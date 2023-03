Top-Universitäten sind die Werkzeuge des WEF

Robert W Malone MD, MS

Der WEF-Ausschuss der Präsidenten der führenden Universitäten der Welt

Eines der beunruhigendsten Ereignisse der letzten drei Jahre war die globalisierte, koordinierte Verbreitung von sozioökonomischen Botschaften und politischen Maßnahmen in der ganzen Welt. Wir alle in der Freiheitsbewegung haben uns gefragt… wer kontrolliert das? Wie kann das geschehen?

Ich erinnere mich, dass ich letzten Herbst Zeit mit Nick Hudson von der Pandata Group (Panda) verbracht habe. Wir diskutierten über die Transgender-Politik in der ganzen Welt. Wir waren beide sehr beunruhigt, nicht nur über die Politik, sondern auch darüber, wie sie zustande kam. Wie konnte sich die Politik, nicht-binäre Geschlechter in den Schulen zu unterrichten, und die Bedeutung der „Transition“ von Jugendlichen so schnell in der Welt verbreiten? Wie ist es möglich, dass Südafrika in die gleichen Kämpfe um „Trans-Rechte“ verwickelt ist wie die USA und die meisten europäischen Länder? Natürlich ist das ohne Koordination nicht möglich.

Dann haben wir nicht nur an die pandemische Politik der Maskierung, der Mandate und der Abriegelungen gedacht, sondern auch an den Klimawandel, die Abschaffung benzinbetriebener Autos, die Agenda 2030, die Abschaffung von Privateigentum wie Autos und Wohnungen, digitale Ausweise, digitale Währungen, 15-Minuten-Städte, den Entzug von privatem Land für den Naturschutz, globalisierte Zensur usw. – und das nicht nur in einem Land, sondern weltweit. Die koordinierte Liste scheint endlos zu sein.

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals eine Zeit gab, in der sich die meisten Regierungen der Welt über so viel einig waren. Woher stammt diese Politik? Wer koordiniert sie? Wie ist das geschehen?

Nun, heute schrieb mir ein Leser dieses Substacks über seine Entdeckung, dass das Weltwirtschaftsforum einen formellen Ausschuss von Präsidenten der besten Universitäten der Welt hat. Dass diese Präsidenten regelmäßig zusammenkommen, um die Politik der besten Universitäten der Welt zu diskutieren und zu entscheiden. Diese Präsidenten haben sich verpflichtet, das Weltwirtschaftsforum zu unterstützen.

Von der WEF-Website:

Die Gemeinschaft des Global University Leaders Forum (GULF) besteht aus den Präsidenten der weltweit führenden Universitäten, die sich der Aufgabe des Forums verschrieben haben, den Zustand der Welt zu verbessern. Gemeinsam identifizieren und behandeln die GULF-Präsidenten Themen von gemeinsamem Interesse, darunter Trends, Herausforderungen und bewährte Verfahren in den Bereichen Hochschulbildung, Forschung und gesellschaftlicher Einfluss. Die Gemeinschaft besteht aus 29 Mitgliedern und wird von Suzanne Fortier, Rektorin und Vizekanzlerin der McGill University, geleitet.

Im Jahr 2021 wird sich die GULF-Gemeinschaft auf die Frage konzentrieren, wie Universitäten eine gleichberechtigte und integrative Erholung von der COVID-19-Pandemie erleichtern können, u. a. durch die Erforschung von Zukunftskompetenzen und Umschulung, sozialer Eingliederung und Klimaschutzmaßnahmen.

Die GULF-Präsidenten und -Fakultäten engagieren sich auf vielfältige Weise für das Forum:

Expertennetzwerke: Möglichkeiten für Experten, zu Expertengemeinschaften wie den Global Future Councils beizutragen

Entwicklung von Erkenntnissen: Möglichkeiten, zu neuer Forschung beizutragen, neue Erkenntnisse zu verbreiten und an der Verbesserung der strategischen Intelligenz mitzuarbeiten

Aktion: Möglichkeiten zur Gestaltung der Welt durch 18 Plattformen, die sich mit sozialen, ökologischen, technologischen und industriellen Herausforderungen befassen

Lernen: Möglichkeiten zur Entwicklung und Erprobung von Bildungsmodulen mit Forum-Gemeinschaften

Die 29 Mitglieder von GULF sind unten aufgeführt:

Universitäten wie Stanford, MIT, Princeton, Yale, Berkeley, University of Pennsylvania und University of Chicago sind Mitglieder. Zu den internationalen Hochschulpräsidenten gehören Oxford, die Universität von Kapstadt (Südafrika), chinesische und europäische Spitzenuniversitäten. Es gibt eine Plattform mit 18 Ideologien, die diese Präsidenten unterstützen und auf ihrem Campus und in der Gesellschaft verbreiten sollen.

