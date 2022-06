Exklusiv: Weitere impfgeschädigte Piloten melden sich zu Wort, während Organisationen Druck auf Fluggesellschaften und Aufsichtsbehörden ausüben, um die Vorschriften zu beenden

childrenshealthdefense.org: Scharfe Schmerzen in der Brust. Myokarditis und Perikarditis. Herzinfarkt. Schlaganfälle und anschließende Erblindung.

Dies sind nur einige der vielen COVID-19-impfstoffbedingten Nebenwirkungen, die von Berufspiloten und einer wachsenden Zahl von Interessengruppen, die Arbeitnehmer der Luftfahrtindustrie vertreten, gemeldet wurden.

Diesen Einzelpersonen und Gruppen zufolge ist die Zahl der Piloten, die über ihre Impfschäden sprechen, verschwindend gering im Vergleich zu der Zahl der Piloten, die trotz besorgniserregender Symptome weiterfliegen, sich aber nicht äußern, weil es in der Luftfahrtindustrie eine Kultur der Einschüchterung gibt, wie sie es beschreiben.

Diese Menschen fürchten, dass sie ihren Arbeitsplatz und ihre Existenzgrundlage verlieren, wenn sie ihre Symptome offenlegen oder mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit gehen, so Quellen gegenüber The Defender.

Dennoch meldet sich eine wachsende Zahl von Piloten.

Letzten Monat veröffentlichte The Defender die Berichte mehrerer Piloten – und der Witwe eines Piloten, der an den Folgen einer Impfung gestorben ist.

Seitdem haben weitere Piloten ihre Geschichten erzählt, darunter auch ein Pilot, der derzeit für eine kommerzielle Fluggesellschaft fliegt.

Eine wachsende Zahl von Organisationen, die Arbeitnehmer in der gesamten Luftfahrtindustrie und in mehreren Ländern vertreten, schließen sich diesen Piloten an und melden sich zu Wort.

The Defender hat bereits über die Aktionen der U.S. Freedom Flyers (USFF) und anderer Rechtsverteidiger in den Vereinigten Staaten berichtet.

Seitdem haben auch Vertreter der Global Aviation Advocacy Coalition (GAA) und der kanadischen Organisation Free To Fly mit The Defender über ihre Initiativen gesprochen.

Inzwischen haben Piloten in Kanada und den Niederlanden vor kurzem bedeutende juristische Siege in verschiedenen Fällen im Zusammenhang mit Impfstoffen errungen.

Weitere Piloten melden sich und sprechen mit dem Defender

Steven Hornsby, ein 52-jähriger Pilot bei einer alten Fluggesellschaft, war früher ein aktiver Gewichtheber und Radfahrer, der jeden zweiten Tag 10 bis 26 Meilen (ca. 42 km) mit dem Fahrrad zurücklegte.

Er ist auch ein Veteran des U.S. Marine Corps und der Operation Enduring Freedom. Gemäß den Anforderungen der FAA hat er in den letzten 12 Jahren 24 medizinische Untersuchungen bestanden, darunter 12 Elektrokardiogramme (EKGs).

Hornsby erklärte gegenüber The Defender: „Ich hatte in meinem Leben noch nie Herz-Kreislauf-Probleme und auch keine größeren gesundheitlichen Probleme… Ich ernähre mich gesund und lebe einen meiner Meinung nach ausgewogenen Lebensstil.“

Hornsby jedoch fliegt heute nicht, weil er, wie er sagt, „gezwungen wurde, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen“, und weil sein Arbeitgeber „sehr deutlich gemacht hat, dass alle Angestellten geimpft werden müssen und dass medizinische/religiöse Ausnahmen nur sehr schwer zu bekommen sind“.

Hornsbys Schwierigkeiten begannen, nachdem er die zweite Dosis des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte.

Nach der zweiten Impfung hatte ich zunächst keine Probleme, lediglich eine leichte Müdigkeit am zweiten Tag“, sagte Hornsby. „Der zwölfte Tag war jedoch der Höhepunkt des Impfstoffs und der ständigen Belastung meines Herzens durch rigoroses Training.

Als er mit seiner Familie unterwegs war, sagte Hornsby, dass er stechende Schmerzen in der Brust verspürte, „Schmerzen, die durch meinen linken Arm ausstrahlten, und mein Herzschlag beschleunigte sich, als würde es in meinem Nacken schlagen.“

Hornsby sagte, dass es mehrere verschiedene Diagnosen von Ärzten und Heilpraktikern brauchte, um einen Zusammenhang zwischen seinen Gesundheitsproblemen und dem Impfstoff herzustellen.

Eine Krankenschwester in einer Notaufnahme erklärte ihm zunächst, dass seine Symptome nicht mit einem Herzinfarkt in Verbindung stünden und höchstwahrscheinlich nichts mit dem Impfstoff zu tun hätten. Später, in der Notaufnahme eines Krankenhauses, wurde ihm erneut gesagt, dass seine Symptome wahrscheinlich nicht mit dem Impfstoff zusammenhingen.

„Zu diesem Zeitpunkt“, so Hornsby, „war ich entrüstet. Warum sollte ein Gesundheitsdienstleister diese Perspektive abtun? Das war meine augenöffnende Erkenntnis, dass eine große Vertuschung im Spiel war.

Bei Hornsby wurde schließlich ein erhöhter Blutdruck diagnostiziert, aber ihm wurde gesagt, dass er keinen Herzinfarkt erlitten habe. Die Ärzte rieten ihm, einen Kardiologen aufzusuchen, und sagten ihm, sie würden seinen Fall nicht an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) melden.

Hornsby sagte, sein Kardiologe habe ihm nach einer Blutuntersuchung gesagt, dass sein Herz gesund sei, und obwohl der Arzt die Möglichkeit nicht ausschloss, dass seine Herzprobleme mit dem Impfstoff zusammenhingen, sagte er ihm, dass die Symptome „höchstwahrscheinlich von Stress oder einem Muskel-Skelett-Problem herrührten“.

„Ich musste aufhören, meine vermeintliche Diagnose – eine Voreingenommenheit gegen den Impfstoff – zu erzwingen, und auf die Fachleute hören“, sagte Hornsby und fügte hinzu: „Ich musste geduldig sein“, auch nachdem ein Gewerkschaftsarzt Hornsbys Bedenken, dass seine Symptome mit dem Impfstoff zusammenhingen, ebenfalls zurückwies.

Hornsby litt weiterhin unter „intermittierenden Schmerzen“, obwohl er Hausmittel wie Tee und Nahrungsergänzungsmittel zur Beruhigung seines Herzschlags einnahm, die seiner Meinung nach hilfreich waren.

Erst als im Dezember 2021 die Erneuerung seines medizinischen Tauglichkeitszeugnisses anstand, riet ihm sein flugmedizinischer Sachverständiger (AME), eine Woche lang einen Holter-Monitor (eine Art tragbares EKG) zu tragen, um sein Herz zu überwachen.

„Damals entdeckte ich, dass ich Herzrhythmusstörungen, Herzklopfen und eine unregelmäßige Herzfrequenz hatte, die fast ausschließlich nachts auftrat“, so Hornsby. „Ich meldete mich bei meinem AME, der mir daraufhin sagte, ich hätte Hausarrest und solle mir einen guten Kardiologen suchen und gesund werden.“

Im folgenden Monat diagnostizierte ein anderer Kardiologe bei Hornsby eine durch den Impfstoff ausgelöste Myokarditis.

„Mein Herz war entzündet“, sagte Hornsby. „Nach einem Echokardiogramm zeigte sich, dass mein Herz leicht geweitet war und sich Flüssigkeit hinter dem Herzen befand.“

Hornsby sagte, dass es ihm „viel besser geht“, aber er fliegt immer noch nicht. Er ist enttäuscht über die abweisende Art und Weise, mit der mehrere Ärzte seine Bedenken behandelt haben.

„Wären die Ärzte bereit gewesen, meinen Fall – und ich vermute, auch den anderer Patienten – unvoreingenommen zu betrachten, hätte die Diagnose viel, viel früher gestellt werden können“, sagte er. „Rückblickend betrachtet wäre ich, wenn mein Herz nicht gesund gewesen wäre, mit Sicherheit an einem Herzstillstand gestorben, wie man ihn bei jungen Sportlern sieht.

Hornsby sagte, er glaube, dass andere Piloten mit ähnlichen Symptomen immer noch fliegen.

„Ich vermute, dass es viele Piloten gibt, die mit kleineren und vielleicht auch größeren Problemen herumfliegen“, sagte Hornsby. „Der Impfstoff ist/war experimentell und das aus gutem Grund. Niemand kennt die langfristigen Auswirkungen“.

Er fügte hinzu:

„Wie viele Jahre sind von meinem Leben abgezogen worden? Werde ich Narbengewebe in meinem Herzen entwickeln? Werde ich infolgedessen Krebs bekommen? Hat dieser Müll mein Immunsystem geschwächt? Das weiß nur Gott.“

Pilot durch Moderna-Schuss verletzt: Ich habe eine Familie zu ernähren

Tatsächlich hat The Defender einen anderen Piloten interviewt, der derzeit für eine kommerzielle Fluggesellschaft in den USA fliegt und mit solchen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat.

Der Pilot, der mit The Defender unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte:

„Ich hatte Schmerzen in der Brust, meist nachts, als hätte jemand seine Hand um mein Herz gelegt und es zusammengedrückt“.

„Im Allgemeinen ließen [die Schmerzen] tagsüber nach, aber … gelegentlich tauchten sie wie aus dem Nichts auf und ich musste mich hinlegen“.

