sagte, die Sovereignty Coalition habe empfohlen, „dass die US-Regierung die Finanzierung der WHO einstellt [und] förmlich mitteilt, dass sie sich aus ihr zurückzieht.“

Dies ist zwar ein Prozess, der eine Kündigungsfrist von einem Jahr erfordert, aber Gaffney argumentierte, dass „wenn sie die Natur der Organisation und die Vereinbarungen, nach denen sie arbeitet, grundlegend ändern, denke ich, dass wir sofort aussteigen müssen … und das ist es, was wir dem Kongress empfehlen.“

Gaffney sagte jedoch: „Es ist einfach verblüffend, dass der US-Senat so gleichgültig gegenüber der Möglichkeit ist, dass wir diese weitreichenden Änderungen ohne seinen Rat und seine Zustimmung durchführen würden.“

Littlejohn, der auch einen Ausstieg der USA aus der WHO forderte, wies darauf hin, dass der frühere Präsident Donald Trump diesen Prozess eingeleitet hatte, dass aber Joe Biden, der Präsident wurde, bevor die einjährige Rückzugsposition abgeschlossen war, die USA wieder aufgenommen hat.

In ähnlicher Weise sagte Boyle: „Ich sage nicht, dass ich Trump unterstütze … Trump hat uns richtigerweise aus der WHO herausgezogen, aber es gab eine sechsmonatige Kündigungsfrist. Biden wurde gewählt, hob den Rückzug auf und nahm uns wieder in die WHO auf [und] wird dafür sorgen, dass wir weiterhin in der WHO sind.“

Littlejohn fügte hinzu:

Wir könnten argumentieren, dass die Gesundheitsfürsorge keine aufgezählte Befugnis ist, die an die Bundesregierung geht; sie verbleibt beim Staat, und wenn die Exekutive der Bundesregierung also nicht die Befugnis hat, die Gesundheitsfürsorge zu regeln, dann hat sie auch nicht die Möglichkeit, sie an die WHO abzugeben.

Littlejohn sagte jedoch, solche rechtlichen Argumente seien „Neuland“, während Gaffney anmerkte, dass die UN-Generalversammlung bald „beabsichtigt, in Bezug auf ihre Befugnisse das Gleiche [wie die WHO] zu tun … das würde dem Generalsekretär im Wesentlichen das Recht geben, auf … nicht-öffentliche Gesundheitskrisen zu reagieren.“

Boyle argumentierte, dass „all diese Regierungsbeamten und Wissenschaftler und die Nachrichtenmedien sagen, dass eine weitere Pandemie kommt. Das ist richtig. Sie wissen, dass eine weitere Pandemie kommen wird. Sie kommt aus ihren BSL3- [Biosicherheitsstufe 3] und BSL4-Labors. Sie ebnen also bereits den Weg für die nächste Pandemie.

In Bezug auf One Health, das im Pandemievertrag ausführlich erwähnt wird und an dem die Centers for Disease Control and Prevention aktiv beteiligt sind, sagte Boyle, dass es gegen geltendes internationales Recht verstoße. Er verwies auf Artikel 12, Absatz 1 des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, in dem es heißt:

Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit an.

„Es gibt 171 Vertragsstaaten“ des Paktes, sagte Boyle und fügte hinzu, dass er „der relevante Standard des internationalen Rechts und der internationalen Menschenrechte ist, wenn es darum geht, One Health abzulehnen.“

„Sie werden feststellen, dass diese Formulierung unmissverständlich und zwingend ist“, sagte Boyle. „Er sagt überhaupt nichts über die Gesundheit von Tieren oder die Umwelt aus“, sagte Boyle und argumentierte, dass „die Umsetzung von One Health gegen Artikel 12(1) des Paktes verstoßen würde … und das Ziel und den Zweck dieses Paktes vereiteln würde.“

Mit Blick auf die bevorstehende Weltgesundheitsversammlung hat die Sovereignty Coalition den Mai zum „Exit the WHO Month“ erklärt und eine Briefkampagne an Mitglieder des Kongresses und der Bundesbehörden sowie eine „Amerikanische Souveränitätserklärung“ und eine Unterschriftenaktion gestartet, die von prominenten Politikern und medizinischen Experten unterstützt wird.

„Wir brauchen bis Ende des Monats eine Aktion des Kongresses“, sagte Littlejohn und fügte hinzu:

Die Verfassung ist kein sich selbst vollstreckendes Dokument. Sie kann sich nicht selbst verteidigen. Wir müssen sie verteidigen. Wir können uns nicht einfach darauf verlassen, dass ein Stück Papier uns rettet.