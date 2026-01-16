Nvidia arbeitet mit israelischem Technologieunternehmen zusammen, um Smart-City-Infrastruktur anzutreiben

Die Technologie macht „hochleistungsfähige 3D-Wahrnehmung in mehreren Märkten und Anwendungsfällen möglich, darunter Smart Cities, Mobilität, Perimetersicherheit und mehr

Der folgende Bericht ist eine Pressemitteilung von Innoviz Technologies Ltd., veröffentlicht am 6. Januar.

Innoviz Technologies Ltd., ein führender Anbieter von Hochleistungs-LiDAR-Lösungen, gab heute die Integration seines InnovizSMARTer-LiDAR mit dem NVIDIA Jetson Orin Nano bekannt. Die neue Lösung liefert eine vollständige Far-Edge-Lösung für Echtzeit-3D-Wahrnehmung und ermöglicht den drahtlosen Einsatz von LiDAR-Sensoren in bandbreitenbeschränkten Umgebungen, während die Kosten für zentrale Verarbeitung erheblich gesenkt werden.

Die Integration mit NVIDIA Jetson Orin Nano adressiert eine zentrale Hürde bei intelligenter Infrastruktur. Hochleistungsfähige LiDAR-Sensoren erzeugen Gigabit pro Sekunde an Rohdaten, was für drahtlose oder cloudbasierte Systeme unpraktikabel ist. Die kompakte Bauform und die hohe GPU-Effizienz des NVIDIA Jetson Orin Nano machen ihn zur idealen Wahl für Edge-Verarbeitung und Echtzeit-Kompression.

InnovizSMARTer reduziert die Anforderungen an die Datenübertragung um ein bis zwei Größenordnungen, wodurch der Bedarf an kostspieliger Glasfaserinfrastruktur entfällt und flexible, skalierbare Implementierungen ermöglicht werden. Die Lösung unterstützt Wi-Fi, LTE, 5G sowie andere drahtlose Netzwerke und macht hochleistungsfähige 3D-Wahrnehmung in mehreren Märkten und Anwendungsfällen möglich, darunter Smart Cities, Mobilität, Perimetersicherheit und mehr.

Mit einer kosteneffizienten, cloudverbundenen Lösung vereinfacht InnovizSMARTer, integriert mit NVIDIA Jetson Orin Nano, die Installation und ermöglicht es Kunden, mehr Sensoren schneller und an mehr Standorten einzusetzen. Dies soll Projektlaufzeiten drastisch verkürzen und die Anfangsinvestitionen senken, wodurch fortschrittliche 3D-Wahrnehmung für eine breitere Palette von Kunden und Anwendungsfällen zugänglich wird. Die cloudbasierte Architektur ist darauf ausgelegt, Kunden die Fernüberwachung, -verwaltung und -skalierung ihrer Projekte zu ermöglichen und eine schnelle Expansion über Städte, Campusgelände und Unternehmen weltweit zu unterstützen.

„Diese Zusammenarbeit mit NVIDIA demonstriert unser Engagement, fortschrittliche LiDAR-Technologie zugänglich und skalierbar zu machen“, sagte Omer Keilaf, CEO und Gründer von Innoviz Technologies. „Durch die Kombination unseres LiDAR mit der NVIDIA-KI-Infrastruktur erwarten wir, neue Möglichkeiten für urbane Mobilität, Sicherheit und intelligente Infrastruktur zu eröffnen und gleichzeitig Bereitstellungskosten und Komplexität zu reduzieren.“

Kundenvorteile: