Mein Übergang von der Kernenergie zum Covid

Viele Menschen haben ihre Neugier darüber geäußert, dass ich mein Interesse von der Nichtverbreitung von Kernwaffen und (insbesondere) der Abrüstung auf die Covid-Pandemiepolitik mit Abriegelungen, Masken und Impfstoffen verlagert habe. In diesem Artikel wird versucht, den Übergang von der einen zur anderen Politik im Jahr 2020 zu erklären.

Die gemeinsamen Elemente, die die nationale Sicherheits- und die Gesundheitspolitik miteinander verbinden, sind die Skepsis gegenüber dem vorherrschenden Narrativ und den Überzeugungen der Länder, die die Wirksamkeit von Atomwaffen und nicht-pharmazeutischen bzw. pharmazeutischen Interventionen zur Bewältigung von Bedrohungen der nationalen Sicherheit bzw. der Gesundheit befürworten; das Hinterfragen der Behauptungen von politischen Führern und Spitzenbeamten anhand von realen Daten, historischen Beweisen und logischen Überlegungen; und die Analyse der Vorteile gegenüber den Kosten und Risiken.

In beiden Fällen kommt man zu dem Schluss, dass der Kaiser – der nukleare Kaiser und der Kaiser der Pandemiepolitik – nackt ist.

Die Leser dieser Website werden mit diesen Argumenten im Zusammenhang mit den völlig fehlgeleiteten politischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-Krankheit vertraut sein. Ich möchte auf meinen beruflichen Hintergrund aus der Zeit vor der Covid-Krise zurückgreifen, um die analogen Unzulänglichkeiten und Fehler der nationalen Sicherheitspolitik aufzuzeigen, die sich auf Atomwaffen stützt.

Mythos eins: Die Bombe beendete den Zweiten Weltkrieg

Der Glaube an den politischen Nutzen von Atomwaffen ist weit verbreitet, was nicht zuletzt auf die Kapitulation Japans unmittelbar nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki im Jahr 1945 zurückzuführen ist. Die Beweise sind jedoch überraschend eindeutig, dass der enge zeitliche Zusammenhang ein Zufall ist. Hiroshima wurde am 6. August bombardiert, Nagasaki am 9. August, Moskau brach seinen Neutralitätspakt und griff Japan am 9. August an, und Tokio verkündete die Kapitulation am 15. August.

Ausschlaggebend für die bedingungslose Kapitulation war für die japanischen Entscheidungsträger der Eintritt der Sowjetunion in den Krieg im Pazifik gegen die im Wesentlichen unverteidigten nördlichen Anrainerstaaten und die Befürchtung, dass die Sowjetunion die Besatzungsmacht sein würde, wenn Japan nicht zuerst vor den Vereinigten Staaten kapitulierte. Dies hat Tsuyoshi Hasegawa, Professor für moderne russische und sowjetische Geschichte an der University of California Santa Barbara, in einem 17.000 Wörter umfassenden Artikel im Asia-Pacific Journal 2007 sehr detailliert analysiert.

Auch die Truman-Administration glaubte damals nicht, dass die beiden Bomben kriegswichtige Waffen waren. Vielmehr wurde ihre strategische Bedeutung weit unterschätzt, und man betrachtete sie lediglich als eine schrittweise Verbesserung der bestehenden Kriegswaffen. Erst nach 1945 wurde die militärische, politische und ethische Tragweite der Entscheidung für den Einsatz von Atomwaffen allmählich deutlich.

Mythos zwei: Die Bombe bewahrte den Frieden während des Kalten Krieges

Die Bombe war auch nicht der entscheidende Faktor bei der territorialen Ausdehnung der ehemaligen Sowjetunion über Mittel- und Osteuropa in den Jahren 1945-49, als die USA das Atommonopol besaßen. In den darauffolgenden Jahren, während des langen Friedens des Kalten Krieges, waren beide Seiten entschlossen, ihre eigenen Einflusssphären auf beiden Seiten der hochmilitarisierten Nord-Süd-Achse zu schützen, die Europa in die Bündnisstrukturen der NATO und des Warschauer Paktes teilte.

