Schreie und Geflüster entlang der russischen Wachtürme

Pepe Escobar

Erinnern Sie sich an Putin: „Wir haben noch gar nichts angefangen“.

In den Schlangen vor den Milchläden, in den Straßenbahnen, in den Geschäften, in den Wohnungen, in den Küchen, in den Vorort- und Fernzügen, in den großen und kleinen Bahnhöfen, in den Datschen und an den Stränden wurde von einer „bösen Macht“ gesprochen. Es versteht sich von selbst, dass wirklich reife und kultivierte Menschen diese Geschichten über den Besuch einer bösen Macht in der Hauptstadt nicht erzählten. Im Gegenteil, sie machten sich sogar darüber lustig und versuchten, diejenigen, die sie erzählten, zur Vernunft zu bringen.“

Mikhail Bulgakov, Der Meister und Margarita

Um Dylan zu zitieren, der ein Epigone von Bulgakow gewesen sein könnte: „So let us stop talking falsely now/the hour’s getting late ( So lasst uns jetzt aufhören, falsch zu reden / die Stunde wird spät).“ Inzwischen ist klar, dass die Wahnvorstellung von einem „Friedensabkommen“ in der Ukraine der neueste feuchte Traum der „nicht abkommensfähigen“ üblichen Verdächtigen ist, die stets auf Lügen und Plünderung aus sind und dabei geschickt ausgewählte Liberale in der russischen Elite manipulieren.

Das Ziel wäre, Moskau mit ein paar Zugeständnissen zu beschwichtigen, während Odessa, Nikolajew und Dnipro erhalten bleiben und der Zugang der NATO zum Schwarzen Meer gesichert wird.

Und das alles, während man in das wütende, verärgerte Polen investiert, um eine bis an die Zähne bewaffnete EU-Militärmiliz zu werden.

Hinter den „Verhandlungen“ in Richtung „Frieden“ verbirgt sich also in Wirklichkeit das Bestreben, den ursprünglichen Masterplan – die Zerstückelung und Zerstörung Russlands – nur für eine kurze Zeit zu verschieben.

In Moskau gibt es selbst auf höchster Ebene ernsthafte Diskussionen darüber, wie die Elite wirklich aufgestellt ist. Es lassen sich grob drei Gruppen ausmachen: die Partei des Sieges, die Partei des „Friedens“ – die von der Partei des Sieges als Kapitulanten bezeichnet würde – und die Neutralen/Unentschlossenen.

Zur „Victory“-Partei gehören zweifellos wichtige Akteure wie Dmitri Medwedew, Igor Setschin von Rosneft, Außenminister Lawrow, Nikolai Patruschew, der Leiter des russischen Untersuchungsausschusses, Alexander Bastrykin, und – selbst unter Beschuss – sicherlich Verteidigungsminister Schoigu.

Zu den „Friedfertigen“ gehören unter anderem der Chef von Telegram, Pavel Durov, der Milliardär und Unternehmer Andrey Melnichenko, der in Usbekistan geborene Metall- und Bergbauzar Alisher Usmanov und Kremlsprecher Dmitry Peskov.

Zu den Neutralen/Unentschlossenen gehören Ministerpräsident Michail Mischustin, der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin, der Stabschef des Präsidialamtes Anton Vaino, der erste stellvertretende Stabschef der Präsidialverwaltung und Medienzar Alexej Gromow, der Vorstandsvorsitzende der Sberbank Herman Gref, der Vorstandsvorsitzende von Gazprom Alexej Miller und – ein besonderer Streitpunkt – vielleicht der FSB-Chef Alexander Bortnikow.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die dritte Gruppe die elitäre Mehrheit darstellt. Das bedeutet, dass sie den gesamten Verlauf der militärischen Sonderoperation (SMO), die sich inzwischen zu einer Anti-Terror-Operation (ATO) ausgeweitet hat, maßgeblich beeinflusst.

Der Nebel des Krieges „Gegenoffensive

Diese unterschiedlichen russischen Ansichten an der Spitze lösen vorhersehbar hektische Spekulationen in den Denkfabriken der USA und der NATO aus. Als Geiseln ihrer eigenen Aufregung vergessen sie sogar, was jeder mit einem IQ über Zimmertemperatur weiß: Kiew – vollgestopft mit NATO-Waffen im Wert von 30 Milliarden Dollar – könnte mit seiner viel gepriesenen „Gegenoffensive“ weniger als null Wirkung erzielen. Die russischen Streitkräfte sind mehr als vorbereitet, und der Ukraine fehlt das Überraschungsmoment.

Die Schreiberlinge des kollektiven Westens haben nach fieberhaftem Kopfkratzen endlich herausgefunden, dass Kiew eine „Operation mit kombinierten Waffen“ durchführen muss, um etwas aus seiner neuen Flut von NATO-Spielzeug herauszuholen.

John Cleese hat festgestellt, dass die Krönung von Charles, dem Tampax-König, wie ein Monty-Python-Sketch aussah. Und nun die Fortsetzung: Der Hegemon kann nicht einmal seine Schulden in Billionenhöhe begleichen, während sich die Kiewer PR-Typen beschweren, dass die 30 Milliarden Dollar, die sie bekommen haben, Kleinigkeiten sind.

