Grönland ist das Kronjuwel von „Fortress America“

Andrew Korybko

Trump bekräftigte kürzlich erneut seine Absicht, Grönland zu annektieren, unter dem Vorwand, dies würde angeblich verhindern, dass China oder Russland das autonome Gebiet des NATO-Mitglieds Dänemark angreifen. Viele glauben jedoch, dass seine Hauptmotivation darin besteht, die Kontrolle über die schätzungsweise zweitgrößten Vorkommen kritischer Mineralien der Welt zu erlangen. Die Daily Mail berichtete anschließend, dass tatsächlich die USA selbst planen, die größte Insel der Welt zu besetzen – nicht China oder Russland, die Dänemark selbst nicht als Bedrohung betrachtet.

Vor diesem Hintergrund berichtete Bloomberg, dass „Großbritannien und Deutschland über NATO-Truppen in Grönland sprechen, um die US-Drohungen zu beruhigen“, angeblich mit der Absicht, die USA abzuschrecken – obwohl es extrem unwahrscheinlich ist, dass sie deswegen über Grönland kämpfen würden, so wie zuvor auch eingeschätzt wurde, dass Frankreich dies nicht tun würde. Grönland liegt für Trump praktisch zum Greifen nahe, wenn er es wirklich will, da weder die NATO noch die Einheimischen ihn daran hindern können; letztere haben keine realistische Möglichkeit, die Rohstoffförderung oder den Bau weiterer Militärbasen dort zu blockieren.

Darin liegen die Ziele, die die USA vorantreiben würden: Weitere Einrichtungen zur Ergänzung der Pituffik Space Base würden die US-Pläne für den Raketenabwehrschild „Golden Dome“ stärken, um einen strategischen Vorteil gegenüber Russland zu erlangen, während die Förderung weiterer kritischer Mineralien die Abhängigkeit von verwundbaren chinesischen Lieferketten reduzieren würde. Darüber hinaus würde die Annexion Grönlands helfen, „Fortress America“ aufzubauen – den Kern der „Trump-Doktrin“, wie sie in der Nationalen Sicherheitsstrategie verankert ist, um die US-Hegemonie über die Hemisphäre wiederherzustellen.

Die Erreichung dieses großstrategischen Ziels würde letztlich dazu beitragen, Trumps vorgeschlagene Erhöhung des Verteidigungshaushalts um 50 Prozent auf 1,5 Billionen US-Dollar im nächsten Jahr (und was auch immer danach folgt) zu subventionieren und damit den USA ermöglichen, China entschlossener einzudämmen und sicherzustellen, dass die USA in dem (vorerst noch weit entfernten) Szenario überleben und sogar gedeihen, in dem sie aus der östlichen Hemisphäre verdrängt werden oder sich von dort zurückziehen. Grönland ist aus den genannten Gründen das Kronjuwel von „Fortress America“, weshalb seine Annexion für die USA zwingend ist.

Gleichzeitig ist es jedoch auch möglich, dass einige von Trumps Beratern ihn davon überzeugen, diesen Schritt nicht zu verfolgen, da dies die Beziehungen zur EU und zur NATO irreparabel beschädigen könnte. Von der ersten erwartet die USA enorme Profite nach dem unausgewogenen Handelsabkommen des vergangenen Sommers, und von der zweiten, dass sie nach dem Ende des Ukraine-Konflikts die Eindämmung Russlands in Europa anführt. Obwohl die USA einen Handelskrieg mit der EU wahrscheinlich gewinnen würden, könnte ein langwieriger Konflikt zu geringeren Profiten und zu mehr Chancen für China dort führen.

Was die NATO betrifft, könnte es sein, dass die USA ohne deren uneingeschränkte Verpflichtung zur Eindämmung Russlands nach dem Ende des Ukraine-Konflikts davor zurückschrecken, viele ihrer Kräfte aus Europa in den asiatisch-pazifischen Raum zu verlegen, um China entschlossener einzudämmen – und damit einen der Grundpfeiler der „Trump-Doktrin“ untergraben. Dennoch dürften angesichts der Bedeutung des US-Marktes für die EU und der krankhaften Angst der meisten NATO-Mitglieder vor Russland alle Schäden, die eine mögliche US-Annexion Grönlands an den Beziehungen verursacht, rasch wieder behoben werden.

Aus diesen Gründen ist es wahrscheinlich, dass die USA Grönland annektieren werden, obwohl sie dort bereits volle wirtschaftliche und militärische Handlungsfreiheit genießen, die weder China noch Russland jemals haben werden. In diesem Fall würden die USA jeden verbleibenden Zweifel an ihren hegemonialen Absichten gegenüber ihren Verbündeten ausräumen. Trump hat sich nie von Sorgen darüber abschrecken lassen, die Gefühle seiner Gegenüber zu verletzen oder dass deren Gesellschaften die USA ablehnen könnten – und je mehr über solche Konsequenzen gesprochen wird, desto mehr könnte er geneigt sein, es gerade deshalb zu tun.