Es wird angenommen, dass Atomwaffen den langen Frieden zwischen den Großmächten im Nordatlantik bewahrt haben (das Argument, das die NATO für die erfolgreichste Friedensbewegung der Welt hält) und während des gesamten Kalten Krieges Angriffe der konventionell überlegenen sowjetischen Streitkräfte abgewehrt haben. Doch auch dies ist umstritten. Es gibt keine Beweise dafür, dass eine der beiden Seiten zu irgendeinem Zeitpunkt die Absicht hatte, die andere Seite anzugreifen, sondern dass sie durch die Atomwaffen der anderen Seite davon abgehalten wurde, dies zu tun. Wie können wir das relative Gewicht und die Stärke von Atomwaffen, der westeuropäischen Integration und der westeuropäischen Demokratisierung als erklärende Variablen in diesem langen Frieden bewerten?

Nach dem Ende des Kalten Krieges reichte das Vorhandensein von Atomwaffen auf beiden Seiten nicht aus, um die USA daran zu hindern, die NATO-Grenzen immer weiter nach Osten in Richtung der russischen Grenzen auszudehnen und damit gegen die Bedingungen zu verstoßen, unter denen Moskau die Wiedervereinigung Deutschlands und die Aufnahme des vereinigten Deutschlands in die NATO für vereinbart hielt. Mehrere westliche Staats- und Regierungschefs auf höchster Ebene hatten dem letzten sowjetischen Führer Michail Gorbatschow versichert, die NATO werde sich nicht „auch nur einen Zoll nach Osten ausdehnen“.

1999 sah Russland hilflos zu, wie sein Verbündeter Serbien von NATO-Kampfflugzeugen zerstückelt wurde, die als Hebammen bei der Geburt eines unabhängigen Kosovo dienten. Aber Moskau hat die Lektion nicht vergessen. Im Jahr 2014 hielt die nukleare Gleichung Russland nicht davon ab, auf den von den USA unterstützten Maidan-Putsch in der Ukraine – bei dem der pro-moskauische gewählte Präsident durch ein westlich orientiertes Regime ersetzt wurde – mit einer Invasion in der Ostukraine und der Annexion der Krim militärisch zu reagieren.

Mit anderen Worten: Die mehr oder weniger konstante nukleare Gleichung zwischen den USA und Russland ist für die Erklärung der wechselnden geopolitischen Entwicklungen irrelevant. Um die Neugewichtung der Beziehungen zwischen den USA, der Sowjetunion und Russland in den letzten Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg zu verstehen, müssen wir anderswo suchen.

Mythos drei: Nukleare Abschreckung ist zu 100 Prozent wirksam

Einige bekunden ihr Interesse an Atomwaffen, um einer nuklearen Erpressung zu entgehen. Es gibt jedoch keinen einzigen eindeutigen Fall, in dem ein nicht-nuklearer Staat durch die offene oder implizite Drohung, mit Atomwaffen bombardiert zu werden, zu einer Verhaltensänderung gezwungen worden wäre. Das normative Tabu gegen diese wahlloseste und unmenschlichste Waffe, die je erfunden wurde, ist so umfassend und robust, dass ihr Einsatz gegen einen Nicht-Atomstaat unter keinen denkbaren Umständen die politischen Kosten kompensieren würde.

Aus diesem Grund haben die Atommächte eher eine Niederlage gegen Nicht-Atomstaaten akzeptiert, als einen bewaffneten Konflikt auf die nukleare Ebene zu eskalieren, wie in Vietnam und Afghanistan. Präsident Wladimir Putins Drohungen im Zusammenhang mit der Ukraine konnten weder Kiew zur Kapitulation bewegen, noch die westlichen Länder davon abhalten, der Ukraine umfangreiche und zunehmend tödliche Waffen zu liefern.

Nach einer sorgfältigen statistischen Analyse von 210 militarisierten „Zwangsdrohungen“ von 1918 bis 2001 durch Todd Sechser und Matthew Fuhrmann in Nuclear Weapons and Coercive Diplomacy (Cambridge University Press, 2017) waren die Atommächte in nur 10 Fällen erfolgreich. Selbst dann war das Vorhandensein von Atomwaffen im Vergleich zu ihrer allgemeinen militärischen Überlegenheit möglicherweise nicht der entscheidende Faktor. Nichtnukleare Staaten waren in 32 Prozent der Zwangsversuche erfolgreich, verglichen mit nur 20 Prozent Erfolg für nuklear bewaffnete Staaten, und das nukleare Monopol gab keine größere Erfolgsgarantie.

In umgekehrter Richtung wurden Länder, deren Besitz der Bombe nicht in Frage steht, von Nicht-Atomwaffenstaaten angegriffen. Die Bombe hat weder Argentinien davon abgehalten, in den 1980er Jahren auf den Falklandinseln einzumarschieren, noch die Vietnamesen und Afghanen davon, gegen die USA bzw. die Sowjetunion zu kämpfen und sie zu besiegen.

Da Atomwaffen nicht zwingend gegen nichtnukleare Gegner eingesetzt werden können, lassen sie sich auch nicht zur Verteidigung gegen nuklear bewaffnete Rivalen einsetzen. Ihre gegenseitige Verwundbarkeit durch Zweitschlagskapazitäten ist auf absehbare Zeit so groß, dass jede Eskalation über die nukleare Schwelle hinaus wirklich einem gegenseitigen nationalen Selbstmord gleichkäme. Ihr einziger Zweck und ihre einzige Rolle ist daher die gegenseitige Abschreckung.

Dennoch hielten Atomwaffen weder Pakistan davon ab, Kargil auf der indischen Seite der Kontrolllinie 1999 zu besetzen, noch Indien davon, einen begrenzten Krieg zu führen, um es zurückzuerobern – ein Unterfangen, das über 1.000 Menschenleben kostete. Auch für Nordkorea bedeuten Atomwaffen keine Immunität. Die größten Gründe für die Vorsicht bei einem Angriff auf Nordkorea sind die gewaltigen konventionellen Fähigkeiten des Landes, die dicht besiedelten Teile Südkoreas, einschließlich Seoul, anzugreifen, und – in Erinnerung an den Eintritt Chinas in den Koreakrieg 1950 – die Angst vor der Reaktion Chinas. Pjöngjangs gegenwärtiges und künftiges Atomwaffenarsenal und die Fähigkeit, es glaubwürdig einzusetzen, ist ein weit entfernter dritter Faktor im Abschreckungskalkül.

Wenn wir von historischen und aktuellen Fällen zur militärischen Logik übergehen, stehen die Strategen vor einem grundlegenden und unauflösbaren Paradoxon, wenn sie der Bombe eine abschreckende Rolle zuschreiben. In einer Konfliktdyade, an der zwei nuklear bewaffnete Länder beteiligt sind, muss der schwächere Staat, um einen konventionellen Angriff durch einen mächtigeren nuklearen Gegner abzuschrecken, den stärkeren Gegner davon überzeugen, dass er in der Lage und willens ist, im Falle eines Angriffs Nuklearwaffen einzusetzen, indem er beispielsweise taktische Nuklearwaffen entwickelt und am vorderen Rand des Schlachtfelds stationiert.

Kommt es jedoch zu einem Angriff, verschlimmert die Eskalation mit Atomwaffen das Ausmaß der militärischen Verwüstung selbst für die Seite, die den Atomschlag auslöst. Da die stärkere Seite dies glaubt, wird die Existenz von Atomwaffen zu zusätzlicher Vorsicht veranlassen, garantiert aber keine Immunität für die schwächere Seite. Sollte es in Mumbai oder Delhi zu einem weiteren großen Terroranschlag kommen, von dem Indien annimmt, dass er mit Pakistan in Verbindung steht, könnte der Druck, in irgendeiner Form Vergeltung zu üben, jede Vorsicht im Hinblick auf die Existenz von Atomwaffen in Pakistan überwältigen.

Mythos Vier: Nukleare Abschreckung ist zu 100 Prozent sicher

Entgegen den strittigen Behauptungen über den Nutzen gibt es zahlreiche Beweise dafür, dass die Welt während des Kalten Krieges eine nukleare Katastrophe abgewendet hat und dies auch nach dem Ende des Kalten Krieges weiterhin tut, und zwar sowohl durch Glück als auch durch kluges Management, wobei die Kubakrise von 1962 das anschaulichste Beispiel ist.

Damit der nukleare Frieden Bestand hat, müssen Abschreckung und Ausfallsicherungsmechanismen jedes Mal funktionieren. Für ein nukleares Armageddon müssen die Abschreckungs- und Sicherheitsmechanismen nur einmal versagen. Dies ist keine beruhigende Gleichung. Die Stabilität der Abschreckung hängt davon ab, dass auf allen Seiten stets rationale Entscheidungsträger im Amt sind: eine zweifelhafte und nicht sehr beruhigende Voraussetzung. Sie hängt ebenso entscheidend davon ab, dass es keinen Fehlstart, kein menschliches Versagen und keine Systemstörung gibt: eine unmöglich zu erfüllende Bedingung.

Die Zahl der Fälle, in denen wir einem nuklearen Holocaust erschreckend nahe gekommen sind, ist einfach atemberaubend. Am 27. Oktober 2017 verlieh eine neu gegründete Organisation, das Future of Life Institute, ihren ersten „Future of Life“-Preis posthum an Vasili Alexandrovich Arkhipov. Wenn Sie noch nie etwas von der NGO, dem Preis oder dem Preisträger gehört haben, keine Sorge: Sie befinden sich in guter Gesellschaft. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass weder Sie noch ich heute hier wären, um dies zu lesen und zu schreiben, wenn Arkhipovs Mut, Weisheit und Gelassenheit unter Druck nicht gewesen wären.

Das Datum der Preisverleihung markiert den 55. Jahrestag eines kritischen Ereignisses, von dem das Schicksal der Welt während der Kubakrise im Oktober 1962 abhing. An diesem Tag war Arkhipov als U-Boot-Fahrer mit dem sowjetischen U-Boot B-59 in der Nähe von Kuba im Einsatz. Den Amerikanern, deren gesamte Quarantänestrategie und die Durchsetzung der Blockade von der Entschlossenheit motiviert waren, zu verhindern, dass sowjetische Atomwaffen in die Region gebracht und dort stationiert werden (der souveräne Status Kubas und der UdSSR sei verdammt), war nicht bekannt, dass sich bereits mehr als 160 sowjetische Atomsprengköpfe in dem Gebiet befanden und die Kommandeure die Befugnis erhalten hatten, sie im Falle von Feindseligkeiten einzusetzen.

Die US-Streitkräfte begannen, nicht-tödliche Wasserbomben abzuwerfen, um die sowjetischen Besatzungen wissen zu lassen, dass die Amerikaner sich ihrer Anwesenheit bewusst waren. Aber natürlich konnten die Sowjets nicht wissen, dass die Amerikaner friedliche Absichten verfolgten, und es war nicht unvernünftig, dass sie zu dem Schluss kamen, sie seien Zeugen des Beginns des Dritten Weltkriegs. Der Kapitän von B-59, Valentin Savitsky, und ein anderer hoher Offizier stimmten für den Abschuss einer 10-kt-Atomrakete. Sawizkij sagte: „Wir werden sie jetzt in die Luft jagen! Wir werden sterben, aber wir werden sie alle versenken – wir werden nicht die Schande der Flotte werden“, heißt es in den Akten des Nationalen Sicherheitsarchivs der USA.

Zum Pech für Sawizki, aber zum Glück für uns, verlangte das Protokoll, dass die Entscheidung zum Abschuss einstimmig von den drei höchsten Offizieren an Bord getroffen werden musste. Arkhipov legte sein Veto ein und bewies damit, dass nicht alle sowjetischen Vetos schlecht sind. Der Rest ist Geschichte, die sonst nicht geschrieben worden wäre. So nah waren wir in der Raketenkrise von 1962 dem Armageddon.

Es gibt zahlreiche weitere Beispiele, bei denen die Welt einem ausgewachsenen Atomkrieg zu nahe kam:

Im November 1983 waren die Sowjets als Reaktion auf die NATO-Kriegsspielübung Able Archer, die Moskau fälschlicherweise für echt hielt, kurz davor, einen umfassenden nuklearen Angriff gegen den Westen zu starten.

Am 25. Januar 1995 startete Norwegen eine wissenschaftliche Forschungsrakete in seinen nördlichen Breitengraden. Aufgrund der Geschwindigkeit und der Flugbahn der leistungsstarken Rakete, deren dritte Stufe eine seegestützte ballistische Rakete vom Typ Trident imitierte, wurde sie vom russischen Frühwarnradarsystem in der Nähe von Murmansk innerhalb von Sekunden nach dem Start als möglicher amerikanischer Atomraketenangriff identifiziert. Glücklicherweise gelangte die Rakete nicht irrtümlich in den russischen Luftraum.

Am 29. August 2007 flog ein amerikanischer B-52-Bomber, der sechs mit Nuklearsprengköpfen bestückte Marschflugkörper an Bord hatte, unerlaubterweise über 1.400 Meilen von North Dakota nach Louisiana und war 36 Stunden lang ohne Erlaubnis unterwegs.

In dem Zeitraum von einem Jahr bis März 2015 nach der Ukraine-Krise 2014 dokumentierte eine Studie mehrere schwerwiegende und risikoreiche Zwischenfälle.

Eine Studie von Global Zero aus dem Jahr 2016 dokumentierte ebenfalls gefährliche Begegnungen im Südchinesischen Meer und in Südasien.

Was Beinahe-Unfälle anbelangt, so war im Januar 1961 eine Vier-Megatonnen-Bombe – d. h. 260-mal stärker als die in Hiroshima eingesetzte – nur einen gewöhnlichen Schalter von der Detonation über North Carolina entfernt, als ein B-52-Bomber auf einem Routineflug ins unkontrollierte Trudeln geriet.

Dieser selektive Katalog von Fehleinschätzungen, Fehleinschätzungen, Beinahe-Unfällen und Unfällen unterstreicht die Botschaft der verschiedenen internationalen Kommissionen, dass, solange ein Staat Atomwaffen besitzt, andere sie haben wollen werden. Solange es sie gibt, werden sie eines Tages wieder eingesetzt werden, wenn auch nicht absichtlich, so doch durch Fehleinschätzungen, Unfälle, Fehlstarts oder Systemstörungen. Jeder derartige Einsatz könnte eine Katastrophe für den Planeten bedeuten.

Die einzige Garantie für ein Null-Risiko bei Atomwaffen besteht darin, durch einen sorgfältig gesteuerten Prozess zum Null-Besitz von Atomwaffen zu gelangen. Die Befürworter von Atomwaffen sind die wahren „Nuklearromantiker“ (Ward Wilson), die die Bedeutung der Bomben übertreiben, ihre erheblichen Risiken herunterspielen und ihnen „quasi magische Kräfte“ verleihen, die auch als nukleare Abschreckung bekannt sind.

Die Behauptung, dass sich Atomwaffen nicht verbreiten könnten, wenn es sie nicht gäbe, ist sowohl eine empirische als auch eine logische Wahrheit. Allein die Tatsache, dass sie in den Arsenalen von neun Ländern vorhanden sind, ist eine hinreichende Garantie dafür, dass sie an andere weitergegeben und eines Tages wieder eingesetzt werden. Umgekehrt ist die nukleare Abrüstung eine notwendige Bedingung für die Nichtverbreitung von Kernwaffen.

Die Logik der nuklearen Abrüstung und der Nichtverbreitung ist also untrennbar miteinander verbunden. Im Nahen Osten zum Beispiel ist es einfach nicht glaubwürdig, dass Israel sein unerkanntes Atomwaffenarsenal auf unbestimmte Zeit behalten darf, während jeder andere Staat daran gehindert werden kann, die Bombe für immer zu bekommen.

Die normativen Grenzen zwischen konventionellen und nuklearen, regionalen und globalen, taktischen und strategischen Waffen sowie zwischen Nuklear-, Cyber-, Weltraum- und autonomen Waffensystemen, die durch künstliche Intelligenz gesteuert werden, werden durch technologische Entwicklungen verwischt. Dadurch besteht die Gefahr, dass in einer eskalierenden Krise die Zweitschlagskapazitäten bedroht sind, weil die Führungs-, Kontroll- und Kommunikationssysteme verwundbar sein könnten, wenn konventionelle und nukleare Fähigkeiten hoffnungslos miteinander verwoben werden.

Konventionelle Anti-Satellitenwaffen können beispielsweise Weltraumsensoren und Kommunikationssysteme zerstören, die wichtige Bestandteile nuklearer Kommando- und Kontrollsysteme sind. Ihre potenziell destabilisierende Wirkung auf die Abschreckungsstabilität ist zwar auf chinesischer und russischer Seite ausgeprägter, gibt aber auch den Experten der USA und ihrer Verbündeten Anlass zur Sorge.

Nuklearwaffen verursachen auch erhebliche finanzielle Kosten in einem immer stärker umkämpften finanzpolitischen Umfeld. Nicht nur, dass der Bedarf an und die Kosten für umfassende konventionelle Fähigkeiten nicht geringer werden, es entstehen auch zusätzliche Kosten in Bezug auf die Sicherheitsanforderungen, die das gesamte Spektrum von Kernwaffen, Material, Infrastruktur, Einrichtungen und Personal betreffen. Darüber hinaus können, wie Großbritannien und Frankreich festgestellt haben, Investitionen in die im Grunde unbrauchbare nukleare Abschreckung Mittel von konventionellen Aufrüstungen und Erweiterungen abziehen, die in einigen aktuellen Konfliktgebieten tatsächlich nutzbar sind.

Das katastrophale Zerstörungspotenzial von Atomwaffen macht die Geheimhaltung besonders wichtig und hat den Auf- und Ausbau des nationalen Sicherheitsstaates begünstigt, der sich auf den technokratischen Sachverstand der wissenschaftlich-bürokratischen Elite beruft. Auch dies war ein Vorläufer des Aufstiegs des Biosicherheitsstaates, in dem nationale Sicherheit, öffentliche Gesundheitseinrichtungen und mächtige Unternehmen in den Bereichen Medien, soziale Medien und Pharmazie nahtlos ineinander übergehen.

Vom Nordatlantik zum Indopazifik

Entsprechend der anglo-europäischen Dominanz in der globalen Wissenschaft hat sich die Literatur über strategische Studien vor allem mit den euro-atlantischen Nuklearbeziehungen befasst. Dabei ist ein möglicher Krieg zwischen Russland, der NATO und den USA nur einer von fünf potenziellen nuklearen Krisenherden, wenn auch derjenige mit den schwerwiegendsten Folgen. Die übrigen vier befinden sich alle im indo-pazifischen Raum: China-USA, China-Indien, Koreanische Halbinsel und Indien-Pakistan.

Eine einfache Übertragung der dyadischen nordatlantischen Rahmenbedingungen und Lehren auf die multiplexen indo-pazifischen Nuklearbeziehungen ist sowohl analytisch fehlerhaft als auch mit politischen Gefahren für das Management der nuklearen Stabilität verbunden. Werden China und die USA im Kampf um die Vorherrschaft im riesigen indopazifischen Seeraum in das tappen, was Graham Allison von der Harvard University die „Thukydides-Falle“ nennt, die eine 75-prozentige historische Wahrscheinlichkeit eines bewaffneten Konflikts zwischen dem Status quo und aufstrebenden Mächten vorsieht?

