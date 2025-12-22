EXKLUSIV: Warum die obersten 1 % Marktcrashs lieben – und wie sie diese in Reichtum verwandeln | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Die Reichen fürchten keine Crashs, sie freuen sich sogar darauf. Und genau diese Dynamik entwickelt sich gerade wieder.

Im Jahr 2008 brach das Finanzsystem zusammen. Die Immobilienpreise stürzten ab. Die Altersvorsorgekonten wurden halbiert. Millionen von Amerikanern verloren fast über Nacht ihre Arbeitsplätze, ihre Ersparnisse und jahrelange finanzielle Fortschritte. Familien, die alles „richtig” gemacht hatten, wurde gesagt, sie sollten durchhalten, den Gürtel enger schnallen und abwarten.

Unterdessen geschah an der Spitze etwas ganz anderes.

Große Finanzinstitute wurden mit Steuergeldern gerettet. Billiges Geld floss in das System. Vermögenswerte wurden zu Schleuderpreisen aufgekauft. Diejenigen, die Zugang zu Kapital hatten, konnten Aktien, Immobilien und Unternehmen zu historischen Rabatten kaufen und damit die Voraussetzungen für einen der größten Vermögenstransfers der modernen Geschichte schaffen.

Die Wahrheit ist, dass die Reichen keine Angst vor Zusammenbrüchen haben, sondern sich sogar darauf freuen. Und genau diese Dynamik nimmt wieder langsam Gestalt an.

Die Inflation untergräbt die Kaufkraft, genau wie in den Jahren nach 2008. Die Verschuldung ist höher. Die Banken sind stärker miteinander vernetzt. Und die Rentensysteme, die von dauerhafter Stabilität abhängig sind, zeigen sichtbare Belastungen.

Wieder einmal warten diejenigen, die über Kapital verfügen, nicht auf Gewissheit. Sie bereiten sich darauf vor, dem nächsten Schock zuvorzukommen, und verlagern ihre Anlagen in Vermögenswerte, die dafür ausgelegt sind, monetäre Belastungen zu überstehen, darunter auch Kryptowährungen.

Heute ist Jonathan Rose, CEO von BlockTrustIRA, bei uns zu Gast, um zu erläutern, wie Amerikaner Zugang zu Strategien erhalten können, die früher nur den Superreichen vorbehalten waren, und was die Geschichte über Krisen lehrt – bevor sich die schmerzhaften Ereignisse von 2008 wiederholen.

EXCLUSIVE: Why the Top 1% Love Market Crashes—and How They Turn Them Into Wealth | Daily Pulse



The wealthy don’t fear crashes; they salivate over them. And that same dynamic is quietly taking shape again.



In 2008, the financial system cracked. Home values collapsed. Retirement… pic.twitter.com/yGYZPlqYL3 — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) December 19, 2025

Das Interview begann mit einer harten Wahrheit: Während sich die meisten Amerikaner auf den nächsten Finanzcrash vorbereiten, machen sich die Reichen bereit, davon zu profitieren.

„Sie geraten in Krisenzeiten nicht in Panik“, erklärte Jonathan Rose. „Sie kaufen hochwertige Vermögenswerte zu reduzierten Preisen.“ Crashs, so sagte er, schaffen keinen Reichtum – sie übertragen ihn von den Unvorbereiteten auf diejenigen, die wissen, worauf sie achten müssen.

Und was die Reichen suchen, ist Beständigkeit. „Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum … kommen stärker denn je zurück“, sagte er. Deshalb sind diese Vermögenswerte besonders in unsicheren Zeiten so wichtig.

Mit Tools wie Animus AI, die nun auch normalen Anlegern zur Verfügung stehen, glaubt Rose, dass normale Menschen endlich eine Möglichkeit haben, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und nicht mehr zurückzubleiben.

The interview opened with a hard truth: while most Americans are bracing for the next financial crash, the wealthy are getting ready to take advantage of it.



“They don’t panic in downturns,” Jonathan Rose explained. “They buy quality assets at discounted rates.” Crashes, he… pic.twitter.com/n7zQuQ82DS — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) December 19, 2025

Als das Gespräch auf Volatilität kam, erklärte Rose, was die meisten Menschen falsch verstehen.

Während der durchschnittliche Anleger Volatilität als Warnsignal betrachtet, sehen vermögende Anleger darin eher eine Chance. „Volatilität führt zu Fehlbewertungen“, sagte er. „Und kluge Anleger wissen, wie sie diese nutzen können.“

Im Kryptomarkt, der niemals schläft, ist Volatilität allgegenwärtig – und genau dafür wurde Animus AI entwickelt. Durch das Scannen von Millionen von Datenpunkten in Echtzeit übersteht das System nicht nur chaotische Zeiten, sondern profitiert sogar davon.

Rose verglich die Ergebnisse: Anleger, die eine traditionelle Buy-and-Hold-Strategie verfolgen, könnten 3 % Verlust machen, während diejenigen, die Animus AI nutzen, 27 % Gewinn erzielen. Keine Hebelwirkung. Keine Sperrfristen. Nur ein smarterer, schnellerer Ansatz für einen schnelllebigen Markt.

When the conversation turned to volatility, Rose broke down what most people get wrong.



While the average investor sees volatility as a red flag, the wealthy see it as a green light. “Volatility creates mispricing,” he said. “And the smart investors know how to exploit it.”



In… pic.twitter.com/J6RMAJw3WG — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) December 19, 2025

Wie schafft die KI das eigentlich?

„Die Leute fragen sich wahrscheinlich, wie es sein kann, dass Sie 27 % im Plus sind, wenn Bitcoin 3 % im Minus ist“, sagte Rose. Die Antwort liegt im Timing – basierend auf Daten.

Animus AI analysiert ständig Preisbewegungen, technische Indikatoren, Makrotrends und Stimmungen aus aller Welt. Das Ergebnis ist ein System, das in Echtzeit agieren kann – weit über das hinaus, was ein Mensch leisten kann.

Rose sagte, dass selbst er nicht mehr versucht, manuell zu handeln. „Die KI ist viel schlauer als ich“, gab er zu.

Es sei fast wie ein Rettungsschwimmer am Strand, erklärte er – immer wachsam, Risiken erkennend und Investoren vor den Strömungen des Marktes schützend.

So how does the AI actually pull that off?



“People are probably thinking, how are you up 27% if Bitcoin is down 3%?” Rose said. The answer comes down to timing—powered by data.



Animus AI constantly analyzes price movements, technical indicators, macro trends, and sentiment from… pic.twitter.com/GbfA2JNaPA — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) December 19, 2025

Von dort aus wandte sich das Gespräch dem Thema Ruhestand zu, und Rose erklärte, warum traditionelle Optionen wie 401(k)-Pläne möglicherweise nicht so sicher sind, wie die Leute denken.

Er sagte, das größte Problem sei die mangelnde Kontrolle: „Sie sind dem Markt ausgesetzt, und man ist sehr eingeschränkt in Bezug auf die Möglichkeiten, in die man investieren kann.“ Man kreuzt ein paar Kästchen an. Man weiß nicht, wohin das Geld fließt. Und in einer schuldenlastigen, instabilen Wirtschaft ist das eine riskante Situation.

Den meisten Amerikanern wird gesagt, sie sollten für 6 % Rendite dankbar sein. Aber Rose war klar: „So können Mittelklasse-Amerikaner ihr Vermögen nicht vermehren.“

Er verwies auf Trumps Bestrebungen, Kryptowährungen in Rentenkonten zuzulassen, und erklärte, wie BlockTrust IRA den Menschen die Werkzeuge an die Hand gibt, dies sicher zu tun – mit Schutzvorkehrungen, um die Volatilität zu bewältigen, ohne alles zu verlieren.

From there, the conversation shifted to retirement, and Rose explained why traditional options like 401(k)s may not be as safe as people think.



He said the biggest issue is lack of control: “They’re exposed to the market, and you’re very limited in what they can be invested in.”… pic.twitter.com/hTkvaRONr5 — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) December 19, 2025

Maria stellte eine einfache Frage: Wenn Gold vertrauenswürdig ist, weil es knapp ist und nicht gedruckt werden kann, bietet Bitcoin dann nicht denselben Schutz?

Rose bejahte dies – und ging noch einen Schritt weiter. „Gold ist physisch knapp. Bitcoin ist mathematisch knapp“, erklärte er. Da es nur 21 Millionen Coins geben wird, ist es von Natur aus immun gegen Inflation.

Dann wandte er sich dem Dollar zu. „Wir haben 38 Billionen Dollar Schulden“, warnte er. Und seit dem 4. Dezember ist die „quantitative Straffung beendet“ – was bedeutet, dass die Fed wieder Geld druckt.

Dieser ständige Kreislauf aus Kreditaufnahme und Gelddrucken, erklärte er, schwächt den Dollar zunehmend. Und während die meisten Amerikaner sich dessen nicht bewusst sind, vollziehen große Institutionen – und sogar das US-Finanzministerium – bereits den Wandel.

Bitcoin kann nicht inflationiert werden. Es kann nicht manipuliert werden. Es ist dezentralisiert, sicher und, wie Rose es ausdrückte, „es ist ehrliches Geld“.

„Irgendwann wird der Dollar aussterben“, fügte er unverblümt hinzu.

Maria posed a straightforward question: if gold is trusted because it’s scarce and can’t be printed, doesn’t Bitcoin offer the same kind of protection?



Rose said yes—and then took it further. “Gold has physical scarcity. Bitcoin has mathematical scarcity,” he explained. With… pic.twitter.com/fWAEXMuOCG — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) December 19, 2025

In den letzten Minuten des Interviews wurde alles klar: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln.

Laut Rose findet gerade der größte Vermögenstransfer der modernen Geschichte statt – und die meisten Menschen merken es nicht einmal.

Institutionen, die Bitcoin einst verspotteten, bringen jetzt ETFs auf den Markt. Trump fordert, dass die USA weltweit eine Führungsrolle im Bereich Kryptowährungen übernehmen. Und zum ersten Mal haben normale Amerikaner Zugang zu genau denselben Handelsgeschäften, die Hedgefonds seit Jahren nutzen.

„Dies ist der größte Vermögenstransfer, der derzeit stattfindet“, erklärte er. „Die gleichen Geschäfte, die Hedgefonds tätigen – wir können sie für Menschen wie Sie und mich zugänglich machen.“

Dann lächelte Maria und fügte hinzu: „Bitcoin ist zu Weihnachten im Angebot.“

The final minutes of the interview brought everything into focus: this is the moment to act.



According to Rose, the biggest transfer of wealth in modern history is happening right now—and most people don’t even realize it.



Institutions that once mocked Bitcoin are now launching… pic.twitter.com/v19IUwts2u — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) December 19, 2025

Sehen Sie sich das vollständige Interview hier an