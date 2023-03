Epidemie von plötzlichen Todesfällen bei Erwachsenen macht jetzt endlich Schlagzeilen

Link zum Video

Geschichte auf einen Blick

Der ehemalige BlackRock-Fondsmanager Edward Dowd macht auf den Anstieg von Todesfällen und Invalidität aufmerksam, der seit dem Start der COVID-19-Impfkampagne zu verzeichnen ist

Bei Versicherten von Gruppenlebensversicherungen, die in der Regel gesünder sind als die Allgemeinbevölkerung, stieg die Sterblichkeit im Jahr 2021 um 40 % an

Die Zahl der Invaliditätsfälle in der Erwerbsbevölkerung erreichte im September 2022 einen Höchststand von 33,2 Millionen, mit weiter steigender Tendenz – ein höchst ungewöhnlicher Anstieg

Zentralbanken, Pharmaunternehmen, Big Tech und die Medien haben alle von der Pandemie profitiert und haben ein Interesse daran, das zu vertuschen, was Dowd als „großen globalen Mordfall“ beschreibt

Dowd ist der Ansicht, dass es genügend alarmierende Daten gibt, die einen sofortigen Stopp des COVID-19-Impfprogramms rechtfertigen, da die Todesfälle und Behinderungen durch die Impfungen die durch COVID-19 verursachten leicht übersteigen könnten

Der ehemalige BlackRock-Analyst und Fondsmanager Edward Dowd ist einer der wenigen Mutigen, die versuchen, die Gefahren der COVID-19-Spritzen bekannt zu machen. Ich habe ihn bereits zweimal interviewt – einmal über die mathematische Gewissheit eines Finanzkollapses und ein zweites Mal über sein Buch „Cause Unknown: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022“ -, aber jetzt finden seine Informationen endlich auch die Aufmerksamkeit der Mainstream-Medien.

In einem Interview mit Tucker Carlson erklärt er, dass Medien wie Yahoo die unbestreitbare Zunahme der Todesfälle unter jungen, gesunden Erwachsenen aufgegriffen haben. Sie stellen jedoch schnell fest, dass diese Todesfälle nicht auf die COVID-19-Impfung zurückzuführen sind. Doch Dowd lässt sich nicht beirren. Wie A Midwestern Doctor auf Substack feststellte:

„Ed Dowd hat sich darauf konzentriert, eine engere Auswahl an Beweisen zu nutzen und sie mit einem der überzeugendsten Argumente zu verbinden, die derzeit für eine Änderung der Darstellung verfügbar sind. Ein statistisch unmöglicher Anstieg plötzlicher Todesfälle ist in der gesündesten Bevölkerungsgruppe aufgetreten, und zwar gleichzeitig mit einem Anstieg der Invalidität (deshalb haben wir jetzt einen Arbeitskräftemangel).“

Dowd ist fest entschlossen, die weltweite Aufmerksamkeit auf den Anstieg der Todesfälle und Behinderungen zu lenken, der seit der Einführung der COVID-19-Impfkampagne zu verzeichnen ist, und er ist nicht bereit, sich von irgendjemandem oder einer Einrichtung aufhalten zu lassen. „Wir haben die Daten. Wir haben die Beweise“, sagt er, „und es gibt einen großen globalen Tatort, der sich gerade ereignet hat“.

Daten von Versicherungsgesellschaften zeigen Anstieg der Todesfälle um 40%

„Cause Unknown“ nennt Daten, die zeigen, dass die Schüsse ein Verbrechen gegen die Menschheit sind. Einige dieser Daten stammen von privaten Versicherungsgesellschaften, die gerne Gruppenlebensversicherungen an große Fortune-500-Konzerne und mittelständische Unternehmen verkaufen, weil sie im Schadensfall fast nie auszahlen müssen.

Die Arbeitnehmer dieser Unternehmen sind in der Regel bei guter Gesundheit, und die Daten der Branche deuten darauf hin, dass die Sterblichkeitsrate der Versicherungsnehmer von Gruppenlebensversicherungen nur ein Drittel der Sterblichkeitsrate der allgemeinen US-Bevölkerung beträgt. Die Sterblichkeitsraten in dieser Gruppe waren in der Vergangenheit sehr vorhersehbar – bis 2021. Einem Bericht der Society of Actuaries zufolge wird die Sterblichkeit in diesem Jahr um 40 % oder mehr ansteigen.

Die Versicherungsgesellschaften verzeichneten beträchtliche Steigerungen bei den Auszahlungen für Tod und Invalidität. Dowd twitterte am 1. Februar 2022, dass die Finanzversicherungsgesellschaft Unum einen deutlichen Anstieg ihrer Leistungsquote (Auszahlungen im Verhältnis zu den Prämien) in ihrem Lebensversicherungssegment meldete. Dowd tweetete:

„Im Jahr 2021 gab es einen Anstieg von 17,4 % gegenüber 2020. Dies ist höher als der Anstieg von 13,3 % gegenüber 2019. Die höheren Auszahlungen im Jahr 21 kommen also durch einen Wunderimpfstoff und weniger virulente Stämme zustande … 2019 hatte die Einheit einen Gewinn von 266 Millionen Dollar, letztes Jahr einen Gewinn von 82 Millionen Dollar und dieses Jahr einen Verlust von -192 Millionen Dollar. Ein Rückgang von 458 Millionen Dollar über 2 Jahre. Man darf nicht vergessen, dass es sich dabei um Beschäftigte im erwerbsfähigen Alter handelt.“

Dowd meldete auch Daten von Bestattungsunternehmen, darunter das Unternehmen Carriage Services, das mit Aufträgen überschwemmt wurde. Er tweetete:

„Seit der Einführung der Impfstoffe ist das Geschäft recht gut gelaufen und die Aktie ist im Jahr 2021 um 106 % gestiegen. Seltsam, oder? Leute, das ist schockierend, da 89% der Bestattungsunternehmen in den USA privat sind. Wir sehen hier nur die Spitze des Eisbergs.“

Steve Kirsch veröffentlichte auch Daten auf Substack, aus denen hervorgeht, dass unter den COVID-Behandelten im Alter von 65 Jahren und jünger der plötzliche Tod in den Jahren 2021 und 2022 die häufigste Todesursache sein wird. An zweiter Stelle stand der Herztod, an dritter Stelle Krebs. Bemerkenswert ist, dass in dieser Gruppe die Häufigkeit von Turbo-Krebs unter den Geimpften signifikant war, und dass Myokarditis mehr Todesfälle verursachte als COVID-19.

Neben plötzlichen Todesfällen waren Herzprobleme eine der Haupttodesursachen bei geimpften jungen Menschen unter 65 Jahren. Bei nicht geimpften Personen derselben Altersgruppe wurden keine Todesfälle durch Myokarditis festgestellt.

Zahl der Behinderten steigt sprunghaft an

Dowd untersuchte auch die Zahl der Behinderten in den USA anhand von Hochfrequenzdaten des U.S. Bureau of Labor Statistics. Die Behörde verwendet eine monatliche Telefonumfrage, in der gefragt wird: „Sind Sie oder jemand in Ihrem Haushalt behindert und nicht in der Lage zu arbeiten?“ Vor den COVID-19-Aufnahmen, so Dowd, gab es in absoluten Zahlen 29 bis 30 Millionen Menschen mit Behinderungen, eine Quote, die vier oder fünf Jahre lang konstant blieb.

Im Februar 2021 trat eine Trendwende ein, die im September 2022 einen Höchststand von 33,2 Millionen Menschen erreichte, wobei die Zahlen immer noch nach oben tendieren. Das ist eine Veränderungsrate von drei Standardabweichungen seit Mai 2021, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, bei 0,03 % liegt – höchst ungewöhnlich.

