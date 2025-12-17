5 Jahre zu spät: Stanford-Studie zu mRNA-Impfstoffen und Myokarditis – kein klassischer Herzinfarkt, mögliche Ausbreitung auf andere Organe

5 Jahre zu spät: Neue Stanford-Studie besagt, dass mRNA-Impfstoffe Myokarditis verursachen, „keinen Herzinfarkt im herkömmlichen Sinne“, sondern sich auf „andere Organe“ ausweiten

Von The Winepress

„Es handelt sich nicht um einen Herzinfarkt im herkömmlichen Sinne“, sagte er. „Es gibt keine Verstopfung der Blutgefäße, wie sie bei den meisten Herzinfarkten auftritt.“ – Na toll, danke, Captain Offensichtlich.

Die Mainstream-Wissenschaft beginnt nun endlich, die offensichtliche Wahrheit anzuerkennen, etwa fünf Jahre zu spät: Die Covid-19-mRNA-Impfstoffe verursachen Myokarditis des Herzens und führen zu Autoimmunerkrankungen in anderen Organen. Aber selbst dann können die Professoren der Stanford University noch nicht ganz so weit gehen, da sie immer noch den Erfolg der Impfungen bei der Eindämmung der „Pandemie” loben.

„Die mRNA-Impfstoffe haben einen enormen Beitrag zur Eindämmung der COVID-Pandemie geleistet“, sagte Wu, Simon H. Stertzer, MD, Professor und Professor für Medizin und Radiologie. „Ohne diese Impfstoffe wären mehr Menschen erkrankt, mehr Menschen hätten schwere Folgen davongetragen und mehr Menschen wären gestorben.“

Aus dem Blogbeitrag:

Impfstoffbedingte Myokarditis tritt bei etwa einem von 140.000 Geimpften nach der ersten Dosis auf und steigt nach der zweiten Dosis auf einen von 32.000. Aus unbekannten Gründen ist die Inzidenz bei männlichen Geimpften im Alter von 30 Jahren oder jünger mit einem von 16.750 Geimpften am höchsten. Glücklicherweise verlaufen die meisten dieser Fälle gut, so Wu, wobei die Herzfunktion vollständig erhalten bleibt oder wiederhergestellt wird. Die Genesung erfolgt in der Regel schnell. „Es handelt sich nicht um einen Herzinfarkt im herkömmlichen Sinne“, sagte er. „Es liegt keine Verstopfung der Blutgefäße vor, wie sie bei den meisten Herzinfarkten auftritt. Wenn die Symptome mild sind und die Entzündung keine strukturellen Schäden am Herzen verursacht hat, beobachten wir diese Patienten lediglich, um sicherzustellen, dass sie sich erholen.“ Wu merkte jedoch an, dass bei einer schweren Entzündung die daraus resultierende Herzschädigung sehr schwerwiegend sein kann und zu Krankenhausaufenthalten, Intensivaufenthalten für kritisch kranke Patienten und in seltenen Fällen sogar zum Tod führen kann. „Aber COVID ist schlimmer“, fügte er hinzu. Ein COVID-19-Fall führt etwa zehnmal häufiger zu einer Myokarditis als eine mRNA-basierte COVID-19-Impfung, sagte Wu. Das kommt zu all den anderen Problemen hinzu, die es verursacht. Wu ist Mitautor einer Studie, in der die Ergebnisse seines Teams beschrieben werden und die am 10. Dezember in Science Translational Medicine veröffentlicht wurde, zusammen mit dem ehemaligen Postdoktoranden der Stanford Medicine, Masataka Nishiga, MD, PhD, der jetzt Assistenzprofessor an der Ohio State University ist. Der Hauptautor der Studie ist der derzeitige Postdoktorand Xu Cao, PhD. „Medizinwissenschaftler sind sich durchaus bewusst, dass COVID selbst Myokarditis verursachen kann“, sagte Wu. „In geringerem Maße können dies auch mRNA-Impfstoffe. Die Frage ist, warum?“ […] Eine erhöhte Entzündungszytokin-Signalübertragung könnte eine Klasseneffekt von mRNA-Impfstoffen sein. […] „Ihr Körper braucht diese Zytokine, um Viren abzuwehren. Sie sind für die Immunantwort unerlässlich, können aber in großen Mengen toxisch werden“, sagte er. IFN-Gamma, das in großen Mengen ausgeschüttet wird, kann, so edel sein Zweck auch sein mag, myokarditisähnliche Symptome und den Abbau von strukturellen Herzmuskelproteinen auslösen.

Die Universität schreibt noch über vieles mehr, aber das Lesen ist nicht einmal notwendig.

Es ist komisch, aber nicht überraschend, dass fast fünf Jahre später die Mainstream-Gesundheits- und „Wissenschaftsmedien“ erst jetzt winzige Bruchteile der Wahrheit zugeben dürfen, aber nicht den ganzen Weg gehen oder zu nahe kommen können.

Es ist mittlerweile fast schon eine alte Nachricht, dass die „Impfstoffe“ Myokarditis und Perikarditis verursachen und einen körperweiten „Zytokinsturm“ auslösen, der im Wesentlichen Autoimmunerkrankungen in allen wichtigen Organen hervorruft. The WinePress hat seit 2021 mehrfach darüber berichtet, ebenso wie viele andere unabhängige Medien, Ermittler und Journalisten. So berichtete The WP beispielsweise im Juni 2021 über eine Studie, die in der Fachzeitschrift International Journal of Infectious Diseases veröffentlicht wurde und den ersten bestätigten Todesfall eines Mannes untersuchte, der einen Covid-19-Impfstoff erhalten hatte und dessen Gesundheitszustand sich rapide verschlechterte, bis er starb. Die Spike-Proteine aus den Impfstoffen gelangten über das Blut in verschiedene Organe im gesamten Körper, und es kam zu einer Antikörperreaktion, um die Spike-Proteine zu stoppen, die gemäß der mRNA gebildet wurden.

Vielen Dank also an Dr. Smarty Pants von der Stanford University, dass er uns etwas erzählt hat, was wir schon seit Jahren wissen; und selbst dann ist dies immer noch ein Cuck-Beitrag, der nicht die ganze Wahrheit sagen kann. Obwohl die Impfungen Menschen getötet haben und immer noch langsam töten, werden wir weiterhin manipuliert, damit wir glauben, dass das Hirngespinst „Covid” weitaus schlimmer war.