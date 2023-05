Das „Geschäftsmodells“ des Westens bricht zusammen

„Ein Großteil der Sozialgeschichte der westlichen Welt in den vergangenen drei Jahrzehnten war eine Geschichte des Ersetzens dessen, was funktionierte, durch das, was gut klang.“ Thomas Sowell

Historiker der Zukunft, die am Lagerfeuer in Sauerampfer-Soße wilderten, werden den Untergang der westlichen Zivilisation in den 2020er-Jahren auf die sich auflösende Halluzination zurückführen, die man Finanzwirtschaft nannte.

Es handelte sich um einen parasitären Phantomorganismus, der auf dem Rücken einer realen Wirtschaft gedieh, die auf der Herstellung und dem Tun von Dingen aus der natürlichen Welt basierte und durch fossile Brennstoffe beschleunigt wurde.

Die Orgie des Herstellens und Machens dauerte mehr als zweihundert Jahre an. Selbst in zyklischen „Rezessionen“ nahm das Herstellen und Tun insgesamt immer zu, während die Produkte immer reichhaltiger, aufwendiger und komplexer wurden.

Der Phantom-Finanzparasit, der sich an seinen Rücken klammerte, gewöhnte sich an dieses „Wachstum“, und auch er entwickelte immer raffiniertere Methoden, um seinem Wirtsorganismus das Leben auszusaugen, bis er zu einer größeren Einheit wurde als der Wirt selbst und ihm das Genick brach.

Wenn man den Parasiten nicht vom Wirt unterscheiden kann

Dieses ganze Kapitel des langjährigen Menschheitsprojekts hatte seltsame Auswirkungen auf das menschliche Denken, das sich seit den späten Tagen des Jagens und Sammelns kaum verändert hatte. Nach den ersten hundert Jahren des Überflusses an fossilen Brennstoffen fiel es den Menschen schwer, den Unterschied zwischen Wirt und Parasit zu erkennen.

Beide schienen gleichermaßen zu gedeihen. Die Realwirtschaft produzierte Nahrung und nützliche Dinge, und die Finanzwirtschaft produzierte Geld, mit dem man Nahrung und nützliche Dinge kaufen konnte.

Die Menschen stellten unaufhörlich Dinge her, insbesondere immer bessere Werkzeuge und Maschinen. Dies ermöglichte es den Menschen, mehr Nahrungsmittel anzubauen und mehr nützliche Dinge herzustellen, die Komfort und Bequemlichkeit boten. Die Finanzwirtschaft schuf mehr und mehr Geld. Sie brachte auch unzählige neue Möglichkeiten hervor, wie Geld sich darstellen konnte.

Zunächst waren diese Dinge wie Aktien und Anleihen (Eigentum und zinsbringende Darlehen) fest mit den Aktivitäten in der Realwirtschaft verbunden – das heißt, sie wurden direkt aus dem Schaffen und Tun des Wirtes herausgezogen.

Später wurden die Dinge, die das Geld repräsentierten, zahlreicher und losgelöster vom realen Schaffen und Tun, abstrakter, mehr auf Versprechen, Hoffnungen und Wünschen basierend als auf Dingen, die aus der Natur stammen.

Das heißt, diese neueren Darstellungen des Geldes tendierten immer mehr in den Bereich des Unwirklichen. Nach einer Weile wurde es schwierig, zwischen realen und irrealen Gelddingen zu unterscheiden. Die Finanzwirtschaft sorgte für reichlich Verwirrung, um die beiden zu vermischen. Diese Verwirrung führte zu reichlich Betrug, zu einem regen Handel mit Unwirklichem, der Gewinner und Verlierer hervorbrachte.

Der langsame Zusammenbruch eines Geschäftsmodells

Jede Geschichte hat natürlich einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Als sich die Versorgung mit fossilen Brennstoffen ihrem Ende näherte und sich von der langen, glücklichen Zeit des Überflusses entfernte, begann das Geschäftsmodell des Machens und Tuns zu zittern und zu bröckeln. Es brach zwar nicht auf einmal zusammen, aber es brachte viele Maker-and-Doers aus dem Geschäft.

Sie hörten auf zu produzieren und zu tun. Zu diesem Zeitpunkt war die Finanzwirtschaft ein kolossaler Phantomparasit, der seinen Wirt in den Schatten stellte. Sie war mit so viel Unwirklichkeit belastet, mit so vielen von der Natur losgelösten Abläufen, dass sie nicht länger vorgeben konnte, etwas anderes als ein Phantom zu sein.

Um den Wirt am Leben zu erhalten, würgte er etwas von dem ab, was er aus dem Wirt herausgesaugt hatte, verfälscht mit Geld, das auf unwirklichen Versprechungen, Hoffnungen und Träumen beruhte. Dies verwandelte sich mehr und mehr in eine Geldschwemme, die durch gebrochene Versprechen, Hoffnungen und Träume so entwertet wurde, dass das Schaffen und Tun fast ganz aufhörte.

Zu diesem Zeitpunkt begann sich der Phantomparasit des Finanzwesens aufzulösen, und die Menschen begannen, ihn als eine Halluzination zu betrachten, die sich in Nebel aufgelöst hatte. Was blieb, waren viele Menschen, die in die Natur eingebettet waren.

Und das ist der Ort, an dem sich die Menschen der westlichen Zivilisation in den 2020er-Jahren befinden. Die westliche Zivilisation war die erste Region der Welt, die sich an der Orgie der fossilen Brennstoffe beteiligte, und sie ist nun die erste Region, die diese Phase der Geschichte verlässt. Auch wenn sich die finanzielle Halluzination in Luft auflöst, wird es noch viele reale Dinge geben, die hergestellt wurden, bevor das große Zeitalter des Machens und Tuns endete.

Ein Moment des „epochalen Übergangs“

Der Zustand unseres Landes ist inzwischen so ernst, dass der eigentliche Wettstreit nicht zwischen den politischen Persönlichkeiten stattfindet, die uns vorgeführt werden, sondern zwischen wirtschaftlichem Zusammenbruch und Bürgerkrieg.

In letzterem wird es einen Sieger und einen Verlierer geben, und es sieht so aus, als ob der wirtschaftliche Zusammenbruch bereits weit fortgeschritten ist. Die Inflation erdrückt die Mittelschicht, und die Wirtschaftstätigkeit jeglicher Art – außer vielleicht der Drogenhandel – fällt ins Koma.

Aber der Mensch ist ein geniales Tier, unternehmungslustig und widerstandsfähig, auch wenn es sicherlich weniger von uns geben wird. Diese weniger werdenden Menschen werden wahrscheinlich gesünder sein, da sie direkter in der Natur arbeiten und nicht mehr durch die schädlichen Nebenprodukte all des früheren Machens und Tuns beeinträchtigt werden.

Wir werden herausfinden, wie wir die übrig gebliebenen nützlichen Dinge nutzen können, um Nahrung aus der Natur zu gewinnen und weiterhin andere nützliche Dinge herzustellen. Das neue Machen und Tun wird nicht mehr in der gleichen Größenordnung wie früher stattfinden.

Es kann eine Auszeit von der verlorenen Erfahrung des alten, immer aufwändigeren und komplexeren Herstellens und Tuns sein. Nach einer Weile entdecken die Menschen vielleicht einen neuen Weg, um mehr aus der Natur herauszuholen. Oder vielleicht auch nicht.

Es ist nur das Leben

Ach ja, fast hätte ich es vergessen zu erwähnen: Ich habe oben auf den Bürgerkrieg verwiesen. Die Situation an der mexikanischen Grenze ist Ihnen sicher bekannt. In wenigen Tagen werden Zehntausende von Menschen aus fremden Ländern, die dort warten, von Agenten des US-Außenministeriums, die mit einer ganzen Reihe von Nichtregierungsorganisationen und den Vereinten Nationen zusammenarbeiten, um diesen Ansturm zu ermöglichen, illegal über den Rio Grande geschleust werden.

Der Zustrom wird auf unbestimmte Zeit anhalten. Die Operation hat den Segen des „Joe Biden“-Regimes, und auch das weiß jeder. Ich vermute, dass das der Auslöser für einen neuen Bürgerkrieg sein wird: wenn die Bürger der Grenzstaaten schließlich zu den Waffen greifen, um sich gegen diese Invasion zu wehren, und unsere Regierung versucht, sie daran zu hindern, ihr eigenes Land zu verteidigen.

In der Zwischenzeit, da wir uns in der Gegenwart befinden, im Moment dieses epochalen Übergangs, werden viele Millionen von Menschen von Angst geplagt. Nicht wenige Menschen sind unruhig geworden, wenn sie all das um sich herum beobachten, und fürchten sich vor dem Übergang von einer Lage zur nächsten.

Einige haben sich unangenehm bemerkbar gemacht. Lasst sie tun, was sie wollen, bis sie müde sind. Konzentriert euch auf die Aufgaben, die vor euch liegen, auf euer eigenes Schaffen und Tun im Rahmen dessen, was wirklich ist. Nehmt euch eine Auszeit, um Musik zu machen.

Es gibt noch viele gute Instrumente, und singen kann man immer. Richten Sie ein Essen mit Ihren Freunden und Lieben aus und singen Sie dabei.

Es ist alles in Ordnung, Ma, sang Bob vor langer Zeit, Es ist das Leben und nur das Leben.