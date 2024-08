Explosionsartiger Anstieg von Leukämien und seltenen Krebsarten nach COVID-Injektion

„Die fünf häufigsten Turbo-Krebsarten, die ich in meiner Forschung gefunden habe, sind in erster Linie Lymphome, dann Glioblastome oder Hirntumore im Allgemeinen. Es gibt einige seltene Rückenmarkskarzinome, aber hauptsächlich Glioblastome. Und dann, aus einem Grund, Brustkrebs…“.

Der Radiologe, Onkologe und Krebsforscher Dr. William Makis beschreibt in einem Interview mit BSfreeMD, wie er ein Muster bei Ärzten bemerkte, die nach der Einführung der COVID-Impfung unerwartet starben, darunter Ärzte in ihren Zwanzigern, Dreißigern und Vierzigern.

Einige dieser Todesfälle, sagt Makis, waren „Turbo-Krebs“-Todesfälle. „Es war Krebs, aber nicht irgendeiner. Es war Stadium 4, und es war immer eine Diagnose im Stadium 4, die nach zwei Impfdosen, einer Booster-Impfung, drei Impfdosen auftrat, und was faszinierend war, waren auch die Krebsarten“, fügt der Krebsforscher hinzu.

Makis stellt fest, dass die häufigsten Krebsarten, die er nach der Einführung der COVID-Impfung beobachtet hat, Lymphome (Krebs des Lymphsystems), Hirntumore, seltene Rückenmarkskarzinome und Brustkrebs sind. Der Arzt fügt hinzu, dass es auch eine „Explosion von Leukämien“ (Blutkrebs) und Nierenkrebs gegeben habe.

"The top 5 turbo cancers that have come out in my research, the top one is lymphoma, then glioblastomas or brain cancers in general. There's some…rare spinal cord cancers, but mainly glioblastomas. And then for for whatever reason, there's breast cancers…"



Auszug aus dem Video:

„Als ich tiefer grub, sah ich all diese plötzlichen, unerwarteten Todesfälle bei jungen Ärzten, und das waren keine Ärzte in ihren Sechzigern oder Siebzigern. Es waren Ärzte in ihren Vierzigern, Dreißigern – Medizinstudenten in ihren Zwanzigern. Niemand sprach darüber. Also habe ich es international bekannt gemacht, und natürlich waren die Mainstream-Medien sehr, sehr bösartig gegen mich, der Toronto Star, Reuters, Associated Press, alle sagten, ich sei verrückt und dieses Phänomen existiere nicht. Sogar die kanadische Ärztekammer hat es vor 2 Jahren begraben.

„Aber es gab eine große Untergruppe dieser Todesfälle, dieser unerwarteten Todesfälle, und das war Krebs. Es war Krebs, aber nicht irgendein Krebs. Es war Stadium 4. Und es war immer eine Diagnose im Stadium 4, die nach zwei Impfdosen oder einer Auffrischungsimpfung, drei Impfdosen auftrat, und was faszinierend war, waren auch die Krebsarten. Unter anderem Magenkrebs bei einem 30-Jährigen, Lungenkrebs bei einem 40-Jährigen. Dann tauchte plötzlich Brustkrebs auf.

„Die Gehirntumore, seltsame Gehirntumore, viele Glioblastome natürlich, aber auch diese seltsamen Rückenmarkstumore. Und es scheint, dass diese Krebsarten nicht nur im Stadium 4 auftraten, sondern diese Ärzte innerhalb weniger Monate töteten. Und wenn man sich in der Onkologie auskennt, weiß man, dass selbst wenn man Brustkrebs im Stadium 4 oder Darmkrebs diagnostiziert bekommt, das nicht unbedingt ein Todesurteil ist. Man kann mit diesen Krebsarten im Stadium 4 noch viele Jahre leben, wenn man sich der richtigen Behandlung unterzieht. Und diese Krebsarten töteten die Menschen innerhalb von zwei Monaten, drei Monaten, vier Monaten, als wären es alle Bauchspeicheldrüsenkrebse oder als wären es alle Glioblastome. Da stimmte etwas nicht. Das Verhalten war vollkommen anders, und sehr, sehr wenige Menschen sprechen darüber.

„Aber wenn es um das Establishment der Mainstream-Medizin geht, existiert es nicht. Und das ist einer der wenigen Impffehler, den sie niemals zugeben werden. Sie haben die Herzmuskelentzündung zugegeben. Sie gaben die Blutgerinnsel zu. Jetzt lügen sie darüber. Sie sagen, die Herzmuskelentzündung ist eine von 20.000 und es ist alles gut und es ist gesund. Das zeigt, dass die Impfung wirkt. Das ist wörtlich, was die neue Präsidentin der kanadischen Ärztekammer, Joss Reimer, sagt. Sie sagt, alle Herzmuskelentzündungen sind mild, und das ist wunderbar, und das bedeutet, dass der Impfstoff funktioniert, und alles verschwindet, und alles ist gut. Und es gibt keine ernsthaften Nebenwirkungen.

„Aber Krebs ist so umstritten. Sie geben es nicht zu. Sie greifen jeden an, der darüber spricht. Aber ich kann Ihnen ganz kurz die Eigenschaften dieser Turbo-Krebse beschreiben. Ich sehe es hauptsächlich bei den mRNA-Impfstoffen, Pfizer oder Moderna. Bei J&J und AstraZeneca habe ich es fast nie gesehen. Es kann passieren, aber es gibt so wenige Fälle. Ich kann noch keine Schlussfolgerungen ziehen. Aber ich sehe Tausende solcher Fälle mit Pfizer-Impfstoffen, Moderna-Impfstoffen. Die Präsentationen sind fast immer im Stadium 4. Gelegentlich gibt es Fälle im Stadium 2 oder 3, die sich innerhalb weniger Monate rasch zu Stadium 4 entwickeln. Fast immer handelt es sich jedoch um eine Präsentation im Stadium 4.

„Die fünf häufigsten Tumorarten, die in meiner Forschung aufgetreten sind, sind in erster Linie Lymphome, dann Glioblastome oder Hirntumore im Allgemeinen. Es gibt einige Astrozytome, einige einzigartige Rückenmarkskrebsarten, aber hauptsächlich Glioblastome. Und dann aus irgendeinem Grund Brustkrebs, hauptsächlich triple-negativer Brustkrebs. Das ist auch der Typ mit der schlechtesten Prognose. Darmkrebs ist eine weitere große Gruppe, ebenso Lungenkrebs, aus welchem Grund auch immer. Und das sind die Top 5. Dann gibt es natürlich eine Explosion von Leukämien, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Melanomen, Sarkomen aller Art.

„Ich könnte einen Artikel schreiben und 30 oder 40 Angiosarkome aufzählen. Das ist etwas, was man einmal in seiner Karriere sieht. Und ich könnte Ihnen jetzt 30 Fälle nennen. Ich könnte vielleicht eine Stunde im Internet verbringen und Ihnen 30 solcher Fälle geben. [Es gibt auch Hoden- und Eierstockkrebs, also Reproduktionskrebs, und auch Nierenkrebs – diese sehr aggressiven Nierenkrebse“.

Komplettes Video: