Experte: Deswegen sprechen Piloten nicht über die UFOs, die sie sehen

Piloten laufen Gefahr, entlassen zu werden, wenn sie UFO-Sichtungen melden. Ihnen wird geraten, nicht offen darüber zu sprechen.

Der Moderator der Discovery Show UFO Witness, Ben Hansen, sagte in einem Interview mit NewsNation, dass seltsame Lichter dutzende Male über dem Pazifik und dem Atlantik gesehen wurden.

Along with military pilots, some commercial air pilots have claimed they've seen UFOs during flights. @BrianEntin speaks with Discovery+ "UFO Witness" host @BenHansen00 about why many don't make official reports.



More: https://t.co/RoPpLqUfNr #Banfield pic.twitter.com/JrZaVH5bmw