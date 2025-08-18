EXKLUSIV: Was sie über Jeffrey Epstein verheimlichen | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Die Machthaber haben unvorstellbare Anstrengungen unternommen, um Epsteins Verbrechen zu vertuschen. Wen schützen sie und warum?

Die Vertuschung der Verbrechen von Jeffrey Epstein überschreitet alle politischen Grenzen.

Jahrzehntelang haben führende Politiker beider Parteien seine Geheimnisse verschwiegen – nicht um ihn zu schützen, sondern um sich selbst zu schützen.

Hinter verschlossenen Türen hat eine Erpressungsmaschine Amerikas mächtigste Persönlichkeiten in einem Netz des Schweigens gefangen gehalten.

Die Medien hatten Epsteins Schwarzes Buch jahrelang in ihren Händen.

Und sie haben nichts gesagt.

Sie haben gewartet, bis es „sicher” war, zu sprechen.

Da waren wichtige Zeugen bereits tot. Der Schaden war irreparabel.

Welche Beweise sind also so brisant, dass der Kongress so tut, als gäbe es sie nicht?

Bei der Verhaftung von Jeffrey Epstein im Jahr 2019 wurden Hunderte von expliziten Bildern von vermutlich minderjährigen Mädchen und belastende Videos in einem Safe gefunden. Zu Epsteins Umfeld gehörten mächtige Politiker, Milliardäre, Prominente und sogar Personen mit Verbindungen zum Geheimdienst.

Zu den Namen, die genannt wurden, gehören Donald Trump, Bill Clinton, Prinz Andrew, Bill Gates, Alan Dershowitz und Les Wexner, um nur einige zu nennen. Ein Netzwerk aus Anwälten, Verbündeten in den Medien, Mitarbeitern und Zuhältern wie Ghislaine Maxwell schützte und unterstützte ihn.

Opfer, die versuchten, sich zu äußern, wurden zum Schweigen gebracht. Und Journalisten sahen sich heftigen Reaktionen ausgesetzt. Epsteins Anwesen waren mit versteckten Kameras zur Erpressung ausgestattet, die möglicherweise mit Geheimdiensten in Verbindung standen. Das sind die Behauptungen, aber jetzt wird uns gesagt, dass es hier nichts zu sehen gibt, nur ein Haufen Kinderpornografie, die Epstein heruntergeladen hat.

Die Weigerung der Regierung, diese Akten freizugeben, und ihr mangelndes Engagement für Gerechtigkeit für Epsteins Opfer sollten bei allen Fragen aufwerfen. Und für viele ist dies eine rote Linie. Zu uns heute ist der Journalist Nick Bryant, dem die Aufdeckung von Epsteins schwarzem Buch und seinen Flugprotokollen im Jahr 2015 zugeschrieben wird.

Verfolgen Sie seine unglaublich wichtige Arbeit unter:

• EpsteinJustice.com

• NickBryantNYC.com

• X

• Facebook

• YouTube

• Unterschreiben Sie die Petition zur Freigabe der Epstein-Akten

Nick Bryant ist jetzt bei uns.

Jeffrey Epstein's 2019 arrest uncovered hundreds of explicit images of likely underage girls and incriminating videos kept in a safe. Epstein's circle included powerful politicians, billionaires, celebrities, and even intelligence-linked figures.



Names that have come up include… pic.twitter.com/36Swmrmivn — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) August 16, 2025

Im Jahr 2002 stieß Nick Bryant bei Recherchen zu einer Geschichte über Okkultismus auf etwas weitaus Dunkleres. Er geriet auf die Spur einer geheimnisvollen Gruppe namens „The Finders“, deren Mitglieder in Florida mit Kindern festgenommen worden waren. Berichte beschrieben sexuellen Missbrauch, bizarre Rituale und Versuche, Kinder im Ausland zu kaufen.

Dann kam die erschreckendste Wendung: Ein US-Zollbeamter, der den Fall untersuchte, wurde von der Polizei in Washington D.C. darüber informiert, dass es sich um eine „interne Angelegenheit“ der CIA handele, wodurch der Fall praktisch eingestellt wurde.

Diese Entdeckung führte ihn zu einem weiteren Netzwerk mit Sitz in Omaha, Nebraska. Die Vorwürfe umfassten Kinder, die quer durch das Land geflogen wurden, Jungen aus Boys Town, die ausgebeutet wurden, und Erpressungsaktionen mit Verbindungen zu Geheimdienstkreisen. Bryant sprach mit Opfern, traf sich mit einem Erpressungsfotografen und erhielt eine Liste mit den Namen von 60 missbrauchten Kindern. Mehrere verdächtige Todesfälle standen in Verbindung mit dem Ring.

Je tiefer er grub, desto deutlicher wurde das Muster: Es handelte sich nicht um vereinzelte Skandale, sondern um koordinierte, geschützte Menschenhandelsnetzwerke, die innerhalb der Vereinigten Staaten operierten. Seine akademische Ausbildung ließ ihn methodisch vorgehen, aber die Beweise waren unbestreitbar.

„All diese Kinder wurden ungestraft missbraucht. Jemand muss etwas dagegen unternehmen.”

In 2002, while investigating a story on the occult, Nick Bryant uncovered something far darker. He stumbled upon a shadowy group called “The Finders,” whose members had been arrested in Florida with children. Reports described sexual abuse, bizarre rituals, and attempts to buy… pic.twitter.com/nnd8FscdiP — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) August 16, 2025

Bis 2012 hatte Bryants Untersuchung Jeffrey Epstein ins Visier genommen. Er hatte genügend Beweise gesammelt, um zu beweisen, dass es sich nicht um zufälliges Fehlverhalten handelte, sondern um ein organisiertes, internationales Menschenhandelsnetzwerk.

Als er seine Erkenntnisse den großen Medien vorlegte, stieß er auf Schweigen. Ob aus Angst oder aus Komplizenschaft, das Ergebnis war das gleiche: Epsteins Schwarzes Buch und seine Flugprotokolle blieben unter Verschluss.

Dann, im Jahr 2015, änderte sich alles: Gawker veröffentlichte die Dokumente. Die Reaktion war sofort. Plötzlich berichteten dieselben Medien, die zuvor ihre Türen verschlossen hatten, mit Schlagzeilen über genau das Material, das sie zuvor nicht anfassen wollten.

Für Bryant bestätigte dies, was er schon lange vermutet hatte: Die Presse war nicht unwissend gewesen – sie hatte nur darauf gewartet, dass jemand anderes die Verantwortung übernahm. Und als sich der Staub gelegt hatte, würdigte fast niemand die jahrelange Arbeit, die er in die Aufdeckung dieser Geschichte gesteckt hatte.

„Die rückgratlosen Mainstream-Medien haben nur darauf gewartet, dass jemand die Informationen veröffentlicht.“

By 2012, Bryant’s investigation had zeroed in on Jeffrey Epstein. He’d gathered enough evidence to prove it wasn’t random misconduct—it was an organized, international trafficking network.



When he took his findings to major media outlets, he was met with silence. Whether it was… pic.twitter.com/8kjgNldG96 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) August 16, 2025

Die Diskussion wandte sich dann der anhaltenden Rolle der Medien beim Schutz der Mächtigen zu.

Maria nahm kein Blatt vor den Mund: Nach Jahren der Versprechen von Transparenz hätten viele in der Trump-Regierung das Drehbuch umgeschrieben – und sagten der Öffentlichkeit nun, es gäbe „nichts zu sehen“. Noch alarmierender sei, dass sich die Mainstream-Medien hinter diese Behauptung gestellt hätten.

Bryants Antwort war unverblümt. Die Unternehmensmedien kümmern sich nicht um die Opfer. Sie laben sich an pikanten Details über Epsteins Komplizen, aber sie weichen der eigentlichen Forderung aus: Gerechtigkeit. Die Presse sollte die Macht der Regierung hinterfragen, erinnerte er, aber hier seien „die Medien und die Regierung eins geworden“, vereint darin, entweder über Epstein zu lügen oder die Geschichte komplett zu verschweigen.

Laut Bryant war das keine Nachlässigkeit – es war Kapitulation. Der Wachhund hatte sich in den Fuchsbau verkrochen. „Niemand sagt: ‚Diese Kinder wurden missbraucht, wir brauchen Gerechtigkeit.‘“

The discussion then turned to the media’s ongoing role in protecting the powerful.



Maria didn’t mince words: after years of promising transparency, many in the Trump administration had flipped the script—now telling the public there’s “nothing to see here.” Even more alarming,… pic.twitter.com/GW7GUEh6yi — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) August 16, 2025

Wenn Sie glauben, dass die Wahrheit wichtig ist, helfen Sie mit, dass sie nicht ignoriert werden kann.

Schließen Sie sich der Bewegung auf EpsteinJustice.com an und unterzeichnen Sie die Petition, die die vollständige Veröffentlichung der Epstein-Akten fordert.

Besuchen Sie NickBryantNYC.com, um mehr über seine Ermittlungen zu erfahren, und folgen Sie seiner Arbeit auf X, Facebook und YouTube, um über den Kampf auf dem Laufenden zu bleiben.

Von dort aus räumte Bryant mit einem der größten Irrtümer auf: der Vorstellung, dass die Vertuschung des Epstein-Falls parteipolitisch motiviert sei. Das ist sie nicht.

Er legte den Zeitplan dar – unter Bush begraben, unter Obama begraben, unter Trump begraben, unter Biden begraben und nun, so warnte er, wieder unter Trump.

