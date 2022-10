„Experten“ geben jetzt zu, dass man NIEMALS „vollständig geimpft“ sein wird

Kit Knightly

Wir von OffG – und viele unserer Kollegen in den alternativen Medien – berichten nun schon seit über einem Jahr, dass die Covid-„Impf“-Kampagne niemals enden wird.

Kurz gesagt, Sie werden NIEMALS „vollständig geimpft“ sein.

Das war klar, als die Gesundheitsinstitutionen auf der ganzen Welt begannen, ihre Definition des Begriffs zu „aktualisieren“.

Israel. Amerika. Großbritannien. Neuseeland. Australien … sie alle taten es, und es kam nicht überraschend.

Von Anfang an wurde die „Pandemie“ durch nichts anderes als rhetorische Tricks und manipulative Sprache geschaffen, kontrolliert, durchgesetzt und aufrechterhalten. Neue Namen für alte Dinge. Neue Definitionen für alte Wörter.

„Covid“ war schon immer nichts anderes als eine Pandemie der Terminologie. Die fließende Natur von „vollständig geimpft“ ist nur ein weiteres Beispiel.

Der Begriff hat sich bereits von „doppelt geimpft“ zu „geboostet“ und „doppelt geboostet“ ausgeweitet, und da für alle Varianten neue „Impfstoffe“ erwartet werden, sieht es nicht so aus, als ob ein Ende in Sicht wäre.

Wie ich schon sagte, wird man nie wirklich „vollständig geimpft“ sein… und jetzt geben sie es auch noch zu.

In einem weiteren Versuch der Kontrolle durch Sprachmanipulation wird versucht, den Begriff „vollständig geimpft“ vollständig aus dem Covid-Diskurs zu streichen.

Gestern brachte NBC News diesen Artikel mit der Überschrift:

Es ist an der Zeit, bei Covid nicht mehr „vollständig geimpft“ zu sagen, sagen Experten – hier ist der Grund

Weiter heißt es:

Wenn Sie bei Covid immer noch „vollständig geimpft“ sagen, ist es an der Zeit, damit aufzuhören. Angesichts der neuen Auffrischungsimpfungen, die auf dem Markt sind, und des sich ständig weiterentwickelnden Virus sagen Experten, dass dieser Begriff nicht mehr bedeutet, dass man so gut wie möglich geschützt ist. Sie verweisen auf zwei weitaus angemessenere Alternativen, die in der gegenwärtigen Phase der Pandemie zu verwenden sind.