„Explizite Regierungspolitik für Massenmord und Völkermord“

Brisante Enthüllungen der ehemaligen Pharma-Insiderin Sasha Latypova: Die Menschen müssen verstehen, dass es nicht nur um Bad Pharma geht. Es ist schlimmer als das.

Über die Rätsel, Ungereimtheiten und Widersprüche in den Covid-Gegenmaßnahmen ist schon viel gesagt und geschrieben worden. Es geht nicht um Gesundheit, es passt nicht zusammen.

In einem kürzlichen Interview mit Robert F. Kennedy jr. sprach Sasha Latypova über die Arbeit, die sie zusammen mit der paralegalen Forscherin Katherine Watt über den militärischen Charakter der Gegenmaßnahmen („Kill Box„) geleistet hat. Dies ist ein bearbeiteter Auszug aus dem, was Frau Latypova sagte:

„Ich beschreibe hier eine sehr illegale Struktur, die auf dem Papier legal ist. Sie ist ungesetzlich. Die Regierung treibt dies voran. Die Leute missverstehen, dass dies nur ein weiterer Fall von Korruption in der Pharmabranche ist. Es ist viel, viel größer als das. Denn die FDA und die US-Regierung haben ihre Immunität vor Strafverfolgung unter dem PREP-Act auf diese Leute ausgedehnt. Sie sagten: „Hier sind Milliarden und Abermilliarden von Dollars, und zwar kurzfristig. Macht das einfach im Rahmen des DoD-Vertrages. Und wir werden euch schützen, wir werden euch diesen Schutz geben, den wir als Regierung haben, um diese Dinge zu tun, für euch als private Hersteller, solange ihr Befehle befolgt und keine Fragen stellt.“ Und das ist genau das, was hier passiert. (…) Vielerorts stellen sich die FDA und die Aufsichtsbehörden auf die Seite der privaten Hersteller.

Auch die Anwälte des Justizministeriums tauchen vor Gericht auf und verteidigen die kommerziellen Interessen von Pfizer. Nun, es sind nicht die kommerziellen Interessen von Pfizer. Es sind die kommerziellen Interessen der Regierung. Und auch in den internationalen Verträgen, Sie erinnern sich, gibt es diese räuberischen Klauseln, in denen Pfizer Militärbasen und staatliche Vermögenswerte in Besitz nimmt, wenn sie verklagt werden. Ich würde fragen: Warum sollte ein privater Hersteller für den Katastrophenschutz eine Militärbasis haben wollen? Weil es nicht der Pharmahersteller ist, sondern die US-Regierung, die diese Militärbasis will. Das ist es, was die Leute verstehen müssen. Es ist eine Fusion von Pharma und Regierung. Man kann es nicht so sehen, dass nur die Pharmaindustrie oder ein privates Unternehmen böse ist. Es sind beide zusammen, und das ist ein viel, viel schlimmeres Problem, das wir haben.

Sie haben es bereits im Fall von Brook Jackson angeführt. Sie sagen: „Wir haben die Regierung nicht betrogen. Wir haben den Betrug geliefert, den die Regierung bestellt hat.“ (…) Allein dieses Eingeständnis ist unbezahlbar. Und wir müssen diese Eingeständnisse vor Gericht erzwingen. Sie müssen uns letztlich sagen, mit welcher Methode auch immer wir vorgehen: „Es ist eine ausdrückliche Politik der US-Regierung, Massenmord und Völkermord zu begehen“. Oder: „Diese Leute, Robert Kadlec, Peter Marx, Fauci, wer auch immer, diese spezifischen Individuen, sie waren grobe Akteure und handelten außerhalb ihrer Befugnisse.“ (…) Das sind letztlich die Eingeständnisse, die wir von ihnen machen müssen, und wir müssen sie immer und immer wieder wiederholen, damit jeder sie hört.“

Die intellektuelle Herausforderung für viele Menschen bei dieser Aussage liegt auf der Hand: Welche Art von Regierung würde das tun? Es ist viel einfacher für die Menschen, sich an das Konzept der Unternehmensgier zu halten. Aber wie Latypova und Watt betonen: Die Beweise sind eindeutig. Da kaum jemand im Parlament sitzt, hat das Parlament Gesetze erlassen, und sie wurden umgesetzt, wie die Pfizer-Anwälte vor Gericht gezeigt haben. Aber warum sollte die Regierung das tun?

Natürlich hängt alles von der Definition von „Regierung“ ab. Wenn Sie an das glauben, was Ihnen vertrauenswürdige Nachrichteninitiativen erzählen, dann geraten Sie in die im vorigen Absatz erläuterte kognitive Dissonanz. Für Sie ist die Regierung demokratisch in freien Wahlen vom Volk gewählt. Die Regierung würde nie tun, was sie getan hat, richtig?

Wenn Sie sich jedoch des immensen Einflusses bewusst sind, der auf die Regierung (und das Parlament bzw. die „Wissenschaft“) ausgeübt wird, beginnen Sie vielleicht zu verstehen, dass die Regierung möglicherweise nicht in Ihrem besten Interesse handelt, sondern im Auftrag mächtiger „Besitzstandswahrer“.

Die Frage ist also: Wer ist auf beiden Seiten investiert? Wer kontrolliert die Pharmaindustrie, und wer kontrolliert die Regierungen?