Das tiefer liegende Problem sei systemisch, erklärte er. Washington funktioniere durch Erpressung. Er zitierte die öffentliche Behauptung des Kongressabgeordneten Tim Burchett, dass Kongressmitglieder „in Honigfallen erpresst werden“ – sexuelle Fallen, die darauf abzielen, sie zu kompromittieren und zu kontrollieren.

Diese Taktiken, so Bryant, seien so alt wie die Politik selbst. Was Epsteins Machenschaften so einzigartig gefährlich mache, sei die Art der Beweise: Vorwürfe des Kindesmissbrauchs, in die Spitzenpolitiker, Prominente und mächtige Unternehmensvertreter verwickelt seien.

Das ist nicht nur Druckmittel – das ist Kontrolle durch die abscheulichsten Verbrechen, die man sich vorstellen kann. „Beide Parteien sind gleichermaßen schuldig, die Verbrechen gegen die Kinder von Jeffrey Epstein vertuscht zu haben.“

From there, @nick__bryant cut through one of the biggest misconceptions: the idea that the Epstein cover-up is partisan. It isn’t.



He laid out the timeline—buried under Bush, buried under Obama, buried under Trump, buried under Biden, and now, he warned, under Trump again.



The… pic.twitter.com/d58pf0IecE — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) August 16, 2025

Damit war die Bühne bereitet für Bryants Beispiel dafür, wie Erpressung auf höchster Ebene funktioniert.

Er brachte den Fall des ehemaligen Sprechers des Repräsentantenhauses Dennis Hastert zur Sprache – einer der am längsten amtierenden in der Geschichte der USA –, der jahrzehntelang Jungen sexuell missbraucht hatte. Die Wahrheit kam erst ans Licht, nachdem er in seinem Privatleben erpresst worden war.

Ein Sprecher, so Bryant, sei ein Traum für jeden, der nach Macht strebt, da er enorme verfassungsmäßige Befugnisse ausübt. Er erinnerte an die Worte eines Erpressungsfotografen aus dem Franklin-Skandal, der ihm einmal gesagt hatte: Kompromittiert zu sein sei wie auf einer wunderschönen Yacht zu sein – man bekomme alles, was man wolle, aber wenn man versuche, zu gehen, werde man ertränkt.

Bryant glaubt, dass Hasterts Sturz kam, als seine Gier ihn über die Grenzen dessen hinausgetrieben hat, was seine Handlanger tolerieren würden. In dieser Welt ist die Leine kurz, und wenn man sich losreißt, kann das das Ende der Karriere bedeuten – oder sogar das Ende des Lebens.

„Wenn du dich entscheidest, von der Yacht zu springen, werden die Leute auf der Yacht dafür sorgen, dass du ertrinkst.“

That set the stage for Bryant’s example of how blackmail operates at the highest level.



He brought up the case of former Speaker of the House Dennis Hastert—one of the longest-serving in U.S. history—who had molested boys for decades. The truth only surfaced after he was… pic.twitter.com/Eslg2fdJsY — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) August 16, 2025

Als das Interview sich dem Ende zuneigte, zoomte Bryant heraus, um das Gesamtbild zu zeigen.

Er zählte die Lügen auf, die Amerika erzählt worden waren – die Ursprünge von COVID, der Finanzkollaps von 2008, die falschen Darstellungen, die das Land in den Irak-Krieg hineingezogen hatten. Jedes Mal flammte Empörung auf … dann ebbte sie ab, und das Land machte weiter.

Aber Epstein, so warnte er, sei anders. Hier gehe es um den Missbrauch von Kindern – eine Grenze, die keine moralische Gesellschaft jemals überschreiten dürfe. Wenn es der Regierung und den Medien gelänge, diese Geschichte zu vertuschen, würden Millionen von Überlebenden dies als Beweis dafür sehen, dass Gerechtigkeit unmöglich sei.

Er forderte die Amerikaner aller politischen Lager auf, zusammenzustehen, eine Kongresskommission zu fordern und Transparenz zu erzwingen. Durch seine gemeinnützige Organisation Epstein Justice gibt er den Menschen die Mittel an die Hand, um Druck auf die Gesetzgeber auszuüben, damit sie handeln.

Maria schloss mit einem Hinweis darauf, wo die wahre Macht liegt: „Wir sind der Regierung nicht verpflichtet. Wir bezahlen ihre Gehälter.“

As the interview drew to a close, @Nick__Bryant zoomed out to reveal the bigger picture.



He rattled off the lies America has been told—the origins of COVID, the 2008 financial collapse, the false narratives that dragged the country into Iraq. Each time, outrage flared… then… pic.twitter.com/3hscOS7D3j — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) August 16, 2025

Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen diese Informationen die Augen geöffnet haben, sollten Sie sich das vollständige Interview unten nicht entgehen lassen und es unbedingt mit Freunden teilen.

Wir melden uns morgen mit einer neuen Folge zurück, in der wir wieder Themen aufgreifen, über die die Medien nicht berichten wollen. Bis dann!