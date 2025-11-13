Undercover-Agenten fliegen auf, als sie eine Gesundheitsveranstaltung mit Fake-Studien unterwandern wollen

Von Jeffrey A. Tucker

Brownstone Institute war ein stolzer Aussteller auf der großen Children’s Health Defense Konferenz in Austin, Texas, vom 7.–9. November 2025. Die Veranstaltung war gefüllt mit Überschwang und Vertrauen unter den mehr als 1.000 Teilnehmern, die alle begeistert waren, mit echten Freunden zusammen zu sein, in einer Zeit, in der das Vertrauen in fast alles andere im freien Fall ist. Endlich waren wir mit Menschen auf der richtigen Seite der Geschichte.

In diesem sozialen Umfeld machten zwei etwa 30-jährige Männer mit britischem Akzent die Runde, um falsches Fleisch zu geißeln und die Überlegenheit von echtem Fleisch zu verkünden. Eine Position, der wahrscheinlich jeder dort zustimmte. Sie sahen auch danach aus: gut gekleidet und glatt rasiert. Natürlich wollen wir, dass unsere Aktivisten so aussehen.

Der Hauptakteur sagte den Leuten, sein Name sei Aldrich Willows, ein völlig fiktiver Name, wie sich herausstellte, obwohl niemand dies zu überprüfen schien. Er erklärte, dass er die „Alliance for Sustainable Protein“ leite. Die Seite ist zum Zeitpunkt dieses Schreibens offline, aber sie wurde im März 2025 erstellt. Wenn jemand an ihrer Authentizität zweifelte, war das Aufrufen ihrer Website auf dem Telefon die erste Erwiderung – was sie auch bei mir taten.

Das Ziel war, Leute vor die Kamera zu bekommen, die sie außerhalb der Sicherheitszone aufgebaut hatten. Kurz vor dem Filmen präsentierten sie dem Opfer eine Studie, die angeblich beweist, dass falsches Fleisch Autismus verursacht. Man steht dann vor einer lächerlichen Grafik mit einem echten vs. falschen Burger-Patty, woraufhin sie die Kamera einschalten und zuerst die Erlaubnis einholen, das Gefilmte verwenden zu dürfen.

Dann drängen sie die ahnungslose Person, ihre Studie zu unterstützen. Wenn man vorsichtig ist, wie ich es war, sagt der Kameramann, der sich als Produzent ausgibt: „Es wäre am besten, wenn Sie klar sagen würden, dass falsches Fleisch Autismus verursacht, während Sie die Studie halten.“ Es ist ein einschüchternder Moment, weil die Befragten falsches Fleisch hassen, vermuten, dass die Ursache von Autismus in der Umwelt liegt, und gleichzeitig etwas Sympathie für diese Männer empfinden.

Wenn das Opfer nicht mitmacht, drängen sie weiter, eindeutig darauf aus, Menschen vor der Kamera dazu zu bringen, etwas Lächerliches zu sagen. Die betreffende Studie ist völlig gefälscht, ohne Autor und vollständig von künstlicher Intelligenz generiert. Aber sie bewegen sich so schnell, dass es schwer ist, zu folgen, was vor sich geht. Die Studie ist angeblich gesperrt, wurde aber seit Wochen hier und da verbreitet.

Nur zum Spaß generierte ich eine weitere Studie mit Grok, die einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Essen von Waffeln und Haarausfall zeigt. Jeder kann das in etwa 5 Sekunden tun.

Nachdem ich mein Interview beendet hatte – nach einem langen Tag voller Interviews – vergaß ich den seltsamen Vorfall schnell wieder. Ich dachte, es handele sich um naive Aktivisten, die unbestätigte Verbindungen zwischen zwei schlechten Dingen zogen. Aber in meinem Kopf war meine Einstellung: egal, solche Veranstaltungen ziehen alle möglichen Leute an.

Erst am nächsten Morgen dämmerte es mir, was sie taten. Es waren Betrüger, die die Gesundheitsfreiheitsbewegung ins Visier genommen hatten. Sie setzten einen Film für eine Dokumentation zusammen, die behaupten würde, dass wir alle naiv seien und uns um gefälschte Wissenschaft scharen, um unsere politische Agenda voranzutreiben.

Sehr clever.

Am nächsten Morgen stellte ich sie zur Rede und sagte ihnen, dass ihr Komplott aufgedeckt worden sei. Ich erklärte, dass sie rausgeworfen und ihr Filmmaterial konfisziert werden sollte. Alarmiert packten sie ihre Kamera, ließen aber alles andere zurück – einschließlich der Lichter und Taschen voller Material – und rannten zu den Aufzügen.

Jemand machte ein Foto von den beiden, als sie konfrontiert wurden.

Weitere Recherchen zeigen, dass der Hauptakteur nicht Aldrich Willows ist, sondern Luke oder Louis Wilson. Lucio Eastman von Brownstone entdeckte dies, als er den Code ihrer Website durchsah, die nun offline ist.

Wilson arbeitet für das Centre for Climate Reporting. Dies ist ihre Website. Er ist ein bedeutender Klimaaktivist, der undercover recherchiert und mit der Net-Zero-Bewegung verbunden ist, die vom WEF gefördert wurde. Die Finanzierung führt zu den üblichen Verdächtigen im NGO-Bereich, mit großer Unterstützung durch die Rockefeller Foundation, Ikea, Bloomberg und andere.

Hier ist Luke Wilson in einem Interview mit Democracy Now:

Louis Wilson (@louisjwilsonuk) from @Global_Witness says the number of fossil fuel lobbyists at #COP26 is “larger than the combined delegations of the eight worst-affected countries by the climate crisis.” pic.twitter.com/4Wdlbl4NrW — Democracy Now! (@democracynow) November 8, 2021

Die andere Person auf dem Bild ist Tom Costello, Mitbegründer des Centre for Climate Reporting. Er wurde berühmt dabei erwischt, wie er sich mit verschiedenen Undercover-Methoden in die Wahl 2024 einmischte.

Das Team hatte geplant, den ganzen Sonntag Interviews zu führen, aber ihre Pläne wurden vereitelt. Dennoch haben sie genug Leute vor der Kamera, um ein Video zu erstellen, das darauf abzielt, die gesamte Bewegung und die Amtszeit von Robert F. Kennedy Jr. im HHS zu diskreditieren.

Denn wenn diese Gesundheitsfreiheitsmenschen bereit sind, eine KI-generierte Fake-Studie ohne Autor zu unterstützen, dann sind sie bereit, alles zu glauben.

Ein paar Punkte zur Einordnung:

Erstens war der Plan ziemlich brillant ausgeheckt, mit allen Triggern: falsches Fleisch und Autismus mit einer Umweltursache. Es ist die Art von Geschichte, die Menschen, die es leid sind, vergiftet zu werden, emotional geneigt sein könnten zu glauben.

Zweitens waren die Männer äußerst täuschend, stellten die Verbindung erst kurz vor dem Filmen her und drängten dann das Opfer dazu, die magischen Worte zu sagen. Menschen vor der Kamera sind nervös und haben oft nicht die geistige Präsenz, alle Implikationen dessen zu bedenken, was sie tun sollen.

Drittens wurde der Plan vereitelt, weil die Menschen auf dieser Veranstaltung tatsächlich an authentische Wissenschaft glauben und keinerlei Toleranz für Scharlatane haben.

Ihr Betrug ist jetzt aufgedeckt, aber es gibt hier eine Lehre für jeden, der es wagt, sich solchen mächtigen Kräften entgegenzustellen. Bedrohte Industrien sind gegen dich. Sie schmieden täglich Pläne, dich zu demütigen. So sehr wir unseren Mitstreitern vertrauen mögen – es gibt schlechte Akteure da draußen, die dein Vertrauen ausnutzen wollen, um dich zu zerstören.

Es ist eine gefährliche Welt da draußen. Kein Zweifel, dass das Brownstone Institute auf der Zielliste stand – vielleicht ganz oben. Sie könnten immer noch ein Video zusammenschneiden, in dem ich über Fleisch schwärme, und wer weiß, wie viele andere sie in ihr Komplott hineingezogen haben. Aber ehrlich gesagt: Dass ein so ausgeklügeltes und gut finanziertes Schema überhaupt ausgeheckt wurde, beweist, dass wir über dem Ziel sind.

Hier ist ein Video, als sie erwischt wurden.