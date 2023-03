Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat sich endlich zu der drohenden Anklage und möglichen Verhaftung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump geäußert.

„Ich habe gesehen, dass Gerüchte im Umlauf sind“, sagte DeSantis. „Ich habe noch keine Fakten gesehen, also weiß ich nicht, was passieren wird. Aber ich weiß, dass der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan ein von Soros finanzierter Staatsanwalt ist. Er, wie auch andere von Soros finanzierte Staatsanwälte, nutzen ihr Amt als Waffe, um der Gesellschaft eine politische Agenda auf Kosten der Rechtsstaatlichkeit und der öffentlichen Sicherheit aufzuzwingen.“

„Er hat über 50% der Verbrechen zu Vergehen herabgestuft“, so DeSantis weiter. „Er sagt, dass er für die allermeisten Straftaten nicht einmal Gefängnisstrafen will. Und was wir in Manhattan gesehen haben, ist, dass die Verbrechensrate gestiegen ist und die Bürger unsicherer geworden sind.“

„Ich weiß nicht, wie es dazu kommt, einem Pornostar Schweigegeld zu zahlen, damit er über eine angebliche Affäre schweigt“, fügte er hinzu. „Ich kann das nicht beurteilen, aber ich kann sagen, dass ein Staatsanwalt, der Verbrechen ignoriert, die jeden Tag in seinem Zuständigkeitsbereich geschehen, und sich dafür entscheidet, viele, viele Jahre zurückzugehen, um zu versuchen, etwas über Schweigegeldzahlungen an Pornostars zu sagen, ein Beispiel dafür ist, dass er eine politische Agenda verfolgt und sein Amt als Waffe benutzt.

„Und ich denke, dass das grundsätzlich falsch ist“, bemerkte er. „Ich denke auch, dass es wichtig ist, darauf hinzuweisen, wenn man über diese von Soros finanzierten Staatsanwälte spricht: Ja, sie können eine hochkarätige politisierte Strafverfolgung durchführen, und das ist schlecht. Aber die wirklichen Opfer sind gewöhnliche New Yorker, gewöhnliche Amerikaner und all diese verschiedenen Gerichtsbarkeiten, die jeden Tag wegen der rücksichtslosen politischen Agenda, die diese Soros-Staatsanwälte in ihren Job einbringen, zu Opfern werden. Sie ignorieren Verbrechen und ermächtigen Kriminelle. Und das schadet den Menschen, schadet vielen Menschen jeden Tag.“

„Die Soros-Bezirksstaatsanwälte sind eine Bedrohung für die Gesellschaft, und ich bin froh, dass ich der einzige Gouverneur im Land bin, der einen von ihnen in meiner Amtszeit tatsächlich aus dem Amt entfernt hat“, sagte er.

DeSantis sagte auch, dass sein Büro nicht in eine „fabrizierte Krise“ des Staatsanwalts Soros verwickelt sein wird.

„Wir werden uns nicht einmischen“, fügte er hinzu. „Ich habe kein Interesse daran, in einen von einem Soros-Staatsanwalt inszenierten Zirkus verwickelt zu werden… Er versucht, ein politisches Spektakel zu veranstalten. Er versucht ein Tugendsignal für seine Basis zu setzen. Ich habe echte Probleme, mit denen ich hier in FL umgehen muss.“

Trump-Anhänger haben DeSantis online dafür gerügt, dass er zur möglichen Verhaftung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump geschwiegen hat. Es wird interessant sein zu beobachten, ob sie glauben, dass DeSantis sich stark genug gegen die politische Verfolgung ausgesprochen hat, oder ob sie denken, dass er einen versteckten Schuss gegen den ehemaligen Präsidenten abgegeben hat.