„Es machte sich als Schmerz bemerkbar, aber auch als ob etwas tief in meiner Speiseröhre steckte, als ob ich ein Stück Nahrung oder Luft hätte, das auf meinen Brustbereich drückte.“

Nach Angaben des Piloten begannen seine Symptome „etwa eine Woche nach der zweiten Moderna-Impfung“.

Er sagte, dass die Fluggesellschaft, für die er arbeitet, damit drohte, jeden zu entlassen, der sich nicht impfen ließ. „Ich habe eine Familie zu ernähren, also hatte ich keine andere Wahl“.

Er sagte, er sei „auf Reserve“ und fliege nicht oft. Obwohl seine Symptome in letzter Zeit nachgelassen haben, war er der Meinung, dass „eine weitere Behandlung zu einer Antwort führen würde, die für mein medizinisches [Zeugnis] ungünstig wäre“.

Er fügte hinzu:

„Im Hinterkopf habe ich jedoch den Gedanken, was dies für meine zukünftige Gesundheit bedeuten könnte“.

„In meiner derzeitigen Situation ist es das Wichtigste für mich, eine Familie zu ernähren. Die Angst vor dem Verlust meines medizinischen Tauglichkeitszeugnisses nach der Impfpflicht ist der Weg, auf dem ich mich derzeit befinde.“

Ehemaliger australischer Pilot, der nach 19 Jahren wegen Verweigerung der COVID-Impfung entlassen wurde, setzt sich für andere ein

Wie Kanada hat auch Australien ein staatliches Impfmandat für Flugpersonal und Flughafenmitarbeiter. In Australien ist diese Vorschrift am 15. November 2021 in Kraft getreten.

Glen Waters ist ein ehemaliger Flugkapitän von Virgin Australia, der jetzt als Sprecher einer Gruppe von Mitarbeitern derselben Fluggesellschaft auftritt.

Waters, der 19 Jahre lang den Rang eines Kapitäns innehatte, bevor er von Virgin Australia wegen der Verweigerung des Impfstoffs entlassen wurde, sprach mit The Defender im Namen mehrerer Piloten, die an Impfschäden leiden.

Laut Waters ist „keiner der Piloten, die unter Verletzungen leiden, bereit zu reden“, weil „das Unternehmen aktiv versucht, jeden zu entlassen, der eine Impfverletzung meldet.“

Waters sagte, dass Angestellte, deren Gesundheitsprobleme nicht mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden, von Virgin Australia so behandelt werden, „wie man es von einem Unternehmen erwarten würde, das sich um seine Angestellten kümmert“.

Waters erklärte, dass es mehrere Gründe gibt, warum sich verletzte Piloten nicht melden, darunter:

Jede Form von Impfgegnerschaft ist mit einem Stigma behaftet.

Die Ärzteschaft zögert, sich mit möglichen Impfschäden zu befassen.

Die Impfstoffhersteller kämpfen aktiv gegen Schadensersatzansprüche.

Die Versicherungsgesellschaften distanzieren sich von Ansprüchen im Zusammenhang mit dem Impfstoff.

Piloten wollen nicht ihre medizinische Zulassung, ihren Arbeitsplatz oder ihre Karriere verlieren.

Waters sagte, von den etwa 900 Piloten, die mit Virgin Australia fliegen, seien ihm neun bekannt, die wegen medizinischer Komplikationen, die mit dem Impfstoff in Verbindung stehen könnten, nicht mehr fliegen.

„Zweifellos gibt es noch viele andere, die mit beunruhigenden Symptomen weiterfliegen“, sagte er.

Zu diesen Symptomen gehören laut Waters am häufigsten Myokarditis und Perikarditis. Einige Symptome sind jedoch noch ernster.

Waters sagte dem Defender:

„Wir haben einen Kapitän, der einen Schlaganfall erlitt und erblindete, ein anderer hatte einen Herzinfarkt und stürzte nach der Landung die Bordtreppe hinunter“.

„Es gab Beschwerden über ständige Kopfschmerzen und zahlreiche Berichte über Schmerzen in der Brust und Kurzatmigkeit“.

„Einige Flugbegleiter berichteten über ein Stechen in den Gliedmaßen, fast wie ein elektrischer Schlag, der stundenlang anhält“.

„Ich habe von Fällen von Tinnitus, Schwindel und Hirnnebel, einschließlich vorübergehender Erblindung, bei mehreren Besatzungsmitgliedern gehört. Häufig wird von Menstruationsstörungen berichtet, von denen vielleicht Dutzende [von Mitarbeitern] betroffen sind“.

Waters zufolge trauen sich jedoch nicht alle Piloten, vielleicht aufgrund des Arbeitsumfelds, offen zu sagen, dass es einen Zusammenhang zwischen ihren gesundheitlichen Problemen und den Impfstoffen geben könnte.

„Mir sind nur drei Fälle bekannt, bei denen die Symptome innerhalb einer Stunde nach der Impfung auftraten, bei einem innerhalb von sieben Tagen“, sagte er.

