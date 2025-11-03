Europa zahlt, Amerika profitiert

Von Klaus Neumann | Die jüngste Botschaft aus Washington ist eindeutig: Die militärische Unterstützung für die Ukraine soll künftig in erster Linie von Europa getragen werden. Während die Vereinigten Staaten ihre direkte finanzielle Beteiligung reduzieren wollen, erwartet man von den europäischen Verbündeten, dass sie den Krieg weiter finanzieren – politisch, wirtschaftlich und militärisch.

Europa ist längst der Hauptfinanzierer dieses Konflikts. Laut Schätzungen der EU-Kommission und internationaler Institute haben die europäischen Staaten zusammen deutlich mehr Hilfen für die Ukraine bereitgestellt als die USA – sowohl in Form von direkten Zuschüssen als auch durch Kredite, humanitäre Programme und Waffenlieferungen.