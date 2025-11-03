EXKLUSIV: Wie die Rockefellers die Medizin manipulierten, um Amerika krank zu halten | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Ärzte werden nicht zum Heilen ausgebildet – sie werden zum Verkauf von Medikamenten ausgebildet.

Die Krankheit Amerikas ist kein Zufall – sie wurde herbeigeführt.

Im Jahr 1910 schrieben die Rockefellers und Carnegies die Medizin neu, schlossen Schulen für natürliche Heilmethoden und ersetzten sie durch Pharmaimperien.

Mehr als ein Jahrhundert später leben wir in ihrer Welt – einer Welt, in der Lebensmittel Gift sind, Krankheiten Profit bringen und Prävention so gut wie verschwunden ist.

Jetzt enthüllt die verborgene Geschichte einer Familie, dass dieses System nie dazu gedacht war, Sie zu heilen – es sollte Sie in seine Gewalt bringen.

Heute Abend werden wir uns mit der wichtigsten Reform im modernen amerikanischen Gesundheitswesen befassen – der Ernährungsrevolution. Über 100 Jahre lang verboten medizinische Fakultäten eine ernsthafte Ausbildung im Bereich Ernährung, da dies die Goldgrube der Pharmaindustrie bedrohte: lebenslange Medikamentenkunden.

Ärzten wurde nie beigebracht, wie Lebensmittel Krankheiten vorbeugen oder heilen können – nur wie man Medikamente verschreibt. Der neue Plan von RFK Jr. durchbricht diese Maschinerie, indem er Ernährung zu einem obligatorischen Bestandteil der medizinischen Ausbildung macht. Getestet im Zulassungstest der medizinischen Hochschule und integriert in medizinische Fakultäten, Facharztausbildungen und Weiterbildungen.

Zum ersten Mal werden Ärzte in Prävention und Ursachenbehandlung unterrichtet. Die Auswirkungen sind enorm – die Umkehrung chronischer Krankheiten, die Senkung der Kosten und sogar die Schaffung der Voraussetzungen für eine krebsfreie Zukunft. Aber die Pharmaindustrie wird sich nicht kampflos geschlagen geben.

In diesem Gespräch geht es darum, warum sie die Ernährungsrevolution fürchten und warum die Menschheit sie begrüßen sollte. John Richardson Jr. diskutiert mit uns darüber.

John Richardson Jr. begann das Interview voller Energie und Überzeugung und lobte den von ihm so bezeichneten „Umschwung“ in der Medizin.

Ärzte, so sagte er, beginnen endlich zu erkennen, dass Patienten „die Ursachen und natürlichere Lösungen“ anstelle von endlosen Rezepten und Schnelllösungen wollen.

John erklärte, dass er kürzlich die Alice Walton School of Medicine besucht habe, wo Gesundheit und Ernährung im Mittelpunkt jedes Unterrichts stehen. Er beschrieb, wie er Ärzte gesehen habe, die „jetzt mutig genug sind, nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in der Welt, auf die Bühne zu treten … und über Aprikosenkerne, Vitamin C oder über Lebensstiländerungen zu sprechen”.

Dann kam einer seiner kühnsten Sätze: „Der Chef der FDA … hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, dass wir … Tausende von Giften in unseren Lebensmitteln zulassen. Und dass wir absolut weit hinter den europäischen Ländern zurückliegen.”

Maria stimmte zu und sagte, dass die Öffentlichkeit „sich der Tatsache bewusst wird, dass die Menschheit aus jeder erdenklichen Richtung vergiftet wird”.

Von dort aus führte John das Gespräch mehr als ein Jahrhundert zurück, zu dem, was er als den Moment bezeichnete, in dem die Medizin gekapert wurde.

„Es begann mit dem Flexner-Bericht im Jahr 1910“, sagte er, als „die Carnegies und Rockefellers eine Art Würgegriff auf die US-amerikanische Petrochemieindustrie hatten“.

Er erklärte, wie dieser Bericht die gesamte medizinische Landschaft neu gestaltete. „Sie veröffentlichten einen Bericht, der besagte, dass alles, was man an medizinischen Fakultäten verwenden, lehren oder tun kann, auf Wissenschaft basieren muss, auf Labortests basieren muss und von Menschenhand geschaffen sein muss, also petrochemisch sein muss.“

Dieser Wandel, so sagte er, schuf „finanzielle Anreize, uns keine guten, gesunden Lebensmittel zu geben und uns keine Dinge zu geben, die tatsächlich an die Wurzel des Problems gingen“. Sogar der weiße Kittel, fügte er hinzu, sei Teil der Illusion – „eine Erfindung der Carnegies, Rockefellers und der Pharmaindustrie“, die die Loyalität gegenüber der neuen medizinischen Ordnung symbolisieren sollte.

Kurz gesagt: Die Macht der Konzerne eroberte die Medizin und machte das Heilen zu einem Geschäft.

Als Nächstes konzentrierte sich John auf das Jahr 1986 – ein Jahr, das er als den Moment beschrieb, in dem die medizinische Verantwortlichkeit zusammenbrach.