„Die Opfer des Schlaganfalls und des Herzinfarkts führen ihre gesundheitlichen Probleme nicht auf den Impfstoff zurück, soweit ich weiß. Auch nicht der Kapitän, der Anfang des Jahres an einer plötzlich auftretenden Krebserkrankung starb“.

Einige Angestellte verstehen vielleicht nicht, dass ihre Symptome mit dem Impfstoff in Verbindung stehen könnten, so Waters. „Viele der frühen Warnzeichen – anhaltende Kopfschmerzen, Schmerzen in der Brust, Atemnot – werden vom Flugpersonal nicht als mögliche Nebenwirkungen erkannt“, sagte Waters.

„Die Herzinfarkte und Schlaganfälle treten bei ansonsten fitten und gesunden Personen auf. Sie treten plötzlich auf und stellen ein echtes Risiko für die Flugsicherheit dar“.

Waters erläuterte, dass die australische Zivilluftfahrtbehörde, ähnlich wie andere Behörden auf der ganzen Welt, eine 1 %-Regel“ für Piloten hat: Wenn sie einen medizinischen Zustand haben, „der mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 1 % innerhalb der nächsten 12 Monate zu einer Flugunfähigkeit führt, gelten sie als medizinisch fluguntauglich“.

Vor diesem Hintergrund, so Waters, „haben zahlreiche Luftfahrtmediziner, darunter Oberstleutnant Theresa Long und Oberstleutnant Peter Chambers, Tests empfohlen, die dabei helfen, das tatsächliche Risiko für Piloten zu bestimmen.“

Dazu gehören der D-Dimer-Test für Blutgerinnungsstörungen, ein komplettes Blutbild, eine EKG-Analyse nach der Impfung, ein MRT des Herzens und andere.

Piloten melden sich zu Wort, und es gibt einige juristische Siege

Trotz des nach Ansicht zahlreicher Piloten feindseligen Umfelds in der Luftfahrtindustrie in Bezug auf Impfschäden wurden in jüngster Zeit eine Reihe von Gerichtsentscheidungen zu Gunsten der Piloten gefällt, und es sind weitere Klagen anhängig.

Ein Richter am Amsterdamer Berufungsgericht in den Niederlanden entschied am 2. Juni zugunsten der Dutch Airline Pilots Association in einem Fall, der die von der niederländischen Fluggesellschaft KLM eingeführten Impfvorschriften für neue Piloten anfechtete.

In dem Urteil heißt es:

„Es wird davon ausgegangen, dass die Forderung und das Verlangen einer Impfung gegen Corona einen ungerechtfertigten Eingriff in die Grundrechte der Pilotenanwärter darstellt“.

„Insbesondere wird dadurch die Privatsphäre (Artikel 8 EMRK) der Pilotenanwärter verletzt“.

„Denn die Entscheidung, ob man sich impfen lassen will oder nicht, gehört in erster Linie zur Privatsphäre“.

„Die Forderung an den Pilotenanwärter, sich impfen zu lassen und die Frage nach dem Impfstatus positiv zu beantworten, verstößt daher dagegen. KLM lässt den Pilotenanwärtern, die bei KLM einsteigen wollen, somit keine Wahl.“

Gemäß dem Urteil vom 2. Juni ist es KLM unter Androhung einer Strafe von 100.000 € (ca. 105.000 $) pro Verstoß untersagt, derartige Informationen von Pilotenanwärtern anzufordern oder einzuholen bzw. Bewerber aufgrund ihres Impfstatus abzulehnen.

Nach dem Urteil gab die niederländische Pilotenvereinigung eine Erklärung ab, in der sie anmerkte:

„Der [Verband] unterstützt den Standpunkt der Regierung, dass Impfungen wichtig sind, dass aber eine Zwangsimpfung durch den Arbeitgeber nicht zulässig ist“.

„Wir waren der Meinung, dass KLM sich nicht daran gehalten und darüber hinaus gegen unsere diesbezüglichen Vereinbarungen verstoßen hat, ohne dass dafür eine betriebliche Notwendigkeit bestand“.

In Kanada kündigte die Bundesregierung am 14. Juni an, dass die meisten reisebezogenen Impfvorschriften ab dem 20. Juni aufgehoben würden.

Als Reaktion auf diese Ankündigung würdigte Free to Fly in einer dem Defender zugesandten Erklärung diejenigen, die sich den Vorschriften widersetzt hatten, und erklärte:

„Diese dunkle Jahreszeit unterstreicht eine wichtige Maxime: Wahrer Wandel entsteht nur durch Hartnäckigkeit, Mut und das unerbittliche Streben nach Wahrheit durch prinzipientreue Männer und Frauen“.

„Überall in unserem Land haben sich viele Kanadier geweigert, die Freiheit aufzugeben und für unsere zerbrechliche Demokratie zu kämpfen. Wir empfinden keine „Dankbarkeit“ gegenüber einem ermutigten Staat, der aufhört, gottgegebene Freiheiten zu verletzen“.