Das geostrategische Umfeld des Subkontinents hatte keine Parallele zum Kalten Krieg, mit dreieckigen gemeinsamen Grenzen zwischen drei nuklear bewaffneten Staaten, großen territorialen Streitigkeiten, einer Geschichte vieler Kriege seit 1947, komprimierten Zeitrahmen für den Einsatz oder Verlust von Atomwaffen, politischer Volatilität und Instabilität sowie staatlich geförderten grenzüberschreitenden Aufständen und Terrorismus.

In der nordatlantischen Nuklearrivalität vertiefen U-Boot-gestützte Nuklearwaffen die strategische Stabilität, indem sie die Überlebensfähigkeit erhöhen und die Möglichkeiten eines erfolgreichen Erstschlags verringern. Im Gegensatz dazu ist der Wettlauf um eine kontinuierliche Abschreckungsfähigkeit auf See durch nuklear bewaffnete U-Boote im indo-pazifischen Raum potenziell destabilisierend, da es den Regionalmächten an ausgereiften Einsatzkonzepten, robusten und redundanten Kommando- und Kontrollsystemen und einer sicheren Kommunikation über U-Boote auf See fehlt.

Strategische U-Boote (SSBN) sind die stabilste Plattform für den Einsatz von Nuklearwaffen zur gesicherten Vernichtung durch Zweitschlagsfähigkeit. Damit dies glaubwürdig ist, müssen sie jedoch von der üblichen Praxis ausgenommen werden, die Waffen von den Raketen zu demontieren und an räumlich verstreuten Orten zu lagern. Auch dies schwächt das rüstungshemmende und krisenstabilitätsfördernde Potenzial von Chinas und Indiens No-First-Use-Politik.

Schlussfolgerung

Die Argumente für Atomwaffen beruhen auf dem abergläubischen Glauben des magischen Realismus an die Nützlichkeit der Bombe und die Theorie der Abschreckung. Die extreme Zerstörungskraft von Atomwaffen unterscheidet sie in politischer und moralischer Hinsicht qualitativ von anderen Waffen, bis zu dem Punkt, dass sie praktisch unbrauchbar sind. Wie der Kaiser, der keine Kleider hat, ist dies vielleicht die wahrhaftigste Erklärung dafür, warum sie seit 1945 nicht mehr eingesetzt wurden.

Die Hybris und Arroganz der Atomwaffenstaaten setzt die Welt der Gefahr aus, schlafwandlerisch in eine nukleare Katastrophe zu geraten. Denken Sie daran, dass die Menschen sich ihrer Handlungen nicht bewusst sind, während sie schlafwandeln.

Verglichen mit den ausgefeilten und zuverlässigen Kommando- und Kontrollsystemen der beiden Rivalen des Kalten Krieges sind die Systeme einiger der heutigen Atomwaffenstaaten zudem gefährlich schwach und brüchig. Mit jedem weiteren Mitglied im Club der Nuklearwaffen vervielfacht sich das Risiko eines unbeabsichtigten Krieges geometrisch, und dieses Risiko würde die zweifelhaften und marginalen Sicherheitsgewinne des Besitzes bei weitem übersteigen. Dies ist natürlich auch das Hauptargument in Bezug auf Abriegelungen, Masken und Impfstoffe, dass ihre Nettokosten und Schäden ihre angeblichen Vorteile bei weitem übersteigen.

Die Risiken der Verbreitung und des Einsatzes von Kernwaffen durch unverantwortliche Staaten, von denen sich die meisten in unbeständigen, konfliktträchtigen Regionen befinden, oder durch Selbstmordterroristen überwiegen die realistischen Sicherheitsvorteile. Ein vernünftigerer und umsichtigerer Ansatz zur Verringerung der nuklearen Risiken wäre es, sich aktiv für die im Bericht der Internationalen Kommission für nukleare Nichtverbreitung und Abrüstung genannten kurz-, mittel- und langfristigen Ziele der Minimierung, Reduzierung und Abschaffung einzusetzen und diese zu verfolgen.

Autor

Ramesh Thakur, ein Senior Scholar des Brownstone Institute, ist ehemaliger stellvertretender Generalsekretär der Vereinten Nationen und emeritierter Professor an der Crawford School of Public Policy der Australian National University.