Dowd erklärt: „Von den 3,2 Millionen neu behinderten Amerikanern waren 1,7 erwerbstätig, stammten aber aus der erwerbstätigen Bevölkerung des Landes.“ Dies ist signifikant, sagt er, weil:

„Die Erwerbstätigen in diesem Land sind im Allgemeinen allein durch die Tatsache, dass sie morgens aufwachen, sich in ihr Auto setzen und zur Arbeit fahren, gesünder als die allgemeine US-Bevölkerung. Es liegt in der Natur der Sache, dass man gesünder ist, wenn man arbeitet. Und das ist eine Tatsache, die noch nie in Frage gestellt worden ist. Die gesundheitlichen Folgen für die Erwerbstätigen sind katastrophal. Seit Februar 2021 ist ihre Invaliditätsrate um 31 % gestiegen … die allgemeine Invaliditätsrate der US-Bevölkerung ist um 9 % gestiegen.“

Dowd ist der Ansicht, dass dieser sprunghafte Anstieg der Erwerbsunfähigkeit der Grund für den Arbeitskräftemangel ist, der dazu führt, dass man viel häufiger als in der Vergangenheit Schilder mit der Aufschrift „Hilfe gesucht“ sieht. Er beobachtete auch einen interessanten Trend bei den Menschen, die in diesem Zeitraum aus dem Berufsleben ausschieden – ihre Invaliditätsrate stieg nicht so stark an wie die derjenigen, die noch arbeiten, und von denen viele wahrscheinlich unter dem Zwang standen, ihren Arbeitsplatz zu behalten:

„Noch wichtiger ist, dass die Arbeitsunfähigkeitsrate bei denjenigen, die nicht erwerbstätig sind – also bei denen, die gekündigt haben oder entlassen wurden – nur um 4 % gestiegen ist. Und ich vermute, dass dies die Menschen sind, die sich entweder nicht impfen ließen und entlassen wurden oder die gekündigt haben und sich weigerten, sich impfen zu lassen. Diejenigen von uns, die seit Beginn der [COVID-19]-Impfung landesweit die besten Gesundheitsergebnisse erzielt haben, sind also diejenigen, die nicht erwerbstätig sind.“

Es gibt eine Vertuschung

Die Massenimpfungen gegen COVID-19 und die gesetzlichen Vorschriften sind die einzigen Faktoren, die sich in dieser Zeit geändert haben und die eine Beschäftigung zu einem Gesundheitsrisiko machen würden, aber die Regierung untersucht sie nicht. Und warum? „Es gibt zumindest eine Vertuschung“, sagt Dowd und fügt hinzu:

„Ich weiß nicht, ob sie Pfizer per se schützen. Sie schützen alle möglichen monetären Interessen. Als diese COVID-Sache passierte, gab es eine Menge Nutznießer davon. Die Zentralbanken konnten sich aus der Verantwortung stehlen, da es zu einer weltweiten Konjunkturabschwächung gekommen war, und sie konnten noch nie dagewesene Mengen an Geld drucken, um zu verhindern, dass es zu einem weltweiten Staatsbankrott kommt – das wird kommen. So sind sie aus dem Schneider. Die Technologieunternehmen waren begeistert und freuten sich auf die neue Überwachungswirtschaft. Sie wussten, dass das kommen würde. Also gingen sie freudig eine Partnerschaft mit der Regierung ein, um jede abweichende Meinung zu zensieren. Und sie freuten sich über diese zukünftigen Geldströme aus der Überwachung. Dann gibt es die Pharmakonzerne, die mit unbegrenzten Impfstoffen, vierteljährlichen Injektionen – so lautete damals der Plan – Geld verdienen können, und zwar unter dem Deckmantel des Gesetzes. Und dann gibt es da noch die Medienunternehmen, die Geld von den Pharmaunternehmen und auch von der Regierung bekamen. Wir fanden heraus, dass die Regierung Medienunternehmen bezahlte, um für den Impfstoff zu werben … es entstand eine Dynamik, und es gab eine Interessenverschwörung. Jetzt, da bekannt wird, dass der Impfstoff Tod und Verletzungen verursacht, haben alle ein Interesse daran, diese Sache unter Verschluss zu halten.“

Je stärker das Land geimpft ist, desto höher ist die Zahl der überzähligen Todesfälle

Dowd ist der Ansicht, dass die Auswirkungen der COVID-19-Impfungen offenbar kumulativ sind, weshalb er denjenigen, die bereits geimpft wurden, dringend empfiehlt, keine Auffrischungsimpfungen mehr zu erhalten. Er ist außerdem der Meinung, dass es genügend alarmierende Daten gibt, die einen sofortigen Stopp des COVID-19-Impfprogramms rechtfertigen, da die Todesfälle und Behinderungen durch die Impfungen die durch COVID-19 verursachten leicht übersteigen könnten.

„Dies ist der größte Tatort, den ich je in meinem Leben gesehen habe“, sagt er. „Der größte humanitäre Tribut, über den wir je sprechen werden. Und es wird uns noch jahrelang begleiten. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind enorm.“

Dowd und seine Kollegen haben auf ihrer Website Phinance Technologies die so genannten Humanity Projects verfolgt. Dort können Sie die Daten, die sie verfolgen, zusammen mit den entsprechenden Analysen einsehen. Sie erklären:

„Wir leben in einer Welt, in der die Regulierungsinstitutionen von finanziellen und politischen Interessen beherrscht werden und entweder nicht willens oder nicht in der Lage sind, die Wahrheit über die Themen zu erfahren, die sie im Namen der Menschen in der Gesellschaft untersuchen und regulieren sollen. Ohne unvoreingenommene und umfassende Forschung besteht im besten Fall die Gefahr falscher politischer Entscheidungen, im schlimmsten Fall die Gefahr von Fahrlässigkeit und Fehlverhalten. Nie wurde dies deutlicher als während der Covid-19-Pandemie. In diesem Zusammenhang brauchen wir unabhängige Akteure, die als Wächter des öffentlichen Interesses fungieren. Wir haben die Absicht, solche Vertreter zu sein und anderen Personen und Institutionen, die ähnliche Ergebnisse anstreben, qualitativ hochwertige Forschung zur Verfügung zu stellen.“

Ein Trend, den sie festgestellt haben, ist, dass die Übersterblichkeit umso höher ist, je stärker das Land geimpft ist. Dänemark, eines der am stärksten geimpften Länder, sticht dabei heraus. „Sie haben eine interessante Erfahrung gemacht“, sagt Dowd.

„Jede Alterskohorte verzeichnete von Jahr zu Jahr eine höhere Übersterblichkeit. Das Jahr 2021 lag also über dem Jahr 2020 und das Jahr 2022 über dem Jahr 2021, und zwar in allen Alterskohorten … die Sterblichkeitsrate war rückläufig … und sie steigt jetzt wieder an. In Dänemark hat sich also die Gesundheit verschlechtert. Seltsamerweise wurde, während ich das Buch schrieb, die Impfung für [die] unter 50-Jährigen verboten, indem man sagte: ‚Lieber COVID als die Impfung.'“

Gesundheitsagenturen ‚im Vertuschungsmodus‘

Auf die Frage, warum die Gesundheitsbehörden nicht eingreifen, um den Anstieg der plötzlichen Todesfälle zu untersuchen, vermutet Dowd, dass sie alle untätig sind, weil sie sich im Vertuschungsmodus befinden“. „Ich werde nicht eher ruhen, bis wir dem Ganzen ein Ende gesetzt haben“, sagt er und fügt hinzu, dass viele Ersthelfer immer noch verpflichtet sind, sich impfen zu lassen, und dass einige Universitäten dies immer noch vorschreiben.

Er hofft auf mehr Informanten und Anhörungen im Kongress, um die ohrenbetäubende „Fehlinformation“ zu durchbrechen, die immer noch die Gesellschaft durchdringt.

Kritiker seiner Daten behaupten, dass die überzähligen Todesfälle auf eine lange COVID zurückzuführen sind, aber Dowd sagt, er habe noch keine Studie gesehen, die dies beweist – und es gibt keine Definition dafür, was eine lange COVID eigentlich ist. Außerdem spiegeln viele „lange COVID“-Symptome die unerwünschten Reaktionen auf COVID-19-Impfungen wider.

Wenn Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch betroffen sind, können Sie das I-RECOVER-Protokoll der Front Line COVID-19 Critical Care Working Group (FLCCC) vollständig herunterladen, das Ihnen Schritt für Schritt Anweisungen zur Behandlung von Reaktionen auf COVID-19-Injektionen gibt.