An der russischen Front hat der unverzichtbare Andrej Martjanow – ein Wirbelwind des Geistes – beobachtet, wie die meisten alarmierten russischen Militärkorrespondenten einfach keine Ahnung haben, „welche Art und welcher Umfang von Gefechtsinformationen zu den Gefechtsständen in Moskau, Rostow am Don oder den Stäben der Frontformationen strömen.“

Er betont, dass „kein seriöser Offizier auf operativer Ebene“ mit diesen Leuten, die gerne als „voenkurva“ (ungefähr: „Militärschlampen“) bezeichnet werden, sprechen würde und einfach „keine operativen Daten, die streng geheim sind, preisgeben würde“.

Das ganze Getöse um die „Gegenoffensive“ ist also von einem dichten Nebel des Krieges umhüllt.

Und das gießt nur noch mehr Öl ins Feuer des Wunschdenkens von US Think Tankland. Das neue vorherrschende Narrativ im Beltway ist, dass die Führung in Moskau „zersplittert und unberechenbar“ ist. Und das könnte zu einer „konventionellen Niederlage einer großen Atommacht“ führen, deren „Kommando- und Kontrollsystem zusammengebrochen“ sei.

Ja: sie glauben tatsächlich an ihre eigene dumme (Copyright John Cleese) Propaganda. Sie sind das amerikanische Pendant zum Ministerium für alberne Spaziergänge. Unfähig zu analysieren, warum und wie die russische Elite unterschiedliche Ansichten über die Methode und das Ausmaß der SMO/ATO vertritt, ist das Beste, was ihnen einfällt, „der Schutz der Ukraine ist eine strategische Notwendigkeit, da die russische Bedrohung zunimmt, wenn Moskau in der Ukraine gewinnt.“

Was sich hinter Prighozins Lärm und Wut verbirgt

Die typisch amerikanische Arroganz und Ignoranz täuscht nicht darüber hinweg, dass es unter den Silowiki einen ernsthaften Machtkampf zu geben scheint. Jewgeni Prigozhin, ein Silowiki, bezeichnete Schoigu und Gerasimow als inkompetent und unterstellte ihnen, dass sie ihre Posten nur aus Loyalität zu Präsident Putin behalten.

Dies ist eine sehr ernste Angelegenheit. Denn es steht im Zusammenhang mit einer Schlüsselfrage, die in mehreren gebildeten Silos in Moskau gestellt wird: Wenn Russland bekanntlich die weltweit stärkste Militärmacht ist und über die modernsten Defensiv- und Offensivraketen verfügt, wie kommt es dann, dass es auf dem ukrainischen Schlachtfeld noch nicht alles unter Dach und Fach gebracht hat?

Eine plausible Antwort ist, dass nur 200.000 Angehörige der russischen Armee derzeit kämpfen und etwa 400.000 bis 600.000 in Reserve auf den Angriff auf die Ukraine warten. Während sie warten, befinden sie sich in ständiger Ausbildung; das Warten ist also für Russland von Vorteil.

Sobald die berühmte „Gegenoffensive“ abebbt, wird die Ukraine mit massiver Gewalt angegriffen. Es wird keine Verhandlungslösung geben. Nur eine bedingungslose Kapitulation.

Das, was sich jetzt abspielt – das Prigoschin-Drama – ist dieser Logik untergeordnet und läuft parallel zu einer ziemlich ausgeklügelten Medienoperation.

Ja, das Verteidigungsministerium und andere russische Institutionen haben seit dem Beginn der BBS mehrere schwere Fehler gemacht. Sie öffentlich und konstruktiv zu kritisieren, ist eine heilsame Übung.

Prighozins Taktik ist ein Juwel: Er manipuliert ein gewisses Maß an öffentlicher Empörung, um Druck auf die MoD-Bürokratie auszuüben, indem er im Wesentlichen die Wahrheit sagt. Er könnte sogar so weit gehen, Namen zu nennen: Offiziere, die verschiedene Bereiche an der Front im Stich lassen. Im Gegensatz dazu werden seine Wagner-„Musiker“ als wahre Helden dargestellt.

Ob Prigozhins Lärm und Wut ausreichen werden, um die festgefahrene Bürokratie des Verteidigungsministeriums in Ordnung zu bringen, ist eine offene Frage. Die Medienberichterstattung über das ganze Drama ist jedoch von entscheidender Bedeutung; jetzt, da diese Probleme in der Öffentlichkeit bekannt sind, werden die Menschen erwarten, dass das Verteidigungsministerium handelt.

Und das ist übrigens das Wesentliche: Prighozin wurde von der höheren Macht (der Verbindung nach St. Petersburg) erlaubt (Kursivschrift von mir), so weit zu gehen, wie er wollte. Andernfalls wäre er jetzt schon in einem umgestalteten Gulag.

Die nächsten Wochen sind also absolut entscheidend. Putin und der Sicherheitsrat wissen sicherlich, was alle anderen nicht wissen – einschließlich Prighozin. Das Wichtigste ist, dass der Boden für die USA/NATO bereitet wird, um die Rumpf-Ukraine, die baltischen Schoßhündchen, das tollwütige Polen und ein paar andere Statisten in eine Art Festung Osteuropa zu verwandeln, die einen jahrzehntelangen Zermürbungskrieg gegen Russland führt.

Das könnte das entscheidende Argument für Russland sein, sich endlich an die Gurgel zu gehen, und zwar so bald wie möglich. Andernfalls wird die Zukunft düster sein. Na ja, nicht ganz so düster. Erinnern Sie sich an Putin: „Wir haben noch nicht einmal etwas angefangen“.