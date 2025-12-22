Die CIA ist kaputt … kann sie repariert werden?

von Larry C. Johnson

Sy Hershs jüngster Substack-Artikel über die Aussichten auf einen erfolgreichen Ausgang des US-Versuchs, einen Friedensdeal zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln, ist wichtig, weil er die erbärmliche Inkompetenz der CIA offenlegt. Es scheint, dass Sy berichtet hat, was hochrangige Trump-Beamte ihm über die laufenden Verhandlungen mit Russen und Ukrainern mitgeteilt haben – und dass diese Beamten ihr Verständnis der Fähigkeiten Russlands und der Ukraine auf Geheimdienstberichte und -analysen stützten, die hauptsächlich von CIA-Analysten geliefert wurden. Hier sind einige der eklatantesten Behauptungen dieser Beamten:

Beide Nationen stehen kurz vor dem wirtschaftlichen und militärischen Zusammenbruch …

Putin steht unter wirtschaftlichem, politischem, militärischem und öffentlichem Druck …

Putin sieht sich wachsender politischer, wirtschaftlicher und militärischer Opposition in Moskau gegenüber – Hypothekenzinsen schießen in die Höhe und das russische Militär befindet sich in ernsthafter Unordnung – und hat erkannt, dass er den Krieg beenden muss …

Die anhaltenden Kämpfe werden das Kräfteverhältnis nicht verändern. Putin steht unter Druck, den Krieg zu beenden – sowohl durch sein Militär als auch durch eine Öffentlichkeit, die von den anhaltenden Kosten erschüttert ist, und die Inflation liegt bei 8,4 Prozent …

Einige der ranghöchsten russischen Generäle, die Putin weiterhin loyal sind, wollen dringend, dass die ausgezehrte russische Armee aussteigt.

Putin hält sich über Wasser, indem er Geld von russischen Banken leiht, denen es nicht erlaubt ist, an die Bevölkerung Kredite zu vergeben.

Anstatt jede dieser Behauptungen zu widerlegen, konzentriere ich mich auf die letzten beiden. Zur Behauptung, russischen Banken sei es „nicht erlaubt, an die Bevölkerung zu verleihen“: Falsch! Russische Banken dürfen sehr wohl Kredite an russische Bürger vergeben – und tun dies auch aktiv. Laut Russlands Zentralbank sowie Berichten von Reuters, Bloomberg und The Moscow Times gibt es unter den derzeitigen Regelungen (Stand Dezember 2025) keinerlei Verbote für die Kreditvergabe an Privatpersonen. Konsumentenkredite (unbesicherte Kredite, Hypotheken, Autokredite, Kreditkarten) sind ein zentraler Bestandteil des russischen Bankensektors, wobei die privaten Kreditportfolios stetig wachsen, da die russischen Löhne stärker gestiegen sind als die Inflation – um 20 Prozent – und höher sind als die hohen Zinssätze. Wie konnte die Trump-Geheimdienstgemeinschaft einen so leicht überprüfbaren Fakt derart falsch darstellen?

Dann gibt es die Behauptung, die russische Armee sei „ausgezehrt“. Die aktive Truppenstärke Russlands lag im Dezember 2025 bei etwa 1,32 Millionen Soldaten. Diese Zahl stammt aus dem Global Firepower Index 2025 (überprüft im Januar 2025) und wird durch Quellen wie Statista bestätigt, die von etwa 1,32 Millionen aktiven Soldaten sprechen (bei einer Gesamtstärke von rund 3,57 Millionen inklusive Reserven und paramilitärischer Kräfte). Meine Quellen in Russland geben die Zahl mit über 1,5 Millionen an. Im Februar 2022 betrug die aktive Truppenstärke Russlands laut IISS Military Balance 2022 und Global Firepower noch 900.000.

Was die russischen Bodentruppen betrifft, so sind sie laut Angaben des ukrainischen Generals Syrsky allein im ukrainischen Einsatzgebiet von 300.000 im Februar 2022 auf 623.000 angewachsen. Insgesamt übersteigen Russlands Bodentruppen inzwischen eine Million Mann. Klingt das für Sie nach Auszehrung?

Warum also verbreitet die CIA weiterhin nachweislich falsche Informationen? Ich mache den ehemaligen CIA-Direktor John Brennan verantwortlich. John Brennan leitete als CIA-Direktor (2013–2017) im März 2015 eine umfassende Reorganisation ein, die Analysten (aus dem Directorate of Analysis) und Einsatzoffiziere (aus dem Directorate of Operations) in hybride Missionszentren integrierte.

Dieser „Modernisierungsplan“ sollte traditionelle Silos aufbrechen – zuvor arbeiteten Analysten und Einsatzoffiziere in getrennten Einheiten –, indem zehn neue Missionszentren geschaffen wurden (fokussiert auf Regionen oder Bedrohungen wie Terrorismusbekämpfung und Cyber), in denen Analysten, Operateure, digitale Experten und Unterstützungsmitarbeiter Seite an Seite unter einheitlicher Führung arbeiteten. Brennan kündigte die Umstrukturierung am 6. März 2015 an; die Umsetzung begann kurz darauf (beispielsweise wurden am 30. April 2015 stellvertretende Direktoren ernannt). Das erklärte Ziel war eine bessere Integration für moderne Bedrohungen wie Cyberkrieg, teilweise nach dem Vorbild des bestehenden Counterterrorism Center. Die tatsächliche Wirkung jedoch bestand darin, dass unabhängige Analyse den verdeckten Programmen untergeordnet wurde, die von Einsatzoffizieren geleitet und gesteuert wurden.