„Wir dürfen unsere jüngsten Mühen nie vergessen und dürfen uns nicht in Selbstzufriedenheit wiegen, zumal die Regierung Trudeau offen mit der Wiedereinführung von Mandaten bei jeder ’neuen Variante‘ droht.“

„Wir werden sie weiter verfolgen und auf kompromisslosen Standards in unserer Branche bestehen sowie auf der Zusicherung, dass wir nie wieder diesen Weg der medizinischen Segregation einschlagen werden.“

In einer weiteren aktuellen Entwicklung wurde der kanadische Pilot Ross Wightman zu einem der wenigen Menschen, die eine Entschädigung durch das kanadische Vaccine Injury Support Program erhalten haben.

Bei Wightman wurde das Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert, eine seltene Erkrankung, die das Nervensystem angreift und zu Muskelschwäche, Lähmungen oder sogar zum Tod führen kann.

Er erkrankte wenige Tage nach der ersten und einzigen Dosis des Impfstoffs COVID-19. Seit einem Jahr ist Wightman arbeitsunfähig, da er in seiner Beweglichkeit in Armen und Beinen erheblich eingeschränkt ist.

Global Aviation Advocacy Coalition schreibt offenen Brief an die Luftfahrtindustrie

In einem offenen Brief an die Luftfahrtindustrie erhebt die GAA schwerwiegende Vorwürfe gegen die Impfvorschriften der Industrie, die nach Ansicht der GAA zu einer wachsenden Zahl von geimpften Piloten führen, die nicht mehr fliegen können und dies möglicherweise nie wieder tun werden – und zu einer wachsenden Zahl von Piloten, die weiterhin fliegen, obwohl sie unter potenziell schweren Symptomen leiden.

Der Brief wurde von Organisationen wie der USFF, Free To Fly Canada, den Aussie Freedom Flyers, den UK Freedom Flyers, der International Medical Alliance, dem Global Covid Summit, der Canadian Covid Care Alliance, der UK Medical Freedom Alliance, der Association of American Physicians and Surgeons und mehreren anderen Gruppen in den USA, Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz und Großbritannien sowie von mehr als 17.000 Ärzten und medizinischen Wissenschaftlern aus der ganzen Welt und „Tausenden von Piloten bei über 30 globalen Fluggesellschaften“ unterzeichnet.

Die GAA erklärte, sie stehe in Kontakt mit den Piloten der folgenden US-Fluggesellschaften: Alaska, American, Delta, Frontier, JetBlue, Southwest, Spirit und United sowie 12 großen Fluggesellschaften in Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden.

In dem offenen Brief der GAA heißt es, dass die Organisation und die Wissenschaftler und Ärzte, mit denen sie zusammenarbeitet, „täglich von geimpften Piloten hören“, dass sie unter anderem „Herz-Kreislauf-Probleme, Blutgerinnsel [und] neurologische und auditive Probleme“ haben.

Die verletzten Piloten leiden unter einem breiten Spektrum von Symptomen, „die bis zum Tod reichen“, schrieb die GAA und fügte hinzu, dass die Symptome „zumindest mit der COVID-19-Impfung korrelieren“.

Die GAA schrieb, dass in vielen Fällen diese Zustände so schwerwiegend sind, dass „Piloten ihre medizinische Zulassung verloren haben und diese möglicherweise nicht wiedererlangen werden“, während andere „weiterhin Flugzeuge fliegen, obwohl sie Symptome aufweisen, die gemeldet und untersucht werden sollten, wodurch eine Gefahr für den menschlichen Faktor von noch nie dagewesenem Ausmaß geschaffen wird“ und „eine Landschaft, die den Fluggesellschaften und der reisenden Öffentlichkeit große Sorgen bereiten sollte“.

Piloten fliegen trotz solcher Symptome weiter, so die GAA, weil diejenigen, „die ihre Verletzung melden, mit dem möglichen Verlust ihrer Zulassung, ihres Einkommens und ihrer Karriere rechnen müssen, während sie von ihren Gewerkschaften wenig bis gar keine Unterstützung erhalten und von den Fluggesellschaften, die sie beschäftigen, strafrechtlich verfolgt werden“.

Die GAA erklärte, dass viele Piloten den COVID-19-Impfstoff nur ungern erhalten würden und sich gegen eine Vorschrift wehrten:

„Piloten sind darauf trainiert, ihre Umgebung sorgfältig zu analysieren, Risiken zu erkennen und aktiv zu mindern. Für viele führten ihre Ausbildung und ihre differenzierte Risikoanalyse zu Bedenken und negativen Schlussfolgerungen hinsichtlich der Vereinbarkeit der COVID-19-Impfung mit Gesundheit und Flugsicherheit“.

„Viele Piloten waren nicht nur mit den willkürlichen Anforderungen in den Impfvorschriften nicht einverstanden, sondern sahen auch Risiken in den unbeantworteten Fragen und dem ungerechtfertigten Tempo und Druck bei der Einführung des Impfstoffs. Sie setzten sich für ihre Fluggesellschaften und Politiker ein, rieten zur Vorsicht und sprachen sich gegen die Vorschriften aus.

Für viele Piloten, so die GAA, war es jedoch eine Entscheidung zwischen Impfung und Arbeitsplatzverlust:

„Als die Fluggesellschaften die Impfung vorschrieben, weigerten sich viele Piloten aufgrund des Risikos standhaft und wurden daraufhin in unbezahlten Urlaub geschickt oder ganz entlassen“.

„Prinzipientreue Fachleute wurden aus der Luftfahrt verdrängt und die Branche verlor Hunderttausende von Erfahrungsstunden. Jetzt steuert die globale Luftfahrtindustrie auf eine schwere Personalkrise zu“.

„Tausende andere Piloten wurden zur Impfung gezwungen, um ihre Familien zu ernähren. Das hat einen Tribut an ihre psychische Gesundheit gefordert“.

Für die GAA liegt die Schuld bei den Mandaten – und im weiteren Sinne bei den Fluggesellschaften, Regulierungsbehörden und Gewerkschaften:

„… es scheint keine Beweise dafür zu geben, dass die Regulierungsbehörden, Fluggesellschaften oder Gewerkschaften die COVID-19-Impfstoffe und die Auswirkungen auf die Gesundheit oder Leistung der Piloten mit der gebotenen Sorgfalt untersucht haben“.

„Dies steht in völligem Widerspruch zu den bestehenden flugmedizinischen Standards. Es bestehen Fragen hinsichtlich der Kompetenz und möglicher Fahrlässigkeit“.

„Wird dieser potenzielle medizinische Wendepunkt nicht angegangen, machen sich die Fluggesellschaften und Gewerkschaften mitschuldig an einem Kulturwandel, der das Mantra der Luftfahrt ‚Sicherheit geht immer vor‘ ins Wanken bringt.“

Die GAA forderte die Zivilluftfahrtbehörden wie die Federal Aviation Administration, Transport Canada, die britische Zivilluftfahrtbehörde, die Europäische Agentur für Flugsicherheit und die australische Zivilluftfahrtsicherheitsbehörde auf, ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

„Die Krise der Pilotengesundheit muss von den Fluggesellschaften und den sie vertretenden Gewerkschaften öffentlich angegangen werden, um die Flugsicherheit wieder so herzustellen, wie wir sie früher kannten“, heißt es in dem Schreiben.

Die GAA forderte:“Die vorgeschriebene COVID-19-Impfung für Luftfahrtpersonal muss abgeschafft werden, wo sie existiert.

Die Aufsichtsbehörden und Fluggesellschaften müssen die Möglichkeit der Selbstanzeige wieder in den Vordergrund rücken.

Gründliche und objektive flugmedizinische Untersuchungen von Piloten und Flugbegleitern müssen eine hohe Priorität haben. Diese Untersuchungen müssen von der Aufsichtsbehörde unterstützt werden und sollten sich auf die häufigsten Erkrankungen konzentrieren, die jetzt in der Öffentlichkeit und bei unseren Flugbesatzungen festgestellt werden.

Fluggesellschaften und Aufsichtsbehörden verfügen über Daten über Krankheitsfälle und die Aussetzung ärztlicher Bescheinigungen, einschließlich der Symptome und der ursächlichen Gründe.

Diese Daten sollten von unabhängigen Dritten analysiert werden, um die COVID-19-Impfung als mögliche Ursache festzustellen oder auszuschließen.“

Free to Fly unternimmt rechtliche Schritte gegen kanadische Behörden und Fluggesellschaft

Das in Kanada ansässige Unternehmen Free to Fly vertritt nach Angaben seines Direktors Greg Hill, der mit The Defender sprach, fast 3.000 Beschäftigte der Luftfahrtbranche.

Zu diesen Fachleuten gehören Piloten, Flugbegleiter, Fluglotsen, Wartungspersonal und Kundendienstmitarbeiter.

Hill zufolge haben die Beschäftigten der Branche über eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen berichtet, darunter „allgemeine Brustschmerzen, Herzmuskelentzündung, ein vergrößertes Herz, Blutgerinnsel, Hörverlust, teilweise Lähmungen, Lymphprobleme [und] umfassende Autoimmunstörungen“.

Bei einigen der verletzten Piloten handelt es sich um „Hochleistungssportler“, die einen „erheblichen Rückgang ihrer Leistungsfähigkeit“ erfahren haben.

„Wir hatten einige unerklärliche Todesfälle in unangemessen jungem Alter“, sagte Hill, und „eine Zunahme von Umleitungen während des Fluges, insbesondere bei einer unserer Fluggesellschaften.“

Hill ließ zwar die Möglichkeit offen, dass zumindest einige dieser Vorfälle nicht im Zusammenhang mit dem Impfstoff stehen, sagte aber, dass die kanadischen Behörden „nicht gewillt sind, eine angemessene Untersuchung durchzuführen“.

