Eine weitere Plandemie? Neuer „Impfstoff“ wird für den Fall vorbereitet, dass die Vogelgrippe auf den Menschen überspringt.

Eine Impfung gegen die Vogelgrippe für Menschen wird vorbereitet, „nur für den Fall“, dass sie mutiert. Aber wenn sie noch nicht so mutiert ist, dass sie Menschen infizieren kann, woher haben die „Wissenschaftler“ dann den Zugang zur Sequenzierung, um einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln?

Der derzeitige Ausbruch der Vogelgrippe, bekannt als H5N1 Klon 2.3.4.4b, hat eine Rekordzahl von Vögeln und infizierten Säugetieren getötet. Menschliche Fälle sind jedoch nach wie vor sehr selten, und die weltweiten Gesundheitsbehörden halten das Risiko einer Übertragung von Mensch zu Mensch nach wie vor für gering. Dennoch ist Big Pharma bereit, Geld zu verdienen, wenn die Medien den Menschen erzählen, dass die Vogelgrippe sie töten wird, so wie sie es mit COVID-19 getan haben.

Führungskräfte von drei Impfstoffherstellern erklärten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass sie als Vorsichtsmaßnahme gegen eine künftige Pandemie bereits Musterimpfstoffe für Menschen entwickeln oder testen, die dem zirkulierenden Subtyp besser entsprechen. Andere Pharmariesen sagen, sie seien „bereit“, Impfstoffe in Massenproduktion herzustellen und von einer weiteren Pandemie zu profitieren.

Die Unternehmen drängen auch darauf, einen Impfstoff gegen die Vogelgrippe für Geflügel zu entwickeln, ein Markt, der potenziell viel größer ist als der für Menschen. –Reuters

Das Ziel ist offensichtlich, aus dem Aussterben der Vögel (und der Menschen, falls es dazu kommen sollte) Profit zu schlagen. Ob die Vogelgrippe nun echt ist oder eine völlig erfundene und aufgebauschte Sache, ist irrelevant. Leider sind bereits viele Menschen darauf hereingefallen und werden sich impfen lassen oder an dem erkranken, was auch immer als „Vogelgrippe“ bezeichnet werden wird.

Die meisten der potenziellen Dosen für Menschen sind in langjährigen Bereitschaftsverträgen für wohlhabende Länder vorgesehen, sagten globale Gesundheitsexperten und die Unternehmen. In den Pandemieplänen vieler Länder heißt es, dass die Grippeimpfungen zuerst an die am stärksten gefährdeten Personen verteilt werden sollten, solange der Vorrat begrenzt ist. Doch während COVID-19 haben viele impfstoffreiche Länder einen großen Teil ihrer Bevölkerung geimpft, bevor sie die Verteilung der Dosen in Erwägung zogen.

Die herrschende Klasse ist also plötzlich besorgt, dass verarmte Menschen Zugang zu den von ihr geschaffenen „Impfstoffen“ haben? Dieses ganze Schema stinkt nach Erzählung.

„Wir könnten bei einem Grippeausbruch ein viel größeres Problem mit Impfstoffhortung und Impfstoffnationalismus haben als bei COVID“, sagte Dr. Richard Hatchett, Geschäftsführer der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), die die Impfstoffforschung mitfinanziert.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nach eigenen Angaben mit 14 Herstellern rechtsverbindliche Vereinbarungen über die Lieferung von 10 % ihres pandemischen Grippeimpfstoffs unterzeichnet, und zwar in einer Mischung aus gespendeten und von der Organisation zu einem erschwinglichen Preis zu erwerbenden Dosen, „sobald dieser vom Band läuft“. Die Vereinbarungen umfassen sechs der größten Hersteller von Impfstoffen gegen die saisonale Grippe, darunter Glaxo Smith Klein, Sanofi und CSL Seqirus, so die WHO.

Da sie einen „Impfstoff“ vorbereiten und den „Sprung auf den Menschen“ der Vogelgrippe in die Wege leiten, sollten wir alle davon ausgehen, dass dies der nächste Schritt in dem großen Plan ist, uns alle zu ständigen Sklaven zu machen?