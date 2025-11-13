Exklusiv: Whistleblower-Biologin sagt, Pfizer habe ihre Exposition gegenüber einem gentechnisch veränderten Virus vertuscht und ihre Familie bedroht

In einem Interview mit The Defender spricht die Molekularbiologin Becky McClain über ihr neues Buch „Exposed: A Pfizer Scientist Battles Corruption, Lies, and Betrayal, and Becomes a Biohazard Whistleblower“. Das Buch deckt gefährliche Sicherheitsmängel und Unternehmensvertuschungen in Pfizers Biosicherheitslabors auf. McClain erzählt von ihrem zehnjährigen Kampf um medizinische Unterlagen und rechtliche Gerechtigkeit, nachdem sie sich mit einem gentechnisch veränderten Lentivirus infiziert hatte.

von Brenda Baletti, Ph.D.

Molekularbiologin Becky McClain begann im Jahr 2000, kurz nach ihrem Eintritt in Pfizers Biosicherheits-Level-2-Labor in Connecticut, Sicherheitsprobleme anzusprechen. Drei Jahre später wurde sie exponiert gegenüber einem gentechnisch veränderten Lentivirus, das mittels Gain-of-Function-Technologien infektiöser und pathogener gemacht worden war.

Diese Exposition hinterließ sie behindert mit Symptomen wie Taubheit, periodischer Lähmung, Schmerzen und weiteren neurologischen Problemen. Ärzte konnten ihre Erkrankung nicht diagnostizieren oder effektiv behandeln, da Pfizer verweigerte, Informationen über die Exposition preiszugeben und sich hinter „Geschäftsgeheimnissen“ versteckte.

Der Vorfall löste McClains jahrelangen Kampf aus, ihre Krankheit zu verstehen und Zugang zu ihren Expositionsunterlagen zu erhalten, um Behandlung zu suchen. Währenddessen wurde sie zur Whistleblowerin und stellte sich den Drohungen Pfizers gegen sie und ihre Familie.

In ihrem neuen Buch bei Skyhorse Publishing, „Exposed: A Pfizer Scientist Battles Corruption, Lies, and Betrayal, and Becomes a Biohazard Whistleblower“, beschreibt McClain, wie sie früh Sicherheitsbedenken äußerte, durch eine gefährliche Virusexposition erkrankte, jahrelang rechtlich gegen Pfizer kämpfte und wiederholt versuchte, vom Unternehmen zum Schweigen gebracht zu werden — letztlich mit einem juristischen Erfolg.

McClain verweigerte das Unterschreiben einer Geheimhaltungsvereinbarung — selbst nachdem Pfizer sie entlassen, belästigt und bedroht hatte — und ist eine der wenigen, die öffentlich ihre Geschichte erzählen können.

Sie enthüllt in ihrem Buch Korruption, die sich ihrer Meinung nach nicht nur durch Pfizer zieht, sondern auch durch die Pharmaindustrie und die zuständigen Behörden — von der Arbeitsschutzbehörde OSHA (Occupational Safety and Health Administration) und der US-amerikanischen Lebensmittelbehörde FDA bis hin zu den Bundesgerichten.

Der Verbraucherschützer Ralph Nader schrieb im Vorwort des Buches:

„Keine allgemeine Beschreibung kann den Horror und die Details dessen vermitteln, was Becky McClain und ihr Ehemann Mark von Pfizer erlitten, unterstützt durch jahrelange Kollusion mit Regierungsbeamten. Vor und nach dem Urteil setzte dieses Unternehmen einschüchternde Gegenmaßnahmen, Ausgrenzung, Bedrohungen, Belästigungen, unrechtmäßige Entlassungen, Vertuschungen und umfassende Geheimhaltungsforderungen ein. Diese Taktiken sollten verhindern, dass ihr Fall zu einer nationalen Forderung nach strengeren Biolabor-Inspektionen und verbindlichen Sicherheitsstandards führt. Pfizer und die Bioengineering-Branche sind hier erfolgreich.“

Sicherheit am Arbeitsplatz bei Pfizer

In einem Interview mit The Defender berichtete McClain, dass sie Sicherheitsmängel seit Beginn ihrer Arbeit im Labor bemerkte:

„Wir hatten keinen Pausenraum, keine sicheren Pausenräume, unsichere Büros und unsachgemäße Biokontainment-Protokolle mit infektiösen Erregern. Und obwohl das Labor unsicher war, verschärfte das Management die Situation durch eine Schreckenskultur für alle, die Sicherheitsbedenken äußerten.“

Die meisten Wissenschaftler teilten ihre Sorgen, doch die Führung machte klar: „Wenn du Biosicherheitsprobleme dokumentierst oder ansprichst, bist du raus.“

Im Labor arbeiteten Wissenschaftler mit genomverändernden Biotechnologien, die Viren erzeugten, die Zellen infizieren und ihre Genome verändern konnten.

Nach mehreren Sicherheitsvorfällen — darunter einer, bei dem mehrere Wissenschaftler erkrankten — fand McClain eines Morgens „ein Chaos“ auf ihrem persönlichen Arbeitsplatz. Ein Vorgesetzter und ein unerfahrener Wissenschaftler hatten ohne ihr Wissen ein gefährliches Experiment über Nacht dort hinterlassen.

Kurze Zeit später fragte der unerfahrene Wissenschaftler, ob sie Lentiviren kenne, eine Virusfamilie mit HIV und FIV (Feline Immundefizienzvirus). Zu diesem Zeitpunkt hatte McClain bereits Taubheitsgefühle auf einer Gesichtshälfte, was ein Neurologe als möglichen Beginn von Multipler Sklerose sah.

McClain vermutete, dass sie einem modifizierten Lentivirus ausgesetzt war und bat den Kollegen, sich nach dessen Sicherheit zu erkundigen. Er kam „ein wenig nervös“ zurück und meinte, das Virus sei sicher und nicht infektiös für Menschen.

Das war der Beginn ihres Kampfes um Zugang zu ihren Expositionsakten. Pfizer verweigerte dies mit dem Argument „Geschäftsgeheimnisse überwiegen dein Recht auf diese Informationen.“

Als ihre Erkrankung sich verschlimmerte, ging McClain in Krankenstand — und wurde von Pfizer entlassen.

Kein Schutz für Whistleblower

McClain war fassungslos, weil sie annahm, ihre Arbeitnehmerrechte würden sie schützen. Sie sagte:

„Ich konnte keine gezielte medizinische Betreuung für meine mysteriöse Erkrankung bekommen, da diese gentechnisch veränderten Viren neuartige Krankheiten erzeugen, die nur für Laborstudien entwickelt wurden. Deshalb wussten die Ärzte nicht, was mit mir passierte und hatten Angst, meinen Zustand zu erklären.“

„Mein Mann und ich fürchteten, ich würde sterben. Es wurde sehr, sehr schwer, angefangen bei Taubheit im Gesicht, dann heftige Kieferbeschwerden, Entzündungen am Trigeminusnerv, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen bis hin zur periodischen Lähmung.“

Sie wandte sich an OSHA, die Arbeitsschutzbehörde, und reichte Beweise für grobe Sicherheitsverstöße ein. Doch OSHA weigerte sich, ihr bei der Einsicht in ihre Expositionsakten zu helfen und führte nicht einmal eine Sicherheitsinspektion des Labors durch. McClain sagt:

„OSHA ist heute von der Industrie kontrolliert. Die Behörde umfasst rund 24 unterschiedliche Hinweisgeberschutzgesetze, was es einfach macht, OSHA zu kontrollieren. Wenn man einen Konzernführer über OSHA setzt, kontrolliert man alle Whistleblower-Gesetze und Untersuchungen.“

Da OSHA nicht half, blieb McClain nur der Weg einer zivilrechtlichen Whistleblower-Klage.

Sie traf dabei viele Wissenschaftler in ähnlichen Situationen. Sie sagte:

„Für Wissenschaftler gibt es keine Meinungsfreiheit.“ Sie verwies auf Fälle von wissenschaftlicher Zensur, bei der Experten im Verlauf der COVID-19-Pandemie als „Anti-Vaxxer“ diffamiert wurden, obwohl sie nur legitime Sicherheitsbedenken äußerten.

Eine jüngste Untersuchung von The Defender ergab, dass OSHA Gesundheitsdienstleister angewiesen hatte, Impfnebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen nicht zu melden — jedoch Nebenwirkungen anderer Impfstoffe weiterhin zu erfassen.

Pfizers Vergeltungsmaßnahmen

Während ihres langen Rechtsstreits versuchte Pfizer wiederholt, McClain zur Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung zu zwingen. Sie weigerte sich, da eine Unterschrift ihr Informationszugang genommen hätte.

Das Unternehmen startete laut McClain eine „Hintertür-Vergeltung“, indem es ihren Ehemann ins Visier nahm, der beim FDA in Connecticut tätig war.

„Zwei Monate vor dem Prozess wurde mein Mann ins Büro gerufen und gesagt, wenn er mich nicht zur Einigung mit Pfizer bringt, verliert er seinen Job“, sagte McClain.

Die Drohung erschreckte das Paar, da McClain ernsthaft krank war und sie komplett von seinem Einkommen abhängig waren.

„Ich dachte, Pfizer hätte nicht so viel Einfluss… mein Mann arbeitet für die Regierung. Doch sie hatten ihn doch,“ so McClain.

Ihr Mann weigerte sich, sie zu einer Einigung zu drängen und verließ nach falschen Anschuldigungen trotz tadelloser 18-jähriger Dienstzeit die FDA.

McClain gewann letztlich ihren freien Meinungs-Whistleblower-Prozess in einem Gerichtsverfahren 2010. Obwohl der Richter Interessenskonflikte hatte, erhielt sie zehn Jahre rückwirkend Gehalt — aber keine Entschädigung für Exposition, Krankheit oder Leid.

Pfizer musste kein Sicherheitsprogramm verbessern.

McClain erhielt zwar nie vollständigen Zugang zu ihren Expositionsunterlagen, erlangte aber weitere Details zum Virus, die sie in ihrem Buch erklärt.

Sie setzt sich öffentlich für Reformen ein. Zu den zentralen Forderungen äußerte sie: