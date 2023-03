Das Weiße Haus spricht sich gegen Waffenstillstand in der Ukraine aus

Die USA sind gegen mögliche chinesische Bemühungen, ein Abkommen zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln, während Xi nach Moskau reist

Vor der Reise des chinesischen Präsidenten Xi Jinping nach Moskau, wo er möglicherweise zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem Amtskollegen in Kiew vermitteln wird, hat sich das Weiße Haus gegen einen Waffenstillstand in der Ukraine ausgesprochen.

Xi wird voraussichtlich am Montag in Moskau eintreffen und nach seinen Gesprächen mit Putin praktisch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij sprechen. Xis Reise erfolgt, nachdem Peking einen 12-Punkte-Friedensplan für die Ukraine veröffentlicht hat, in dem beide Seiten aufgefordert werden, die Feindseligkeiten einzustellen und Friedensgespräche aufzunehmen.

Zelensky zeigte sich offen für Chinas Vorschlag, der jedoch sofort von Präsident Biden zurückgewiesen wurde.

“Wir unterstützen im Moment keine Forderungen nach einem Waffenstillstand”, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, am Freitag laut Newsweek. “Wir unterstützen ganz sicher keine Forderungen nach einem Waffenstillstand, die von der Volksrepublik China bei einem Treffen in Moskau erhoben werden, von dem Russland nur profitieren würde.”

Kirbys Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem die ukrainischen und russischen Streitkräfte ihre Kämpfe in der Stadt Bakhmut im Donbass fortsetzen, die aufgrund der hohen Opferzahlen als “Fleischwolf” bekannt geworden ist. Die Ukraine hat kaum ausgebildete Wehrpflichtige in die Stadt geschickt, und die USA sind der Ansicht, dass Kiew zu viele Ressourcen für die Kämpfe verschwendet.

Die USA wollen, dass die Ukraine im Frühjahr eine Gegenoffensive startet, obwohl ein hochrangiger ukrainischer Beamter letzte Woche gegenüber der Washington Post erklärte, dass Kiew nicht über die nötigen Ressourcen verfüge, um eine solche Offensive durchzuführen. Kirby begründete seine Ablehnung eines Waffenstillstands zum jetzigen Zeitpunkt damit, dass eine Kampfpause Moskau Territorium einräumen könnte.

Kirby sagte, der Waffenstillstand würde “faktisch Russlands Gewinne und seinen Versuch, das Territorium seines Nachbarn mit Gewalt zu erobern, anerkennen und russischen Truppen erlauben, weiterhin souveränes ukrainisches Territorium zu besetzen, und natürlich wäre dies ein weiterer Verstoß gegen die UN-Charta”.

Die USA und ihre Verbündeten haben Friedensgespräche und Vermittlungsbemühungen, die kurz nach der russischen Invasion im Februar 2022 stattfanden, abgelehnt. Damals strebte Moskau eine Einigung an, die zu den territorialen Grenzen vor der Invasion zurückgekehrt wäre. Doch nun droht der Ukraine ein weitaus größerer Verlust, da Russland die von ihr kontrollierten Gebiete in den ukrainischen Oblasten Cherson und Saporischschja sowie die abtrünnigen Donbass-Republiken Donezk und Luhansk annektiert hat.