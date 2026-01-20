EXKLUSIV: Wie man dem Sozialkreditsystem entkommt, bevor es zu spät ist | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Sie verfolgen, was Sie tun, mit wem Sie sprechen und wohin Sie gehen. Jede Ihrer Bewegungen wird bewertet – und sobald das System Sie erfasst hat, gibt es kein Entkommen mehr.

Der CEO von Palantir sprach das Unausgesprochene laut aus – und niemand zuckte mit der Wimper.

Er behauptet, seine Software habe „im Alleingang“ den Aufstieg der „extremen Rechten“ in Europa gestoppt.

Lesen Sie das noch einmal.

Das ist keine Verschwörungstheorie. Es handelt sich um algorithmische Wahlkampfführung, bei der nicht gewählte Tech-Eliten politische Ergebnisse mit Code statt mit Stimmen beeinflussen.

Fügen Sie nun noch Shadowbans, Blacklists, Echtzeit-Emotionsprofiling und KI-gesteuerte Verhaltensbewertung hinzu …

Und fragen Sie sich: Sind Sie immer noch derjenige, der die Entscheidungen trifft?

Es geht hier nicht mehr nur um Zensur oder Wahlen.

Die koordinierte, weltweite Einführung der digitalen ID findet vor unseren Augen statt. Betrüger sind jetzt dank KI extrem mächtig und sehr gefährlich. Das Überwachungs- und digitale Kontrollnetzwerk wächst und die Menschen fühlen sich eingeengt.

Glenn und Eric Meder sind Datenschutzexperten und sagen, dass es durchaus einen Ausweg gibt – und dass die Menschen jetzt Maßnahmen ergreifen können und sollten, um sich vor dem drohenden Sozialkreditsystem zu schützen. Sie sind heute bei uns zu Gast, um darüber zu diskutieren.

Palantir’s CEO said the quiet part out loud—and no one blinked.



He claims his software “single-handedly” stopped the rise of the “far right” in Europe.



Read that again.



This isn’t a conspiracy theory. It’s called algorithmic electioneering—where unelected tech elites shape… pic.twitter.com/PeTJxJ4tmX — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) January 17, 2026

Glenn Meder verschwendete keine Zeit damit, die Dinge schönzureden. Er begann das Interview mit einer deutlichen Warnung: Digitale Ausweise und Überwachungssysteme seien darauf ausgelegt, die Menschheit zu versklaven.

„Sie verfügen über die Technologie, jeden einzelnen Aspekt unseres Lebens zu kontrollieren“, sagte er und beschrieb eine Zukunft, in der man sofort belohnt oder bestraft wird – ohne Gerichtsverfahren, ohne Erklärung.

Das Beängstigendste daran? Es handelt sich nicht um eine ferne Dystopie. Die Infrastruktur wird bereits aufgebaut.

„Wenn es nicht ausreicht, sich selbst zu schützen, tun Sie es für Ihre Kinder“, mahnte er. „Sie werden nie wieder Freiheit kennenlernen.“

Das, betonte er, stehe wirklich auf dem Spiel.

„Dies ist das wichtigste Thema unserer Zeit – dieses digitale Kontrollnetz zu stoppen.“

Glenn Meder didn’t waste time sugarcoating it. He opened the interview with a stark warning: digital IDs and surveillance systems are designed to enslave humanity.



“They have the technology to control every single aspect of our lives,” he said, describing a future where you’re… pic.twitter.com/rd6ULgl8YF — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) January 17, 2026

Eric Meder ging sogar noch weiter und deckte ein System auf, das bereits still im Hintergrund läuft.

Er erklärte, wie Blacklists im Stil von Sozialkrediten in Kommunikationssysteme eingebunden werden. Wenn Sie jemanden anrufen, könnte auf dessen Telefon eine Warnung angezeigt werden, dass Sie auf einer Blacklist stehen, sagte er. „Wenn Sie diesen Anruf annehmen, verlieren Sie Punkte …“

Dies ist keine Warnung vor etwas, das irgendwann einmal passieren könnte. Es handelt sich um eine Funktion, die bereits getestet wird. Freunde, Kollegen – sogar Familienmitglieder – sind gezwungen, sich zwischen dem Erhalt ihrer Punktzahl und dem Kontakt zu Ihnen zu entscheiden.

„Sie werden Sie meiden wie die Pest.“

Es handelt sich um eine gezielte Isolierung – ein System, das darauf ausgelegt ist, menschliche Bindungen zu zerstören, Gehorsam zu erzwingen und Dissens zu bestrafen, ohne ein Wort zu sagen.

Eric Meder took it even further, exposing a system that’s already quietly running in the background.



He explained how social credit-style blacklists are being woven into communication systems. When you call someone, their phone might display a warning that you’ve been… pic.twitter.com/Zc6DvVJ2v2 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) January 17, 2026

Maria ließ dann eine Bombe platzen: Der CEO von Palantir hat offen zugegeben, dass ihre Software dazu verwendet wurde, den Aufstieg der „extremen Rechten” in Europa zu stoppen.

Das hatte nichts mit öffentlicher Sicherheit zu tun. Es ging darum, politische Ergebnisse zu beeinflussen – still, präzise und in großem Maßstab. Eine neue Art des Wahlkampfs, der nicht mit Stimmzetteln, sondern mit Algorithmen geführt wurde.

Glenn warnte, dass die meisten Menschen innerhalb des Systems gar nicht merken, was da passiert. Ihre Weltanschauung wird in Echtzeit geprägt – ohne ihr Wissen. „Wenn man einfach mitmacht, merkt man gar nicht, dass etwas nicht stimmt”, sagte er.

Und wenn sie es merken, ist es vielleicht schon zu spät, um sich zu wehren.

Maria then dropped a bombshell: Palantir’s CEO has openly admitted their software was used to stop the rise of the “far right” in Europe.



This had nothing to do with public safety. It was about shaping political outcomes—quietly, surgically, and at scale. A new kind of… pic.twitter.com/7HIcW6jC1k — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) January 17, 2026

Von dort aus wandte sich das Gespräch einem persönlicheren Thema zu: Ihren Emotionen.

Glenn verriet, dass das KI-Tool von Microsoft buchstäblich jede Sekunde Screenshots macht und Ihre Pupillenerweiterung verfolgt, um zu sehen, wie Sie auf das reagieren, was auf dem Bildschirm zu sehen ist.

Diese Daten, kombiniert mit Informationen von Fitbits und anderen Wearables, helfen dem System zu lernen, was Ihre Aufmerksamkeit erregt und wie es bestimmte Emotionen auslösen kann.

All dies fließt in den Algorithmus ein, der Ihre Weltanschauung prägt. Es wird nicht nur verfolgt, was Sie sich ansehen. Es wird manipuliert, was Sie fühlen.

„Deshalb wollen Hacker jeden noch so kleinen Datenpunkt über Sie.“

From there, the conversation turned to something more personal: your emotions.



Glenn revealed that Microsoft’s AI tool literally takes screenshots every second and tracks your pupil dilation to see how you react to what’s on screen.



That data, combined with information from… pic.twitter.com/JqhAQjKVyC — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) January 17, 2026

Es wird noch düsterer. Glenn beschrieb eine Zukunft, in der das Verhalten nicht mehr durch Gerichte oder Gesetze geregelt wird, sondern durch sofortige, automatisierte Bestrafung.

„Wenn man etwas gut findet, was ihnen nicht gefällt, gibt es sofort eine Geldstrafe von 200 Dollar“, sagte er. Keine Berufung. Keine menschliche Überprüfung. Nur sofortige digitale Durchsetzung.

Mit CBDCs und digitalen Ausweisen wird KI in der Lage sein, Gehorsam in großem Maßstab durchzusetzen – ohne jegliche Reibungsverluste. „So trainiert man einen Hund“, fügte er hinzu.

Und genau das ist der Plan.

„So werden sie es einsetzen und gegen uns als Waffe einsetzen.“

It gets darker. Glenn described a future where behavior isn’t governed by courts or laws, but by instant, automated punishment.



“You give a thumbs up to something they don’t like—instantaneous $200 fine,” he said. No appeals. No human review. Just immediate digital enforcement.… pic.twitter.com/wUCpuKHpKr — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) January 17, 2026

Dennoch endete das Gespräch nicht in Verzweiflung. Glenn und Eric glauben, dass noch Zeit bleibt, um das Unvermeidliche zu verhindern – aber nur, wenn die Menschen jetzt handeln.

„Je mehr Menschen jetzt die Überwachung minimieren, desto schwieriger wird es für sie, sie umzusetzen“, sagte Glenn. Es geht nicht nur darum, sich selbst zu schützen. Es geht darum, das gesamte System zu zerstören, bevor es sich festigt.

Ihre Gruppe, die Privacy Academy, hilft Menschen bereits dabei, ihre Privatsphäre zurückzugewinnen, und setzt sich für Gesetze zum Verbot digitaler Ausweise und zur Erhaltung des Bargeldes ein.

Eric brachte es auf den Punkt: „Bring zuerst dein eigenes Haus in Ordnung. Dann hilf deiner Gemeinschaft.“

Das war kein Weltuntergangsszenario. Es war eine Strategie.

Ein Fahrplan für den Widerstand.

Still, the conversation didn’t end in despair. Glenn and Eric believe there’s still time to stop what’s coming— but only if people act now.



“The more people that minimize surveillance now, the harder it will be for them to implement it,” Glenn said. It’s not just about… pic.twitter.com/HYcCV2VBMM — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) January 17, 2026

Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen diese Informationen die Augen geöffnet haben, sollten Sie sich das vollständige Interview unten nicht entgehen lassen und es unbedingt mit Freunden teilen.