Diese Hochschulleiter haben innerhalb des WEF einen besonderen Status erhalten und werden gebeten, in anderen Räten wie den „Global Future Councils“ mitzuarbeiten.

Das Netzwerk der Global Future Councils des Weltwirtschaftsforums ist das weltweit führende interdisziplinäre Wissensnetzwerk, das innovatives Denken fördert, um eine widerstandsfähigere, integrativere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Das Netzwerk versammelt rund 600 der relevantesten und sachkundigsten Vordenker aus Wissenschaft, Regierung, internationalen Organisationen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die in fachlich orientierten thematischen Räten zusammengeschlossen sind. Die Mitglieder des Netzwerks werden für eine Amtszeit von zwei Jahren ernannt und können nur auf Einladung teilnehmen.

Ich habe den Eindruck, dass das Global University Leaders Forum eine weitere Möglichkeit ist, wie das WEF die führenden Persönlichkeiten der Welt vereinnahmt hat. Diese leisten die Arbeit des WEF in einer Weise, die wir uns nur vorstellen können.

Es wird oft behauptet, dass das WEF keine hohen Ämter bekleidet, dass es voller Pomp und Umstände ist, aber keine Substanz hat. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Erinnern Sie sich an das Jahr 2019, als das WEF und die Vereinten Nationen eine umfangreiche PARTNERSCHAFT-Vereinbarung unterzeichneten. Jetzt wird die Macht des WEF durch die Macht der UNO gestärkt und umgekehrt.

New York, USA, 13. Juni 2019 – Das Weltwirtschaftsforum und die Vereinten Nationen haben heute einen strategischen Partnerschaftsrahmen unterzeichnet, der Bereiche der Zusammenarbeit zur Vertiefung des institutionellen Engagements und zur gemeinsamen Beschleunigung der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung umreißt. Der Rahmen wurde auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme der bestehenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen ausgearbeitet und wird einen strategischeren und koordinierteren Ansatz zur Erzielung von Wirkung ermöglichen.

Nachstehend finden Sie die Pressemitteilung:

Die Vereinten Nationen vertreten nicht mehr die Nationen, sondern sind Partner der 1000 größten transnationalen Konzerne der Welt: des WEF. Wir können nur vermuten, dass durch diese Partnerschaft eine riesige Menge Geld in die Kassen der Vereinten Nationen geflossen ist.

Die Vereinten Nationen und das Weltwirtschaftsforum haben keine Beamten, die das Volk vertreten. Ihre Führer sind nicht gewählt worden, um Entscheidungen in unserem Namen oder im Namen unserer Nation zu treffen. Die Agenden dieser Organisationen sind nicht die unserer Nation und spiegeln nicht unsere Vorstellungen von Rechten auf persönliche Souveränität wider. Dennoch erwecken Gefäße wie die Agenda 2030 und die von der Weltgesundheitsorganisation (einer UN-Dachorganisation) vorgeschlagenen IHR den Anschein, als wollten die Vereinten Nationen das nationale Recht und die nationale und persönliche Souveränität außer Kraft setzen.

Die Politiker, die dem WEF angehören, müssen sich selbst als ausländische Agenten deklarieren. Es ist ein inhärenter Interessenkonflikt, sowohl den WEF als auch die US-Regierung zu vertreten und zu unterstützen. Auch viele der Universitätspräsidenten, die als Leiter des WEF GULF genannt wurden, kommen aus öffentlichen Einrichtungen. Als öffentliche Beamte haben sie die Pflicht, dies als Interessenkonflikt mit ihrer Institution zu melden. Mit dem Geld der Steuerzahler sollten keine Universitätspräsidenten unterstützt werden, die einer ausländischen NRO treu ergeben sind.