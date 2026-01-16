Exklusivbericht: Vogelgrippe-Ausbruch nahe Labor entfacht Debatte über Gain-of-Function-Forschung

Ein Vogelgrippe-Ausbruch in einer Milchviehherde in Wisconsin hat Spekulationen ausgelöst, dass Gain-of-Function-Forschung in einem nahegelegenen Universitätslabor – in dem Wissenschaftler an der Entwicklung eines Vogelgrippe-Impfstoffs für Rinder arbeiten – hinter dem Ausbruch stecken könnte. Das Labor weist eine Vorgeschichte von Sicherheitsverstößen auf.

Ein Vogelgrippe-Ausbruch in einer Milchviehherde in Wisconsin hat Spekulationen genährt, dass Gain-of-Function-Forschung in einem nahegelegenen Universitätslabor – in dem Wissenschaftler an der Entwicklung eines Vogelgrippe-Impfstoffs für Rinder arbeiten – eine Rolle bei dem Ausbruch gespielt haben könnte.

Im vergangenen Monat identifizierte das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) nach eigenen Angaben den ersten bekannten Fall hochpathogener Vogelgrippe in einer Milchviehherde im Dodge County, Wisconsin.

Der Tier- und Pflanzenschutzdienst des USDA (Animal and Plant Inspection Service, APHIS) bezeichnete den Ausbruch als neues sogenanntes „Spillover“-Ereignis – von Wildtieren auf Rinder.

Die beiden Wissenschaftler, die für APHIS die vollständige Genomsequenzierung durchführten und das für den Ausbruch im Dodge County verantwortliche Virus identifizierten, arbeiten an der School of Veterinary Medicine der University of Wisconsin–Madison, bestätigte die Universität.

Dieselben Wissenschaftler – Keith Poulsen, DVM, Ph.D., und Yoshihiro Kawaoka, DVM, Ph.D. – haben zudem gemeinsam Studien zur Gain-of-Function-Forschung verfasst, darunter auch Arbeiten im Zusammenhang mit dem H5N1-Virus.

Einer der Wissenschaftler, Kawaoka, leitet das Influenza Research Institute der Universität, das dafür bekannt ist, Gain-of-Function-Forschung an H5N1 durchzuführen. Kawaoka war 2019 Direktor des Hochsicherheitslabors, als dieses aufgrund eines Sicherheitsverstoßes unter Beobachtung geriet.

Das Labor des Instituts befindet sich etwa 64 km vom Vogelgrippe-Ausbruch im Dodge County entfernt.

Kawaoka ist außerdem Mitbegründer des Grippeimpfstoffherstellers FluGen. Zudem gehört er zu einer Gruppe von Wissenschaftlern, die an der Entwicklung eines Vogelgrippe-Impfstoffs für Nutztiere arbeiten.

Will Cushman vom Office of Strategic Communication der University of Wisconsin–Madison bestätigte, dass die Virologen Poulsen und Kawaoka H5N1-Forschung betreiben. Er bestritt jedoch, dass es sich dabei um Gain-of-Function-Forschung handele.

Die teilweise vom Bund finanzierte Forschung ziele darauf ab, die H5N1-Stämme besser zu verstehen, die sich von Wildtieren ausbreiten und auf Farmen in den USA zirkulieren, sagte Cushman gegenüber The Defender.

D1.1-Vogelgrippe-Stamm mit Tod eines dreijährigen Kindes in Mexiko in Verbindung gebracht

Im vergangenen Monat identifizierten Poulsen und Kawaoka den H5N1-Klade-2.3.4.4b-Genotyp D1.1 als verantwortlich für den Ausbruch im Dodge County. Der D1.1-Genotyp weist Merkmale auf, die die Übertragbarkeit des Virus erhöhen könnten – auch auf Menschen.

Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Forschungswissenschaftler bei Children’s Health Defense (CHD), sagte, der Ausbruch im Dodge County sei „bemerkenswert“, da nationale Datenbanken im vergangenen Jahr „keinen Säugetierwirt von D1.1 irgendwo in der Nähe von Wisconsin“ zeigen.

Zwei „isolierte“ Spillover-Ereignisse mit dem D1.1-Stamm wurden Anfang 2025 in Arizona und Nevada identifiziert, berichtete Reuters. APHIS erklärte, dass das Spillover-Ereignis in Wisconsin als nicht mit diesen beiden früheren Ereignissen zusammenhängend angesehen werde.

Laut APHIS stellen die in den USA unter Vögeln und Rindern zirkulierenden Vogelgrippeviren „ein geringes Risiko für die Allgemeinbevölkerung“ dar.

Die Weltgesundheitsorganisation berichtete jedoch, dass der Tod eines dreijährigen Mädchens in Mexiko am 8. April 2025 durch Atemwegskomplikationen verursacht wurde, die sich entwickelten, nachdem das Kind sich mit dem D1.1-Stamm der Vogelgrippe infiziert hatte.

D1.1 enthält Mutationen, die „die Fähigkeit des Virus zur Infektion menschlicher Zellen verbessern könnten“

Mehrere aktuelle Fachartikel haben darauf hingewiesen, dass D1.1 Eigenschaften besitzen könnte, die ihn virulenter machen – möglicherweise auch für Menschen – als frühere Vogelgrippe-Stämme.

Ein Artikel in Nature vom Juli 2025 beschrieb neue Vogelgrippe-Genotypen – darunter die D1.1-Variante – als mit „weiter Verbreitung und Übertragbarkeit … auf Rinder“.

Ein Artikel im Journal of Infectious Diseases vom November 2025 zeigte, dass die D1.1-Variante möglicherweise „besser an menschliche Nasen- und Atemwegsorganoide angepasst“ ist als der zuvor dominierende Vogelgrippe-Genotyp B3.13 in Nordamerika.

„D1.1 zeigt in Labormodellen eine bessere Anpassung an menschliches Atemwegsgewebe als beispielsweise B3.13, aufgrund seiner höheren Replikationskapazität in menschlichen Nasen- und Atemwegsorganoiden“, sagte die Immunologin und Biochemikerin Jessica Rose, Ph.D.

In einem Meinungsbeitrag vom Dezember 2024 für Medscape deutete die italienische Ärztin und freie Gesundheitsjournalistin Dr. Roberta Villa an, dass es möglicherweise eine Verbindung zwischen dem Ausbruch von D1.1 und Gain-of-Function-Forschung gibt.

Villa schrieb, dass die Veröffentlichung der vollständigen Virus-Sequenz von D1.1 „Mutationen hervorgehoben hat, die die Fähigkeit des Virus zur Infektion menschlicher Zellen verbessern könnten“.

„Woher wissen wir das?“, fragte Villa. „Aus den heftig umstrittenen ‚Gain-of-Function‘-Studien, die Viren künstlich verändern, um zu verstehen, welche genomischen Punkte die meiste Überwachung erfordern – jene Mutationen, die den Erreger virulenter oder zwischen Menschen leichter übertragbar machen können.“

Villa erläuterte den möglichen Zusammenhang zwischen D1.1 und Gain-of-Function-Forschung nicht weiter.

Im Jahr 2024 veröffentlichten Kawaoka und ein Forscherteam in Nature eine Studie darüber, wie sich das bovine H5N1-Virus systemisch bei Mäusen und Frettchen ausbreiten und an menschliche Rezeptoren binden kann.

Vorgeschichte von Unfällen im Labor der University of Wisconsin

Seit 1990 ist Kawaoka an Gain-of-Function-Forschung zur Vogelgrippe beteiligt. Dr. Anthony Fauci und die Bill & Melinda Gates Foundation (heute Gates Foundation) finanzierten einen Teil dieser Forschung.

2012 veröffentlichten Kawaoka und der niederländische Forscher Ron Fouchier, Ph.D., eine Arbeit in Science, in der sie darlegten, wie sie H5N1 so verändert hatten, dass es sich zwischen Frettchen übertragen konnte.

Die Veröffentlichung löste einen Aufschrei in der globalen Wissenschaftsgemeinschaft aus. Ein Leitartikel der New York Times bezeichnete die Forschung als „Ein konstruiertes Weltuntergangsszenario“.

2014 geriet Kawaoka erneut in die Schlagzeilen, nachdem The Independent behauptet hatte, sein Labor habe einen neuen Stamm des H1N1-Virus von 2009 mit pandemischem Potenzial geschaffen.

Im Dezember 2019 wurde eine Forscherin, die an einem Experiment zur Übertragung von H5N1 zwischen Frettchen beteiligt war, möglicherweise dem Virus ausgesetzt, als ihr Luftschlauch riss, berichtete USA Today. Das Labor informierte weder den Biosicherheitsausschuss der Universität noch die National Institutes of Health (NIH) bis Februar 2020.

2013 stach sich eine Forscherin in Kawaokas Labor versehentlich mit einer Nadel, die mit einem im Labor erzeugten H5N1-Virus kontaminiert war.

Eine Woche später verschüttete ein weiterer Mitarbeiter desselben Labors ein im Labor erzeugtes Vogelgrippevirus auf eine behandschuhte Hand. Details über das anschließende Protokoll sind unbekannt.

2015 meldete die University of Wisconsin dem NIH „neun weitere Vorfälle“ im Labor zwischen 2012 und 2014.

2023 untersuchte der Ausschuss für Aufsicht und Regierungsreform des US-Repräsentantenhauses „gefährliche Gain-of-Function-Forschung“, die an der University of Wisconsin durchgeführt wurde.

Im selben Jahr brachten Gesetzgeber in Wisconsin den Gesetzentwurf Assembly Bill 413 ein, der Gain-of-Function-Forschung an Universitäten des Bundesstaates verboten hätte. Die University of Wisconsin lobbyierte gegen den Gesetzentwurf, der im April 2024 scheiterte.

Trumps USDA fokussiert sich nicht auf Impfstofflösung gegen Vogelgrippe

Während sich die Vogelgrippe-Ausbrüche fortsetzen, verfasste im vergangenen Monat eine parteiübergreifende Gruppe von 23 US-Senatoren einen Brief, in dem sie die Trump-Regierung aufforderte, einen „wissenschaftlich fundierten Plan“ zur Entwicklung eines Vogelgrippe-Impfstoffs für Nutztiere zu erarbeiten.

„Jede endgültige Impfstoffstrategie muss Rückmeldungen von Akteuren der Tiergesundheit und Branchenexperten berücksichtigen und auf solider Wissenschaft beruhen“, heißt es in dem Schreiben.

Reuters berichtete unter Berufung auf einen Sprecher des USDA, dass die Behörde die Biosicherheitsmaßnahmen der Landwirte – und nicht die Entwicklung eines Impfstoffs – als wirksamstes Mittel zur Bekämpfung der Ausbreitung der Vogelgrippe betrachtet.

Im Mai 2025 kündigte die Trump-Regierung einen 700-Millionen-Dollar-Vertrag mit Moderna zur Entwicklung eines Vogelgrippe-Impfstoffs für Menschen.

In einem Interview mit CHD.TV im Jahr 2024 während eines damaligen Vogelgrippe-Ausbruchs in Texas erklärte Dr. Richard Bartlett, Vogelgrippe-Impfstoffe seien „bereit für die Massenproduktion“.