In einer kürzlich ausgestrahlten Folge von New Atlas Live analysiert der Moderator Brian Berlettic die jüngste Begegnung zwischen den Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump, die auf einer Militärbasis in Alaska stattfand. Berlettic beleuchtet die geopolitischen Implikationen dieses Treffens und stellt es in den Kontext der langfristigen Strategien der USA, insbesondere in Bezug auf die Ukraine, Russland und China. Er argumentiert, dass die USA trotz des Scheiterns einiger ihrer Pläne weiterhin ihre globale Vormachtstellung verfolgen, und warnt vor den Risiken eines sogenannten „Minsk 3.0“-Abkommens, das die Konflikte in der Ukraine einfrieren soll, um die USA für andere geopolitische Ziele freizuspielen

Putin-Trump-Treffen: Größte Befürchtungen ausgeräumt, wahrscheinliches Ergebnis steht noch aus

Am 18. August 2025 trafen sich die Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump auf einer Militärbasis in Alaska zu einem hochriskanten Gipfel, der weltweit Aufmerksamkeit erregte. Brian Berlettic, Moderator von New Atlas Live, analysierte dieses Treffen und stellte klar, dass die schlimmsten Befürchtungen – wie ein Angriff auf Putin – nicht eingetreten sind. Dennoch bleibt das wahrscheinliche Ziel der USA, ein „Minsk 3.0“-Abkommen, bestehen, das den Konflikt in der Ukraine einfrieren und die USA für andere geopolitische Prioritäten, insbesondere den Konflikt mit China, freimachen soll.

Hintergrund und Kontext

Berlettic betont, dass das Treffen nicht darauf abzielte, echten Frieden zu schaffen, sondern Teil einer langfristigen US-Strategie ist, die globale Vormachtstellung zu sichern. Die USA verfolgen seit über einem Jahrhundert das Ziel der globalen Hegemonie, wie Berlettic anhand eines Berichts der Rand Corporation aus dem Jahr 2019 verdeutlicht, der unter dem Titel Extending Russia Strategien beschreibt, um Russland zu überdehnen und zu schwächen. Dies umfasst Maßnahmen wie die Unterstützung der Ukraine mit tödlichen Waffen, die Förderung von Spannungen im Südkaukasus und die Destabilisierung anderer Regionen, um Russland und seine Verbündeten wie China zu umzingeln.

Das Treffen in Alaska wird als Versuch interpretiert, Russland in eine Falle zu locken, indem ein neues Abkommen vorgeschlagen wird, das dem gescheiterten Minsk-Protokoll ähnelt. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte bereits im Februar 2025 angekündigt, dass europäische und nicht-amerikanische Truppen in die Ukraine entsandt werden könnten, um den Konflikt einzufrieren. Dies würde es den USA ermöglichen, ihre Ressourcen auf einen potenziellen Konflikt mit China zu konzentrieren, ohne die direkte Konfrontation mit Russland zu riskieren.

Geopolitische Kontinuität

Berlettic unterstreicht, dass die US-Strategie nicht von Wahlen oder Regierungswechseln abhängt, sondern von ungewählten Akteuren wie Konzernen und Finanzeliten gesteuert wird. Diese „Kontinuität der Agenda“ zeigt sich in der fortgesetzten Destabilisierungspolitik, etwa durch die Unterstützung von Konflikten im Südkaukasus oder die kürzlich erfolgte Destabilisierung Syriens und des Libanons. Selbst während des Gipfels in Alaska förderten die USA Spannungen in anderen Regionen, was ihre Absicht unterstreicht, Russland und China weiterhin zu umzingeln.

Die Ukraine dient in diesem Kontext als Werkzeug, um Russland in einen langwierigen Konflikt zu verwickeln, ähnlich dem Afghanistan-Krieg der Sowjetunion. Ziel ist es, Russland wirtschaftlich und militärisch zu schwächen, ohne es direkt zu besiegen. Berlettic verweist auf die hohen Verluste der Ukraine – sowohl an Menschenleben als auch territorial – und stellt fest, dass diese Entwicklung genau dem entspricht, was die Rand Corporation als Risiken für die Ukraine beschrieben hat.

Die Rolle des Gipfels

Das Treffen in Alaska wird als Versuch der USA interpretiert, sich rhetorisch aus der Verantwortung für den Ukraine-Konflikt zu ziehen, indem man Russland ein Angebot unterbreitet, das wie Friedensverhandlungen aussieht. Berlettic betont, dass die USA in ihrer Geschichte selten echten Frieden verfolgt haben. Er vergleicht die Situation mit den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, die kurz vor einem von Israel ausgeführten Angriff stattfanden. Dies deutet darauf hin, dass die USA möglicherweise ähnliche Taktiken anwenden, um die Ukraine oder Europa in eine direktere Konfrontation mit Russland zu drängen.

Präsident Putin habe, so Berlettic, bei dem Gipfel geschickt gehandelt, indem er den USA eine „Ausfahrt“ (off-ramp) anbot, um ihr Gesicht zu wahren, während Russland auf dem Schlachtfeld weiterhin Fortschritte macht. Diese Strategie erinnert an die Taktiken der Sowjetunion während des Kalten Krieges, die den USA mehrfach solche Ausfahrten anbot, um Eskalationen zu vermeiden, ohne die eigene Position aufzugeben.

Kritik an westlichen Versprechen

Berlettic zeigt sich skeptisch gegenüber möglichen US-Versprechen, die Neutralität der Ukraine zu garantieren, da die USA wiederholt Vereinbarungen wie das Budapester Memorandum verletzt haben. Russland bezeichnet die USA als „nicht vertragsfähig“, was die Aussicht auf ein dauerhaftes Abkommen erschwert. Sollte die Ukraine ihre Neutralität in die Verfassung aufnehmen, wäre dies ohne eine Demontage der NATO – die laut Berlettic ausschließlich der Einkreisung Russlands dient – wenig glaubwürdig.

Ausblick

Das Treffen zwischen Putin und Trump markiert keinen Wendepunkt, sondern ist ein weiteres Kapitel in der fortlaufenden geopolitischen Auseinandersetzung. Berlettic warnt, dass die USA trotz Rückschlägen in der Ukraine ihre Strategie der globalen Vorherrschaft nicht aufgeben werden. Der Konflikt in der Ukraine ist nur ein Teil eines größeren globalen Schachspiels, in dem die USA versuchen, multipolare Strukturen zu untergraben. Russland hingegen setzt darauf, auf dem Schlachtfeld Fakten zu schaffen und gleichzeitig diplomatische Offenheit zu demonstrieren, um die US-Strategie zu durchkreuzen.

Berlettic schließt mit einem Aufruf, die langfristigen Absichten der USA im Auge zu behalten und die Bedeutung des Aufstiegs einer multipolaren Weltordnung zu erkennen. Das Treffen in Alaska mag die schlimmsten Befürchtungen zerstreut haben, doch die eigentliche Herausforderung – die Abwehr der US-Hegemonie – bleibt bestehen.