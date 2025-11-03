Dies könnte abgewendet werden, wenn Polen – das über die drittgrößte Armee der NATO verfügt und dessen neuer Präsident kürzlich nicht ausschloss, mit Putin zu sprechen, falls die nationale Sicherheit davon abhinge – sich nicht dazu manipulieren lässt, an damit verbundenen Provokationen teilzunehmen oder diejenigen zu unterstützen, die dafür verantwortlich sind.

Das verdächtige russische Drohnenereignis Anfang September über Polen, Estlands anschließende Behauptung, russische Jets hätten seinen maritimen Luftraum verletzt, und die jüngste russische Drohnenangst in Skandinavien sind laut der Financial Times dafür verantwortlich, dass die NATO eine dreigleisige Reaktion entlang ihrer Ostflanke in Betracht zieht. Ihren Quellen zufolge könnte diese in der Bewaffnung von Überwachungsdrohnen, der Vereinfachung der Einsatzregeln für Kampfpiloten und der Abhaltung von NATO-Übungen direkt an der Grenze des Bündnisses zu Russland bestehen.

Die ersten beiden Punkte bergen offensichtliche Eskalationsrisiken, da übermäßig nervöse Bediener oder Piloten eine ernsthafte internationale Sicherheitskrise provozieren könnten, wenn sie auf russische Drohnen oder Jets schießen – oder sie gar abschießen. Dies gilt besonders, wenn es im internationalen Luftraum oder gar im russischen Luftraum geschieht. Was den letzten Punkt betrifft, würde Russlands Bedrohungsbewertung während der Dauer solcher Manöver stark ansteigen, da diese als Deckmantel für Aggressionen – auch hybride, etwa durch Drohnen und/oder Söldner – dienen könnten.

NATO-Störsignale könnten außerdem dazu führen, dass russische Drohnen die Grenze überqueren, wie diese Analyse hier argumentiert, was vermutlich auch das verdächtige Ereignis über Polen ausgelöst haben könnte. In einem solchen Szenario könnte die NATO einen Vorwand für eine (möglicherweise vorgeplante) Eskalation gegen Russland haben, die leicht außer Kontrolle geraten könnte, falls keine besonnenen Entscheidungen getroffen werden. Die Financial Times merkte an, dass „eine Änderung möglicherweise nicht öffentlich kommuniziert wird“, sodass eine Krise ohne Vorwarnung ausbrechen könnte, falls die NATO einen Fehltritt begeht.

Kommunikation ist entscheidend, um dies zu verhindern. Doch Polen lehnte Russlands Vorschlag ab, über das verdächtige Drohnenereignis im September zu sprechen. Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa verurteilte Polen kürzlich dafür, dass es die Visa russischer Experten vor einem OSZE-Treffen in Warschau annullierte. Polen strebt danach, seinen verlorenen Großmachtstatus wiederzubeleben – der September ist in dieser Hinsicht historisch bedeutsam, wie hier erklärt – und würde damit seine jahrhundertelange Rivalität mit Russland wiederaufleben lassen, möglicherweise auf Kosten der regionalen Stabilität.

Es gibt drei Fronten, an denen Polen eine, einige oder alle drei Teile der angeblich geplanten NATO-Reaktion auf die jüngste russische Bedrohung anwenden könnte: Kaliningrad, Belarus und/oder die Ukraine. Zudem verfügt es über die drittgrößte Armee der NATO und plant nicht, seine beispiellose Aufrüstung zu verlangsamen. Seine politisch-militärische Führung könnte sich daher eines Tages ermutigt fühlen, Russlands rote Linien zu testen – was laut dem russischen Botschafter in Frankreich zu einem NATO-Russland-Krieg führen könnte, falls ein russisches Flugzeug abgeschossen würde.

Der neue polnische Präsident Karol Nawrocki entschied weise, dieses Risiko nicht einzugehen, indem er – trotz Drucks seines Außenministers – nach dem Vorfall im September ablehnte, über Teilen der Ukraine eine Flugverbotszone zu verhängen. Später stellte sich heraus, dass die Regierung über die russische Verantwortung für die Schäden an einem Haus gelogen hatte, nachdem bekannt wurde, dass eine NATO-Rakete dafür verantwortlich war. Dies wurde Nawrocki ebenfalls verschwiegen. Tieferliegende staatliche Kräfte – möglicherweise bald in Absprache mit der Ukraine – wollen offenbar eindeutig einen neuen polnisch-russischen Krieg entfachen.

Da Nawrocki kürzlich nicht ausschloss, mit Putin zu sprechen, wenn Polens Sicherheit davon abhänge, könnte er dies in einer Krise tun, statt sich von den tiefstaatlichen Kräften irreführen zu lassen – insbesondere von der liberal-globalistischen Regierungskoalition und deren militärisch-geheimdienstlichen Verbündeten, die gerade versucht haben, ihn in einen Krieg zu drängen. Ohne die direkte Beteiligung der drittgrößten NATO-Armee an einer möglicherweise bevorstehenden Krise – sei sie vom polnischen Tiefenstaat oder den baltischen Staaten provoziert – könnte ein NATO-Russland-Krieg noch verhindert werden.