„1986 unterzeichnete Ronald Reagan ein Gesetz, das besagte, dass diese Pharmaunternehmen, unabhängig davon, welche Impfstoffe sie herstellten, von der Haftung befreit waren.“

Seiner Meinung nach beendete diese eine Maßnahme über Nacht alle echten Sicherheitstests. „Sie stellten die Durchführung von Doppelblindstudien, Placebo-Tests oder jeglicher Art von Studien ein.“

Er illustrierte dies mit einer persönlichen Geschichte. „Mein Enkelsohn … freut sich darauf, 72 Impfdosen zu erhalten. Keine davon wurde getestet, keine Placebo-getestet, keine Doppelblindstudie, keine Langzeitstudie.“

Dann kam das, was er als die tragischste Ironie bezeichnete. „Die Zahl der Fälle von plötzlichem Kindstod ging in den Vereinigten Staaten in einer Zeit zurück, in der sie aufgrund von COVID nicht impfen konnten.“

Die Daten, sagte er, sprechen für sich. „Das ist das System, in dem wir leben, und wir sehen zu, wie es zusammenbricht.“

John enthüllte dann, wie der Einfluss der Pharmaindustrie schon lange vor der ersten Verschreibung eines Arztes beginnt.

„Wenn man mit dem Medizinstudium beginnt, bekommt man Pharmareferenten. Die Pharmareferenten … helfen ihnen, Tickets für die besten Sportveranstaltungen und Konzerte zu bekommen.“

Diese Beziehungen, so sagte er, enden nicht nach dem Abschluss. „Sobald sie ihre Praxis aufgenommen haben, kommen sie alle sechs Monate zu Besuch … und sie sprechen über Ziele, darüber, wie viel sie ihre Patienten dazu bringen können, diese Medikamente einzunehmen.“

Die Anreize sind atemberaubend. „Wenn Sie einen Impfstoff nach dem Impfplan verabreichen, ist das für das Pharmaunternehmen eine Milliarde Dollar pro Jahr wert.“

Sein Rat war einfach, aber wirkungsvoll: „Sie müssen in der Lage sein, Ihre Ärzte zu fragen und sich zu wehren … Wenn 80 % von uns nach den Ursachen und natürlicheren Antworten fragen, dann bewirken wir etwas.“

Maria fasste es in einem Satz zusammen: „Sie sprechen mit Ihrem Geldbeutel.“

Gemeinsam hinterließen sie den Zuschauern eine Botschaft, die nicht ignoriert werden konnte: Wenn die Menschen aufhören, das Problem zu finanzieren, wird das System keine andere Wahl haben, als sich zu ändern.

Als das Gespräch auf Reformen kam, verwies John auf RFK Jr. als jemanden, der nicht nur über Veränderungen redet, sondern auch handelt.

„Er lässt seinen Worten Taten folgen“, sagte er. „Er streicht medizinischen Fakultäten, die keine Veränderungen in Bezug auf Lebensstil und Gesundheit lehren, die Bundesmittel.“

Für einen Mann, der „seinen Vater und seinen Onkel in diesem Kampf … um die Freiheit der Wahrheit verloren hat“, zeigte diese Entscheidung laut Richardson Jr. echte Überzeugung. „Er hält sein Versprechen … er lässt seinen Worten Taten folgen.“

Er berichtete von seinen Erfahrungen auf einer großen medizinischen Konferenz, auf der „700 Ärzte … alle dort waren, um etwas über pflanzliche Ernährung zu lernen“. Selbst etablierte Ärzte, so stellte er fest, beginnen endlich, den Wandel zu erkennen: „Menschen, die sich zu 80 % pflanzlich ernähren, haben fünf- bis sechsmal bessere Gesundheitsergebnisse.“

Maria bezeichnete dies als „großen Schritt in die richtige Richtung“. John beendete diesen Abschnitt mit Optimismus: „Wir können unsere Gesundheit selbst in die Hand nehmen, indem wir entscheiden, was wir auf unseren Teller legen.“

Es war eine hoffnungsvolle Erinnerung daran, dass echte Veränderungen nicht in Washington beginnen – sie beginnen mit unseren Entscheidungen.

Als das Interview sich dem Ende zuneigte, warnte Maria, dass „die Ausbildung von Ärzten im Bereich Ernährung eine große Gefahr für die Pharmaindustrie darstellt“, und John stimmte ihr zu.

„Die östliche Medizin und die ayurvedische Medizin … haben inzwischen so viele heilende Eigenschaften bewiesen“, sagte er. „Wir werden das in die moderne Medizin einbringen.“

Dann kam die Geschichte, die alle innehalten ließ. Ein 12-jähriges Mädchen, das nach einem Jahr Chemotherapie im Sloan Kettering an Leukämie starb, hatte keine Optionen mehr – bis ihre Eltern sich an Richardsons Vater wandten, um Hilfe zu erhalten. „Sie erhielt etwa ein Jahr lang eine Chemotherapie mit Methotrexat und Cytotoxin … Sie war glücklich und gesund. Und sie lebt noch, 63 Jahre alt.“

John sagte, sie sei bei weitem nicht die Einzige. „Das ist keine Einzelfallgeschichte. Das sind die Geschichten. Es gibt viele, viele Tausende solcher Geschichten.“ Er wies auf einen Beweis hin, der sich direkt vor unseren Augen verbirgt: „Die Hunzas im Norden Pakistans werden über 100 Jahre alt … sie essen viele Aprikosenkerne.“

Und dann kam seine letzte, vernichtende Wahrheit. „Wenn man sich einer Chemotherapie und Bestrahlung unterzieht, hat man nur eine Chance von 3 bis 6 %, fünf Jahre zu überleben. Das sind keine guten Aussichten.“

Maria schloss mit einer Note von leisem Optimismus und sagte, dies könnte der Moment sein, in dem sich der Kreis der Medizin schließt – zurück zur echten Heilung, zurück zum gesunden Menschenverstand und zurück zu den Menschen, denen sie dienen soll.