Als ich im Herbst 1986 als Analyst zu arbeiten begann, belegte das Directorate of Intelligence den Nordflügel des CIA-Hauptquartiers und das Directorate of Operations den Südflügel … wir waren in unseren jeweiligen Silos. Ich war Honduras-Analyst, als der Krieg in Mittelamerika für die Reagan-Regierung höchste Priorität hatte. Die Finanzierung der Contras und der Kampf gegen die Sandinisten waren ein großes verdecktes Aktionsprogramm des Directorate of Operations – genauer gesagt der Central American Task Force (CATF). Die Falloffiziere der CATF hatten jedes Interesse daran, das Programm als erfolgreich darzustellen.

Ich erinnere mich lebhaft an eine Unterrichtung, die ich gemeinsam mit dem militärischen Analysten der Nicaragua-Abteilung am 12. März 1988 vor Kongressmitgliedern hielt, über eine sich entwickelnde Lage an der Grenze zwischen Honduras und Nicaragua. Begleitet wurden wir vom Leiter der militärischen Operationen der CATF. Wir verfügten über Informationen, dass die Sandinisten militärische Operationen gegen Contra-Kräfte im Las-Vegas-Vorsprung im Süden Hondurass vorbereiteten. Während dieser Unterrichtung erhielten wir aus dem Hauptquartier die Nachricht, dass die Sandinisten angeblich eine Contra-Basis überrannt hätten und dabei CIA-gestützte Contras töteten. Was für ein Desaster!

Als wir diese Unterrichtung verließen und in den Van stiegen, der uns zurück zum Hauptquartier brachte, begann der militärische Leiter der CATF, mich und den Nicaragua-Analysten zu beschimpfen, wir hätten zu diesem angeblichen Desaster für die Contras beigetragen, weil unsere Analyse das verdeckte Programm der CATF nicht enthusiastisch unterstützt habe. Als ich im Hauptquartier ankam und die tatsächlichen Geheimdienstinformationen prüfen konnte, stellte ich fest, dass man uns angelogen hatte. Anstatt dass Sandinisten ein Contra-Lager wie mexikanische Truppen das Alamo stürmten, besagte der Bericht lediglich, dass eine Contra-Patrouille 15 Kilometer südlich der Contra-Basis mit einer Sandinisten-Patrouille zusammengestoßen war. Der Sinn dieser Anekdote ist zu verdeutlichen, welchem Druck wir Analysten von der Einsatzseite ausgesetzt waren, eine Erzählung zu drehen, die die Contras im bestmöglichen Licht darstellte und gleichzeitig die Kompetenz der Sandinisten herunterspielte.

Ich denke, ein ähnliches Phänomen ist seit Beginn der russischen „Sondermilitäroperation“ im Februar 2022 am Werk. Ich glaube, dass die Analysten, die für Berichte über Ukrainer und Russen zuständig sind, vollständig in ein Missionszentrum eingebettet sind – etwas, das der CATF ähnelt – und dass sie täglich dem Druck von Einsatzoffizieren ausgesetzt sind, die Ukrainer als Sieger und die Russen als Verlierer darzustellen, die kurz vor dem wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruch stehen. Es ist einfache menschliche Natur … wenn man befördert werden will, sagt man nicht die Wahrheit, sondern macht beim Programm mit.

Ich habe außerdem erfahren, dass das primäre Quellenmaterial, das die Analysten verwenden, von den Ukrainern stammt, die in enger Zusammenarbeit mit in der Ukraine eingesetzten CIA-Offizieren arbeiten. Ich bin überzeugt, dass die Kombination aus Gruppendruck seitens der Einsatzoffiziere zur Unterstützung einer verdeckten Mission und einem stetigen Strom verfälschter Informationen aus voreingenommenen ukrainischen Quellen erklärt, warum die US-Beamten, die mit Sy Hersh sprachen, ein derart falsches und verzerrtes Bild des Krieges in der Ukraine zeichnen und die Russen als inkompetent, ausgezehrt und kurz vor dem Zusammenbruch darstellen. Müll rein, Müll raus.

Wenn die CIA irgendeine Hoffnung haben will, etwas zu liefern, das objektiver, wahrheitsgetreuer Analyse nahekommt, müssen die von Brennan geschaffenen Missionszentren aufgelöst werden. Im vergangenen Februar gab es einen Pressebericht, wonach der derzeitige CIA-Direktor Ratcliffe prüfe, ob Brennans Änderungen aufgrund wahrgenommener negativer Auswirkungen auf die menschliche Aufklärung (HUMINT) und die Kernaufgaben rückgängig gemacht werden sollten. Ich kann versichern, dass die negativen Auswirkungen real sind, nicht nur wahrgenommen. Bislang hat Ratcliffe nicht gehandelt, um Brennans Reformen zurückzunehmen. Vielleicht wird die Niederlage der Ukraine gegen Russland Ratcliffe schließlich davon überzeugen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Analysten aus den Klauen der Einsatzoffiziere zu befreien.