„Transport Canada, die Luftfahrtindustrie, die Fluggesellschaften und die Gewerkschaften haben sich zu diesem Thema nicht geäußert“, sagte Hill.

Hill sagte, dass die Luftfahrtindustrie, die Aufsichtsbehörden und die Gewerkschaften in Kanada nicht auf die Anfragen von Free to Fly reagiert hätten.

Hill verwies auf ein Dokument, das in Zusammenarbeit mit der kanadischen COVID Care Alliance erstellt wurde und in dem es heißt, dass Piloten mit Flugpersonal aufgrund ihres Arbeitsumfelds am stärksten von Impfschäden bedroht seien:

„Wir haben dieses Dokument den beiden größten Pilotengewerkschaften des Landes vorgelegt, der Air Canada Pilots Association und der ALPA, der Airline Pilots Association … sie haben sich geweigert, darauf zu reagieren.

„Wir haben sie auch an das Management von zwei unserer größten Fluggesellschaften geschickt … auch sie haben sich geweigert, darauf zu antworten. Darin wurden ausdrücklich die Risiken angesprochen, die nach Ansicht dieser Mediziner zumindest untersucht werden sollten.

„Und bis jetzt haben wir nichts als Schweigen von diesen Gruppen gehört, was unerwünschte Ereignisse und Impfschäden angeht.“

Das Dokument enthält: Informationen über die Verpflichtung einer Gewerkschaft gegenüber ihren Mitgliedern; eine differenzierte Risikoanalyse von COVID-19 im Vergleich zu den Impfstoffen; eine Analyse der natürlichen gegenüber der durch den Impfstoff hervorgerufenen Immunität; eine Analyse der unerwünschten Reaktionen auf die Impfstoffe und der besonderen Risiken, denen das Flugpersonal ausgesetzt ist; eine Liste alternativer Behandlungsmöglichkeiten für COVID-19; und eine Diskussion über informierte Zustimmung und Zwang.

Hill zufolge heißt es für Piloten und Luftfahrtpersonal in Kanada „no jab, no job“, es sei denn, sie erhalten eine religiöse oder medizinische Ausnahmegenehmigung.

Aber, so Hill, selbst in den seltenen Fällen, in denen eine Ausnahmegenehmigung erteilt wird, sind diese Beschäftigten aufgrund der von Hill als erpresserisch bezeichneten Praktiken der Fluggesellschaften arbeitslos geworden.

Hill sagte dem Defender:

„Wenn man nicht bereit ist, sich impfen zu lassen und keine religiöse oder medizinische Ausnahmegenehmigung erhält, wird man entweder in unbezahlten Urlaub geschickt oder entlassen. Einigen unserer Piloten ist bereits gekündigt worden.

„Die überwiegende Mehrheit dieser Anträge wurde abgelehnt … einige der Geschichten von Menschen, denen eine medizinische Behandlung verweigert wurde, sind wirklich schockierend, dasselbe gilt für den religiösen Aspekt.

„Die wenigen, die genehmigt wurden, sind einfach eine weitere Runde der Erpressung. Einige von ihnen wurden abgelehnt, dann wurden sie rückwirkend genehmigt … im Wesentlichen wurden sie genehmigt, aber es hat sich nichts geändert … Sie setzen Ihren unbezahlten Urlaub fort, aber Sie erhalten Ihre Leistungen.“

Ähnlich wie in einem offenen Brief, der im Dezember 2021 an die US-Luftfahrtbehörde (FAA) und die großen US-Luftfahrtunternehmen übergeben wurde, behauptet Free to Fly auch einen Verstoß gegen bestehende Luftfahrtvorschriften, diesmal in Kanada.

Laut Hill:

„Auf der Website von Transport Canada gab es im Juli 2021 eine Zeile, in der es ausdrücklich hieß, dass die Teilnahme an medizinischen Versuchen nach wie vor eine allgemeine Position von Transport Canada ist … und dass die Teilnahme an medizinischen Versuchen nicht als mit der medizinischen Zulassung für die Luftfahrt vereinbar angesehen wird“.

„Einige von uns stellten Fragen … und sagten: ‚Nun, was soll das denn? Und die Antwort war, dass diese [Impfstoffe] zugelassen sind. Und wir sagten: ‚Nein, sie sind nicht vollständig zugelassen, sie sind unter einer vorläufigen Anordnung zugelassen“.

Hill sagte, wenn man diese einstweilige Verfügung lese, sei sie ziemlich lächerlich. Sie lautete im Grunde: „Wir werden diese Impfstoffe einführen und Daten sammeln. Im Moment sind wir der Meinung, dass sie in Ordnung sind, und wir werden sie weiter bewerten, während wir weiterhin Menschen impfen“, was einfach verrückt erscheint.

„Wir haben also diese expliziten Fragen gestellt und keine passenden Antworten erhalten“, sagte Hill. „Und in der darauffolgenden Woche … haben sie es einfach aus dem Gedächtnis gestrichen, sie haben diese Zeile entfernt und sie ist nicht mehr auf der Website zu finden. Das war ihre Antwort.“

Hill beschrieb auch eine Kultur der Einschüchterung in Kanada unter Piloten und Flugbesatzungen, die dazu führt, dass man sich nicht traut, Ansprüche wegen Impfschäden geltend zu machen:

„Solange die betroffenen Personen nicht bereit sind, darüber zu sprechen, kann ich nicht sagen, dass … jeder Pilot, der derzeit noch beschäftigt ist … in der Angst lebt, explizit zu sprechen, sicherlich in einem öffentlichen Forum … aus Angst vor der Vergeltung, die gegen diejenigen von uns ausgeübt wird, die keine Arbeit mehr haben, weil wir uns weigern, diesen Weg zu gehen und auf medizinischer Freiheit zu bestehen und eine angemessene Analyse dessen durchzuführen, womit wir es hier zu tun haben.“

Dies hat Free To Fly nicht davon abgehalten, in Kanada rechtliche Schritte einzuleiten. Hill zufolge kann man in Kanada “ … keine private Vertretung gegen sein Unternehmen suchen. Sie müssen dies über Ihre Gewerkschaft tun. Und wenn die Gewerkschaften beschließen, sich nicht zu engagieren, steht man zwischen einem Fels und einem harten Ort.

Hill fügte hinzu:

“ … wenn man sich die Präzedenzfälle der letzten ein oder zwei Jahre in Kanada ansieht, haben sich die Gerichte sehr, sehr stark für eine Seite entschieden. Und die Sorge ist, dass wir in einem englischen Common-Law-System, wenn wir weiterhin prozessieren, prozessieren und verlieren und verlieren und verlieren, einen Präzedenzfall schaffen, der es immer schwieriger macht, einen Ausweg zu finden.

„Leider ist das Recht in diesem Land der Politik nachgelagert. Es wird stark von ihr beeinflusst, jedenfalls meiner Meinung nach. Und die Politik ist natürlich der Kultur untergeordnet. Solange man also keinen Einfluss auf die Kultur und die breitere Erzählung hat, ist es sehr schwierig, rechtliche Lösungen zu finden.“

Free to Fly hat am 6. Juni einen von der GAA mitunterzeichneten Brief an den kanadischen Verkehrsminister geschickt, der laut Hill „wichtige, detaillierte Fragen zu COVID-19-Impfstoffen und Flugsicherheit“ enthält.

Bis zum Redaktionsschluss hat der Minister noch nicht geantwortet.

Hill sagte:

„Es ist einfach unfassbar … wir haben die Sicherheitskultur der Luftfahrtindustrie buchstäblich auf den Kopf gestellt, und das ist unsere größte Sorge.

„Es geht uns nicht um den Wunsch nach einem Konflikt. Ich sehne mich nach der Welt, bevor dies zu einer alles verzehrenden Rolle wurde, in der wir versuchen, zu einem Gefühl der Normalität und einer angemessenen Risikobewertung und Risikominderung zurückzukehren, was die eigentliche Aufgabe der Piloten ist.

„Das ist alles, was wir wollen: die Fähigkeit, das richtig zu betrachten und zu analysieren … flugmedizinische Untersuchungen, die sich auf einige der häufigsten Schäden konzentrieren, die wir gesehen haben, von denen wir hören … diese Untersuchungen müssen von der [kanadischen] Regulierungsbehörde unterstützt werden, die unserer Meinung nach ihre Arbeit in den letzten Jahren nicht richtig gemacht hat.

Was die Suspendierungen angeht, so sagte Hill, dass Piloten, die immer wieder suspendiert wurden, ihre medizinische [Zulassung] nicht zurückerhalten haben. Und diese müssen von unabhängigen Dritten analysiert werden.

Einige Piloten und Luftfahrtexperten melden sich nicht nur zu Wort, sondern schließen sich auch Lobbygruppen an.

So haben sich Hornsby und der in dieser Geschichte zitierte Pilot, der anonym bleiben möchte, laut ihrem Mitbegründer Josh Yoder der USFF angeschlossen, ebenso wie die Piloten und Fluglotsen, die ihre Geschichten zuvor mit The Defender geteilt haben.

USFF hat vor kurzem damit begonnen, eine Reihe von Klagen gegen Fluggesellschaften und Bundesbehörden als Reaktion auf die Impfvorschriften und deren Folgen einzureichen.

Letztendlich müsse sich aber auch die Öffentlichkeit – nicht nur Piloten und Luftfahrtfachleute – zu Wort melden, so Hill.

„Ob in Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien, dem Vereinigten Königreich usw., wir möchten, dass die Öffentlichkeit als Ganzes aufsteht und sich öffentlich zu diesen Themen äußert und fragt, warum die Aufsichtsbehörden keine angemessenen Risikobewertungen in Bezug auf den Stand der Dinge bei diesen Impfungen vorgenommen haben.