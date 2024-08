Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg sind westliche Kampfpanzer auf russisches Territorium vorgedrungen. Sky News berichtete am Donnerstag, dass ukrainische Truppen während der laufenden grenzübergreifenden Offensive in der russischen Region Kursk britische Challenger-2-Panzer eingesetzt hätten.

“Während die britische und die ukrainische Regierung über operative Details schweigen, hat eine Quelle berichtet, dass britische Panzer für die ukrainische Kursk-Offensive nach Russland übergesetzt sind”, schreibt die Publikation.

Die 82. Luftlandebrigade der ukrainischen Streitkräfte hatte ab Januar 2023 bis zu 14 Challenger-2-Panzer erhalten. Diese von Moskau verurteilte Provokation veranlasste Deutschland und die USA, ebenfalls einige Panzer zu liefern.

“Im Einklang mit der Regierungspolitik hat Großbritannien bestätigt, dass die Ukraine britische Waffen auf russischem Territorium stationieren darf”, berichtet Sky News. “Eine Quelle sagte, dies schließe Challenger 2 Panzer ein und signalisierte, dass diese während der ukrainischen Invasion, die am 6. August begann, eingesetzt wurden.”

Sky News schreibt weiter: “Details darüber, wie und wann die ukrainischen Streitkräfte Challenger-2-Panzer in der russischen Region Kursk eingesetzt haben, waren zunächst unklar. Auch die Anzahl der Panzer, die daran beteiligt gewesen sein könnten, wurde nicht genannt.

Sollte sich dies bestätigen, wäre dies sicherlich eine der größten Eskalationen des Krieges und lässt vermuten, dass auch französische, deutsche oder amerikanische Panzer die Grenze nach Russland überschreiten könnten. Die russische Seite hat bereits bestätigt, dass ihre Luftwaffe während des seit über einer Woche andauernden Angriffs auf Kursk Bradley-Kampffahrzeuge abgeschossen hat.

Die USA gehören zu den wenigen Staaten, die den Kiewer Streitkräften grünes Licht gegeben haben, mit westlichen Waffen Stellungen in Russland anzugreifen, allerdings nur in den Gebieten, von denen aus Angriffe auf die Ukraine geflogen werden.

Das Weiße Haus und die westlichen Verbündeten haben die Kursk-Operation nachdrücklich unterstützt, aber die USA behaupten, nichts von der Invasion gewusst zu haben. Präsident Biden sagte am Dienstag zu Reportern: “Ich habe in den letzten sechs oder acht Tagen regelmäßig mit meinen Mitarbeitern gesprochen, wahrscheinlich alle vier oder fünf Stunden”.

Er sagte: “Das ist ein echtes Dilemma für Putin, und wir sind in direktem – ständigem – Kontakt mit den Ukrainern.”

Russische Telegram-Kanäle haben inzwischen ein unbestätigtes Video aufgegriffen, das angeblich einen Challenger-2-Panzer in Kursk zeigt…

video shows the destruction of a British Challenger II tank by Russian Armed Forces in the border area pic.twitter.com/BadFMaFjwE — S p r i n t e r (@SprinterFamily) August 15, 2024

Am Donnerstag berichtete Politico, dass die Biden-Administration nun “offen” dafür sei, die Ukraine mit Langstrecken-Marschflugkörpern auszustatten, was “ein Schritt wäre, der Kiews F-16 mehr Schlagkraft verleihen würde, während es versucht, in seinem Kampf gegen Russland mehr Schwung zu gewinnen”, so die Publikation.

An diesem Punkt ist es leicht zu erkennen, dass dies nicht gut ausgehen wird.