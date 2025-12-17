Experten sind sich einig: Es gibt keine „Supergrippe“

Von Kit Knightly

Derzeit sind die Schlagzeilen in ganz Großbritannien und einigen anderen Ländern voll von Verweisen auf die „Supergrippe“.

Es gibt keine „Supergrippe“.

Es handelt sich um einen Begriff ohne wissenschaftliche Bedeutung und ohne feste Definition. Um dies zu bestätigen, brauchen wir nur diesen Bericht von Channel 4 News anzusehen:

Der NHS England bezeichnet sie als „Supergrippe“, was jedoch eher eine eigene Bezeichnung als eine wissenschaftliche Bezeichnung ist.

Oder, noch aussagekräftiger, da ist Devi Shridhar – die Hohepriesterin der Covid-Hysterie selbst –, deren Guardian-Kolumne den Titel „Nennen Sie es nicht Supergrippe“ trägt und wie folgt beginnt:

Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass „Supergrippe“ kein wissenschaftlicher Begriff ist und auch nicht von den Wissenschaftlern oder Ärzten verwendet wird, mit denen ich zusammenarbeite. Es handelt sich um einen umgangssprachlichen Ausdruck, der von verschiedenen Führungskräften des britischen Gesundheitsdienstes NHS England verwendet und von Wes Streeting, dem Gesundheitsminister, und Keir Starmer aufgegriffen wurde.

Das war’s dann wohl. Die Experten haben gesprochen: „Supergrippe“ ist ein umgangssprachlicher Begriff ohne tatsächliche Bedeutung.

Warum also beschreiben alle die beginnende Grippesaison mit diesem Begriff?

Um Shridar noch einmal zu zitieren:

Inmitten all des Lärms ist es schwierig zu erkennen, wie schlimm diese Grippe wirklich ist – und wie viel davon politischer Spin ist.

Ist es nicht so?

Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir herausfinden, wie schlimm diese Grippe wirklich ist und was daran (wenn überhaupt) „super“ ist.

Zunächst sollten wir fragen: Hat diese Grippe andere Symptome? Oder sind die Symptome schwerwiegender?

Das ist nicht der Fall, wie Dr. Giuseppe Aragona gegenüber The Independent erklärt [Hervorhebung hinzugefügt]:

Die Symptome und der Schweregrad der H3N2-Erkrankung ähneln denen der saisonalen Grippe, darunter Fieber, Husten, Schnupfen und möglicherweise weitere Symptome wie Gliederschmerzen, Erbrechen oder Durchfall.

Ok, also sind die Symptome häufig und nicht ungewöhnlich schwerwiegend. Vielleicht ist es dann aber ansteckender? Oder tödlicher?

Nein. Zumindest nicht laut den WHO-Experten, die in Politico zitiert werden [Hervorhebung hinzugefügt]:

Während die Zahl der Krankenhauseinweisungen aufgrund des frühen Beginns der Grippesaison stark angestiegen ist, gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass die Variante dieser Saison tödlicher oder übertragbarer ist, teilten Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) POLITICO mit.

OK, fassen wir zusammen, was wir bisher wissen:

Diese Grippe hat keine ungewöhnlichen Symptome.

Ihre Symptome sind nicht ungewöhnlich schwerwiegend.

Sie ist nicht ansteckender als normale Grippe.

Sie ist nicht tödlicher als normale Grippe.

Es scheint nichts Seltsames an dieser Grippe zu geben, geschweige denn „Super“.

Ein Großteil der Berichterstattung konzentriert sich auf die potenzielle Gefahr für den NHS, wobei Schlagzeilen warnen, dass dies „mehr als katastrophal” und „den NHS an den Rand des Abgrunds” treibt.

Aber jeder, der ein halbwegs gutes Gedächtnis hat oder googeln kann, wird Ihnen sagen, dass Schlagzeilen, die vor überfüllten Krankenhäusern oder einer „Winterkrise” warnen, in Großbritannien eine jährliche Tradition sind:

Der BBC-Erklärartikel „Grippe in fünf Grafiken – wie sich der diesjährige Winterausbruch unterscheidet“ zitiert sogar Experten, die darauf hinweisen, und stellt fest, dass das britische Gesundheitssystem NHS nicht kurz vor dem Zusammenbruch steht [Hervorhebung hinzugefügt]:

Gesundheitsexperten des Thinktanks King’s Fund sagen, dass die Rede von einer „unerbittlichen Grippewelle“ in den letzten Jahren beunruhigend vertraut geworden ist. Chris Streather, medizinischer Direktor des NHS in London, sagte jedoch, die Situation liege „gut innerhalb der Grenzen“ dessen, was der NHS bewältigen könne.

Es handelt sich also nicht um eine ungewöhnliche Grippe, das Gesundheitssystem NHS ist nicht ungewöhnlich überlastet, und es gibt (bislang) keine Überbelegung.

Der einzige Aspekt, der auch nur ansatzweise ungewöhnlich erscheint, ist der Zeitpunkt. Die erste Grafik der BBC zeigt dies:

Wenn man sich diese Grafik ansieht (vorausgesetzt, sie basiert auf tatsächlichen Daten), kann man erkennen, dass der Höhepunkt der Grippesaison etwa eine Woche früher als in den letzten Jahren einsetzt. Einige Medien bezeichnen dies als beispiellos, aber sie vergleichen es nur mit den letzten drei oder vier Jahren, sodass wir keine Ahnung haben, ob das stimmt. Die Anstiegsrate entspricht der Vergangenheit und scheint bereits ihren Höhepunkt erreicht zu haben.

Die Regierungszahlen zeigen, dass die Zahl der Menschen, die wegen „grippeähnlicher Erkrankungen” ihren Hausarzt aufsuchen, im Grunde normal ist, wenn auch wieder etwas früher als im Durchschnitt:

Eine kurze Suche in Suchmaschinen liefert Ihnen ähnliche Zahlen, die bis ins Jahr 1999/2000 zurückreichen und alle in und um Woche 49 herum einen Spitzenwert aufweisen.

Ebenso ist die Zahl der Menschen, die wegen Grippe ins Krankenhaus eingeliefert werden, für diese Jahreszeit normal:

Fassen wir noch einmal zusammen. Die Supergrippe:

Hat gewöhnliche Symptome. Von normaler Schwere. Sie ist nicht ungewöhnlich ansteckend. Oder besonders tödlich. Das Gesundheitssystem ist nicht überlasteter als sonst und liegt deutlich innerhalb der Grenzwerte. Eine normale Anzahl von Menschen geht zum Hausarzt. Dies führt zu einer vorhersehbaren Hospitalisierungsrate.

Kaum „super“, oder?

Nichts davon ist „Verschwörungstheorie”, sondern allesamt Mainstream-Daten. Das sind die „Experten”, auf die wir hören sollen, und die „Wissenschaft”, der wir folgen sollen.

Und doch befinden wir uns in dieser bizarren Situation, in der die Nachrichten im Allgemeinen allen sagen, sie sollen Angst haben, während die Einzelheiten sich bemühen, die Tatsache hervorzuheben, dass es bisher überhaupt nichts zu befürchten gibt.

Das kommt uns seltsam bekannt vor, nicht wahr?