„[W]er hat die Kraft, die Macht, den Einfluss, die Interessenvertreter in all diesen verschiedenen Sektoren, um sie so zu koordinieren, dass dies gelingt?“

Es war Dr. Vladimir Zelenko, der diese Frage in Episode 3 von „Never Again Is Now Global“ stellte.

Er gab auch die Antwort, indem er sagte, dass:

„Wenn man genau hinschaut, wird man feststellen, dass 70 % des weltweiten Unternehmensvermögens von zwei Unternehmen verwaltet werden, nämlich BlackRock und Vanguard. Sie sind ein Monopol, weil sie ineinander investieren, und zwar durch zirkuläre Investitionen. Mit anderen Worten, lassen Sie es mich vereinfachen: Ihnen gehört Pepsi, ihnen gehört Coke, ihnen gehört CNN, ihnen gehört Fox. Verstehen Sie das? Und durch Stiftungsgelder kontrollieren sie die Medien und die akademische Welt, und sie sind die Industrie. Ich fordere die Leute also auf, den Schleier zu durchbrechen, den Unternehmensschleier des Vanguard-BlackRock-Monopols, und Sie werden den wahren Verschwörern näher kommen.“

Indem er sagte: „Sie werden den wahren Verschwörern näher kommen“, war sich Dr. Zelenko bewusst, dass Macht zu haben kein Beweis dafür ist, sie auszuüben. Im selben Satz verrät er aber auch, dass er sicher war, dass während des Covid „echte Verschwörer“ am Werk waren. Später erwähnt Zelenko sogar den Namen Klaus Schwab. Hier ist, was Herr Schwab über Regierungen sagte: „Aber worauf wir sehr stolz sind, ist (…) dass wir in die Kabinette [der Regierungen auf der ganzen Welt] eindringen.“

Wie Schwab eingeräumt hat, gibt es eine direkte „Durchdringung“ der Regierungen durch private, kommerzielle, nicht gewählte Parteien. Tatsache ist aber auch, dass der Einfluss auf Regierungen ebenfalls indirekt ausgeübt wird, durch mächtige Berater und „Think Tanks“ wie den Council on Foreign Relations, die Trilaterale Kommission oder Stiftungen wie die Bill & Melinda Gates Foundation und andere, die als „Philanthropen“ gesellschaftlich akzeptiert sind. Nur wenige Menschen wissen, dass ähnliche „steuerbefreite Stiftungen“ in der Vergangenheit tatsächlich hinter verschlossenen Türen darüber „diskutiert“ haben, wie man einen gesellschaftlichen Wandel erreichen kann. Und sie haben Antworten gefunden.

Lassen Sie sich nicht täuschen und denken Sie nicht, dass solche Aufzeichnungen heute alt und irrelevant sind. Damals wie heute war und ist Philanthropie mit dem verbunden, was Dr. Zelenko in Episode 3 als „das Konzept der Hierarchie in der Menschheit“ bezeichnete, das seit Jahrhunderten existierte und die Grundlage für das Konzept der Eugenik bildete. Es diente als pseudowissenschaftliche Rechtfertigung für die Nazi-Ideologie einer „germanischen Herrenrasse“. Josef Mengele führte seine Experimente an Auschwitz-Häftlingen im Namen der Eugenik durch. Mengele (und viele andere Wissenschaftler und Ärzte) wurden von Firmenspendern und philanthropischen Stiftungen wie der Rockefeller Foundation finanziert.

Genauso wie die Öffentlichkeit verstehen muss, dass es, wie Sasha Latypova sagte, die Regierung ist, die eine Politik des Massenmordes und Völkermordes umsetzt, ist es ebenso wichtig, dass die Menschen verstehen, dass das „Nie wieder“ in der Tat jetzt ist, und es ist global. Die bloße Tatsache, dass „keine Gaskammern existieren“, bedeutet nicht, dass dies nicht der Fall ist. Wie Rabbi Michoel Green in Episode 1 sagte: „Jetzt sind es nicht mehr die Braunmäntel. Jetzt sind es die Hände von Weißkitteln, im Namen der Wissenschaft.“

Sasha Latypova erwähnte in ihrem Interview mit Robert F. Kennedy jr. die Technik der Western Blots und wie Pfizer tatsächlich „gefälschte Western Blots, den Test, der zeigt, dass diese mRNA das Spike-Protein produziert,“ eingereicht hatte. Alle Achtung: die den Behörden vorgelegten Blots waren gefälscht! Das bedeutet: Niemand weiß, wofür die injizierte mRNA kodiert. Natürlich verleiht dies der Beschreibung von Dr. Mike Yeadon über das Gefahrenpotenzial der genetischen Injektionen noch mehr Gewicht:

„Und wenn dieser Impfstoff, sagen wir, ein genetischer Impfstoff wäre, wie wir ihn hier verwendet haben, und wenn er Ihre Leber in neun Monaten lahmlegt, könnte ich das auch entwickeln, das verspreche ich Ihnen. Ich kann Repressoren und Promotorgene einbauen, ganz kurze Stücke. Sie sehen sehr ähnlich aus. Sie sehen den Genen, die Sie bereits haben, fast identisch, sodass man sie nicht erkennen kann. Selbst die Menschen, die es herstellen, würden nicht erkennen, dass es sich nicht um einen Impfstoff gegen die Varianten handelt. Aber ich könnte ein Stück einfügen, das entweder Ihre Nieren zum Erliegen bringt, Leberkrebs verursacht, Sie erblinden lässt, was immer Sie wollen.“

Der Völkermord ist, wie Dr. Zelenko klarstellte, ein: