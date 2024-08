Russlands Digitalverbot: Regierung verschärft Zugriff auf private Kommunikation und verbietet Signal

Die russische Regulierungsbehörde für Telekommunikation, Roskomnadzor, hat am Freitag bekannt gegeben, dass sie den Betrieb der Messaging-App Signal im Land verboten hat. Die Maßnahme ist Teil einer weitverbreiteten Unterdrückung von Informationskanälen, die der staatlichen Agenda im Wege stehen, angesichts des anhaltenden Konflikts in der Ukraine.

Die Regulierungsbehörde begründete ihre Entscheidung damit, dass Signal “gegen die Anforderungen der russischen Gesetzgebung verstößt, die eingehalten werden müssen, um die Nutzung des Messengers für terroristische und extremistische Zwecke zu verhindern”.

Das Markenzeichen von Signal ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die die Plattform vor dem Zugriff der Regierung auf private Gespräche schützt. Die russische Führung ist jedoch misstrauisch gegenüber solchen Plattformen geworden.

Im Rahmen einer Reihe weiterer Einschränkungen der Medienfreiheit in Russland haben die Behörden zahlreiche unabhängige Medien, die es wagen, den Kreml zu kritisieren, und die Nachrichten in russischer Sprache verbreiten, in die Enge getrieben. Auch der Zugang zu wichtigen Social-Media-Plattformen wie X wurde verwehrt. Auch Metas Facebook und Instagram blieben nicht verschont.

Als Reaktion auf das von Roskomnadzor verhängte Verbot der Messaging-App Signal in Russland könnten Nutzer nach Möglichkeiten suchen, die Beschränkung zu umgehen und die App weiterhin zu nutzen:

Virtuelle private Netzwerke (VPN): VPNs können Nutzern helfen, ihren Internetverkehr zu verschleiern und so zu tun, als würden sie von einem anderen Land aus auf das Internet zugreifen. Auf diese Weise können geografische Beschränkungen einer Regierung umgangen werden.

Proxy-Server: Ähnlich wie VPNs ermöglichen Proxy-Server den Zugriff auf das Internet von einer anderen IP-Adresse aus, wodurch die Zensur bestimmter Dienste oder Anwendungen umgangen werden kann.

Signal über Brücken nutzen: Signal bietet eine Funktion namens “Signal Proxy” an, die Nutzern in zensierten Gebieten den Zugang zum Dienst erleichtern soll. Nutzer können sich über eine Proxy-URL verbinden, die von jemandem außerhalb der zensierten Region bereitgestellt wird, und so die Sperren umgehen.

Alternative App-Stores: Manchmal sind Apps, die in offiziellen App-Stores verboten sind, in alternativen App-Stores oder über direkte Downloads von vertrauenswürdigen Quellen im Internet erhältlich.

Verschlüsselte DNS: Die Verwendung von verschlüsselten DNS-Diensten kann manchmal helfen, Sperren zu umgehen, die auf DNS-Filterung basieren, sodass Benutzer Domänennamen auflösen können, die möglicherweise gesperrt sind.

Jede dieser Methoden hat ihre Risiken und Vorteile, und ihre Wirksamkeit kann je nach den spezifischen technischen Maßnahmen variieren, die von den lokalen Behörden zur Durchsetzung der Sperren ergriffen werden. Nutzer sollten sich auch der rechtlichen Risiken bewusst sein, die mit der Umgehung staatlicher Zensur verbunden sind.